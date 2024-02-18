Польські фермери заблокували пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин", - Державна митна служба
Протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин".
Як інформує Ценозор.НЕТ про це повідомила Державна митна служба України у своєму фейсбуці.
У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" повністю припинено рух вантажівок в обох напрямках.
"На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 год. за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз", - зазначено в повідомленні.
Крім того митники повідомляють, що з 15:30 по 17:30 год. на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. І зараз рух поїздів відбувається у штатному режимі.
Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.
"Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел - не підтверджується", - додали в Державній митній службі.
Та закликали враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів.
Будь ласка, зачекайте...
Імпорт зерна ЕС: 6% зерна з Московії і 45% зерна з України на 16 листопада 2023
- тут є лінк на Євростат
9 березня 2022 року
Вночі на територію Польщі увійшла рейдова колона російських найманців «Вагнера» чисельністю близько тисячі солдатів без розпізнавальних знаків і в уніформі, озброєних до зубів, і зайняла позиції поблизу Гайнівки, неподалік від великого табору для біженців. Заскочені зненацька прикордонники не втрутилися, адже вони не мали можливості протистояти такій кількості людей з важкою механізованою технікою. У Варшаві не знали, що робити.
Вагнерівці зайняли оборонні позиції в таборі біженців і передали на весь світ заяву про те, що вони прийшли захистити «невинних дітей і жінок від варварських поляків, які ************ до війни і репресій проти цивільного населення». У коментарі до заяви було додано, що поляки не можуть мирно жити в цій частині світу, тому що, наприклад, вони не виправдали сподівань Москви, які вона покладала на них останніми днями, що принесло б тривалий мир в Європу.
Уряд у Варшаві був розлючений. Америка як покровитель і гарант безпеки не давала інструкцій, що робити. Різниця в часі означала, що важко було навіть додзвонитися до американських керівників. А американські військові офіцери в Польщі та Європі не мали повноважень ухвалювати рішення, не кажучи вже про союзників.
Верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі (SACEUR) вважав, що це була ситуація, яка не була близька до застосування статті 5, і що між союзниками не буде досягнуто політичного консенсусу з цього питання. Втрачався дорогоцінний час, протягом якого польська армія могла б втрутитися.
Німецький уряд виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони схаменутися і покласти край напруженню мирним шляхом. Берлін чітко дав зрозуміти, що не бачить необхідності в консультаціях в рамках НАТО і що ми не зіткнулися з ситуацією, яка могла б означати необхідність активації статті 5 і солідарної реакції НАТО на напад на члена Альянсу.
За цей час деякі з вагнерівців також зайняли офіс уряду гміни і шкільні будівлі поблизу табору біженців. Нарешті, керівництво додзвонилося до американців, які наказали проявити стриманість і вгамувати емоції, і, звичайно, не стріляти в вагнерівців, які в цей час почали безчинствувати в Гайнівці та її околицях: вони підпалили церкву і тероризували населення в пошуках їжі. Кожної миті могли з'явитися жертви серед цивільного населення.
Польська армія і силові структури відступили під час плутанини у прийнятті рішень, щоб не загострювати ситуацію, яка пахла світовою війною. Москва категорично заперечувала, що це були її війська. Американці закликали до подальшого зниження градусу, німці відверто мали на меті прийняти російські вимоги і примусити Польщу визнати факти, що виникли на кордоні, як доконані.
У Варшаві в уряді запанували страх і паніка.
Нарешті з'явилися ключові питання: що з статтею 5? Коли вона власне запрацює? Як щодо наших рішень? Коли ми зможемо приймати їх самостійно, враховуючи, що ми перебуваємо в альянсі? Як щодо нашої власної здатності реагувати? Чому американці кажуть нам пом'якшувати ситуацію? Як щодо їхнього авторитету? Чому ми чекаємо реакції Вашингтона з кожного питання? Чому так поводиться Німеччина, а як же солідарність Заходу, НАТО, ЄС? Чому ніхто не протистояв збройному вторгненню в Україну і чому ніхто не протистоїть військовим шляхом гібридній агресії Росії зараз? Чому російська стратегія салямі і варіння жаби на повільному вогні працює? Чи американці просто слабкі? Не кажучи вже про країни Європи...
