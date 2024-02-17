Я готовий поїхати із Трампом на фронт, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий разом з Дональдом Трампом поїхати на фронт, якщо той приїде в Україну.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті. Якщо він (Трамп. - Ред.) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання, чи готовий він запросити Трампа до Києва.
"Ми повинні продемонструвати людям, що це означає. Реальна війна, а не в Інстаграмі", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+44 Benk
показати весь коментар17.02.2024 12:01
+42 MrStepanovM
показати весь коментар17.02.2024 12:01
+41 Тетяна Єжова
показати весь коментар17.02.2024 12:05
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Будь ласка, зачекайте...
Прикид у тебе вже є, так що жодних проблем.
Президент це ее двірник або шофер, він має тисячу разів зважити, а потім казати, або робити щось.
Не важко здогадатися, що наслідки цієї заяви всім відомі. Тому це насторожує.
Візьміть ще ***** і на трьох там "поміркуйте". Фронтовики їбані...