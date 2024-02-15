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Байден (2764) путин (30489) Трамп (4020)

Путин: Байден для России – лучше, чем Трамп. Он более предсказуем

байден,путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Джо Байден в должности президента США для России лучше, чем Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью российской государственной телерадиокомпании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

На вопрос, кто для России лучше – Байден или Трамп – Путин ответил так: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ".

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Также у Путина спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена.

"Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подсматривал в свою бумажку, я подсматривал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень", - ответил Путин.

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Российский президент добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна". "И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - подытожил Путин.
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Топ комментарии
+28
Так собі мноходовОЧКА по дискредитації Байдена, з урахуванням блокування республіканцями допомоги Україні.
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15.02.2024 09:38
+22
Пшел НАХ брехло **********
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15.02.2024 09:36
+21
Завуальована реклама трампа...у кацабів все як завжди...
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15.02.2024 09:41
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Пшел НАХ брехло **********
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15.02.2024 09:36 Ответить
Здохни мразота !!!
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15.02.2024 10:07 Ответить
Це він типу як у тій басні про зайця, якого вовк спіймав, а той "що хоч зі мною роби, тільки у терновий кущ не бросай", звісно вовк його туди й кинув, а заяць звісно накивав п'ятами, бо терновий кущ був його домівкою
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15.02.2024 10:13 Ответить
Десь я це вже чув, під час виборів в Україні.
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15.02.2024 09:36 Ответить
😁😁😁😁😁
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15.02.2024 09:54 Ответить
У 2004р. коли путлєр передчасно привітав янека
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15.02.2024 13:18 Ответить
В 2004 роісся була не готова до такої війни взагалі. А Україна...
До речі, а ви пам'ятаєте паради військової техніки на 9 травня в під час правління Кучми і юща, де це все поділося?
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15.02.2024 13:40 Ответить
Так собі мноходовОЧКА по дискредитації Байдена, з урахуванням блокування республіканцями допомоги Україні.
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15.02.2024 09:38 Ответить
Він давно вже впав в маразм. А люди в маразмі стають як діти, тобто він зараз мізками як дитина дитячому садку між молодшою та середньою групами ...
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15.02.2024 09:45 Ответить
***** ***** бачить здалека,що не скажеш,щоб сподобатись рудому
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15.02.2024 09:39 Ответить
Пішов піар трампла. Спочатку малиш карлсона розпіарив, тепер ось це от...
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15.02.2024 09:39 Ответить
калсончик - не сработал
интервью на росии посмотрело только 6% телезрителей
все остальные смотрели шой экстрасенсов
согласно рейтингов - экстрасенсы переплюнули вместе взятих скабееву симонян и соловьева
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15.02.2024 12:02 Ответить
Бо Байден, грається з тобою, а трампуйло може ще й нахилити... а може й нахилитись... нах вас петиків..
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15.02.2024 09:40 Ответить
комроментує Байдена та підіграє трампу. дуже по кгб-істські
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15.02.2024 09:40 Ответить
Прикриває свого агента - Рудого Ідіота!
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15.02.2024 09:41 Ответить
Завуальована реклама трампа...у кацабів все як завжди...
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15.02.2024 09:41 Ответить
Фууууу, як тхне відвертою неприкритою брехнею ...
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15.02.2024 09:42 Ответить
Звісно, Байден кращий, бо жирний Трамп у памперсах смердить.
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15.02.2024 09:43 Ответить
Зрозуміло. Значить цілими днями проводить обряди, щоб прийшов Трамп.
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15.02.2024 09:44 Ответить
Нікі Хейлі прийде - порядок наведе.
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15.02.2024 09:45 Ответить
Ти диви, навіть про Женевські договірняки липня 2021 згадав...
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15.02.2024 09:47 Ответить
Який примітивний трюк для просування свого Трампа
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15.02.2024 09:47 Ответить
Як завжди блефує,смердючий виродок.
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15.02.2024 09:48 Ответить
Путіну такий "партнер" більш вигідний, ніж Трамп. Від Байдена Америка руйнується.
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15.02.2024 09:50 Ответить
Шо цэ пыня заелозил задом перед дядей Сэмом... Сказывается, шо его в детстве отметили друзья в школьном туалете , бо ходил в шузах "прощай молодость". Здесь весь Путин. Заморыш из бедной советской семьи, который всю жизнь мстит за этот свой взгляд, за эти войлочные ботинки, за карликовый рост, за убожество, за бездарность.