Шкода тільки, що на ці питання не було зроблено спроб відповісти набагато раніше.
"Валіть додому, невдячні с*чі діти", - написано на плакаті, на якому також зобразили, як штовхають чоловічка, зафарбованого у жовтий та блакитний кольори, з Польщі у бік України. Крім того, на кордоні з українською державою поляки не пропускають цивільні автобуси. Водії об'їжджають прикордонну місцевість, щоб не затримуватись через страйк.
НЕ КУПУЙТЕ ПОЛЬСЬКЕ! НЕХАЙ САМІ КУПУЮТЬ СВОЄ ГІВНО!
https://www.youtube.com/watch?v=RivA5BQx6kI
@Zzn2Jane
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https://twitter.com/Zzn2Jane/status/1759272764911857722 1 ч
Поляки не пропускають цивільні автобуси на кордоні. Водіям доводиться маневрувати та об'їзджають прикордонну місцевість, аби не затримуватись через страйк. Також на сайті Regiojet зʼявилось попередження, що можуть бути затримки.
Зелена міжнардна політика тупіку ей де ви мироносці гнусні шо ніяких заяв це вас влаштовує
@Li_berl
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https://twitter.com/Li_berl/status/1759246777641808266 3 ч
У мене слів немає! А у вас?
Кацапи стравлюють українців і поляків, фінансуючи анти-укр. пропаганду в Польщі.
А поліція і влада тихенько осторонь стоять. Бо тож "конфедерати " якісь, та і ще і фінансуються московитами, ми туди ні-ні
- А пам'ятаєш, Лешеку, як тобі моя фура жити заважала?
Влада паралізована тим, що одночасно йде дуже масовий протест фермерів. А партія аграрна - є в коаліції.
Коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польшею, то дістала пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може комусь також буде цікаво.
Минулий рік фірми-однодневки (вгадайте, кому належать і під ким ходять) скупили зерно по 110 дол., найняли фури по 40-50 дол. і повезли в Польшу під фіктивними договорами. У Польші знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 дол. Ті забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польші біля 2 млн.т. зерна.
Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити в набат і заставили владу розбиратись в ситуаціі. Польська влада офігіла, як іх надули "бідні украінські бариги". А тепер ці бариги скупили зерно в украінських фермерів по сто баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що бенкету не буде, то почали качати права.
А тепер порахуймо - чистий прибуток був у межі 80-100 дол. Продали 2 млн.т. зерна. Скільки "слуги" поклали собі в кишеню?
P.S. Трейдери до цієі оборудки відношення не мають. Вони працювали і працюють по-білому.
Lyudmyla Oleksiy
І навіщо везти під фіктивними договорами , якщо тут немає ніякого криміналу . ! Де тут мухльож ? В чому ? Якщо є махінації то - де заведені на махінаторів справи польської поліції .? Нема !
А нафта і газ , продається хіба не за подібними схемами ? Тільки там маржа нафтотрейдерів іноді складає навіть 200 - 300 % .
А коли наприклад , газ у ЄС коштував 3000 дол , маржа трейдерів доходила до 1000% . Собівартість видобутку + транзитні послуги + податки та ін = наприклад 200 - 300 доларів за 1000 кубів
, а покупець віддавав за ці ж 1 тис м3 - 3000 дол .!!! У газпрома було 2700 дол навару , і все законно .
І це не помста і не злість, ми просто маємо підтримати своїх виробників, дбаючи про державні інтереси.
Чи забув про свій прапорець?))
Польскими харчами завалени всі українськи магазини - нах*й!!