Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО
Сегодня, 17 февраля, началось выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео выступления главы государства. Смотрите выступление Зеленского:
Топ комментарии
+30 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий17.02.2024 10:41
+24 18c49ed2
показать весь комментарий17.02.2024 10:44
+21 18c49ed2
показать весь комментарий17.02.2024 10:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
80 ті були самими солодкими, безтурботними часами сересера. він так і називається, період застоя.
а тим більше в україні при щербицькому, любимчику московії.
у мене були патли до плечей, джинси вранглер та футболка ас/дс.
навіть комсомольці кпі, сцикували мене чіпати.
Чи будеш чекати, коли орки знову будуть під Києвом?
45 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Боягуз Зеленський втік зі своєї країни, демонструючи власну "непричетність" до втрати важливого центру оборони і потраплянні в полон сотень військовослужбовців.
Історична правда буде закарбована в простих висновках - допоки ЗСУ керував Залужний, Авдіївка трималась, після його зняття - Авдіївка була втрачена.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
СРАТЬєх КВНщик, «рулює» в Ставці, і є відчутні, для Українців, криваві наслідки!!
Пильнуймо Україну, бо КВНщики, «хоть паржут»…
істерить, брикається, валяється на землі, нічого не виходить....
відповідати прийдеться поповній.
на цій землі, ніхто не спроможний жити, крім українців.
це історичний та біологічний факт.
ми можемо роз'їхатись, наша земля зачахне на якийсь час, але ми знову повернемось!
***** допоміг Зе із Навальним, аби той швидше злив Авдіївку
-> колишні про-Зе 'Печерский холм':
...в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной...
Зелене падло прибрало Залужного,
бо хоче царювати далі під патронатом їх "рузкіх брат'йов" і знімати їм веселі серіали. "Мудрий" 73%-наріт від пуза жере зелені 'майськіє' шашльікі та до смерті ірже у всю горлянку.
- финансирование армии это популизм.
- все на шашлыки,войны нет,это иллюзия.
- челноки в Крым наше все.
на Мюнхенську конференцію Петра Порошенка ,
бо зелена недоросль , зі своїм виступом , виглядатиме дуже
ріденько перед втступом Петра Олексійовича , який ніколи не читає
чужі тексти на своїх виступах , а говрить все від душі і професійно !!
Вова , збирай манатки і вали додому бо від тебе толку , як від цапа молока 😕
Цікавить, чи ведуча задаватиме запитання в яблочко; і, якщо буде - як викручуватиметься.
а справи у їхньому зеленому сцарстві робляться з точністю до навпаки