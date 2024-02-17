УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини
799 3
Зеленський (22411) Нідерланди (1503) Рютте Марк (306)

Безпековий договір України з Нідерландами на фінальному етапі, - Рютте

Марк Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У розмові з Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності нідерландських та українських журналістів Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання.

На початку переговорів Рютте розповів про очікувану зміну влади у Нідерландах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рютте обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії

А на запитання Зеленського про перспективи ухвалення двосторонньої угоди відповів: "Безпекова? Так, вона на фінальному етапі".

Рютте зазначив, що переговори про новий уряд Нідерландів є непростими, але запевнив, що усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, "у тому числі щодо F-16".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безпековий договір…. Це навіть круче за Будапештський меморандум…..Тут не всі з членів вірять у 5 статтю та по-різному трактують її виконання…. а ми договір просуваємо серед охлосу…
показати весь коментар
17.02.2024 22:28 Відповісти
З вас якісний гашиш...
показати весь коментар
17.02.2024 22:38 Відповісти
А хто той чуувак без краватки? Може задонтимо, бо він або бідний, або обіжений шо краватки нема?
показати весь коментар
17.02.2024 23:07 Відповісти
 
 