Нидерланды поставят Украине минимум 24 истребителя F-16 согласно графику, - Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16. Именно эта страна возглавляет так называемую авиакоалицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, такое заявление нидерландский чиновник сделал в интервью на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, истребителей будет не менее двадцати четырех.

"В этом деле прогресс есть. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошая новость. Потому что мы надеемся и пытаемся передать их (истребители, - прим. редакции) как можно скорее", - отметил чиновник.

Рютте также добавил, что количество самолетов, на которые может рассчитывать Украина, будет "не менее двадцати четырех".

"Двадцать четыре истребителя будет точно. Возможно, и больше. Но точно – не меньше", – подчеркнул премьер Нидерландов.

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