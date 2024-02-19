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путин (30484) США (24852) Трамп (4009)

В Республиканской партии США есть "путинское крыло", - CNN

трамп,путін

Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни предупредила о "путинском крыле" в Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть откровенного критика Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла состоит в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - заявила Чейни.

CNN обращает внимание, что президент США Джо Байден и Трамп по-разному отреагировали на смерть Навального в российской колонии.

Байден в своих комментариях в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "Не совершайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть".

Также читайте: Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский

Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов. Кроме того, в этом месяце экс-президент США заявил, что будет поощрять Россию атаковать союзников по НАТО, которые мало платят.

Чейни сказала, что этим он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут придерживаться своих обязательств перед НАТО.

Она назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".

Чейни также заявила, что еще не приняла решения о том, будет ли она баллотироваться в президенты как третья сторона, но заверила, что сделает "все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа".
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Топ комментарии
+18
Трамп - путінське "крило". Зеленський - путінське "крило".

Треба Україні разом із США повідтинати путіну "крила". Бо буде біда.
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19.02.2024 08:30
+17
Хто б подумав що таке може статись у штатах
Американцям варто було би подивитись що стається з державою, яка обирає президентом проросійського кловуна. Подивіться на Україну.
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19.02.2024 08:35
+11
Світ зійшов з розуму.
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19.02.2024 08:30
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Крии иого Чеині -- но иому це як з гуся вода - скандали тільки додають балів
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19.02.2024 08:26 Ответить
Світ зійшов з розуму.
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19.02.2024 08:30 Ответить
сша зійшли з розуму.
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20.02.2024 02:33 Ответить
Трамп - путінське "крило". Зеленський - путінське "крило".

Треба Україні разом із США повідтинати путіну "крила". Бо буде біда.
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19.02.2024 08:30 Ответить
у трампа просте примітивне бачення світу: домовленість та розподіл між трьома-чотирма "великими" гравцями світу та нечіпання "чужої зони висмоктування"... ну й, звісно, провести останні дні в тюрмі не дуже хочеться...
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19.02.2024 08:31 Ответить
У Трампа є бачення себе, як він весь Світ на прутні крутить.
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19.02.2024 08:39 Ответить
ну, це треба у Меланки перепитати, що він там може ще на прутні вертіти...
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19.02.2024 08:55 Ответить
Бачення та реальність - різні речі. Тому враження Меланки мають вкрай мале відношення до прагнень Трампа.

ЗЄ он теж бачить себе геополітиком світового рівня. А в реальності нетряпка. 😁 І сексуальний досвід Лєнкі-Скумбрії на це ніяк не впливає.
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19.02.2024 09:28 Ответить
+++
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19.02.2024 09:51 Ответить
Трамп може досить просто вирішити питання війни. Просто для нього, бо як для нас, так і для путіна це можуть бути не зовсім прийнятні умови. Яким чином? Та просто по черзі виставить умови для нас і для кремля: нам скаже, що повністю припинить надання допомоги, якщо ми не сідаємо за стіл перемовин. А путіну пригрозить значним збільшенням допомоги Україні, у разі якщо той не погодиться на поточні умови і не припинить бойові дії. І вуаля...
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19.02.2024 08:55 Ответить
шось мені підказує, що умови від нього будуть лише до нас... а якщо буде створений новий прецедент, коли країну шматують на догоду більш товстозадим, - світ знову пізнає, що таке темні часи... бо це неодмінно вплие на психологію навіть примітивних створінь...
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19.02.2024 09:23 Ответить
Хто б подумав що таке може статись у штатах
Американцям варто було би подивитись що стається з державою, яка обирає президентом проросійського кловуна. Подивіться на Україну.
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19.02.2024 08:35 Ответить
Об этом нужно трубить на амер форумах.
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19.02.2024 08:43 Ответить
Людина в країні котрої увесь час вибирали дегенератів у владу буде бігати по американських форумах і розказувати американцям як треба вибирати президентів? Хороший жарт
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19.02.2024 08:49 Ответить
Україні залишилося тільки ще на американських форумах розтрубити, що у нас президент - проросійська пустоголова кукла. Наші "західні партнери" тільки про те і торочать - єдність, єдність. Хіба можна їм пояснити, що єдність із кремлівською п'ятою колоною - це капець. США не зрозуміють - чому ми обрали пусте місце в Президенти.
Ні. Треба самим з цим розібратися, акуратно але сильно.
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19.02.2024 09:30 Ответить
"...Хто б подумав що таке може статись у штатах..."

