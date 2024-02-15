Трамп заявил, что сделает для Украины больше Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп, который хочет вновь занять этот пост, обещает сделать для Украины больше нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Об этом Трамп заявил на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Трамп сказал, что в случае президентства Байдена российский лидер Владимир Путин якобы "получит все, что захочет, включая Украину".
"Это подарок. У него есть дар", - добавил Трамп.
Трамп утверждает, что Байден якобы собирается отдать Украину Путину.
New York Times напоминает, что за последние несколько месяцев Байден призвал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи. Трамп же, напротив, подрывал все эти усилия.
Теперь, как отмечает издание, Трамп пытается изменить сценарий, обещая сделать для Украины больше Байдена.
Ранее Трамп неоднократно хорошо отзывался о Путине. Он также обещал остановить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.
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считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов.
Популізм - наше все.
Натякаєте на те, що Йуля з Трумпом купують перуки в одному магазині?
як тільки транш дойде, повернеться вчорашній трамп
Коромисло гнеться
як ганчірка в'ється
Трампісти заблокували допомогу Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=cOdd31TsS3c
Перевзувається просто в повітрі...
Для України,думаю- розукрупнення росії.
штук на 80-ть 'суб'єктів'
У результаті за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів (з них 8 республіканців), проти - 210. Фракція демократів у повному складі проголосувала "за".
Демократи звільнили місце для Джонсона
Якщо Байден зараз допомагає для капітуляції, то Трамп прискорить капітуляцію/переговори.
Виходячи з такої логіки, що тут поганого?
Перемога буде пришвидшена, або пришведшені переговорри, якщо їх не уникнути.
То хоча буда менше руйнувань та втрат
Трамп
А деменціозний Джо взагалі поїхав макітрою і відізвав ліцензії на видобуток СПГ, змушуючи Європу споживати російський газ.
Якщо за Трампа взяти ціну за основу, то в середньому
при Обамі ціна +120%-200%
при Байдені ціна +50%-100%
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."