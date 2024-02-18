Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Дорогуск – Ягодын", - Государственная таможенная служба

Протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Дорогуск – Ягодын".

Как информирует Ценозор.НЕТ об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем фейсбуке.

В пункте пропуска "Дорогуск - Ягодын" полностью приостановлено движение грузовиков в обоих направлениях.

"На автомобильном направлении сообщения с 9:00 по киевскому времени движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано польскими фермерами, которые проводят на подъездных путях перед Дорогуском масштабную акцию протеста. Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик", - говорится в сообщении.

Кроме того, таможенники сообщают, что с 15:30 до 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем, полиция Республики Польша этому помешала. И сейчас движение поездов происходит в штатном режиме.

Пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке, без очередей.

"Анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста по состоянию на данный момент ни одним каналом коммуникаций, в том числе данными из открытых публичных источников, не подтверждается", - добавили в Государственной таможенной службе.

И призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов доставки грузов.

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