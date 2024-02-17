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безопасность (1057) Зеленский (19011) Мюнхен (187)

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО

зеленський

Сегодня, 17 февраля, началось выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео выступления главы государства. Смотрите  выступление Зеленского

Читайте: Украина и Франция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
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Топ комментарии
+30
Це там, куди Порошенка не пустив? Щоб порівняти не було з ким?
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17.02.2024 10:41
+24
И это тоже было в Мюнхене

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17.02.2024 10:44
+21
Шо, опять? Нам два предыдущих раза хватило по полной

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17.02.2024 10:40
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Боже,яке воно тупе,очі не може відірвати від написаного тексту.Бумажок багато,бо букви великі,але це ніяк не допомагає,окуляри вже одів би,або зі своєю трибуною приїхав би,щоб до їбала ближче була
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17.02.2024 10:40 Ответить
То ти при Брєжневі та Черненко не жив
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17.02.2024 10:44 Ответить
брєжнєв був добрий і смішний. а цей зе!чмо викликає огиду.
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17.02.2024 10:47 Ответить
Ти знаєш... Моя юність і молодість пройшла при Брєжневі. То мені не дуже смішно було, коли за анекдот чи за длинне волосся, чи слухання року в буцугарню забирали.
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17.02.2024 11:01 Ответить
не бреши!
80 ті були самими солодкими, безтурботними часами сересера. він так і називається, період застоя.
а тим більше в україні при щербицькому, любимчику московії.
у мене були патли до плечей, джинси вранглер та футболка ас/дс.
навіть комсомольці кпі, сцикували мене чіпати.
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17.02.2024 11:10 Ответить
В Дніпрі мене б куй до школи б пустили у такому вигляді...
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17.02.2024 11:15 Ответить
Шо значить не бреши?! По перше я говорив про 70-ті, а не 80-ті. Це вже в кінці 80-х ніхто на це уваги не звертав. А в 70-ті, коли приходиш, наприклад ввечері, на літню танцплощадку яка огорожена гратами, а навкруги стоять мєнтовські уазики і при виході на перекур хапали длинноволосиків та хто носив джинси. Я не говорю, що їм потім давали строки, але сам привід та інколи відрізання локонів змушували молодь, або не ходити взагалі на такі заходи, або підстригтись та не носити джинсовий одях, який доречі, був дуже дорогий у фарцовщиків.
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17.02.2024 11:18 Ответить
+
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17.02.2024 11:05 Ответить
"Я віжу, што ето Маргарет Тетчєр, но тут напісано "Індіра Ґанді"!"
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17.02.2024 12:34 Ответить
Та було й таке...
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17.02.2024 15:01 Ответить
Треба просто з табуретки злізти Уявіть висоту трибуни, якщо з його матрзкепкою вона йому не сягає навіть до пояса.
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17.02.2024 10:48 Ответить
Вибачаюсь, опечатка: метрзкепкою.
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17.02.2024 10:52 Ответить
та ні,це тупі 73% наших співгромадян,які з гиканням і реготом вибрали ЦЕ собі веселим царем...
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17.02.2024 11:02 Ответить
Без бумашки він какашка
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17.02.2024 11:34 Ответить
Шо, опять? Нам два предыдущих раза хватило по полной

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17.02.2024 10:40 Ответить
И это тоже было в Мюнхене

