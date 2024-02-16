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США продолжат поддерживать Украину оружием и ресурсами, - вице-президент Харрис

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

США продолжат помогать Украине вооружением и ресурсами.

Об этом вице-президент США Камала Харрис сказала на Мюнхенской конференции по безопасности во время дискуссии о роли США в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей речи Харрис отметила, что два года назад, когда она впервые принимала участие в форуме в Мюнхене, накануне вторжения России в Украину, многие думали, что Киев упадет через несколько дней. Но храбрость народа Украины вместе с лидерством президента Зеленского и коалиции из 50 стран во главе с США позволили Украине достичь того, что многие считали невозможным.

"Сегодня Киев свободен и силен. При лидерстве Соединенных Штатов мир объединился, чтобы защитить основные принципы суверенитета и территориальной целостности и остановить империалистический авторитарный режим", - сказала вице-президент США.

По ее словам, нет сомнений, что развязанная Путиным война уже стала полным провалом для России, поскольку Украина вернула более половины оккупированных в начале вторжения территорий, а российская армия потерпела серьезные неудачи. В частности, за два года потеряла 2/3 своих танков, более трети Черноморского флота и более 300 тысяч воинов, что в пять раз превышает потери за 10 лет войны в Афганистане.

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"Мы также наложили на Россию экономические санкции за ее агрессию и вместе с нашими партнерами из "Большой семерки" заморозили суверенные активы и дали понять, что Москва должна заплатить за ущерб и разрушение, нанесенные Украине", - отметила Харрис.

Она приветствовала недавнее решение Евросоюза о создании Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы в размере $54 миллиарда, в дополнение к более чем $100 миллиардам, которые европейские союзники и партнеры уже передали Украине.

"Вы четко дали понять, что Европа будет и дальше твердо поддерживать Украину. И я уверяю, что президент Джо Байден и я тоже поддерживаем Украину, и в партнерстве с двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса США мы будем работать над обеспечением Украины вооружением и ресурсами, в которых она так нуждается", - сказала Харрис, обращаясь к собравшимся.
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Топ комментарии
+7
Дякувати вже починати?! За 14.5 доларів у місяць кожному американцю.

А може ну його ту допомогу?!! - може давайте вже в кредит. Щоб ото не тикали шаленим витратами на Україну. Ато набіжать зараз під зірково-смугастими прапорцями з сивушним перегаром та почнуть, відригуючи щами про невдячних українців...
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16.02.2024 19:22
+5
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16.02.2024 19:16
+5
А что там США обещали сделать с рашкой ужасное, если ***** убьет Навального в тюрьме? Опять подтвердите что США пи***даболы?
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16.02.2024 19:30
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Кидали!
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16.02.2024 19:15 Ответить
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16.02.2024 19:16 Ответить
Язиком?
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16.02.2024 19:20 Ответить
Язиком і відосами свої ЗСУ підтримує Верховний Головнокомандувач, а США дали в тисячу раз більше всього, за те, що колись зібрав до війська "барига". Гарний мальчік іх наріду для ЗСУ не зробив нічого, його коньок це дороги за величезні кошти із бюджету.
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16.02.2024 19:22 Ответить
До біса він мені,а вони чим підтримують,ти взагалі повзи нах...
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16.02.2024 22:43 Ответить
Дякувати вже починати?! За 14.5 доларів у місяць кожному американцю.

А може ну його ту допомогу?!! - може давайте вже в кредит. Щоб ото не тикали шаленим витратами на Україну. Ато набіжать зараз під зірково-смугастими прапорцями з сивушним перегаром та почнуть, відригуючи щами про невдячних українців...
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16.02.2024 19:22 Ответить
пусть вернут нам деньги сначала за яо, ракеты и самолеты. А потом мы не против взять в кредит
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17.02.2024 00:40 Ответить
За допомогу Українцям, дякуємо народ США!
Гуртом та з допомогою Західних Партнерів, переможемо московських убивць! Московіти щодня убивають Українців впродовж 10 років, як навального у тюрмі…. Сруськай мір…. Слав Україні!!
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16.02.2024 19:25 Ответить
Но последне нежелание голосовать в палате представителей за продолжение военной помощи учитывая тяжёлую ситацию сейчас на фронте и уход на каникулы дало свой неприятный осадок
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16.02.2024 19:32 Ответить
Цікаво, а що на це, скаже президент Трамп?... який вже фактично керує Америкою.
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16.02.2024 19:26 Ответить
Але хоробрість народу України разом із лідерством Президента Зеленського
Джерело:

