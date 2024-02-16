Взрывы раздались на Полтавщине и в Кропивницком
Российские оккупанты выпустили ракеты в сторону Полтавщины и Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Перед этим Воздушные силы сообщили о запуске ракет в сторону Кропивницкого и Полтавщины, в частности Кременчука.
Также об опасности предупредили жителей Миргорода.
Взрыв слышали также в Полтавском районе.
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А ось те що вас тут під кожну новину скиглити набінає і зраду наводити-то факт
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«Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, не маємо», - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7176740889078403&id=100002276907245&ref=embed_post повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.