В США після війни було 14 президентів. Одного вб*ли. Двох турнули драною мітлою імпічментом. Буш примудрився всунути в президенти свого синочка - якби то було в України от би шакали завили. У міл'ярдера (бариги) Форда віцепрезидентом був мультіміл'ярдер (мегабарига) з Рокфеллерів. Обама - безхребетний слизняк. Трамп - проросійський придурок. Зараз Байден - трухлявий дід нерозберихто.
Зараз не буду виловлювати усі історії - можете подивитися самі.

За статистикою близько половини президентів США були досить сумнівними особами. І тільки одиниці дійсно потужними державниками, якто Рузвельт чи Рейган.

Це означає, що на США покладатися не треба - треба самим гнати зелену плісняву, ніхто нам не допоможе.
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19.02.2024 09:02 Ответить
Два брата-акробата.
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19.02.2024 10:03 Ответить
Агент Чубчик?
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19.02.2024 08:35 Ответить
Рональд Рейган у труні перевертається.

Хтось може уявити у 80-х брежнівське крило у РП? Це ганьба!!!

Хоча, у 2014 навіть антимайданівці не повірили б, що через 5 років українці оберуть їх блазня. Шалені часи...
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19.02.2024 08:35 Ответить
Ага,страшні часи,світ дружно сходить з розуму
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19.02.2024 08:40 Ответить
Якщо глянути ретроспективу, то запливший жирком охлос завжди сходив з розуму під час криз. Так відбулися дві Світові війни.
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19.02.2024 09:32 Ответить
Якось так і було завжди в історії,розслаблені розжирілі,розпущені,егоїстичні любителі шикарного життя приводили з собою всіляких дурнів,які сміялись з очевидної загрози
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19.02.2024 12:09 Ответить
Він же ж був президентом -- США пішли по колу
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19.02.2024 08:38 Ответить
Там все проще. Когда Трамп отжигал в нарабсее, скомпроментировал себя чем-то. Теперь хутин держит его за гогошары, бо какой бы Малашка не была моделью, а часть бизнеса оттяпает у Трампа.
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19.02.2024 08:41 Ответить
Так все даже знают чем,просто кацапские шлюхи этого любителя "золотого дождя" обоссали с ног до головы,а "гэбня" это всё снимала на видео в отеле,забавное кинишко, вероятно получилось.
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19.02.2024 08:48 Ответить
Та куйня це повна! Він зараз холостяк і така компра йому глибоко по барабану… Ну шлюхи, ну дощ, ну віскарь, і шо? Хочу шкарпетки по кімнатам розкидаю, хочу гучно пердну у душі, хочу бабу з великими цицьками приведу, хочу нажруся «Блек лейбла»…. я вже холостяк і мені це по юух!
Справа не в цьому, просто характер у цього клоуна такий що допускати його до влади не можна. Він же зараз кричить що зупинить війну у 24 години, а шо ж ти ***** не зупинив коли при владі був? Популіст і ліцемер цій Трамп і нічого хорошого від його президентства нам українцям чекати не слід. Як сказав конгресмен демократ Дж.Паркер, він за повернення своєї персони до влади «маму рідну сутенерам продасть».
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19.02.2024 09:03 Ответить
До чого тут "холостяк", та кіношка,в якій його кацапські повії обссикають, колишнього,та ймовірного Президента такої країни як США?
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19.02.2024 09:14 Ответить
Не перекручуй факти джеймс. Якщо ти про звіт британського розвідника, то там повії на бажанн рижого чорта намочили кровать на який спав Обама (Трамп його як білий расист ненавидить) з дружиною під час візиту до мацкви. Так шо живцем ніхто нікого не обісцяв. Хоча для трампа і цей факт я впевнений по йух!
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19.02.2024 09:23 Ответить
Ніяких деталей ми не знаємо,але як би там не було йому пох...,коли його виборець,якому він обіцяє "зробити Амерку могутньою",бачить як на нього кацапські повії випрожняються,цьому виборцю мабуть не дуже приємно на це дивитись,чи не так?
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19.02.2024 09:31 Ответить
Як що чесно мені саме це глибоко по юух, що він там витворяв за часів обами. Що він с плешивим гітлером цілувався «в уста» шо Байден, нічого не змінилося
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19.02.2024 19:59 Ответить
Трамп надіслав військових інструкторів.
Зняв ємбарго на поставку зброї від Обами та постави зброю
Дозволив видобуток нафти, чим обвалив доходи безнозколонки
В Чорному морі постійно були військові кораблі США
Над Україною літали стратегічні бомбардувальники США

