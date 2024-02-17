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Договор о безопасности Украины с Нидерландами - на финальном этапе, - Рютте

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал подписание договора безопасности с Украиной и пообещал сохранение договоренностей при новом правительстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В разговоре с Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности, в присутствии нидерландских и украинских журналистов, Рютте сообщил, что двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами почти готово к подписанию.

В начале переговоров Рютте рассказал об ожидаемой смене власти в Нидерландах.

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А на вопрос Зеленского о перспективах принятия двустороннего соглашения ответил: "О безопасности? Да, оно на финальном этапе".

Рютте отметил, что переговоры относительно нового правительства Нидерландов - непростые, но заверил, что все поставки, касающиеся безопасности, сохранятся и при новой власти, "в том числе - в отношении F-16".
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Безпековий договір…. Це навіть круче за Будапештський меморандум…..Тут не всі з членів вірять у 5 статтю та по-різному трактують її виконання…. а ми договір просуваємо серед охлосу…
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17.02.2024 22:28 Ответить
З вас якісний гашиш...
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17.02.2024 22:38 Ответить
А хто той чуувак без краватки? Може задонтимо, бо він або бідний, або обіжений шо краватки нема?
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17.02.2024 23:07 Ответить
 
 