ВСУ отразили 14 российских штурмов плацдармов ВСУ на Днепре, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра по состоянию на 18 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 14 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

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