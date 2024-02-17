Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский готов вместе с Дональдом Трампом поехать на фронт, если тот приедет в Украину.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если он (Трамп. - Ред.) приедет, я готов с ним на фронт поехать. На линию фронта", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, готов ли он пригласить Трампа в Киев.
"Мы должны продемонстрировать людям, что это значит. Реальная война, а не в Инстаграмме", – добавил Зеленский.
Топ комментарии
+44 Benk
показать весь комментарий17.02.2024 12:01
+42 MrStepanovM
показать весь комментарий17.02.2024 12:01
+41 Тетяна Єжова
показать весь комментарий17.02.2024 12:05
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Пожалуйста, подождите...
Прикид у тебе вже є, так що жодних проблем.
Президент це ее двірник або шофер, він має тисячу разів зважити, а потім казати, або робити щось.
Не важко здогадатися, що наслідки цієї заяви всім відомі. Тому це насторожує.
Візьміть ще ***** і на трьох там "поміркуйте". Фронтовики їбані...