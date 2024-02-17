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Зеленский (19011) Трамп (3972)

Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский

трамп

Президент Украины Владимир Зеленский готов вместе с Дональдом Трампом поехать на фронт, если тот приедет в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если он (Трамп. - Ред.) приедет, я готов с ним на фронт поехать. На линию фронта", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, готов ли он пригласить Трампа в Киев.

"Мы должны продемонстрировать людям, что это значит. Реальная война, а не в Инстаграмме", – добавил Зеленский.

Также читайте: Трамп заявил, что сделает для Украины больше Байдена
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Топ комментарии
+44
дурне поїхало в турне
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17.02.2024 12:01
+42
типово клоунська заява, Донні навіть не розгляне таку можливість. Тож на куя повітря гнати?
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17.02.2024 12:01
+41
Таку кількість коксу на двох навіть колумбійська мафія не здужає ...
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17.02.2024 12:05
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Страница 2 из 2
Для початку дай інтерв'ю Такеру Карлсону, про який той просив. Буде більше користі.
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17.02.2024 13:12 Ответить
Клоун, й заяви в нього такі самі клоунські
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17.02.2024 13:15 Ответить
І поїде. Білу дорожку тільки занюхає і поїде.
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17.02.2024 13:18 Ответить
Поїдь без трампа, балабол недолугий.
Прикид у тебе вже є, так що жодних проблем.
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17.02.2024 13:19 Ответить
Це неправильна заява, навіть шкідлива для України, абсолютно безвідповідальна, заява наслідки якої кров'ю харкатиме народ України(
Президент це ее двірник або шофер, він має тисячу разів зважити, а потім казати, або робити щось.
Не важко здогадатися, що наслідки цієї заяви всім відомі. Тому це насторожує.
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17.02.2024 13:23 Ответить
"Галантєрєйщік і кардінал - ето сіла!" (С)
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17.02.2024 13:34 Ответить
Трамп спалив свою репутацію підтримуючи фашистський режим Путіна. Зеленський з тої ж серії. Допустив війну а тепер "героїчно" воює. А гинуть українці. Ганьба американським буржуазним націоналістам, які блокують допомогу Україні.
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17.02.2024 13:35 Ответить
Як же заіпали вже ці понти для приїжджих! Ідіот!
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17.02.2024 13:42 Ответить
Думає, що Трамп великий і за ним можна буде сховатись
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17.02.2024 13:46 Ответить
Трамп говніст і вонюч со своімі обосцаннимі пампєрсами.
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17.02.2024 14:06 Ответить
Президент їздить на фронт туди де воюють його солдати, і чи правильне турне по Європі коли під Авдіївкою повна ................. .
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17.02.2024 13:50 Ответить
А З ТРЕТЬОЮ ШТУРМОВОЮ СЛАБО?
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17.02.2024 13:59 Ответить
Екіпаж машини боєвой.
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17.02.2024 14:05 Ответить
Знаючи шо сикло Доні 100% не приїде, Вова показує свою "хоробрість".
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17.02.2024 14:25 Ответить
Два дебіла - ета сіла.

Візьміть ще ***** і на трьох там "поміркуйте". Фронтовики їбані...
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17.02.2024 14:31 Ответить
Каждый раз, когда ты едешь на фронт, фронт сыплется и лучшие люди погибают и попадают в плен. Нафиг уже этот позитивчик.
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17.02.2024 14:45 Ответить
домовся з ним,дятел
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17.02.2024 15:18 Ответить
Два дебіла- єта сіла!
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17.02.2024 15:21 Ответить
Єхай....
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17.02.2024 15:35 Ответить
******
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17.02.2024 15:49 Ответить
краще якби ти зелений мерзотник поїхав до пекла
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17.02.2024 15:55 Ответить
Дивлячись на вояжі порхатого пістабола, він насправді може їздити на лінію фронту, бо в цей час кацапи по цій ділянці вогонь не ведуть, і ще пригадується сто груп ДРГ які їдуть знищувати Боневтіка,
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17.02.2024 15:57 Ответить
Я готовий поїхати із Трампом на фронт! Фраза - трансформер, яку можна трактувати по різному. Один з варіантів: ... з Трампом на фронт! Тільки з Трампом на фронт!?
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17.02.2024 16:12 Ответить
Ага! И пристелить его в окопе!
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17.02.2024 17:27 Ответить
Тупорилого ішака категорично не можна випускати на публіку без протигаза. Це чмо наплете всякої хєрні.
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17.02.2024 21:51 Ответить
Поедь на фронт со всеми президентами Украины, и с депутатами всех каденций. И убейтесь там нафуй.
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18.02.2024 00:34 Ответить
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