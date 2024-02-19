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ВСУ отразили 14 российских штурмов плацдармов ВСУ на Днепре, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра по состоянию на 18 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 14 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

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Хлопцям щира подяка за те , що луплять клятих кацапів на українській землі 👍🏼👍🏼👍🏼
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19.02.2024 00:30 Ответить
Чтобы небыла потом как с Авдеевкой, когда каждый день все нормально, все отбиваем, а потом в один прекрасный день вынуждены передислоцироваться на *более выгодные пазиции* назад на правый берег. И почему в Енергодаре и выше по Днепру рашисты спокойно себя чуствуют? Туда тоже достает наша и артиллерия и дроны с правого берега.
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19.02.2024 00:36 Ответить
Значить ніззя туди нашим бити, хтось не дозволяє
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19.02.2024 01:41 Ответить
Найбільша в Європі АЕС, напевне щось значить?
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19.02.2024 06:35 Ответить
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19.02.2024 00:36 Ответить
Український фотограф, який став оператором дронів, один знищив понад 30 російських танків

https://redaktor.com.ua/2024/02/18/***********-fotograf-yakyj-stav-operatorom-droniv-odyn-znyshhyv-ponad-30-rosijskyh-tankiv/
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19.02.2024 07:19 Ответить
 
 