Ми добре знаємо і пані Гарріс добре знає, чим займався тоді наш лідор,
Але, зрозуміло ж , дипломатія...
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16.02.2024 19:26 Ответить
Там у слові "лідерство" першу букву часом не переплутали?
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16.02.2024 19:34 Ответить
Я ж кажу - дупломатія...
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16.02.2024 20:16 Ответить
І я запевняю, що президент Джо Байден і я теж підтримуємо Україну, і в партнерстві з двопартійною більшістю в обох палатах Конгресу США ми будемо працювати над забезпеченням України озброєнням і ресурсами, яких вона так потребує", - сказала Гарріс, що вона "звіздить" або може клею нюхнула.....???Вони працюють вже 4 и місяці і так напрацювали.що змучились і пішли на канікули ,а Україну залишили рашисту без *********** .такий собі подарунок куйлу....бл,,,нх
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16.02.2024 19:28 Ответить
А что там США обещали сделать с рашкой ужасное, если ***** убьет Навального в тюрьме? Опять подтвердите что США пи***даболы?
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16.02.2024 19:30 Ответить
Байден вже відповів, що :

- обіцяв це 3 роки тому
- путін вже і так сповна відчув "жахливе" через санкції і втрату 300к дохлих росіян

іншими словами: здох навальний, та й бутерброд з ним .
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16.02.2024 20:10 Ответить
Ще з серпня ми фактично нічого з США не отримуємо. Це 30% всієї війни. А до цього отримали крихти, все інше осіло в США.
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16.02.2024 20:12 Ответить
США за базар не отвечают.
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16.02.2024 20:41 Ответить
Купа зброї стоїть непорушно по пустелям і сховищам. Дайте хоч 2-3%
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16.02.2024 21:07 Ответить
В гріхах треба зразу каятись, панове....
Бо чекісти назбирають, та будуть неодмінно шантажувати
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16.02.2024 21:20 Ответить
Мадам, вы бредите...
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16.02.2024 21:27 Ответить
Помощь нужна сейчас, а не тогда, когда ее некому будет получать
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16.02.2024 21:41 Ответить
Журнал Форбс: Байден может,хоть завтра, передать Украине миллионы артиллерийских снарядов.
Байден , по закону, может передать устаревшее вооружение третьим странам, ненужное США излишков.
Например, США передали Эквадору транпортные вертолеты и Системы ПВО - эти системы нужны Украине. Греции передала самолеты. Юридически нет препятствия передать артбоеприпасы Украине
Откуда у США появилмсь снаряды? На хранении в США находятся 4 млн. 155 мм кассетных боеприпасов ит.д.

В США появился канал на русском языке, он перводит статьи и при помощи ИИ показывает речь, например, Трампа на русском языке.
Можно услышать, что Трамп говорил 2 дня тому назад, на превыборном митинге, Южная Каролина:
под председательством Байдена г-н Путин получит все, что он хочет, включая Украину.
Это подарок. Я немедленно отрегулирую войну между Россией и Украиной.
Путин сделал мне большой комплимент, он сказал, что хотел бы иметь дело с Байденом, а не с Трапмом.
Да, я остановил Северный поток-2, Байден , вступив в должность, одобрил его.
Запретил газопровод Кистоун в нашей стране.
Теперь Россия высасывает все деньги из Европы. Мы защищаем страны Европы, а они покупают энергоресурсы на миллиарды долларов месяц.
Путин не мой поклонник, он хочет Байдена, который ему отдаст все что он хочет, включая Украину., о которой он мечтает.
При моем президентстве этой войны не было бы. Мы вернемся к миру через СИЛУ.
https://www.youtube.com/watch?v=HAnrcfrOy_k
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16.02.2024 22:58 Ответить
чтоб вы сдохли сша
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17.02.2024 00:41 Ответить
 
 