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15.02.2024 09:51 Ответить
Весна наближається. Тарганиська в голові вовтузитись починають. От Єго Плєшившество і почало ковбасити.
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15.02.2024 10:39 Ответить
усе що говорить пуйло треба сприймати навпаки , до речі як і неганчіркобонепідуна
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15.02.2024 09:56 Ответить
Та дайте вже дусту(муйлуше), видишь ли распоясался в своей любви к потенциальному своему врагу. I шо воно буде з кацапами надалi, хтозна...
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15.02.2024 10:05 Ответить
Этот комментарий напоминает случай, когда бомжара рассуждает, какая машина лучше - "Мерседес" или "Ауди"....
П.С.
Граждане США обойдутся без советов сопливых недоумков с РФ....
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15.02.2024 10:10 Ответить
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15.02.2024 10:10 Ответить
Той випадок, коли я цілком згоден з *****. Тільки додам, що Трампа (як і будь-кого) слід оцінювати не за словами а за ділами. Минулого президенства Трамп називав ***** мало не своїм другом, але північний потік2 був заморожений.
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15.02.2024 10:13 Ответить
Інший назвав https://www.youtube.com/watch?v=qsZsxIa4R3g вбивцею , та зняв санкції з СП2

"Знаючи про напад", та маючи закон про лендліз від республіканців в Сенаті, ще в січні 2024 - не підтримав тоді закон

Навіть прийняття закону в січно - могло змінити всю історію...
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15.02.2024 11:14 Ответить
Досить болтать єрундой про Байдена.

Там твій Донні в інших темах з трусів вистрибує та в повітрі перевзуває лапті.
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15.02.2024 11:19 Ответить

Ви написали про Донні. А мені нагадався https://lurkmore.online/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B6%D0%B8 Вонні ...
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15.02.2024 11:37 Ответить
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15.02.2024 14:09 Ответить
стара рашистсько-гебнява методичка куйла. Свого часу ,перед виборами в Україні .він теж саме торочив про "квартального".що зможе з ним домовитися
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15.02.2024 10:33 Ответить
Путін: Байден для Росії - кращий, ніж Трамп. Він більш передбачуваний Джерело:

Да канєшно ,, але вся кацапія молиться за те щоб президентом став трамп і змусив Україну до перемовин на умовах вигідних ***** .! Кацапури , ми ж читаємо ваші кацапсячі соцмережі , і все бачимо . !
Всі , сотню разів вже чули думку трампидла про те як слід завершити війну , на чиїх умовах .
А ще - всім відомо про те як ***** любить маніпулювати думкою , стверджуючи що біле то насправді - чорне , і навпаки , тому - *віримо* його байкам як ніхто .
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15.02.2024 10:54 Ответить
Дурачок играется с реверсивной психологией
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15.02.2024 11:07 Ответить
Димову завісу над своїми агентами пускає
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15.02.2024 11:26 Ответить
Лицемірні тварюки брешуть завжди. Зеленського теж називають по різному, трампакс їм не такий - це така многоходовочка по прикриттю своїх агентів, цього не розуміють тільки повні барани.
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15.02.2024 11:25 Ответить
Попытка забрать у Байдена часть проукраинского електората Трампу.
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15.02.2024 11:33 Ответить
пам"ятає ***** Трампівські Джавеліни у 2017-2018-му році.. ))
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15.02.2024 12:06 Ответить
Це хіба не нахабне і пряме втручання кривавого московського тирана у майбутні президентські вибори у США задля підтримки свого агента Трампа? Уже за це Трампа мали б зняти з виборчих перегонів, як загрозу національній безпеці США.
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15.02.2024 13:27 Ответить
 
 