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17.02.2024 10:44 Ответить
А Зєлєнскій після цього змінився! (насправді ні). Костюм поміняв на військового крою трєнік.
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17.02.2024 11:02 Ответить
ці цитати він має повісити в рамку над власним робочим і обіднім столом
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17.02.2024 11:54 Ответить
Це там, куди Порошенка не пустив? Щоб порівняти не було з ким?
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17.02.2024 10:41 Ответить
Порох би його порвав!
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17.02.2024 11:52 Ответить
нєа...Порох не дурак...він ******* не маявся б...
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17.02.2024 11:55 Ответить
Поки маємо таке !
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17.02.2024 10:41 Ответить
Поверни Залужного, гівно гундосе. Поки не пізно.
Чи будеш чекати, коли орки знову будуть під Києвом?
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17.02.2024 10:41 Ответить
Залужний українець, а це небезпечно для промосковської шобли, тому керований росіянин сирський не випадковість
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17.02.2024 10:46 Ответить
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17.02.2024 10:58 Ответить
Ви серйозно? А залужний хоче назад?Чи залужний десь виступив,сказав шось?Чи комбатом/комбригом простим на фронт попросився?Взяв би товариша свого,арестовича замом тай вперьод!!!Якось став мясник Сирський...почали людей берегти,виводять щоб кацап котла не зробив....А як воняли на Сирського!!!!Хтось вибачатись буде???Не впевнений.....Залужний мовчить,а багато хто до цього часу.....Залужний-Залужний!!!Воно йому треба..?Думайте трохи .....Його на президенти треба,Зеленського ж вибрали....А цього то точно виберуть.
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17.02.2024 10:55 Ответить
Сам ви бот?Хто такий Подоляка?Кацапський блогер?Я його не дивлюся....
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17.02.2024 11:05 Ответить
Схоже на те, рефлекс спрацював на прізвище "Залужний". Навіть відповідати цьому бовдуру не хочеться)
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17.02.2024 11:07 Ответить
Рішення приймає ЗЕ,він головнокомандуючий.Це не вина Залужного,що так довго не виводили з під Авдіївки і не заслуга Сирьского.Це все діїї ЗЕ,про які не раз говорив Залужний,за що й прибрали с посади!!
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17.02.2024 11:09 Ответить
Stepan Kruchkovskii f9f988b9 ви дебіл і не знаєте,хто головнокомандуючий у нас!!
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17.02.2024 11:11 Ответить
Тош так,тош так....Я знаю,я чув,про це писали....Як не ставка,так залужний з Зеленським...дебати!залужний видно грамотний...сильно,як по другому?Весь час на телехфонах з партнерами.....)Зе зробив помилку,згоден...треба було залишати його,ато зараз Сирському цей спадок......ой вей,буде важко.Дав команду виходити.....обсирають!Дав команду тримати...обсирають мясник!Зробили кацапа з нього,з Сирського...бо мовляв в масКве вчився....ти ба!)))Виноватий Сирський шо 65 родився,а там де вчився найкраще в ссср було....)Потужна школа!!!Це Вам не залужний з арестовичем Одеська сухопутка стандарти НАТО!!!Сирський руський..... Вам по факту а Ви обзивати людину.Ви просто громадяни,немаете критичного мислення.
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17.02.2024 12:04 Ответить
зелений вимір...
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17.02.2024 12:34 Ответить
Не буду дивитися - не хочу зранку собі настрій зіпсувати!
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17.02.2024 10:42 Ответить
Я теж. Після Авдіївки і так психіка зіпсована.
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17.02.2024 10:50 Ответить
Шоб тобі, гнида, повилазило.
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17.02.2024 10:42 Ответить
Він теж потребував мільйон дронів, до того що захотів Камишін?
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17.02.2024 10:42 Ответить
Жалкое зрелище.
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17.02.2024 10:44 Ответить
17.‎02.‎2024 724 доба війни

45 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Боягуз Зеленський втік зі своєї країни, демонструючи власну "непричетність" до втрати важливого центру оборони і потраплянні в полон сотень військовослужбовців.

Історична правда буде закарбована в простих висновках - допоки ЗСУ керував Залужний, Авдіївка трималась, після його зняття - Авдіївка була втрачена.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.


СРАТЬєх КВНщик, «рулює» в Ставці, і є відчутні, для Українців, криваві наслідки!!

Пильнуймо Україну, бо КВНщики, «хоть паржут»…
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17.02.2024 10:45 Ответить
вже почали закидувати, що то саме залужний винен.
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17.02.2024 10:49 Ответить
Вовчика у аєропорту нихто не зустричав, окрім нашого посла та військового аташе. Навіт прибиральник аеропорта не вийшев. Кальсони коліру олива та огидна неголена брехлива пика вже давно не працює.
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17.02.2024 10:45 Ответить
Його потрібно гнати , а не зустрічати з написаними чужими текстами !!
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17.02.2024 11:22 Ответить
Гнати прокислими обдзюреним ганчірям.
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17.02.2024 14:15 Ответить
Це падло паразитує на війні та скруті України.
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17.02.2024 10:47 Ответить
віслюк в кіно то нічого, но віслюк на посаді президент то занадто.
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17.02.2024 10:51 Ответить
добігає кінця, його роль президента.
істерить, брикається, валяється на землі, нічого не виходить....
відповідати прийдеться поповній.
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17.02.2024 10:55 Ответить
перед ким? він здрисне в Ізраїль або в Італію на свою віллу,під гарантії недоторканності Рашки.США,Ізраїлю,Італії,а перед українцями відповідати не буде,українців на той час теж вже не буде...
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17.02.2024 11:00 Ответить
українці були, є і будуть завжди.
на цій землі, ніхто не спроможний жити, крім українців.
це історичний та біологічний факт.
ми можемо роз'їхатись, наша земля зачахне на якийсь час, але ми знову повернемось!
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17.02.2024 11:04 Ответить
припиняйте експериментувати з різними розчинами та порошками,друже! роз"їхатися він може...
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17.02.2024 11:09 Ответить
- посєрєдінє сошлись?

