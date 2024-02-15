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Новости Война
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путин (30489)

Путин прокомментировал ход войны в Украине: Сожалеем, что не начали раньше

володимир,путін

Российский диктатор Владимир Путин открыто заявил, что сожалеет о том, что не напал на Украину открыто раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио "Свобода", об этом президент РФ заявил в интервью для телеканала "Россия 1",

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше", – заявил российский диктатор.

Так он прокомментировал российским пропагандистам свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент страны-агрессора выдал, что "не получил удовольствия" от интервью.

Комментируя итоги беседы и реакцию на нее зрителей, российский диктатор назвал Карлсона "опасным человеком", специально выбравшим такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".

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По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужной "специфики", а в результате он "полного удовольствия не получил".

Отвечая на реплику Зарубина о якобы возможном аресте Карлсона в США, Путин заявил, что "это было бы неплохо", поскольку тогда "либерально-демократическая диктатура, ярко представленная в сегодняшнем правящем классе Америки, показала бы свое истинное лицо".

На вопрос, какой из глав США для него более выгоден, нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, Путин ответил: "Байден. Он человек более прогнозируемый".
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Топ комментарии
+58
Насправді, ця війна їде вже сторіччями..
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15.02.2024 08:53
+43
Так воно і є. Вони знищували наші ідентичність, створювали російські школи по всій україні, забороняли наших митців. Кожна дитьина знала пушкіна, лєрмонтова, достоєвського і не знала, що в нас є Маланюк,Зерров, Курбас...розстріляне відро́дження - духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х рр. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене здебільшого під час великого терору.
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15.02.2024 08:59
+31
Здохни вже нарешті, падло
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15.02.2024 08:53
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З 2014 - 2019 час виграла Україна!
З 2019-2022 Україніа програвала всухую по всім показникам.
Зараз тільки зебіли та Фаріонодрочери вважають інакше.
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15.02.2024 13:07 Ответить
Так вважае партия Свобода. Ви ж не будете поливати брудом партию , КЕРИВНИЦТВО ЯКОЙ , единой партії в Україні , воює у повному складі на фронті і припинило політичну боротьбу до перемоги
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15.02.2024 14:18 Ответить
Яку посаду займає Фаріон зараз у свободі?
Вона теж зараз припинила політичну боротьбу? ))
Де саме бруд?
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15.02.2024 14:49 Ответить
Фаріон займается просвітницькою діяльністю . Наприклад ГЕН УКРАЇНЦЯ. Вона розповідае совковим дикунам , ЩО УКРАЇНА МАЛА ІНШУ ІСТОРИЮ , яку колонізатори нищили і нищать
І ВИ МАЛИ БИ ПОЦІКАВИТЬСЯ ІСТОРІЕЮ ВЕЛИКОЙ УКРАЇНІ, замість просування кгбистских месиджей

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSnlkbZxSf-uLkyE8Sejdb78h2eYG2B9I https://www.youtube.com/playlist?list=PLSnlkbZxSf-uLkyE8Sejdb78h2eYG2B9I

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16.02.2024 15:08 Ответить
Я дуже добре знаю чим вона займається. Її наукову працю я цілком підтримую. Раніше часто дивився її "велич особистості" та інше... Але то було до того як половину свого якогось випуску вона (сама того мабуть не бажаючи бо тема була геть інша) присвятила Порошенку. Сказати шо то був суцільний поток жовчи - це нічого не сказати.... Я тоді на це дивився лише з одною метою -- остаточно підтвердити її діагноз! Якщо цей діагноз не враховувати то головний ворог, який заважає їй існувати це точно не РФ з її потворним населенням і не наші колаборанти.
Скажу біліше, я навіть перекинувся з нею парою фраз на одному з публічних заходів, вона тоді була цілком адекватною... В камеру мого телефона вона дивилась коли я своїх хороших знайомих фоткав разом з нею. Вони прихильники "ВО свобода" -- теж трохи зомбовані та відірвані від реальності... Іноді здається що їм як в совку - власні мізки підмінила "лінія партії".
Зараз іноді дивлюсь її випуски коли є час але пріоритет надаю іншим.
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16.02.2024 17:00 Ответить
Почати віину -- це ж ким треба себе возомнити
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15.02.2024 09:01 Ответить
Здохни,****.
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15.02.2024 09:02 Ответить
Всё правильно сказал! Каждый маньяк, убийца, вор, террорист ... всегда жалеет, что не убил, украл, зарезал, взорвал.. раньше!
Самая банальная сцена в любом фильме: после оглашения приговора преступник орёт, оставшейся в живых, своей жертве:
- Жаль я тебя раньше не пришил !!!!
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15.02.2024 09:02 Ответить
"- Жаль я тебя раньше не пришил"

