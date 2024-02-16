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взрыв (6500) Кропивницький (535) Полтавщина (1052)

Взрывы раздались на Полтавщине и в Кропивницком

вибух

Российские оккупанты выпустили ракеты в сторону Полтавщины и Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Перед этим Воздушные силы сообщили о запуске ракет в сторону Кропивницкого и Полтавщины, в частности Кременчука.

Также об опасности предупредили жителей Миргорода.

Взрыв слышали также в Полтавском районе.

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Топ комментарии
+5
Все як завжди.. номерний нік з під впн і голосить про зраду-зрадонькуюю
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16.02.2024 15:20
+3
Да накрытие подмосковных электроподстанций как раз опустило бы рейтинг Путина,да и сейчас бы не мешало репетицию провести что бы не корчились в экстазе от штурма Авдеевки.
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16.02.2024 15:21
+2
***** перед выборами бесится. Нужно ему тоже устроить в день выборов темную ночь чтобы рашисты в бомбоубежищах сидели. Интересно как будут кацапоидов призывать идти на выборы во время воздушной тревоги?
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16.02.2024 15:13
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***** перед выборами бесится. Нужно ему тоже устроить в день выборов темную ночь чтобы рашисты в бомбоубежищах сидели. Интересно как будут кацапоидов призывать идти на выборы во время воздушной тревоги?
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16.02.2024 15:13 Ответить
Да накрытие подмосковных электроподстанций как раз опустило бы рейтинг Путина,да и сейчас бы не мешало репетицию провести что бы не корчились в экстазе от штурма Авдеевки.
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16.02.2024 15:21 Ответить
Все як завжди.. номерний нік з під впн і голосить про зраду-зрадонькуюю
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16.02.2024 15:20 Ответить
Йолопа в дзеркалі побачиш) Де я, і чому вірю а чому ні-зовсім не твоя справа
А ось те що вас тут під кожну новину скиглити набінає і зраду наводити-то факт
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16.02.2024 15:26 Ответить
Ви не порядна людина!!!Ви нашо робите Сирського мясником....???До чого ви тут серите,люса бабки дала?То хай бере товариша,тай комбатом на фронт...терикон хай штурмануть.
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16.02.2024 15:29 Ответить
сцикцну, здриснувшому до Польщі, звісно краще знати що де і як в Україні.
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16.02.2024 15:39 Ответить
Та гупало , чути було добре . Але звуки вибухів більше схожі на роботу ППО .
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16.02.2024 15:23 Ответить
Родич звонив.....каже дуже бабахнуло,але високо....збили шось!
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16.02.2024 15:30 Ответить
авіабази хочуть переорати, бояться надходження ф16.
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16.02.2024 16:25 Ответить
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16.02.2024 16:26 Ответить
 
 