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Луганщина (6431) обстрел (25782) боевые действия (3475)

Россияне увеличили количество обстрелов Луганщины, в выходные выпустили около 1500 снарядов

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В выходные россияне усилили артиллерийский и минометный обстрел Луганщины, зафиксировано более 350 обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Враг усилил не только атакующее давление на Белогоровку, но и артиллерийское и минометное - по всей полосе нашей ответственности. За субботу и воскресенье россияне совершили там более 350 обстрелов, направив по позициям украинских защитников более 1 350 снарядов. Так, вчера под огонь противника попали Макеевка и Белогоровка. Несмотря на постоянные штурмы и авиационные налеты на этот населенный пункт, наши военные крепко держат оборону", – говорится в сообщении.

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Це так у них снаряди закінчуються - 2-3 тижні?..
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19.02.2024 09:10 Ответить
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19.02.2024 09:18 Ответить
Де кулеба з лопатою?
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19.02.2024 09:19 Ответить
 
 