Точно. Вспомнился Фокс: "-Жалко я тебя тогда, щенка, не шлёпнул"
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15.02.2024 10:34 Ответить
"Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не почали активних дій раніше" - але "відсмокчуть" по повній , незалежно від дати початку!!! ЗСУ уже працює над цим!
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15.02.2024 09:03 Ответить
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15.02.2024 09:03 Ответить
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15.02.2024 09:08 Ответить
Лукавить кремлівський чорт.

Лукавить...і як завжди- бреше...
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15.02.2024 09:04 Ответить
Повинен зазначити, що як би )(уйло (він же путін) віддало наказ напасти раніше, то і в нього сил було б менше, навіть сили ЧіФи були менші бо туди нагнали посудин й з інших флотів за останні роки, а от реакція керівництва України ДО 2019-го була б набагато адекватніша, мости з Криму були б заміновані, як і сірі зони на сході України без відведення військ у Луганський області. Тож ця заява кремлівського недопалка не більше ніж маячня і чергова спроба виправдати власну слабкість і недолугість!!!
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15.02.2024 09:05 Ответить
Сил було б не менше, бо сили залежать від цін на нафту - а барель тоді був по 140 - менше було, саме коли нафта обвалилась до 40. Сили для нападу рашисти накопичували роками високих цін на нафту та десятиліттями гонки озброєнь СРСР і напали на Україну у 2022 році, коли ціни на нафту пішли у гору.
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15.02.2024 09:38 Ответить
Знов "за рибу гроші"?! Середня вартість нафти у 2014 році була 90 баксів, а не 140!!! І ніяких 100 000 роССійського війська біля кордонів України не стояло. Це дуже не приємно бачити - як заради того аби довести свою "правоту" люди починають БРЕХАТИ точно так як це роблять рашисти!!!
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15.02.2024 09:45 Ответить
Ресурси для війни не з'явились в один день, а накопичувались роками та десятиліттями. У 2014 році не було вже СРСР, але як тоді так і у 2022 році були як ті ж самі величезні радянськи запаси снарядів, так і ******* зброя, яку рашисти наклепали при барелі як по 140 так і по 90 - у всому діапазаоні цін, коли нафтодолари сипались їм на голову. А щодо 100 тисяч так в них було досталь часу їх зібрати, коли Президент України, Прем'єр, Міністр Оборони скоїли держзраду, позбавили армію командування і країна опинилась без влади, яка втекла до країни-агресора.
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15.02.2024 09:54 Ответить
Він бреше як, завжди. Правда яку він хотів ,це "Кієв за трі дня." А теперішня правда для нього -"еслі би я знал ,что получу такой п@ди ,я би нє начінал".
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15.02.2024 09:05 Ответить
Коли це падло приїжало в Києв і своїми конченими ногами топтало святу землю на Володимирській гірці, мені хотілося щоб його хтось застрелив.
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15.02.2024 09:08 Ответить
Це відбулось більше 10 років тому, наприкінці липня 2013-го, і не думаю що під час правління Януковича хтось міг думати що Московія (т.з. "роССія") нападе на Україну. Навіть саме )(уйло (він же путін) називав тих хто цім марить дебілами, але через декілька місяців саме це й зробив!!!
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15.02.2024 09:17 Ответить
2003 рік. Тузла. Ще тоді все було зрозуміло.
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15.02.2024 09:46 Ответить
Тим хто розумів що таке Московія (т.з. "роССія") завжди було зрозуміло що може бути у її намірах, але фактично усі були впевнені ЩО НЕ НАВАЖИТЬСЯ. Тож справа не в тому хто чого бажає, а у тому чи наважиться втілити це у життя. А більшість міряє по собі, і вважає, що якщо не наважився б він, на місці іншого, то й очікувати цього від іншого не варто! Це головна помилка майже УСІХ людей, і розумних і не розумних!!!
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15.02.2024 09:53 Ответить
Занадто сміла заява, не маючи ніяких даних соцопитувань по цій тематиці.
"

