Нідерланди поставлять Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком, - Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16. Саме ця країна очолює так звану авіакоаліцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, таку заяву нідерландський чиновник зробив в інтерв’ю на полях Мюнхенської безпекової конференції.
За його словами, винищувачів буде не менше двадцяти чотирьох.
"В цій справі прогрес є. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це є хорошою новиною. Бо ми сподіваємося та намагаємось передати їх (винищувачі, - прим. редакції) якомога швидше", – зазначив чиновник.
Рютте також додав, що кількість літаків, на які може розраховувати Україна, буде "не менше двадцяти чотирьох".
"Двадцять чотири винищувачі буде точно. Можливо, і більше. Але точно – не менше", – наголосив прем’єр Нідерландів.
Будь ласка, зачекайте...
«Наразі ми відійшли на підготовлені позиції … Більша частина вже вийшла, але це тривалий процес. Треба розуміти, що такі операції дуже складні, вони подекуди складніші, ніж штурмові. … Левова частка цього процесу зроблена, але ще деякі елементи залишаються. Мені не відомо ні про яких людей, які в оточенні. Просто є ще частина кроків, які треба зробити, але логістика працює, все добре»
Там же не дурніші за нас люди.
Будьмо вдячні.
Только не надо их публиковать, пусть будет сюрпризом для врага. Хотя, при наличии "засланцев", сюрприз вряд ли получится.