***** допоміг Зе із Навальним, аби той швидше злив Авдіївку

-> колишні про-Зе 'Печерский холм':

...в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной...
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17.02.2024 10:57 Ответить
Яке там "перемирие", скажи прямо , що віддамо фашистській орді третину України й може перестануть бомбити. А в майбутньому і всю Україну. Щира дяка "мудрому наріду". І взагалі, таке враження що половина населення України - вороги України.
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17.02.2024 11:16 Ответить
Ви, напевно, відповідали комусь іншому.

Зелене падло прибрало Залужного,
бо хоче царювати далі під патронатом їх "рузкіх брат'йов" і знімати їм веселі серіали. "Мудрий" 73%-наріт від пуза жере зелені 'майськіє' шашльікі та до смерті ірже у всю горлянку.
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17.02.2024 11:48 Ответить
щє не доставало, петрушку з утра...
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17.02.2024 10:57 Ответить
И какие тезисы?
- финансирование армии это популизм.
- все на шашлыки,войны нет,это иллюзия.
- челноки в Крым наше все.
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17.02.2024 10:58 Ответить
якийсь він опухший....
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17.02.2024 11:06 Ответить
з зубами хворь приключилась. а куратора дєрьмака-мілославського поряд немає, щоб хоч щелепу царю платочком підвязати )
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17.02.2024 11:11 Ответить
Дерьмак сидить на першому стільці першого ряду!!!
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17.02.2024 12:14 Ответить
це вже зараз відосік причепили. а по старту там була рожа більша чим парна лисого з йузіком, яка не тільки "хоч цуценять бий!" )
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17.02.2024 12:20 Ответить
Обнюханий
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17.02.2024 11:17 Ответить
хоч би говорив повільно. багато ж записують! на цитати в жабах щоб потім розібрати ))
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17.02.2024 11:09 Ответить
Яка там спецоперація кремля з дискридитаціїю зеленського? Криворогий кожен день сам себе дисредитує та коли українці реагують на його брехню, крадіжки і зраду то їм сразу інкримінують працю на кремль. По вашему красти у солдатів та обіднівших українців можна а казати про це то це робота на кремль? Скіки вам платять за ці висіри?
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17.02.2024 11:43 Ответить
Зрозуміло стало остаточно , для чого він заборонив поіздку
на Мюнхенську конференцію Петра Порошенка ,
бо зелена недоросль , зі своїм виступом , виглядатиме дуже
ріденько перед втступом Петра Олексійовича , який ніколи не читає
чужі тексти на своїх виступах , а говрить все від душі і професійно !!

Вова , збирай манатки і вали додому бо від тебе толку , як від цапа молока 😕
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17.02.2024 11:14 Ответить
Дивлюся запитання-відповідді (промову не дивився, з неї нічого корисного не взяти).
Цікавить, чи ведуча задаватиме запитання в яблочко; і, якщо буде - як викручуватиметься.
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17.02.2024 11:15 Ответить
пішли "запитання з місць". Такі самі капустяні, як і у ведучої
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17.02.2024 11:19 Ответить
навіть у відповідді на запитання про членство в НАТО не сказав, чому одні країни сумніваються в доцільності його запрошення до НАТО, і чому інші прокасапські категорично проти.
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17.02.2024 11:23 Ответить
чтєц-дєкламатор на гастролях читає чужі думки з папірця..
а справи у їхньому зеленому сцарстві робляться з точністю до навпаки
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17.02.2024 11:45 Ответить
 
 