Нідерланди поставлять Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком, - Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16. Саме ця країна очолює так звану авіакоаліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, таку заяву нідерландський чиновник зробив в інтерв’ю на полях Мюнхенської безпекової конференції.

За його словами, винищувачів буде не менше двадцяти чотирьох.

"В цій справі прогрес є. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це є хорошою новиною. Бо ми сподіваємося та намагаємось передати їх (винищувачі, - прим. редакції) якомога швидше", – зазначив чиновник.

Рютте також додав, що кількість літаків, на які може розраховувати Україна, буде "не менше двадцяти чотирьох".

"Двадцять чотири винищувачі буде точно. Можливо, і більше. Але точно – не менше", – наголосив прем’єр Нідерландів.

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