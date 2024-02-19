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Новости Война
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армия РФ (18050) Украина (44299) ISW (493)

Задержка западной помощи позволяет армии РФ наступать по нескольким направлениям, - ISW

рф,армія

Задержки с предоставлением странами Запада военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сейчас российская армия наступает по меньшей мере на трех направлениях:

  • вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана;
  • в Авдеевке и вокруг нее;
  • около Работино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с оказанием западной помощи в сфере безопасности, а именно - артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

Читайте также: Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и попытается обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.
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Топ комментарии
+16
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19.02.2024 07:03
+10
На банковій продовжують розказувати, як вони накопичують гроші на відбудову України після перемоги нашої, замість того, щоб шукати гроші і ресурси на будівництво Укріплень, щоб були менші втрати наших героїчних воїнів
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19.02.2024 07:11
+8
Очевидний результат, коли політичні Бовдури керують військами. От скажіть, який процент військових у ставці Верховного. Невійськові дивляться в рот президенту, бо вони його ставленики, і підтримують, очевидно, всі його рішення. Зняв Головнокомандувача, який противився політичним рішенням і результат зразу прийшов: оточення наших військ і вихід з боями із Авдіївки. Перша "перемога" нового Головнокомандувача. Нажаль великою ціною - життям наших воїнів
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19.02.2024 07:21
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Правила форума Совет форумчан
Та менше говорильні,снаряди давайте,і Ф 16!!!Дебіли,слів нема!
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19.02.2024 06:49 Ответить
Не дебіли, ні.
Захід вмостився насправді непогано - давати мало, тільки щоб вистачило більш-менш стримувати русню, але і не давати Україні шансу на перемогу.
Як тільки Україна попри все робить якісь успіхи - краник допомоги, ну цілком випадково, збіг обставин, буває, прикручується.
Захід знекровлює русню майже за дармо - по ціні металобрухту, при цьому русня надійно зв'язана в Україні, а захід виграє собі час.
Коли Україна вже не вивозить і починає здавати - допомога знову іде.
Життя українців не хвилює нікого і всі це бачили, коли на початку війни Україна благала надати хоч якесь ППО і всім було відверто пох.

Якщо Україна втратить ще трохи і буде загроза що русня може сильно просунутись - одразу приїде наступна вундервафля. Ті ж Тауруси. Правда в кількості пари штук.

Огидно це.
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19.02.2024 08:09 Ответить
Та наче потихеньку прокидаються вже,але дууууже повільно.І як завжди оглядаються на США.А там собі думають так,ви в Європі 85 років тому організували такий карамболь,аж мерсі,що ми ледве витримали,то якусь росію не можете розкатати в кашу?А спробуйте власними силами,ВВП і потенціали подібні!
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19.02.2024 08:38 Ответить
Чуєш ти, вундервафля, може поговоримо на що спромоглась Україна в оборонній сфері за два роки війни? Може хоч міномети і мини до них в достатній кількості почали виробляти , або мільйон дронів зібрали? Благали про ППО? А коли Захід три місяці перед цим благав адекватно сприймати загрози і адаптувати країну до великої війни, а вся країна жила очікуванням першотравневого шашлику, це тобі не огидно? А то в нас на чолі з президентом всі такі оуєнно спритні в вимаганні чужої зброї, побудованій за чужі податки!
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19.02.2024 11:30 Ответить
Не рви серце, віталя. Твої податки залишаться з тобою. Коли раша в'їбе по дойчлянду на них тобі куплять бронік і будеш воювати вже замість України. Нехай тобі душу тоді гріє те, що твої податки пішли не на Україну, а на утримування сирійців та інші важливіші речі.
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19.02.2024 11:58 Ответить
Ти б краще не пі-ів би женя, а переймався своїми податками, бо з моїми податками все гаразд. Частина з них іде на утримання наших біженців, озброєння для української армії і підтримку українського бюджету. І не треба перейматись так за ,, дойтчланд", бо німецька влада може вчитись на своїх помилках, на відміну від української. Ще місяць потому представник уряду звернувся до громадян і рекомендував мати запас питної води на одну неділю, запас харчів на три дні, радіо і ліхтарик з запасом батарейок, бо попереду чекають важки часи. І да, на шашлик ніхто не запрошував!
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19.02.2024 12:54 Ответить
Та що ви таке кажете, ви часом не кацап?
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19.02.2024 07:01 Ответить
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19.02.2024 07:29 Ответить
А те що під час того наступу московити вбивають наших воїнів яким нема чим захищатись то куйя ?
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19.02.2024 07:00 Ответить
26 грудня - Залужний просить не робити з
Авдіївки шоу
29грудня - Зеленський показово як шоумен відвідує Авдіївку
8 лютого Зе звільнив Залужного
15 лютого Авдіївка оточена. Котел.
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19.02.2024 07:03 Ответить
Повноцінного "котла", як в Маріуполі, знову не вийшло.
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19.02.2024 08:40 Ответить
А скількох там кинув Зелено-Сирський Їрмак?

