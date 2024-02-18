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граница (5144) Польша (8140) блокирование (459)

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Дорогуск – Ягодын", - Государственная таможенная служба

кордон

Протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Дорогуск – Ягодын".

Как информирует Ценозор.НЕТ об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем фейсбуке.

В пункте пропуска "Дорогуск - Ягодын" полностью приостановлено движение грузовиков в обоих направлениях.

"На автомобильном направлении сообщения с 9:00 по киевскому времени движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано польскими фермерами, которые проводят на подъездных путях перед Дорогуском масштабную акцию протеста. Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик", - говорится в сообщении.

Кроме того, таможенники сообщают, что с 15:30 до 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем, полиция Республики Польша этому помешала. И сейчас движение поездов происходит в штатном режиме.

Пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке, без очередей.

"Анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста по состоянию на данный момент ни одним каналом коммуникаций, в том числе данными из открытых публичных источников, не подтверждается", - добавили в Государственной таможенной службе.

И призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов доставки грузов.

Читайте также: Польские фермеры блокируют 6 КПП на границе с Украиной, в очереди более 3 тыс. грузовиков, - ГНСУ
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Топ комментарии
+42
А ті курви не вспокояться поки по них ракета каців на голову не прилетить.
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18.02.2024 19:48
+35
Тоді як поляки блокують ввезення українського зерна, у великих обсягах в країну заходить російське. Продукції з країни-терористки РФ ввезено аж 12 млн тонн.

При цьому українського зерна зайшло до країни лише 4,3 млн тонн. Про це інформує https://t.me/CenterCounteringDisinformation/9170 Центр протидії дезінформації .

І нехай тепер хто тільки скаже що ці польські хвєрмєри не смокчуть у кацапні .!
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18.02.2024 19:52
+29
так це повноцінний другий фронт .
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18.02.2024 19:51
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Тепер я знаю як виглядає "Дружба без кордонів"... Дякуємо панове поляки.
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18.02.2024 20:11 Ответить
За"бали вже
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18.02.2024 20:13 Ответить
Ввезення польських товарів в Україну шкодить українським виробникам, які на додачу страждають ще й від війни. Тому уряд України має повністю заборонити ввезення польських товарів аби в українців не забирали роботу демпінгарі і контрабандисти.
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18.02.2024 20:18 Ответить
Интересная картина:московитские 12 тонн не вызывают такого противодействия в Польше как украинские4.3 тонны.Ну что тут скажешь?
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18.02.2024 20:23 Ответить
Дезінформація.
Імпорт зерна ЕС: 6% зерна з Московії і 45% зерна з України на 16 листопада 2023

- тут є лінк на Євростат
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19.02.2024 01:56 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/alternatyvna-istoriya-vysnovky-dlya-polshchi-ta-zakhodu/32568453.html Якби Росія взяла Київ: альтернативна історія із висновками для Польщі та всього Заходу (radiosvoboda.org)

9 березня 2022 року

Вночі на територію Польщі увійшла рейдова колона російських найманців «Вагнера» чисельністю близько тисячі солдатів без розпізнавальних знаків і в уніформі, озброєних до зубів, і зайняла позиції поблизу Гайнівки, неподалік від великого табору для біженців. Заскочені зненацька прикордонники не втрутилися, адже вони не мали можливості протистояти такій кількості людей з важкою механізованою технікою. У Варшаві не знали, що робити.

Вагнерівці зайняли оборонні позиції в таборі біженців і передали на весь світ заяву про те, що вони прийшли захистити «невинних дітей і жінок від варварських поляків, які ************ до війни і репресій проти цивільного населення». У коментарі до заяви було додано, що поляки не можуть мирно жити в цій частині світу, тому що, наприклад, вони не виправдали сподівань Москви, які вона покладала на них останніми днями, що принесло б тривалий мир в Європу.

Уряд у Варшаві був розлючений. Америка як покровитель і гарант безпеки не давала інструкцій, що робити. Різниця в часі означала, що важко було навіть додзвонитися до американських керівників. А американські військові офіцери в Польщі та Європі не мали повноважень ухвалювати рішення, не кажучи вже про союзників.

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі (SACEUR) вважав, що це була ситуація, яка не була близька до застосування статті 5, і що між союзниками не буде досягнуто політичного консенсусу з цього питання. Втрачався дорогоцінний час, протягом якого польська армія могла б втрутитися.

