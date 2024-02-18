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Рютте Марк (266) F-16 (518)

Нидерланды поставят Украине минимум 24 истребителя F-16 согласно графику, - Рютте

марк,рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16. Именно эта страна возглавляет так называемую авиакоалицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода, такое заявление нидерландский чиновник сделал в интервью на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, истребителей будет не менее двадцати четырех.

"В этом деле прогресс есть. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошая новость. Потому что мы надеемся и пытаемся передать их (истребители, - прим. редакции) как можно скорее", - отметил чиновник.

Рютте также добавил, что количество самолетов, на которые может рассчитывать Украина, будет "не менее двадцати четырех".

"Двадцать четыре истребителя будет точно. Возможно, и больше. Но точно – не меньше", – подчеркнул премьер Нидерландов.

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Топ комментарии
+9
Я взагалі дивуюся, що вони щось дають. Адже вони прекрасно знають, що таке татарські єрмаки з баканами.
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18.02.2024 04:16
+7
Може вони за графіком вже відмінусували оті вчорашні сушки.
Там же не дурніші за нас люди.
Будьмо вдячні.
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18.02.2024 07:18
+6
Коли?!
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18.02.2024 01:32
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Коли?!
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18.02.2024 01:32 Ответить
Він же сказав, за графіком))) Це як у ***** все по плану))))
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18.02.2024 01:43 Ответить
А ніхто не може подумати - а куди їх саджати, чи є придатні аеродроми, чи будуть вони захищені, чи є можливість і персонал для обслуговування? Чи, нарешті, є чим їх навантажити озброєнням і заправити? Чи може сядуть просто на дороги(благо, хоч вони є), заправляться на найближчій АЗС, техогляд на найближчій СТО? Може вже хватить іронізувати і пора ввімкнути мізки?
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18.02.2024 05:45 Ответить
не переймайтесь, зебіли на чолі із пісюаністом, закатають позолочений асфальт на автомагістралі і скажуть, що то їхнє ноу-хау.
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18.02.2024 07:17 Ответить
Вам би радником в штат, до отого Данилова, в темному ісподньому, що сигнали подає таким чином! Дивись, і більше б,ветеринар знав та розбирався…
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18.02.2024 08:58 Ответить
А починалися розмови з 42 від Нідерландів...
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18.02.2024 01:44 Ответить
ну він і сказав, що не менше 24. ) навіщо все знати кацам.
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18.02.2024 03:19 Ответить
В настоящее время у Нидерландов есть 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года, а еще 18 самолетов F-16 выставлены на продажу.
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18.02.2024 13:50 Ответить
Було б непогано, якби ще і Бельгія модернізувала для нас пару ескадрілій в цьому році.
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18.02.2024 02:01 Ответить
Я взагалі дивуюся, що вони щось дають. Адже вони прекрасно знають, що таке татарські єрмаки з баканами.
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18.02.2024 04:16 Ответить
фризи не дуже-то розбираються у сортах нашого лайна. Їх більше непокоїть агресія росії, яка близько. А питання зеленої єрмачні більше турбує далеких американців.
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18.02.2024 04:38 Ответить
це помста Голандії за збитий боїнг
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18.02.2024 12:08 Ответить
На полях...
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18.02.2024 02:04 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skilki-ukrajinskih-viyskovih-potrapili-v-polon-v-avdijivci-komentar-presoficera-3-oshbr-50393698.html Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр Бородін заявив, що її бійці в Авдіїївці відійшли на підготовлені позиції, а про масове потрапляння українських військових в полон він не знає.

«Наразі ми відійшли на підготовлені позиції … Більша частина вже вийшла, але це тривалий процес. Треба розуміти, що такі операції дуже складні, вони подекуди складніші, ніж штурмові. … Левова частка цього процесу зроблена, але ще деякі елементи залишаються. Мені не відомо ні про яких людей, які в оточенні. Просто є ще частина кроків, які треба зробити, але логістика працює, все добре»
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18.02.2024 02:25 Ответить
Є прогрес: мали поставити 16 , тепер мають поставити 24. Дійсно, значний прогрес. Ждуть правильного моменту, як шольц про тауруси.
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18.02.2024 03:52 Ответить
Може вони за графіком вже відмінусували оті вчорашні сушки.
Там же не дурніші за нас люди.
Будьмо вдячні.
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18.02.2024 07:18 Ответить
І до вчора бувало що збивали ці сучки на Херсонщині.Я думаю що Петріот підтягнули,збили,і відвели знову
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18.02.2024 07:50 Ответить
Українці, будуть дякувати, за поставку літаків F16!!
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18.02.2024 08:53 Ответить
не забирайте "хліб" у лідора наріду, оскільки у нього все в майбутньому часі... А потім воно забуде чи щось нове прогундосить, основне, щоб у зебілів гормон щастя не розсмоктувався.
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18.02.2024 15:45 Ответить
Аби єрмаки не здали місця дислокації. У криворуких завжди так, саме сороміття
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18.02.2024 09:07 Ответить
Надеюсь у этого графика есть и даты.
Только не надо их публиковать, пусть будет сюрпризом для врага. Хотя, при наличии "засланцев", сюрприз вряд ли получится.
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18.02.2024 09:30 Ответить
 
 