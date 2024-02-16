США продолжат поддерживать Украину оружием и ресурсами, - вице-президент Харрис
США продолжат помогать Украине вооружением и ресурсами.
Об этом вице-президент США Камала Харрис сказала на Мюнхенской конференции по безопасности во время дискуссии о роли США в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В своей речи Харрис отметила, что два года назад, когда она впервые принимала участие в форуме в Мюнхене, накануне вторжения России в Украину, многие думали, что Киев упадет через несколько дней. Но храбрость народа Украины вместе с лидерством президента Зеленского и коалиции из 50 стран во главе с США позволили Украине достичь того, что многие считали невозможным.
"Сегодня Киев свободен и силен. При лидерстве Соединенных Штатов мир объединился, чтобы защитить основные принципы суверенитета и территориальной целостности и остановить империалистический авторитарный режим", - сказала вице-президент США.
По ее словам, нет сомнений, что развязанная Путиным война уже стала полным провалом для России, поскольку Украина вернула более половины оккупированных в начале вторжения территорий, а российская армия потерпела серьезные неудачи. В частности, за два года потеряла 2/3 своих танков, более трети Черноморского флота и более 300 тысяч воинов, что в пять раз превышает потери за 10 лет войны в Афганистане.
"Мы также наложили на Россию экономические санкции за ее агрессию и вместе с нашими партнерами из "Большой семерки" заморозили суверенные активы и дали понять, что Москва должна заплатить за ущерб и разрушение, нанесенные Украине", - отметила Харрис.
Она приветствовала недавнее решение Евросоюза о создании Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы в размере $54 миллиарда, в дополнение к более чем $100 миллиардам, которые европейские союзники и партнеры уже передали Украине.
"Вы четко дали понять, что Европа будет и дальше твердо поддерживать Украину. И я уверяю, что президент Джо Байден и я тоже поддерживаем Украину, и в партнерстве с двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса США мы будем работать над обеспечением Украины вооружением и ресурсами, в которых она так нуждается", - сказала Харрис, обращаясь к собравшимся.
Пожалуйста, подождите...
А може ну його ту допомогу?!! - може давайте вже в кредит. Щоб ото не тикали шаленим витратами на Україну. Ато набіжать зараз під зірково-смугастими прапорцями з сивушним перегаром та почнуть, відригуючи щами про невдячних українців...
Гуртом та з допомогою Західних Партнерів, переможемо московських убивць! Московіти щодня убивають Українців впродовж 10 років, як навального у тюрмі…. Сруськай мір…. Слав Україні!!
Джерело:
Ми добре знаємо і пані Гарріс добре знає, чим займався тоді наш лідор,
Але, зрозуміло ж , дипломатія...
- обіцяв це 3 роки тому
- путін вже і так сповна відчув "жахливе" через санкції і втрату 300к дохлих росіян
іншими словами: здох навальний, та й бутерброд з ним .
Бо чекісти назбирають, та будуть неодмінно шантажувати
Байден , по закону, может передать устаревшее вооружение третьим странам, ненужное США излишков.
Например, США передали Эквадору транпортные вертолеты и Системы ПВО - эти системы нужны Украине. Греции передала самолеты. Юридически нет препятствия передать артбоеприпасы Украине
Откуда у США появилмсь снаряды? На хранении в США находятся 4 млн. 155 мм кассетных боеприпасов ит.д.
В США появился канал на русском языке, он перводит статьи и при помощи ИИ показывает речь, например, Трампа на русском языке.
Можно услышать, что Трамп говорил 2 дня тому назад, на превыборном митинге, Южная Каролина:
под председательством Байдена г-н Путин получит все, что он хочет, включая Украину.
Это подарок. Я немедленно отрегулирую войну между Россией и Украиной.
Путин сделал мне большой комплимент, он сказал, что хотел бы иметь дело с Байденом, а не с Трапмом.
Да, я остановил Северный поток-2, Байден , вступив в должность, одобрил его.
Запретил газопровод Кистоун в нашей стране.
Теперь Россия высасывает все деньги из Европы. Мы защищаем страны Европы, а они покупают энергоресурсы на миллиарды долларов месяц.
Путин не мой поклонник, он хочет Байдена, который ему отдаст все что он хочет, включая Украину., о которой он мечтает.
При моем президентстве этой войны не было бы. Мы вернемся к миру через СИЛУ.
https://www.youtube.com/watch?v=HAnrcfrOy_k