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Зеленський (22411) Трамп (4275)

Я готовий поїхати із Трампом на фронт, - Зеленський

трамп

Президент України Володимир Зеленський готовий разом з Дональдом Трампом поїхати на фронт, якщо той приїде в Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті. Якщо він (Трамп. - Ред.) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання, чи готовий він запросити Трампа до Києва.

"Ми повинні продемонструвати людям, що це означає. Реальна війна, а не в Інстаграмі", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що зробить для України більше за Байдена

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Топ коментарі
+44
дурне поїхало в турне
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17.02.2024 12:01
+42
типово клоунська заява, Донні навіть не розгляне таку можливість. Тож на куя повітря гнати?
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17.02.2024 12:01
+41
Таку кількість коксу на двох навіть колумбійська мафія не здужає ...
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17.02.2024 12:05
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Для початку дай інтерв'ю Такеру Карлсону, про який той просив. Буде більше користі.
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17.02.2024 13:12 Відповісти
Клоун, й заяви в нього такі самі клоунські
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17.02.2024 13:15 Відповісти
І поїде. Білу дорожку тільки занюхає і поїде.
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17.02.2024 13:18 Відповісти
Поїдь без трампа, балабол недолугий.
Прикид у тебе вже є, так що жодних проблем.
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17.02.2024 13:19 Відповісти
Це неправильна заява, навіть шкідлива для України, абсолютно безвідповідальна, заява наслідки якої кров'ю харкатиме народ України(
Президент це ее двірник або шофер, він має тисячу разів зважити, а потім казати, або робити щось.
Не важко здогадатися, що наслідки цієї заяви всім відомі. Тому це насторожує.
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17.02.2024 13:23 Відповісти
"Галантєрєйщік і кардінал - ето сіла!" (С)
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17.02.2024 13:34 Відповісти
Трамп спалив свою репутацію підтримуючи фашистський режим Путіна. Зеленський з тої ж серії. Допустив війну а тепер "героїчно" воює. А гинуть українці. Ганьба американським буржуазним націоналістам, які блокують допомогу Україні.
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17.02.2024 13:35 Відповісти
Як же заіпали вже ці понти для приїжджих! Ідіот!
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17.02.2024 13:42 Відповісти
Думає, що Трамп великий і за ним можна буде сховатись
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17.02.2024 13:46 Відповісти
Трамп говніст і вонюч со своімі обосцаннимі пампєрсами.
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17.02.2024 14:06 Відповісти
Президент їздить на фронт туди де воюють його солдати, і чи правильне турне по Європі коли під Авдіївкою повна ................. .
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17.02.2024 13:50 Відповісти
А З ТРЕТЬОЮ ШТУРМОВОЮ СЛАБО?
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17.02.2024 13:59 Відповісти
Екіпаж машини боєвой.
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17.02.2024 14:05 Відповісти
Знаючи шо сикло Доні 100% не приїде, Вова показує свою "хоробрість".
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17.02.2024 14:25 Відповісти
Два дебіла - ета сіла.

Візьміть ще ***** і на трьох там "поміркуйте". Фронтовики їбані...
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17.02.2024 14:31 Відповісти
Каждый раз, когда ты едешь на фронт, фронт сыплется и лучшие люди погибают и попадают в плен. Нафиг уже этот позитивчик.
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17.02.2024 14:45 Відповісти
домовся з ним,дятел
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17.02.2024 15:18 Відповісти
Два дебіла- єта сіла!
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17.02.2024 15:21 Відповісти
Єхай....
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17.02.2024 15:35 Відповісти
******
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17.02.2024 15:49 Відповісти
краще якби ти зелений мерзотник поїхав до пекла
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17.02.2024 15:55 Відповісти
Дивлячись на вояжі порхатого пістабола, він насправді може їздити на лінію фронту, бо в цей час кацапи по цій ділянці вогонь не ведуть, і ще пригадується сто груп ДРГ які їдуть знищувати Боневтіка,
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17.02.2024 15:57 Відповісти
Я готовий поїхати із Трампом на фронт! Фраза - трансформер, яку можна трактувати по різному. Один з варіантів: ... з Трампом на фронт! Тільки з Трампом на фронт!?
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17.02.2024 16:12 Відповісти
Ага! И пристелить его в окопе!
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17.02.2024 17:27 Відповісти
Тупорилого ішака категорично не можна випускати на публіку без протигаза. Це чмо наплете всякої хєрні.
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17.02.2024 21:51 Відповісти
Поедь на фронт со всеми президентами Украины, и с депутатами всех каденций. И убейтесь там нафуй.
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18.02.2024 00:34 Відповісти
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