Заяви про територіальні претензії РРФСР до УРСР розпочались ще в серпні 1991-го, одразу після проголошення Україною незалежності. Наприклад, вже через два дні, 26 серпня, тодішній прес-секретар президента Російської Федерації Павло Вощанов, виступаючи по російському ТБ, заявив про можливості перегляду Росією кордонів з усіма республіками (крім Прибалтики); того ж дня, в телеінтерв'ю, російськими територіями назвав Крим, Донбас, Харківщину, Одещину і Придністров'я тодішній мер Москви і «нібито» демократ Гавриїл Попов.
Анатолій Собчак пропонував не поспішати "с независимостью"

26 серпня на сесії ВР СРСР ще й майбутній мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак пропонував «снять пудовые гири с ног страны; ликвидировать пережитки коммунистических структур, а затем думать о независимости…» Тут можна згадати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Щербака , котрий зауважив, що «…наші російські партнери і друзі тоді весь час казали: «Давайте спочатку разом. Не бігайте по своїх національних квартирах. От у нас є спільна справа». Ті ж самі пісні, про які писали Винниченко і Грушевський у 17-му році, те ж саме було. Ну, тільки не було вже у нас ілюзій щодо послідовності російських демократів…»

Віце-президент РРФСР Руцкой заявив газеті «Россия», що «як громадянин» він «обурений бажанням України відокремитися». Щоправда, 28-30 серпня він змушений був їздити між Києвом і Алма-Атою (казахи від подібних заяв теж занервували), підписувати комюніке й іти навспак. 28 серпня на переговорах між українськими і російськими делегаціями в Києві все ж була заявлено про те, що Росія не має територіальних претензій до України. Скандал вдалося зам'яти. Тоді біля Верховної Ради російську делегацію зустрічав 20-тисячний натовп, що скандував: «Україні - волю!» І це теж справило належне враження на росіян. Коли Анатолій Собчак захотів виступити з промовою про «братскіє отношенія», українці його просто засвистали… Наступного дня, 29 серпня 1991 року, постійний представник України в ООН заявив, що республіка не претендує на ядерну зброю і готова передати її РРФСР. Між іншим, кожна п'ята ядерна боєголовка знаходилася тоді в Україні. Російські газети писали, що «передел границ грозит катастрофой», і що росіяни й українці зрештою домовилися, а негласний результат цих домовленостей наступний: «Україні - Крим, Росії - атомну бомбу».

Не тільки прес-секретар президента РФ Вощанов виступав із провокативними заявами, а й сам Єльцин, хоча й не так відверто, але натякав на можливий перегляд кордонів. 28 серпня 1991 року на зустрічі з закордонними співвітчизниками, котрі кричали про «вєлікую і нєдєлімую» Росію, Єльцин зауважив, що поки що кордони навряд чи переглядатимуться, але… «поживем - увидим…»

В «Известиях» була опублікована стаття тодішнього секретаря Конституційної комісії РРСФР Олега Румянцева, в якій він називав українську незалежність «так называемой», а намір відокремитися України порівнював із тим, як «всадить нож в спину победившей российской демократии». До речі, тодішня російська пропаганда говорила про «комуністичну» українську незалежність і «вільну, демократичну Росію».

