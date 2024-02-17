Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Сьогодні, 17 лютого, розпочався виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки з питань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-трансляцію виступу глави держави.

Дивіться пряму трансляцію виступу Зеленського:

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