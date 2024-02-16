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образование (2194) приложение (168) диджитализация (219) Минцифры (313)

Правительство приняло постановление о запуске образовательного приложения "Мрія"

додаток,мрія,застосунок

В Украине скоро запустят образовательное приложение "Мрія". Цифровизация изменит подход к обучению и сделает его современным и удобным для учащихся, учителей и родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. Мрія поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", - написал Федоров.

В приложении будет:

  • библиотека контента (учебные материалы), который требуется конкретному ребенку,
  • информация об образовательных программах, курсах, внешкольные активности, олимпиады, кружки,
  • видеоматериалы.
  • информация об обучении и успешности учащихся
  • Мрія-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

"Запуск Мрії будет прорывом. За качественным образованием - будущее", - подчеркнул министр.

Как отметили в Минцифре, Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его.

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Топ комментарии
+4
На "Дії" напиляли, але після останніх "досягнень" вона вже не перспективна. Тепер пиляти будуть в "Мрії" - ті ж яйця (більше, ніж по 17), але вид з боку...

Про уніфіковане програмне забезпечення для дронів - ні слова, навіть думки немає!
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16.02.2024 18:22
+4
Гербалайфщик Хвьодоров Міша Альберьтович і українська освіта - ну зовсім несмішно!
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16.02.2024 18:27
+4
"Я маю мрію..." - Зе.
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16.02.2024 18:28
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Чиясь мрія про домік на лазурном бєрєгу точно здійсниться.
Як там НуМо поживає? Щось реклама з бігморд зникла. Бобік здох?
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16.02.2024 18:21 Ответить
На "Дії" напиляли, але після останніх "досягнень" вона вже не перспективна. Тепер пиляти будуть в "Мрії" - ті ж яйця (більше, ніж по 17), але вид з боку...

Про уніфіковане програмне забезпечення для дронів - ні слова, навіть думки немає!
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16.02.2024 18:22 Ответить
Гербалайфщик Хвьодоров Міша Альберьтович і українська освіта - ну зовсім несмішно!
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16.02.2024 18:27 Ответить
Не нагадуйте про літак "Мрія", який був знищений із-за бездіяльності зелених бариг.
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16.02.2024 18:27 Ответить
Так цей проект - просто засирання мізків щоб стерти асоціацію з літаком - одним із символів .
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16.02.2024 18:33 Ответить
- одним із символів України.
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16.02.2024 18:34 Ответить
Навіть не знаю, що написати...
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16.02.2024 18:27 Ответить
"Я маю мрію..." - Зе.
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16.02.2024 18:28 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.країну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт -за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату ( 4 штуки евро), а корупціонери реальні строки(татаров).Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати(до Карпатських ще не добрався, решту знищив).Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку( в Бухмуті немає ні бабці, ні квартири за яку потрібно платити)Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.Де дороги є, а дурнів немає(???).Це - Україна реальної та здійсненної мрії (Бені, Зелі,єлдака, татрова,Лисого, Юзіка, резнікова, баканова...). Україна найближчого майбутнього.Україна, в яку повертаються (з якої розбігаються навіть закохані в неї).Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта -знати і поважати(???).Україна, з якої не поїдуть наші діти( вже поїхали і назад не повернуться).
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16.02.2024 18:38 Ответить
Фьодоров гроші розкрадає.
Вже банально.
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16.02.2024 18:39 Ответить
Електронного щоденника не вистачає, з безкоштовних є тільки глючне лайно.
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16.02.2024 18:41 Ответить
Забули дописати -"вперше в світі''.
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16.02.2024 18:44 Ответить
І «аналоговнєт».
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16.02.2024 20:00 Ответить
Мрі́я, іноді ма́рення - процес фантазування
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16.02.2024 18:45 Ответить
Курви. На шо попало гроші тринькають аби не на ЗСУ. До цієї пори не можуть привести до ладу підручники, густо пересипані російськими словами, для молодших класів. Купа по ідіотські перекручених на українське звучання російських слів навіть в підручниках з мови, не кажучи вже про математику. Самий простий приклад - слово задача, не спромоглися вилучити і замінити на українське завдання. Ми тут на форумі, один одного підколюємо, а наших дітей в школах вчать суржику. Цікаво скільки народу протирає штани в міністерстві освіти.
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16.02.2024 19:31 Ответить
"Запуск Мрії буде проривом. За якісною освітою - майбутнє", - будь-який автократичний режим знає, в тому числі і Зєлєбєнячий, що коли громадяни матимуть якісну освіту, то вони, або виїдуть з країни, або знесуть той режим. Я не здивуюсь якщо та «Мрія» буде створена за участю кацапів і напакована книжками з цитатами ЗЄлі про війну, серіалом «Свати», концертами 95 кварталу.

Українську «Мрію» знищили кацапи в Гостомелі за сприяння квартальної ОПГ і її не замінять якісь додатки в мобільнику.
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16.02.2024 20:13 Ответить
Дайош мільярд дерев! Мільйон дронів! Президентський університет на ВДНГ! Шашлики на травневі свята! Мобілки всім пенсіонерам! Новий підхід до освіти! Нью Васюки! ітд ітп.
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16.02.2024 21:33 Ответить
 
 