Одразу після українського референдуму Собчак дав інтерв'ю газеті Le Figaro, в якому знову торкнувся теми територіальних претензій Росії на Крим і Донбас у випадку остаточного виходу України зі складу СРСР.

З подібними шовіністичними промовами і заявами виступали майже всі російські політики: з парламентської трибуни, зі шпальт провідних друкованих видань, з телеекранів, вимагаючи повернути Росії Крим і негайно денонсувати двосторонній договір, підписаний у листопаді 1990 року між РРФСР і УРСР (у 6-ій статті документа сторони визнавали і зобов'язувалися поважати територіальну цілісність одна одної). Дехто навіть погрожував «остановить хохлов ядерными минами на Перекопе…»
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15.02.2024 10:26 Ответить
Россия сплотила народы в ней проживающие. Чушь. Россия захватила эти народы, уничтожила миллионы лучших их представителей, их культуру, историю, образ жизни, незаконно эксплуатирует их территорию, недра. Железным занавесом изолировала их от цивилизованного мира, обрекла их на нищету, украла у них будущее. Эти оккупированные народы рано или поздно свернут кацапское управление и на обломках ненавистной им России создадут свои независимые государства. Россия как таковая перестанет существовать на политической карте мира. В Кремле испугались и лезут со всякого рода переговорами, но переговоров не будет, будет капитуляция Росси на условиях Украины и ее союзников. Россия сегодня это раковая опухоль на теле цивилизованного мира.

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15.02.2024 09:09 Ответить
Мінські домовленості, які багато хто не розуміє до сих пір, насапавді виявились значною перемогою дипломатії Пороха. В них так все було закручене, що при бажанні можна було десятки років перемовлятись і готувати тим часом нашу армію. Тільки зараз Пуйло признав свою поразку. А у 14-15 роках у нас армії не було!
Ще раз аплодую Пороху!
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15.02.2024 09:11 Ответить
Иосиф Бродский:

