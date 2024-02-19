Задержка западной помощи позволяет армии РФ наступать по нескольким направлениям, - ISW
Задержки с предоставлением странами Запада военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что сейчас российская армия наступает по меньшей мере на трех направлениях:
- вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана;
- в Авдеевке и вокруг нее;
- около Работино на западе Запорожской области.
По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с оказанием западной помощи в сфере безопасности, а именно - артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.
Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.
ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.
Украина пострадает, если просто окопается и попытается обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.
Пожалуйста, подождите...
Захід вмостився насправді непогано - давати мало, тільки щоб вистачило більш-менш стримувати русню, але і не давати Україні шансу на перемогу.
Як тільки Україна попри все робить якісь успіхи - краник допомоги, ну цілком випадково, збіг обставин, буває, прикручується.
Захід знекровлює русню майже за дармо - по ціні металобрухту, при цьому русня надійно зв'язана в Україні, а захід виграє собі час.
Коли Україна вже не вивозить і починає здавати - допомога знову іде.
Життя українців не хвилює нікого і всі це бачили, коли на початку війни Україна благала надати хоч якесь ППО і всім було відверто пох.
Якщо Україна втратить ще трохи і буде загроза що русня може сильно просунутись - одразу приїде наступна вундервафля. Ті ж Тауруси. Правда в кількості пари штук.
Огидно це.
Авдіївки шоу
29грудня - Зеленський показово як шоумен відвідує Авдіївку
8 лютого Зе звільнив Залужного
15 лютого Авдіївка оточена. Котел.
Samarska
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
Та і Діпстейт підтверджує. За два дні місто повністю перейшло під русню. Значить, інтенсивних міських боїв і не було, як в Маріуполі, коли відкушували квартал за кварталом, день за днем.
Більша частина угруповання змогла відступити. Не без втрат, курва. Але свята у русні не вийшло. А так хотіли.
Свято в Їрмака, бо виконав головне:
- прибрав Залужного і все досвідчене керівництво ЗСУ і вже .."пішла тяга"
Навіть колишні зелені волали ще три тижні тому:
..Кстати, в https://t.me/pecherhill/914 офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском . В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь...
З такими вороватими боневтіками, скоро і Європа (довгозапрязаюча) відвернеться від України.
бо виглядає, як здача з обох сторін:
- союзнички , якщо дивитись на дії (а не слова), вже пів року, як злились
- зелені вже 5 років продовжують нас зливати . Ще й додуматись зняти всю верхівку ЗСУ в критичний момент ...