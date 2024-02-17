Прем’єр Нідерландів Рютте: Ми повинні зробити більше, щоб допомогти Україні
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що потрібно робити більше, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією, зокрема треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час дискусії в межах Мюнхенської безпекової конференції.
"Насамперед - Україна, ми маємо дотримуватися обраного курсу. Так, це складно, але Україна змогла повернути більшу частину території, яку Росії вдалося захопити два роки тому… Ми повинні зробити більше, щоб допомогти їм. Отже, це означає, що доведеться більше витрачати на оборону", - сказав він.
Він також зазначив, щоб було легше допомагати українцям масштабно - треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.
За словами Рютте, "це також наша війна, не буквально, але йдеться про наші цінності". "І якщо Путін досягне успіху в Україні, це вплине на всіх нас з погляду нашої колективної безпеки та оборони", - додав він.
Прем'єр-міністр Нідерландів також закликав припинити "стогнати, скиглити та бурчати з приводу Трампа". "Ми повинні працювати з ким би там не було. Ми повинні це зробити, тому що це в наших інтересах. Це має вирішальне значення. І всі ці скиглення та стогони про Трампа я постійно чую протягом останніх кількох днів. Припинімо це робити", - сказав Рютте.
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Потім(це снаряди до Гепардів) - ЧИТАЄШ шо німці зробили шоб ТОБІ задарма дати до ЗАДАРМА переданих Гепардів, ті СНАРЯДИ........ і ...???? Боткєвіч навіть не вибачи-лось.
так якого ...... ти КОМУСЬ кричиш шоб РОБИТИ ЩОСЬ шоб ТВОЮ землю захистити від ТВОГО ворога?
дістало якось.
1500 ф-35 проти 400 сцу-34-35, ну...... тобто ми тіпа там захищаєм Париж?
тобто твій комент як мінімум..... трошки неохота падати на пол з другого поверха, бо це так і виглядає, дуже смішно.
як там в Запоріжжі з розкраданням? а Рєзнікафф - ГДЄ?
м?
ну так от, я чо "розкисаю"? "отнюдь" - ні, просто Мітра, чи там хто у вас, робить "бошу волю", хіба ні?
ну так і кричати "ми переможемо" = "гріх", бо тим самим "порушуємо "замисел боший""
Айбо не так?
хлопе, кому ти і шо кажеш?
сто мільйонів років планеті, а тут ти тіпа кажеш шо не варто боятись шо путін всіх знищить, ну так ..... мені то просто побоку, може замість нас будуть розумніші. але ніхто по лінії часу, ну типу "вернутись в часі" - не прилітав, так що.... може розкислий то ти, а я - сміюсь, а шо лишається?
обісрались на весь світ і т.д., а найголовніше шо наріт...... ну, реднеки хіба можливо тупіші, та й то, у них війни не було, так шо не обкисай, пратуха, а краще йди пожри щєй прокислих
чому ти з людьми тут, тебе випустили? ну так в палаті сиди, якщо хвороба то))
Вони показали себе Лідерами ЕС.
Поляки, мадяри...