Полагаю, что в мировой истории не было убийцы, смерть которого оплакивали бы столь многие и столь искренне. Если количество плакавших еще легко объяснить величиной популяции и средствами информации (и тогда Мао, если он, конечно, умрет, займет первое место), то качество этих слез объяснить гораздо труднее. 20 лет назад мне было 13, я учился в школе, и нас всех согнали в актовый зал, велели стать на колени, и секретарь парторганизации - мужеподобная тетка с колодкой орденов на груди - заломив руки, крикнула нам со сцены: "Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!" - и сама первая запричитала в голос. Мы, делать нечего, зашмыгали носами, а потом мало-помалу и по-настоящему заревели. Зал плакал, президиум плакал, родители плакали, соседи плакали, из радио неслись "Marche funebre" Шопена и что-то из Бетховена. Вообще, кажется, в течение пяти дней по радио ничего, кроме траурной музыки, не передавали. Что до меня, то (тогда - к стыду, сейчас - к гордости) я не плакал, хотя стоял на коленях и шмыгал носом, как все. Скорее всего потому, что незадолго до этого я обнаружил в учебнике немецкого языка, взятом у приятеля, что «вождь» по-немецки - фюрер. Текст так и назывался: "Unser Fuhrer Stalin". Фюрера я оплакивать не мог.
("Размышление об исчадье ада", 1973)
Позднее, в эссе "Меньше единицы" Бродский скажет, что "нет в России палача, который бы не боялся стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, которая н оте призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом"
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15.02.2024 09:14 Ответить
А чого цього йосю так зашкварило в 91 році?
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15.02.2024 09:35 Ответить
А до чого тут 91-й якщо людина у 1973 згадала 1953-й?!
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15.02.2024 09:48 Ответить
Ну, сонце, його мемуари не виправдовують його відношення до нас
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15.02.2024 11:13 Ответить
Мій знайомий розповідав, що в той час навчався в першому класі, до класу зайшла вчителька, звернувшись до дітей сказала: плачте діти, вождь помер! Заплакала, і майже всі теж. Моєму знайому стало смішно, підказав інстинкт самозбереження, заліз під парту, наслюнив очі і вже стояв з мокрими очима.
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15.02.2024 09:49 Ответить
А мені мама розповідала, як її спасла вчителька. Бо мамі тоді було 14 років, і вона зовсім не хотіла плакати. А хтось з учнів настучав, мовляв, всі ридають, а Лєнка - нєт! І тоді вчителька сказала: "Відчепіться від дівчинки - вона всю ніч плакала, в неї більше сил та сліз немає!"
І відчепилися. А могли б і посадити, та разом з батьками - тоді ще саджали...
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15.02.2024 10:33 Ответить
"Нада било раньше начінать"...
Теж саме сказав би і його батько, дивлячись на презерватив...
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15.02.2024 09:20 Ответить
Якби почали раніше, то весь світ раніше б дізнався, що някої "другої армії світу" нема.
Може, з вами уже би й покінчили.
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15.02.2024 09:35 Ответить
Ага, це при Порошенко. Якби він напав при Порошенко получив би піздюлей набагато сильніше ніж зараз.
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15.02.2024 09:41 Ответить
Ліпєцкая фабрика ?
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15.02.2024 09:49 Ответить
********.
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15.02.2024 10:19 Ответить
Тому Зеленський і прийшов, що творилась ********.
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15.02.2024 10:28 Ответить
А тепер спитай у 73%, яка ******** їм була при Порошенко? Або чим непрацююча фабрика їм заважала? І як їм тепер при бізнесі Зєрмака?
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15.02.2024 11:35 Ответить
Випий зеленьки, попустить.
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15.02.2024 10:28 Ответить
Ти, хоч і подоляківський, та він же прикидається українофілом, а ти не можеш стриматися?
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15.02.2024 11:32 Ответить
Так але об'єктивно кажучи, ***** шкодує що не почав повномасштабне вторгнення у 14-15 роках. Бо Україна ще була слабка а колективний захід відморожувався, часто повторюючи російську пропаганду... Єдине на що тоді спромігся Обама, так це виділили для ЗСУ якусь кількість сухпайків.
Я це все добре пам'ятаю.
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15.02.2024 13:18 Ответить
ти ще пошкодуєш що народився гондон лисий
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15.02.2024 09:57 Ответить
Якби почав війну до приходу боневтікахйпіду то до року вже би підписував капітуляцію карлик кацапський
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15.02.2024 10:03 Ответить
Не напав раніше, тому що чекав нагоди. З'явилась у 2014 - скористався, дочекався наступної - пішов далі. А піплу можна додати локшини на вуха як завжди
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15.02.2024 10:20 Ответить
кнкретніше-не напав раніше, тому що чекав нагоди, то біш приходу до влади в Україні зеленського.
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15.02.2024 10:34 Ответить
Путлеру треба було починати відразу після Оману. Як тільки літак МАУ збили в Тегерані !
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15.02.2024 10:35 Ответить
Так воно не тільки ху*ло а ще й г*ндон (по простонародному) штопаний-перештопаний.. Вибачаюсь за мій французький.
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15.02.2024 11:24 Ответить
Шо апять надули?
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15.02.2024 11:44 Ответить
.Падлюка.Служба безпеки України заочно оголосила підозру зрадниці Таїсії Повалій, яка закликала захопити всю Україну.
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15.02.2024 12:26 Ответить
Малыш хотел накидать Карлсону говна на пропеллер, но что-то пошло не так....
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15.02.2024 13:00 Ответить
Ну що ви тут несете. Молодой ну таке. Бре помер, пам'ятаю, всім пох, черкасов ще ржав, той що зараз полковник в пісні. 1982. Мої батьки & про батьки були дуже позайняті виживанням, щоб в Україні перейматись здохлим сталіним
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15.02.2024 18:27 Ответить
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