Що було не так?

Навпаки все було заморожено.
Що за президенства Трампа захопили?
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19.02.2024 11:24 Ответить
Г
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19.02.2024 10:06 Ответить
це якби у Трампа була кришталева репутація, то він би може і боявся якихось там гбешних компроматів про колишні вибрики Чубчика з повіями у мацкоських готелях.. та коли вже проти Трампа є реальні судові рішення та ще ціла купа справ, по яких ще не почалися судові слухання, то йому на ці куйловські компромати абсолютно покуй. інша справа, що Чубчик зараз практично вже банкрот, то постає питання про фінансування його боргів ззовні, бо в США вже ніхто кредитів йому не дасть. тоді так, куйло може щедро озолотити Трампа нафтодоларами за певну політичну лояльність.
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19.02.2024 08:52 Ответить
При таких розкладах, часом Малашка його ще не покинула, поки е хоча б щось передiлити?
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19.02.2024 09:03 Ответить
Трамп 20 лет боролся с банкротством и только после поездки в мацкву дела поправились. Думаю понятно почему. Кто-то его профинансировал, кто бы это мог быть?
В ноябре 2013 года Дональд Трамп побывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве , где проходил конкурс «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_2013 Мисс Вселенная 2013 » (именно Трампу с 1996 года принадлежат права на проведение ежегодных конкурсов красоты «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F Мисс Вселенная »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-160 [160] ). Он заявил, что доволен организацией конкурса и отметил вклад в его проведение бизнесменов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Араза и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Эмина Агаларовых (последнего он при этом поздравил с «отличным пением»). Трамп сообщил также, что собирается построить в Москве небоскрёб - аналог нью-йоркского бизнес-центра «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80 Трамп-тауэр »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-161 [161] . Тем не менее, здание построено не было. По словам Эмина, причиной стало ослабление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 рынка недвижимости в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-_7f4b640e2dc6f4e0-162 [162] .