Samarska
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
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19.02.2024 10:06 Ответить
Русня сама про це скиглить, що не встигли оточити повністю.
Та і Діпстейт підтверджує. За два дні місто повністю перейшло під русню. Значить, інтенсивних міських боїв і не було, як в Маріуполі, коли відкушували квартал за кварталом, день за днем.
Більша частина угруповання змогла відступити. Не без втрат, курва. Але свята у русні не вийшло. А так хотіли.
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19.02.2024 10:11 Ответить
В того м'яса і не може бути свят.

Свято в Їрмака, бо виконав головне:
- прибрав Залужного і все досвідчене керівництво ЗСУ і вже .."пішла тяга"

Навіть колишні зелені волали ще три тижні тому:
..Кстати, в https://t.me/pecherhill/914 офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском . В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь...
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19.02.2024 11:03 Ответить
Ще й як може бути. Маріуполь для них святом був. З Авдіївкою так не вийшло.
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19.02.2024 11:22 Ответить
У верховного головна мета - збереження життя воїнів, тому він не планує ніякого окопування. Немає чим будувати укріплення, тому що вся будівельна техніка зносилась в рамках великого будівництва президента
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19.02.2024 07:06 Ответить
На банковій продовжують розказувати, як вони накопичують гроші на відбудову України після перемоги нашої, замість того, щоб шукати гроші і ресурси на будівництво Укріплень, щоб були менші втрати наших героїчних воїнів
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19.02.2024 07:11 Ответить
Очевидний результат, коли політичні Бовдури керують військами. От скажіть, який процент військових у ставці Верховного. Невійськові дивляться в рот президенту, бо вони його ставленики, і підтримують, очевидно, всі його рішення. Зняв Головнокомандувача, який противився політичним рішенням і результат зразу прийшов: оточення наших військ і вихід з боями із Авдіївки. Перша "перемога" нового Головнокомандувача. Нажаль великою ціною - життям наших воїнів
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19.02.2024 07:21 Ответить
Дуже правильно(Кричать про це усі на допомогу москалям(((
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19.02.2024 07:23 Ответить
З больної голови на здорову. А те, що ЗЕлені шмаркачі начудили і чудять, то не є першопричиною війни та її ескалації?
З такими вороватими боневтіками, скоро і Європа (довгозапрязаюча) відвернеться від України.
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19.02.2024 07:34 Ответить
не репетуй
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19.02.2024 08:42 Ответить
ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет
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19.02.2024 08:41 Ответить
дЕрмак усе парішає, Мар'яна Безмозгла рядом усігда...
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19.02.2024 08:42 Ответить
КМІС провели опитування населення України...тобто рейтинги... генерал Залужний 94%... генерал Буданов 71%... Голобородько 64%...
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19.02.2024 08:48 Ответить
а це точно затримка ?

бо виглядає, як здача з обох сторін:

- союзнички , якщо дивитись на дії (а не слова), вже пів року, як злились

- зелені вже 5 років продовжують нас зливати . Ще й додуматись зняти всю верхівку ЗСУ в критичний момент ...
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19.02.2024 09:38 Ответить
Шукайте Жукова. Він під Москвою ТОНЕНЬКУ ниточку фронту оборони перетворив у кулаки тактичних наступів.
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19.02.2024 10:08 Ответить
Кацапські війська наступають з півдня і сходу на п'ти напрямках. А в цей час прокацапські сили блокують логістику України на наших західних кордонах з Европою. Европа дивиться і нічого не робить.
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19.02.2024 10:40 Ответить
Ну как бы да, это же очевидно...
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19.02.2024 11:43 Ответить
 
 