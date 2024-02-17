Безпековий договір України з Нідерландами на фінальному етапі, - Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У розмові з Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності нідерландських та українських журналістів Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання.

На початку переговорів Рютте розповів про очікувану зміну влади у Нідерландах.

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А на запитання Зеленського про перспективи ухвалення двосторонньої угоди відповів: "Безпекова? Так, вона на фінальному етапі".

Рютте зазначив, що переговори про новий уряд Нідерландів є непростими, але запевнив, що усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, "у тому числі щодо F-16".