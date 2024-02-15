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Байден (2764) США (24862) Трамп (4020)

Трамп заявил, что сделает для Украины больше Байдена

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп, который хочет вновь занять этот пост, обещает сделать для Украины больше нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом Трамп заявил на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Трамп сказал, что в случае президентства Байдена российский лидер Владимир Путин якобы "получит все, что захочет, включая Украину".

"Это подарок. У него есть дар", - добавил Трамп.

Также читайте: Путин: Байден для России – лучше, чем Трамп. Он более предсказуем

Трамп утверждает, что Байден якобы собирается отдать Украину Путину.

New York Times напоминает, что за последние несколько месяцев Байден призвал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи. Трамп же, напротив, подрывал все эти усилия.

Теперь, как отмечает издание, Трамп пытается изменить сценарий, обещая сделать для Украины больше Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон хочет встречи с Байденом перед действиями относительно пакета помощи для Украины и Израиля, - СМИ

Ранее Трамп неоднократно хорошо отзывался о Путине. Он также обещал остановить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.
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Топ комментарии
+37
Можеш вже починати. Для початку перестань блокувати допомогу.
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15.02.2024 10:48
+28
Коли -- ******* перестанеш -- ти зараз зроби
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15.02.2024 10:47
+25
Він як абдристович. ******* на різні лади, потім витягує той, що спрацював і каже "а я жє говоріл!"
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15.02.2024 10:52
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Коли -- ******* перестанеш -- ти зараз зроби
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15.02.2024 10:47 Ответить
Дуже надіюсь, американці самі зрозуміють, що цій людині не можна надавати владу.
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15.02.2024 11:08 Ответить
Ні - половина за нього - ******* говорунів
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15.02.2024 11:11 Ответить
Популізм - то велика сила.
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15.02.2024 11:17 Ответить
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не

считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и

без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные

сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую

же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов.
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15.02.2024 11:41 Ответить
трамп не популист - трамп ПЕСТАБОЛ
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15.02.2024 14:00 Ответить
Якби він так ****** про Ізраїль - Моссад би його давно знищів.
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15.02.2024 15:22 Ответить
Риже брехло
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15.02.2024 10:47 Ответить
Можеш вже починати. Для початку перестань блокувати допомогу.
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15.02.2024 10:48 Ответить
Починається!!!То ні цента Україні,то вже все для України!!!Гнида,вже почала перевзуватись!!!
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15.02.2024 10:49 Ответить
Він як абдристович. ******* на різні лади, потім витягує той, що спрацював і каже "а я жє говоріл!"
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15.02.2024 10:52 Ответить
Оце і є трагедія **********.Головне обіцяй всім і все,а потім буде видно
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15.02.2024 12:35 Ответить
Популізму не одна сотня років.
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15.02.2024 12:39 Ответить
Але не настільки тотального як зараз
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15.02.2024 12:39 Ответить
Інтернет, медіатехнології, багато тих, кому "цівілізація нєдодала".
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15.02.2024 12:41 Ответить
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15.02.2024 14:01 Ответить
он еще 100 раз перевзується
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16.02.2024 01:14 Ответить
Клоун як наш, тільки наш клоун дипломований.
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15.02.2024 10:50 Ответить
"американські фальшиві і брехливі засранці"
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15.02.2024 10:51 Ответить
Дійсно - змусити до "пєрєговоров" - це радикальніше рішення, ніж від Байдена.
Популізм - наше все.
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15.02.2024 10:51 Ответить
Ага. Уже слышали. Трамп принесет нам мир за 24 часа.
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15.02.2024 10:52 Ответить
Чота вспомнилось
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15.02.2024 10:53 Ответить
популисты они такие
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15.02.2024 10:54 Ответить

Натякаєте на те, що Йуля з Трумпом купують перуки в одному магазині?
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15.02.2024 10:56 Ответить
ага, на арбаті
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15.02.2024 10:58 Ответить
Казав пан: кожух дам! Але слово його тепле.
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15.02.2024 10:54 Ответить
пуйло забув рублі перевести, ось трампа і клемануло.

