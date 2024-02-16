Взрывы раздались на Полтавщине и в Кропивницком

Российские оккупанты выпустили ракеты в сторону Полтавщины и Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Перед этим Воздушные силы сообщили о запуске ракет в сторону Кропивницкого и Полтавщины, в частности Кременчука.

Также об опасности предупредили жителей Миргорода.

Взрыв слышали также в Полтавском районе.

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