Путин: Байден для России – лучше, чем Трамп. Он более предсказуем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Джо Байден в должности президента США для России лучше, чем Дональд Трамп.
Об этом он сказал в интервью российской государственной телерадиокомпании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
На вопрос, кто для России лучше – Байден или Трамп – Путин ответил так: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ".
Также у Путина спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена.
"Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подсматривал в свою бумажку, я подсматривал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень", - ответил Путин.
Российский президент добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна". "И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - подытожил Путин.
Пожалуйста, подождите...
До речі, а ви пам'ятаєте паради військової техніки на 9 травня в під час правління Кучми і юща, де це все поділося?
интервью на росии посмотрело только 6% телезрителей
все остальные смотрели шой экстрасенсов
согласно рейтингов - экстрасенсы переплюнули вместе взятих скабееву симонян и соловьева
П.С.
Граждане США обойдутся без советов сопливых недоумков с РФ....
"Знаючи про напад", та маючи закон про лендліз від республіканців в Сенаті, ще в січні 2024 - не підтримав тоді закон
Навіть прийняття закону в січно - могло змінити всю історію...
Там твій Донні в інших темах з трусів вистрибує та в повітрі перевзуває лапті.
Ви написали про Донні. А мені нагадався https://lurkmore.online/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B6%D0%B8 Вонні ...
Да канєшно ,, але вся кацапія молиться за те щоб президентом став трамп і змусив Україну до перемовин на умовах вигідних ***** .! Кацапури , ми ж читаємо ваші кацапсячі соцмережі , і все бачимо . !
Всі , сотню разів вже чули думку трампидла про те як слід завершити війну , на чиїх умовах .
А ще - всім відомо про те як ***** любить маніпулювати думкою , стверджуючи що біле то насправді - чорне , і навпаки , тому - *віримо* його байкам як ніхто .