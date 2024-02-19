В Республиканской партии США есть "путинское крыло", - CNN
Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни предупредила о "путинском крыле" в Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть откровенного критика Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла состоит в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - заявила Чейни.
CNN обращает внимание, что президент США Джо Байден и Трамп по-разному отреагировали на смерть Навального в российской колонии.
Байден в своих комментариях в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "Не совершайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть".
Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов. Кроме того, в этом месяце экс-президент США заявил, что будет поощрять Россию атаковать союзников по НАТО, которые мало платят.
Чейни сказала, что этим он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут придерживаться своих обязательств перед НАТО.
Она назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".
Чейни также заявила, что еще не приняла решения о том, будет ли она баллотироваться в президенты как третья сторона, но заверила, что сделает "все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа".
Пожалуйста, подождите...
Треба Україні разом із США повідтинати путіну "крила". Бо буде біда.
ЗЄ он теж бачить себе геополітиком світового рівня. А в реальності нетряпка. 😁 І сексуальний досвід Лєнкі-Скумбрії на це ніяк не впливає.
Американцям варто було би подивитись що стається з державою, яка обирає президентом проросійського кловуна. Подивіться на Україну.
Ні. Треба самим з цим розібратися, акуратно але сильно.
В США після війни було 14 президентів. Одного вб*ли. Двох турнули драною мітлою імпічментом. Буш примудрився всунути в президенти свого синочка - якби то було в України от би шакали завили. У міл'ярдера (бариги) Форда віцепрезидентом був мультіміл'ярдер (мегабарига) з Рокфеллерів. Обама - безхребетний слизняк. Трамп - проросійський придурок. Зараз Байден - трухлявий дід нерозберихто.
Зараз не буду виловлювати усі історії - можете подивитися самі.
За статистикою близько половини президентів США були досить сумнівними особами. І тільки одиниці дійсно потужними державниками, якто Рузвельт чи Рейган.
Це означає, що на США покладатися не треба - треба самим гнати зелену плісняву, ніхто нам не допоможе.
Хтось може уявити у 80-х брежнівське крило у РП? Це ганьба!!!
Хоча, у 2014 навіть антимайданівці не повірили б, що через 5 років українці оберуть їх блазня. Шалені часи...
Справа не в цьому, просто характер у цього клоуна такий що допускати його до влади не можна. Він же зараз кричить що зупинить війну у 24 години, а шо ж ти ***** не зупинив коли при владі був? Популіст і ліцемер цій Трамп і нічого хорошого від його президентства нам українцям чекати не слід. Як сказав конгресмен демократ Дж.Паркер, він за повернення своєї персони до влади «маму рідну сутенерам продасть».
Зняв ємбарго на поставку зброї від Обами та постави зброю
Дозволив видобуток нафти, чим обвалив доходи безнозколонки
В Чорному морі постійно були військові кораблі США
Над Україною літали стратегічні бомбардувальники США
Що було не так?
Навпаки все було заморожено.
Що за президенства Трампа захопили?
В ноябре 2013 года Дональд Трамп побывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве , где проходил конкурс «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_2013 Мисс Вселенная 2013 » (именно Трампу с 1996 года принадлежат права на проведение ежегодных конкурсов красоты «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F Мисс Вселенная »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-160 [160] ). Он заявил, что доволен организацией конкурса и отметил вклад в его проведение бизнесменов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Араза и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Эмина Агаларовых (последнего он при этом поздравил с «отличным пением»). Трамп сообщил также, что собирается построить в Москве небоскрёб - аналог нью-йоркского бизнес-центра «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80 Трамп-тауэр »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-161 [161] . Тем не менее, здание построено не было. По словам Эмина, причиной стало ослабление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 рынка недвижимости в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-_7f4b640e2dc6f4e0-162 [162] .
В период с 2011 по 2015 год Трамп объявил о сделках в более чем двенадцати странах, включая два проекта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии в 2015 году. Практически во всех случаях единственным вкладом Дональда в зарубежные проекты являлось их лицензирование под брендом TRUMP за гонорары, достигавшие миллионов долларов. К середине 2016 года по меньшей мере семь зарубежных проектов Трампа были завершены и открыты, одиннадцать находились на стадии строительства, и ещё больше оставалось на стадии планирования. Возведение других объектов так и не перешагнуло стадию объявления. Анонсированное возведение «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1 Башни Трампа https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_International_Hotel_and_Tower_(Dubai) [en] » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9 Дубае так и не было начатоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-_634345ed82cb79f0-157 [157] .