як тільки транш дойде, повернеться вчорашній трамп
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15.02.2024 10:55 Ответить
Руда потвора вже не знає що ще збрехати, щоб обратись.
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15.02.2024 10:56 Ответить
сначала прочитал не "зробить" а "робить" джонсон так вообще помогает как могет)
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15.02.2024 10:56 Ответить
У повітрі перевзув кеди ...
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15.02.2024 10:57 Ответить
Це чувирло перевзувається по сім разів на день, просто кукуха відлетіла у склеротичного придурка.
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15.02.2024 12:23 Ответить
Несе Дональд зброю,
Коромисло гнеться
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15.02.2024 10:57 Ответить
А за ним зеленський
як ганчірка в'ється
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15.02.2024 10:59 Ответить
Волочиться у багні)
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15.02.2024 13:05 Ответить
Дякуємо млять .. Ти вже робиш , чушпан американський .
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15.02.2024 10:57 Ответить
Руда ********** лярва, в унісон два пдра співают
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15.02.2024 10:58 Ответить
По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
Трампісти заблокували допомогу Україні.
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15.02.2024 11:01 Ответить
⚡️ЧАЛЫЙ: Новая договоренность в США может дать результат! Что РЕАЛЬНО означает Трамп для УКРАИНЫ
https://www.youtube.com/watch?v=cOdd31TsS3c
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15.02.2024 11:12 Ответить
БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ !
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15.02.2024 11:57 Ответить
Американська вата схоже тупіша за російську, бо в умовах вільної інформаційної середи готова голоувати за брехливого ручного песика путіна
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15.02.2024 11:03 Ответить
Добродію Кан Кан, не "середи", а середовища.
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15.02.2024 11:09 Ответить
Так
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15.02.2024 11:22 Ответить
Ні разу не прихильник трампа ,та й без різниці,але завжди згадую як він знищив кацапський аеродром і колону вагнерівців у Сирії, теперішній дідусь з деменцією точно б засцяв
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15.02.2024 11:05 Ответить
згідний з вами, але те, що американці зробили в Дейр-ез-Зорі, вони зробили перш за все захищаючи власні інтереси. І після того, як москва офіційно підтвердила, що російських громадян там не є
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15.02.2024 11:47 Ответить
Трамп заявив...
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15.02.2024 11:07 Ответить
Хитрий рудий лис ..
Перевзувається просто в повітрі...
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15.02.2024 11:07 Ответить
Що не президент то "кращий"(Буші були ,ну ви знаєте(Обама навіть на олімпіаді не здоровався з ******(Байден 50 років в політиці і лиш закликає(Цей..((
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15.02.2024 11:11 Ответить
Бидон не ударь в грязь лицом , увеличь помощь Украине !
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15.02.2024 11:19 Ответить
у тебя гнида кацапская вместо головы бидон
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15.02.2024 14:01 Ответить
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15.02.2024 11:28 Ответить
ілон маск ))
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15.02.2024 11:33 Ответить
Перемога буває різна.

Для України,думаю- розукрупнення росії.

штук на 80-ть 'суб'єктів'
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15.02.2024 11:59 Ответить
в кацапів булки зтиснулись)). Трамп він такий, непередбачуваний. Може ******* так, що кацапстан жидко всереться попри зжаті булки)). Але може і передумати, на жаль..
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15.02.2024 11:32 Ответить
трамп вже так допоміг, що Майк Джонсон досі неспроможний поставити на голосування закон про допомогу Україні в палаті представників. З такими помічниками і ворогів не треба
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15.02.2024 11:39 Ответить
"Одним із аргументів Гетца на користь відставки Маккарті було те, що спікер нібито "уклав таємну угоду з Байденом про підтримку України".
У результаті за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів (з них 8 республіканців), проти - 210. Фракція демократів у повному складі проголосувала "за".

Демократи звільнили місце для Джонсона
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15.02.2024 12:10 Ответить
https://t.me/c/1198589840/83943 🔥На оборонному заводі на Алтаї потужний "хлопок"
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15.02.2024 11:46 Ответить
лапти пейте йод
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15.02.2024 11:57 Ответить
Літр омивайки на літр йоду
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15.02.2024 12:38 Ответить
Обіцяє зробити більше, ніж Байден, але у якому напрямку: для перемоги чи для капітуляції України?
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15.02.2024 11:51 Ответить
Тобто якщо Байден зараз допомагає для перемоги, то Трамп зробить ще більше для перемоги.
Якщо Байден зараз допомагає для капітуляції, то Трамп прискорить капітуляцію/переговори.

Виходячи з такої логіки, що тут поганого?
Перемога буде пришвидшена, або пришведшені переговорри, якщо їх не уникнути.
То хоча буда менше руйнувань та втрат
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15.02.2024 12:15 Ответить
https://t.me/c/1198589840/83944 Кацапи знову ******** Бєлгород Результат - руйнування і мінімум 4 загиблих, постраждалих - 10.
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15.02.2024 11:58 Ответить
скорее всего какая то кацапская ракета не долетела до Украины
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15.02.2024 12:01 Ответить
врал, вру и буду врать