Німецький уряд виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони схаменутися і покласти край напруженню мирним шляхом. Берлін чітко дав зрозуміти, що не бачить необхідності в консультаціях в рамках НАТО і що ми не зіткнулися з ситуацією, яка могла б означати необхідність активації статті 5 і солідарної реакції НАТО на напад на члена Альянсу.

За цей час деякі з вагнерівців також зайняли офіс уряду гміни і шкільні будівлі поблизу табору біженців. Нарешті, керівництво додзвонилося до американців, які наказали проявити стриманість і вгамувати емоції, і, звичайно, не стріляти в вагнерівців, які в цей час почали безчинствувати в Гайнівці та її околицях: вони підпалили церкву і тероризували населення в пошуках їжі. Кожної миті могли з'явитися жертви серед цивільного населення.

Польська армія і силові структури відступили під час плутанини у прийнятті рішень, щоб не загострювати ситуацію, яка пахла світовою війною. Москва категорично заперечувала, що це були її війська. Американці закликали до подальшого зниження градусу, німці відверто мали на меті прийняти російські вимоги і примусити Польщу визнати факти, що виникли на кордоні, як доконані.

У Варшаві в уряді запанували страх і паніка.

Нарешті з'явилися ключові питання: що з статтею 5? Коли вона власне запрацює? Як щодо наших рішень? Коли ми зможемо приймати їх самостійно, враховуючи, що ми перебуваємо в альянсі? Як щодо нашої власної здатності реагувати? Чому американці кажуть нам пом'якшувати ситуацію? Як щодо їхнього авторитету? Чому ми чекаємо реакції Вашингтона з кожного питання? Чому так поводиться Німеччина, а як же солідарність Заходу, НАТО, ЄС? Чому ніхто не протистояв збройному вторгненню в Україну і чому ніхто не протистоїть військовим шляхом гібридній агресії Росії зараз? Чому російська стратегія салямі і варіння жаби на повільному вогні працює? Чи американці просто слабкі? Не кажучи вже про країни Європи...

Шкода тільки, що на ці питання не було зроблено спроб відповісти набагато раніше.
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18.02.2024 20:25 Ответить
Шкода, що автор не додав трохи політичного реалізму щодо Сувалкійського коридору до кацапського порту Крулевця (чи Кенігсберга).
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19.02.2024 01:59 Ответить
У неділю, 19 лютого, поляки, які заблокували КПП ""Ягодин - Дорогуськ", вийшли на протести проти України на залізницях - на плакатах пишуть, щоб "невдячні" українці поверталися додому. Відповідне відео з польськими протестувальниками опублікував український журналіст Костянтин Андріюк на своєму каналі у Telegram, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

"Валіть додому, невдячні с*чі діти", - написано на плакаті, на якому також зобразили, як штовхають чоловічка, зафарбованого у жовтий та блакитний кольори, з Польщі у бік України. Крім того, на кордоні з українською державою поляки не пропускають цивільні автобуси. Водії об'їжджають прикордонну місцевість, щоб не затримуватись через страйк.
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18.02.2024 20:31 Ответить
Це не так щоби поляки, це "кацапські онучі", фінансовані шефами д'Єрмака, стараються
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19.02.2024 01:58 Ответить
...і фсє прі дєлє! (с)
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18.02.2024 20:32 Ответить
вони там ********* в тій Польщі, імхо Україні самий час подавати в міжнароді суди по повній, якісь кончені тварі влаштували блокаду воюючої країни
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18.02.2024 20:38 Ответить
Може їм якогось привітального дрона відправити??
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18.02.2024 20:39 Ответить
самий час почати блокувати потік всіх польских товарів в Україну
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18.02.2024 20:39 Ответить
Це запросто зробити. Полиці наших магазинів завалені полянською молочкою, хімією та іншим непотребом. Просто кожний українець повинен об'явити бойкот їхнім товарам.

НЕ КУПУЙТЕ ПОЛЬСЬКЕ! НЕХАЙ САМІ КУПУЮТЬ СВОЄ ГІВНО!
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19.02.2024 11:01 Ответить
Українцям немає потреби вирощувати кручені паничі, вони самі ростуть.
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18.02.2024 21:21 Ответить
"Какая разніца". Як 95 Квартал робив із українців малоросів і популяризував СРСР https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://www.youtube.com/watch?v=RivA5BQx6kI
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18.02.2024 21:14 Ответить
Яким боком це до новини? Чи лиш би зайвий раз лайна накинути в коментарях? По темі, чи ні, якби лиш висратись?
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19.02.2024 08:16 Ответить
Островок2

@Zzn2Jane

·

https://twitter.com/Zzn2Jane/status/1759272764911857722 1 ч

Поляки не пропускають цивільні автобуси на кордоні. Водіям доводиться маневрувати та об'їзджають прикордонну місцевість, аби не затримуватись через страйк. Також на сайті Regiojet зʼявилось попередження, що можуть бути затримки.
Зелена міжнардна політика тупіку ей де ви мироносці гнусні шо ніяких заяв це вас влаштовує
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18.02.2024 21:19 Ответить
А що взагалі діється? Хтось знає?
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18.02.2024 21:23 Ответить
Liliya Слава Україні!

