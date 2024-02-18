Нидерланды поставят Украине минимум 24 истребителя F-16 согласно графику, - Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16. Именно эта страна возглавляет так называемую авиакоалицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, такое заявление нидерландский чиновник сделал в интервью на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, истребителей будет не менее двадцати четырех.
"В этом деле прогресс есть. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошая новость. Потому что мы надеемся и пытаемся передать их (истребители, - прим. редакции) как можно скорее", - отметил чиновник.
Рютте также добавил, что количество самолетов, на которые может рассчитывать Украина, будет "не менее двадцати четырех".
"Двадцать четыре истребителя будет точно. Возможно, и больше. Но точно – не меньше", – подчеркнул премьер Нидерландов.
Пожалуйста, подождите...
«Наразі ми відійшли на підготовлені позиції … Більша частина вже вийшла, але це тривалий процес. Треба розуміти, що такі операції дуже складні, вони подекуди складніші, ніж штурмові. … Левова частка цього процесу зроблена, але ще деякі елементи залишаються. Мені не відомо ні про яких людей, які в оточенні. Просто є ще частина кроків, які треба зробити, але логістика працює, все добре»
Там же не дурніші за нас люди.
Будьмо вдячні.
Только не надо их публиковать, пусть будет сюрпризом для врага. Хотя, при наличии "засланцев", сюрприз вряд ли получится.