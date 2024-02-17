Премьер Нидерландов Рютте: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нужно делать больше, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, в частности, нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности.
"Прежде всего – Украина, мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им. Следовательно, это означает, что придется больше тратить на оборону", - сказал он.
Он также отметил, чтобы было легче помогать украинцам масштабно – нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.
По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения нашей коллективной безопасности и обороны", - добавил он.
Премьер-министр Нидерландов также призвал прекратить "стонать, скулить и ворчать по поводу Трампа". "Мы должны работать с кем бы то ни было. Мы должны это сделать, потому что это в наших интересах. Это имеет решающее значение. И все эти нытья и стоны о Трампе я постоянно слышу в течение последних нескольких дней. Прекратим это делать", - сказал Рютте.
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Потім(це снаряди до Гепардів) - ЧИТАЄШ шо німці зробили шоб ТОБІ задарма дати до ЗАДАРМА переданих Гепардів, ті СНАРЯДИ........ і ...???? Боткєвіч навіть не вибачи-лось.
так якого ...... ти КОМУСЬ кричиш шоб РОБИТИ ЩОСЬ шоб ТВОЮ землю захистити від ТВОГО ворога?
дістало якось.
1500 ф-35 проти 400 сцу-34-35, ну...... тобто ми тіпа там захищаєм Париж?
тобто твій комент як мінімум..... трошки неохота падати на пол з другого поверха, бо це так і виглядає, дуже смішно.
як там в Запоріжжі з розкраданням? а Рєзнікафф - ГДЄ?
м?
ну так от, я чо "розкисаю"? "отнюдь" - ні, просто Мітра, чи там хто у вас, робить "бошу волю", хіба ні?
ну так і кричати "ми переможемо" = "гріх", бо тим самим "порушуємо "замисел боший""
Айбо не так?
хлопе, кому ти і шо кажеш?
сто мільйонів років планеті, а тут ти тіпа кажеш шо не варто боятись шо путін всіх знищить, ну так ..... мені то просто побоку, може замість нас будуть розумніші. але ніхто по лінії часу, ну типу "вернутись в часі" - не прилітав, так що.... може розкислий то ти, а я - сміюсь, а шо лишається?
обісрались на весь світ і т.д., а найголовніше шо наріт...... ну, реднеки хіба можливо тупіші, та й то, у них війни не було, так шо не обкисай, пратуха, а краще йди пожри щєй прокислих
чому ти з людьми тут, тебе випустили? ну так в палаті сиди, якщо хвороба то))
Вони показали себе Лідерами ЕС.
Поляки, мадяри...