@Li_berl

·

https://twitter.com/Li_berl/status/1759246777641808266 3 ч

У мене слів немає! А у вас?
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18.02.2024 21:23 Ответить
Це Конфедерати (маргінали, часто називаються поляками "кацапськими онучами").
Кацапи стравлюють українців і поляків, фінансуючи анти-укр. пропаганду в Польщі.
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19.02.2024 02:10 Ответить
))
А поліція і влада тихенько осторонь стоять. Бо тож "конфедерати " якісь, та і ще і фінансуються московитами, ми туди ні-ні
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19.02.2024 09:26 Ответить
Про це пару раз писав в попередніх "польских" темах. Не охота пояснювати в черговий раз... може іншим разом)
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21.02.2024 01:45 Ответить
Здається, в Польщі вже немає влади? Хозяйнують фермери ? А польська поліція, як кажуть свідки, лише клипає очима... Ну, то маскалі, як й раніше, за таких умов, почнуть потрохи наводити й там свій лад. Чи сусіди поляки не розуміють, на чий млин скидають воду ?
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18.02.2024 21:24 Ответить
Бо в них фермери - то Основа нації.
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18.02.2024 21:30 Ответить
Аж цілих 10 % населення !
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18.02.2024 21:34 Ответить
Залишки українства зберегли селяни. Поляки у селянах(фермерах) бачать основу нації, а не латифундистах.
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19.02.2024 00:29 Ответить
* ... а не в латифундистах.
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19.02.2024 00:30 Ответить
2030 рік. Мордовські табори. Колишній український водій питає колишнього польського фермера:

- А пам'ятаєш, Лешеку, як тобі моя фура жити заважала?
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18.02.2024 21:28 Ответить
Це перед смертю вже питає? Бо якщо ми впадемо 24 року, то 25-го поляків вже повезуть до Сибіру. До 2030 року доживуть не всі.
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18.02.2024 22:32 Ответить
Не тільки лиш всі. Мало хто зможе це зробити... (с)
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18.02.2024 23:39 Ответить
Путін помилився що зразу не напав на інших...а їм був бе пиз...ць.
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18.02.2024 21:28 Ответить
що відбуваеться, хто це все організуе і спонсоруе, що робе наша влада для вирішеня цего питання і взагалі чому вони блокуют транзит? ми вже в суди звернулися, якісь кроки МЗС зробило?
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18.02.2024 21:54 Ответить
Які, нах, вантажівки... Яке, нах, зерно... Наш громадянин на легковику! 2 доби ! з 16-го по 18-го лютого простояв в черзі на ВИЇЗД з Польщі на перетину кордону Долгобичув-Угринів. Який не для вантажівок ! Їх, вантажівок, там нема. Але є польські "тітушки", з яких "фермери", як з Клічка... Шось там з владою...
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18.02.2024 22:02 Ответить
Ті "тітушки" на кордонах - це про-кацапські конфедерати.
Влада паралізована тим, що одночасно йде дуже масовий протест фермерів. А партія аграрна - є в коаліції.
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19.02.2024 02:15 Ответить
ось думка цікава, може і їі обговоримо?

Коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польшею, то дістала пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може комусь також буде цікаво.

Минулий рік фірми-однодневки (вгадайте, кому належать і під ким ходять) скупили зерно по 110 дол., найняли фури по 40-50 дол. і повезли в Польшу під фіктивними договорами. У Польші знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 дол. Ті забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польші біля 2 млн.т. зерна.

Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити в набат і заставили владу розбиратись в ситуаціі. Польська влада офігіла, як іх надули "бідні украінські бариги". А тепер ці бариги скупили зерно в украінських фермерів по сто баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що бенкету не буде, то почали качати права.

А тепер порахуймо - чистий прибуток був у межі 80-100 дол. Продали 2 млн.т. зерна. Скільки "слуги" поклали собі в кишеню?

P.S. Трейдери до цієі оборудки відношення не мають. Вони працювали і працюють по-білому.

