Правительство приняло постановление о запуске образовательного приложения "Мрія"
В Украине скоро запустят образовательное приложение "Мрія". Цифровизация изменит подход к обучению и сделает его современным и удобным для учащихся, учителей и родителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. Мрія поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - написал Федоров.
В приложении будет:
- библиотека контента (учебные материалы), который требуется конкретному ребенку,
- информация об образовательных программах, курсах, внешкольные активности, олимпиады, кружки,
- видеоматериалы.
- информация об обучении и успешности учащихся
- Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.
"Запуск Мрії будет прорывом. За качественным образованием - будущее", - подчеркнул министр.
Как отметили в Минцифре, Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его.
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