В период с 2011 по 2015 год Трамп объявил о сделках в более чем двенадцати странах, включая два проекта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии в 2015 году. Практически во всех случаях единственным вкладом Дональда в зарубежные проекты являлось их лицензирование под брендом TRUMP за гонорары, достигавшие миллионов долларов. К середине 2016 года по меньшей мере семь зарубежных проектов Трампа были завершены и открыты, одиннадцать находились на стадии строительства, и ещё больше оставалось на стадии планирования. Возведение других объектов так и не перешагнуло стадию объявления. Анонсированное возведение «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1 Башни Трампа https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_International_Hotel_and_Tower_(Dubai) [en] » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9 Дубае так и не было начатоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-_634345ed82cb79f0-157 [157] .
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19.02.2024 13:43 Ответить
Трамп, шлепер, клоун, баб Юля - шо их связывает?
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19.02.2024 08:42 Ответить
Усі вони клоуни !
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19.02.2024 08:45 Ответить
Трамп так гримасничает, что рядом с ним маленькие детки нервно покуривают - клоун ему подходит. Шлеперу - нет, бо це вiдвертий дурбицал. Баб Юлька, может тока топить за клоуна... Я так считаю, шо все они склонны к хутинской ширке.
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19.02.2024 08:54 Ответить
Трамп з флориди(респовский штат).Чоловік тімохи живе там же і має бізнес,донка теж.Є.Тадеєв(єрмак був помічником) теж має вілу у флориді(і бізнес).Ці данні від М.Гонгадзе,коли вона працювала в "укр.правді".
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19.02.2024 09:07 Ответить
Самі американці називають Флориду штатом пенсіонерів. Окрім Майамі нічого особливого там немає, скучно та не цікаво. Штат пенсіонерів, тому що економія пенсії - не треба зимнього одягу, в домах немає опалення, жарко, весь рік у шортах, добра рибалка, багато москітів та потвор типу змій та крокодилі, навкруги Мексиканський залив та Атлантика.
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19.02.2024 20:33 Ответить
Тим часом в російській госдумі немає трампівського/байденовського крила.
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19.02.2024 08:53 Ответить
А що ви хтiли почути вiд деменцiйного пинi, тим бiльше, що без памперсiв вiн не робить i кроку... Энурезник какой-то.
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19.02.2024 08:59 Ответить
Може таки влітку демократи когось представлять в кандидати на пост президента.. я тільки на це розраховую, що вони там все таки не зовсім довб@@@б
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19.02.2024 09:00 Ответить
Не може бути!!!Ви що?!!!!!
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19.02.2024 09:02 Ответить
трампону ***** на всьо і всіх крім себе любимого. президенство для нього це уникнути вязниці от і все. балабольства про вставаніє с калєн амєрікі то пустий трьоп.
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19.02.2024 09:03 Ответить
Та невже? Операція з деморалізації американського суспільства проходить успішно
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19.02.2024 09:03 Ответить
Пару дней назад Суд Нью Йорка оштрафовал Рыжую крысу на 400 лямов долларов 💲Мы Трамписты мафиози Мавзолейного Вермахта КАРСон Такер спасет КАРЛика Гопника...даже за 1💲 доллар... братаны тугодумы...😁
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19.02.2024 09:09 Ответить
я прочитав новину як " у республіканській партії є путінське *****" і відразу повірив, бо всі оце_воно знають в ліцо
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19.02.2024 09:13 Ответить
За Трампа Пролетайрят Шариковых...за Байдена наиболее образованные американцы.. и средний класс 🇱🇷✌️💪
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19.02.2024 09:13 Ответить
Дочь приснопамятного Дика Чейни.
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19.02.2024 09:18 Ответить
во тупые республиканцы сами себе рейтинг портят
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19.02.2024 09:29 Ответить
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19.02.2024 09:33 Ответить
Навальний якби став президентом,то це ще гірше,ніж *****.Подивіться що він писав за Грузію і Україну.І на яких мітингах його носило.
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19.02.2024 09:40 Ответить
Більш мерзенної потвори ніж ***** - нікого на світі вже нема .
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19.02.2024 09:47 Ответить
Якби став Навальний,ви би свої переконання переглянули.Навальний мав патологічну тягу до влади.Йому нічого не цікаво було,ні дружина,ні діти,він хотів тільки влади.
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19.02.2024 10:17 Ответить
«Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?». Эта фраза российского оппозиционера Алексея Навального стала крылатой. Но это далеко не единственное заявление политика о Крыме.
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19.02.2024 09:47 Ответить
"путінські крила" "салівани з кірбами" і при Байдені непогано прилаштувані...
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19.02.2024 10:10 Ответить
Дональд Трамп *******.
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19.02.2024 10:25 Ответить
Обрубати два крила х...... ? Вірна ідея.
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19.02.2024 10:40 Ответить
Ну так займитесь этой проблемой, ЦРУ, ФБР, АНБ и еще 17 спецслужб, за что они зарплату получают?!
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19.02.2024 11:48 Ответить
У республіканській партії є не тільки путінське крило, а і роги з хвостом.
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19.02.2024 12:52 Ответить
 
 