Lyudmyla Oleksiy
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18.02.2024 22:06 Ответить
Старий Сірко, окрім вміння читати потрібно ще й мати розум.
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18.02.2024 22:38 Ответить
Зерно так завжди продавалось , і так продається у світі ,, ціна виробника + транспортні послуги + маржа зернотрейдера вкл. податки , і приблизно в таких же пропорціях .
І навіщо везти під фіктивними договорами , якщо тут немає ніякого криміналу . ! Де тут мухльож ? В чому ? Якщо є махінації то - де заведені на махінаторів справи польської поліції .? Нема !
А нафта і газ , продається хіба не за подібними схемами ? Тільки там маржа нафтотрейдерів іноді складає навіть 200 - 300 % .
А коли наприклад , газ у ЄС коштував 3000 дол , маржа трейдерів доходила до 1000% . Собівартість видобутку + транзитні послуги + податки та ін = наприклад 200 - 300 доларів за 1000 кубів
, а покупець віддавав за ці ж 1 тис м3 - 3000 дол .!!! У газпрома було 2700 дол навару , і все законно .
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18.02.2024 23:23 Ответить
Іуди КОНЧЕНІ!
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18.02.2024 22:49 Ответить
гиены европы. Где наша блокада??
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18.02.2024 22:51 Ответить
На нашу блокаду відразу прилетять представники тцк
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19.02.2024 09:28 Ответить
Признали Крым российским, отправляли своих людей на войну против Украины с 2014 года, посещали Крым, блокировали военную помощь для Украины. Осуществили теракт в Ужгороде с поджогом культурного центра. Тесно сотрудничают с польской неонацистоской организацией Фаланга которая финансируется и поддерживается Кремлем. Это все что нужно знать об организаторах блокады украинской границы
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18.02.2024 22:52 Ответить
Ми маємо блокувати у відповідь, чув що такі процеси вже почались. Ми не хочемо польської продукції в Україні, час заблокувати польські продукти що потрапляють в наші супермаркети.
І це не помста і не злість, ми просто маємо підтримати своїх виробників, дбаючи про державні інтереси.
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18.02.2024 22:52 Ответить
Так виробники практично не заробляють на тому - в них зелені скупщики скуповують за копійки, щоб змогти демпінгувати в Польщі. Гроші в Україну не вертаються (11 млрд $ за зерно на початок року осіло в офшорах). Якби це були виробники - гроші би верталися.
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19.02.2024 02:13 Ответить
Авжеж. Хай краще зерно зігниє у фермера. Зате в офшори ніхто нічого не виведе. І вам, полякам, конкуренції не буде.
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19.02.2024 08:33 Ответить
А що це вас, британців, обходить?
Чи забув про свій прапорець?))
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21.02.2024 01:52 Ответить
Гибридная война расеи против Польши началась. Власти Польши жуют сопли и проигрывают. Не удивлюсь, что завтра эти хфермеры по 400 злотых, начнут кричать путин пАмАги, путин введи войска.
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18.02.2024 22:56 Ответить
Хто там казав що пшеки нам друзі?
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19.02.2024 00:31 Ответить
валынскаярэзня!
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19.02.2024 07:49 Ответить
А хто сказав шо в України є вибір
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19.02.2024 17:32 Ответить
А чому на державному рівні нам ніхто не пояснює, що відбувається??? Чому той самий шмигаль не дасть інтерв'ю, в якому розповість у чому суть конфлікту і запропонує шляхи його вирішення? У нас тільки є якісь припущення з боку "незалежних" онолітегів та ікспердів.
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19.02.2024 00:59 Ответить
Nam v €U Ukrainskaja seljskohozjaistvennaja produkcija djeijstvitjeljno njenuzhna, tjem boljee po dempingovskimi cenami. Otsilaijtje, kak bilo dogovoreno, v Afriku.
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19.02.2024 01:19 Ответить
Чи ви розумієте, що ви блокуєте Україну в цілому, а не тільки зерно?
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19.02.2024 07:13 Ответить
Не існує ніяких демпінгових цін. Це конкуренція! Знижуй ціну на свій товар, щоб бути конкурентоздатним. Не можеш? Значить, це не твоє. Йди вантажником.
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19.02.2024 08:40 Ответить
Давно треба ввести заборону на покупку польської продукції , перейти на інших постачальників👈
Польскими харчами завалени всі українськи магазини - нах*й!!
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19.02.2024 09:40 Ответить
А на кого эти польские фермеры работают? На Шторм Z шо ли ? Так он как к ним придет то быстро их всех обратно в Колхозы позагоняет. Ничему история Поляков не учит.
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19.02.2024 16:58 Ответить
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