Трамп
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15.02.2024 11:59 Ответить
верь Рампу !
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15.02.2024 12:02 Ответить
«Я просто Тая, просто Тая, я від природи тупая»: СБУ повідомила про підозру Повалій, яка закликала захопити Україну
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15.02.2024 12:03 Ответить
Достатньо того що Трамп збільшить видобуток нафти і обвалить ціни.
А деменціозний Джо взагалі поїхав макітрою і відізвав ліцензії на видобуток СПГ, змушуючи Європу споживати російський газ.
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15.02.2024 12:06 Ответить
Якщо хто й поїхав макітрою, то це трампакс зі своїми трампафілами тупими.
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15.02.2024 12:12 Ответить
Ось https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart графік цін на нафту, там можна вибрати By President

Якщо за Трампа взяти ціну за основу, то в середньому
при Обамі ціна +120%-200%
при Байдені ціна +50%-100%
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15.02.2024 12:28 Ответить
Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"

Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
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15.02.2024 12:38 Ответить
Те що у Бідона в силу його віку давно протікла стеля - можуть заперечувати хіба що взагалі відбиті.
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15.02.2024 12:44 Ответить
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15.02.2024 12:14 Ответить
Коли вже лендліз не діє, починають https://youtu.be/Mp6lnMp-4Ro?t=790 визнавати , що без нього ніяк
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15.02.2024 12:24 Ответить
Не обіцяй що зробиш колись, зроби зараз, дай команду шавці джонсону поставити законопроект на голосування!
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15.02.2024 12:27 Ответить
Не треба тішити себе іллюзіями. Трамп не ніякий не "непередбачуваний". Це давня, ще КГБшна консерва, яка буде діяти проти України на користь Путіна. КГБ ще в 1987 році хотіло зліпити із нього політика. Вели його давно коли він ще почав залицятися до моделей із Варшавського блоку. Чехословацбкі спецслужби регулярно допитували батька Івани Трамп про його доцю і її життя. Потім в 1986 з Трампом "неочіковано" знайомиться російський посол, а в 1987 пише радісного листа, що радянський уряд мріє щоб Трамп побудувал їм готель для "Інтуриста" десь в Москві. Трамп їде в Москву, від якої він у захваті. З готелем " чогось" не вийшло, проте Трамп привіз звідти бажання зайнятися політикою. І буквально через пару місяців, викупає першу сторінку Нью Йорк Таймс, де пише що Америка занадто багато тратить на "захист" інших держав, і що Японія та Саудіти повинні платити США за "захист". Це був 1987 рік. Врашавський блок, Берлінський мур, Рейган і.т.д. ще були живі багато ветеранів, які знали що таке Перл Харбар не з картинок в підручнику, і знали що війська в тих країнах з'явились далеко не для їх захисту, а для захисту саме США. В ті часи люди були розумніші, і хоч Трамп щось іще бовкнув Ларі Кінгу про свої ідеї, але про нього швидко забули. Проте в 2015 році Трамп знову поїхав в Москву "будувати". Сама бізнес модель це був класичний хабар та відмивання грошей. Гроші йому повинні були дати москалі, а він лише свій "розкручений бренд" і долю в управлінні. Проте, з цього теж нічого не вийшло, але з Москви Трамп приїхав натхненний новими ідеями. Його передвиборча компанія відрізнялася, агресивністью, нетерпимістью та пошуком зовнішних(окрім московитів та Путіна) та внутрішніх ворогів. Це його відрізняло від інших "нудних" республіканців. Цей прийом приніс в його компанію, приставленний до нього з Москви, голова передвиборчого штабу Пол Манафорт. Який в свою чергу взяв цю тактику із виборів в Україні, де він провів стажування під прикриттям ФСБ, будучи головою передвиборчого штабу Януковича, та Партії регіонів. Ідеї з розколом, звинуваченням українців в нацизмі, протиставлення Донбассу іншим регіонам, нагнітання істерії, та сворення відчуття небезпеки, все це вже давно працювало тут, проте для США це було трохи новим, і впало на гарний грунт, створивши Трампу купу прихильників, яких сміливо можна назвати сектантами. Проте перший строк вийшов не зовсім вдалим. НЕ маючи тотального контролю над конгресом та республіканською партією, Трамп не зміг по повній сористатися своєю посадою. ФСБ наостанок намагалося повторити сценарій кольорової революціє під кінець, коли Трамп почав нагнітати своїх прихильників що вибори будуть сфольшовані. І треба віддати належне ФСБ маже вдалося, штурм Капітолію міг мати набагато трагічніші наслідки, проте держава вистояла. Зараз Трамп мчиться до нового президенського терміну. Суспільство наелектризоване, будь які звинувачення проти Трампа відкидаються його прихильниками із істериками. Очевидно що готується передумови до чергової революції, проте на відміну від кольорових вона не буде ні мирною, ні демократичною.
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15.02.2024 13:05 Ответить
Я собі у'являю допомогу цього помагатора. "Шеф, - все пропало"
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15.02.2024 14:02 Ответить
 
 