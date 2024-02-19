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Мариуполь (5695) боевые действия (3475) Павлюк Александр (191)

Спасти Мариуполь было невозможно, - Павлюк

маріуполь

Мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны концентрация сил в Мариуполе Донецкой области составляла "где-то от одного к семи-десяти" в пользу врага, поэтому спасти город было невозможно: существующих в то время Сил обороны на этом направлении было недостаточно.

"Для прорыва и успешного контрудара нужны были три-четыре бригады, а была лишь неполная одна. Ударную [группировку] мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину", - подчеркнул Павлюк.

Также читайте: Украина в течение 5 месяцев готовилась к отражению полномасштабной агрессии РФ, - Сухопутные войска
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Топ комментарии
+54
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19.02.2024 10:22
+44
Вам Азовці заважали виконати обіцянки путіну!!! Вони тримали увесь південь всупереч вашим зрадам, і коли вже й ***** зрозуміло, що не може взяти сталь то ZVO віддало наказ здатись у полон бо все йшло не за оманським планом!!!
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19.02.2024 10:24
+31
Павлюк, тиб хоч не ганьбився та почитав що казав Редіс в своєму інтерв"ю Українській Правді, яке він дав ще будучи в Азовсталі. Так ось він напряму пов"язує оточення Маріуполя із здачею півдня і каже, що Маріуполь би не оточили, якби не був зданий південь. А південь здали бо розмінували там все що можна, а 24.02.22. коли вже стало зрозуміло, що кацапи починають вторгнення, безпосередньо з ОП була дана команда "мости не підривати", про що проговорився в 2022 Подоляк. Тож нащо ця жалюгідна брехня, Павлюк??? Чи з ОПи темники відпрацьовуєш, щоб зе-лідору та дєрьмаку тухєси прикрити??
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19.02.2024 10:32
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19.02.2024 10:22 Ответить
як в одній голові павлюка вкладаються дві думки про те що "Україна готувалась впродовж 5 місяців до війни" і "на захисті Маріуполя була неповна брігада, коли ворожих військ було в 7 разів більше"
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19.02.2024 10:57 Ответить
і чому в голові павлюка не виникає розуміння, що його недолугі суперечливі заяви свідчать про "куйовую підготовку до війни впродовж 5 місяців"?
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19.02.2024 11:15 Ответить
Павлюк командував обороною Марика до нападу та в перші дні війни

чому він покинув Марик і "нарисовався" в березні як "не приший п..ді рукав" у якості т.зв. нач. військово-адміністративної адміністрації Києва?
що він зробив на цій посаді в Києві!?
НІ-БУ-Я!
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19.02.2024 12:53 Ответить
Про всяк випадок прикриємо дупу долонькою - наперед.
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19.02.2024 10:23 Ответить
ОПа підкинула темники...
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19.02.2024 10:24 Ответить
Вам Азовці заважали виконати обіцянки путіну!!! Вони тримали увесь південь всупереч вашим зрадам, і коли вже й ***** зрозуміло, що не може взяти сталь то ZVO віддало наказ здатись у полон бо все йшло не за оманським планом!!!
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19.02.2024 10:24 Ответить
Марік на Донбасі а як вони за день появились коло Херсону
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19.02.2024 10:24 Ответить
бо Херсон ближче до Криму, ніж Марік. Марік оточувала група, яка зайшла з Криму.
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19.02.2024 10:37 Ответить
а як так вийшло, що "група, яка зайшла з Криму" - зайшла з Криму, коли цей довбень сказав, що "Україна готувалася 5 місяців до війни"?
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19.02.2024 10:59 Ответить
а це вже головне питання. і це питання до Верховного, а не до стрілочників-військових.
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19.02.2024 11:52 Ответить
на питання чому сдали Марик і всю Таврію є відповідь:

ОМАН
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19.02.2024 12:57 Ответить
Це прекрасно що ви ознайомлений з географією України , тепер іще вивчіть історію держави з 2014 по 2022 роки у питанні організації оборони Херсонської області та що там зелені вересучки творили перед початком вторгнення .
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19.02.2024 11:23 Ответить
Десь на ютюбі є відео з кацапом, каже завантажилися у тягач в Сімферополі, поки їхали заснув, будять кажуть: вивантажувайся, ми Каховці.
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19.02.2024 10:39 Ответить
Саме цікаве що з Криму наступали 40.000 орків, без досвіду наполовину з строковиками.
Це в 10 (десять!) раз менше ніж було тих що півроку брали Авдіївку...
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19.02.2024 10:42 Ответить
Ви знаєте - саме цікаве що більшість і досі топить за те зелене лайно , до них нічого так і не дійшло , навіть до тих що воюють .... на днях людина написала що у госпіталі ледве не побилися , бо "бубачка за свої гроші виборчу кампанію проводив " (( Те що тепер тільки він особисто мільярд долярів стибзив нікого не хвилює , як і те що з Україною сталося .
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19.02.2024 11:29 Ответить
Звертаємо увагу, не що говорять, а для чого це говорять !!!
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19.02.2024 10:27 Ответить
Усе вірно, що цей хенерал висрав- це слідство, а от чому він насрав саме таке і у цей час- це причина
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19.02.2024 10:32 Ответить
а захистити Чонгар не пробували ? для чого було побудовано чотири лінії оборони ?
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19.02.2024 10:28 Ответить
Вже всі забули? У всьому винен виключно оборонець Чонгару Іван Сестриватовський, котрий не підірвав мости.
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19.02.2024 10:38 Ответить
він сам боронив ? чи чекав дзвінка від нелоха ?
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19.02.2024 10:59 Ответить
там була складна система вводу пароля... на 10 раз помилкового вводу, бімба запросила пін-код, а потім - пук-код
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19.02.2024 11:01 Ответить
пароль- зеля лох
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19.02.2024 11:05 Ответить
так, він там шось розгризти дроти наче не встиг по причині власної беззубості... чи не встиг розпалити багаття, щоб його сигнал побачили на наступному оборонному рубежі... чи то голуб не долетів з повідомленням...
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19.02.2024 11:00 Ответить
Поудовано при Порошенко,знищено лінії оборони,і відремонтовано дороги і мости за 3 роки Янелоха ******* оманського.
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19.02.2024 11:26 Ответить
Маріуполь був нашим Кале. Оборона якого дозволила провести відому операцію "Динамо".
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19.02.2024 10:28 Ответить
"Врятувати Маріуполь було неможливо"
То нах*я там війська залишили?
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19.02.2024 10:29 Ответить
Ну тут в принципі правда... Херсон можна було врятували, якби не розмінували Чонгар і взірвали моста. А Маріуполь ж фактично на кордоні з рашкою+лугандон там під боком. Тобто він був у напівоточенні фактично одразу.
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19.02.2024 10:29 Ответить
Без зданих без бою перешийків ніякого оточення там би не було.
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19.02.2024 10:54 Ответить
Там зі сходу були побудовані Порошенко такі лінії оборони,які і досі тримаються там,де зезидент не відводив війска.
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19.02.2024 11:29 Ответить
Марик кацапи оточили з заходу, з тилу, через декілька днів, пройшовши від Чонгару сотні кілометрів

тупий павлюк хай вішає локшину тупим ЗЄльоним вівцям ! 👿
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19.02.2024 13:06 Ответить
Саме так! Тільки за 24 години перші по відремонтованим зіцпрездентом Зеленським,дорогам і мостам вже були в Маріку!
За 60 годин вже у Енергодарі.
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19.02.2024 15:16 Ответить
Але ж кацапи наступали з заходу ,а не зі сходу.
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19.02.2024 17:12 Ответить
Оце то сором.
Ради цього був знищений Генштаб Залужного?
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19.02.2024 10:30 Ответить
....щоб виправдати бездарність павлюка, у тому числі
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19.02.2024 13:07 Ответить
Наш національний інтерес не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла. Наші союзники у РФ - дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм. Ті ж, хто з цим бореться, - наші супротивники.
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19.02.2024 10:30 Ответить
Висновок напрошується сам: винуваті марсіяни і Порошенко, котрий про якусь НАТУ в Конституції нашкрябав...
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19.02.2024 10:30 Ответить
😂😂😂
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19.02.2024 11:31 Ответить
новопризначені командуючі вже почали лизати дупу владі і виправдовувати дії зеленського на початку повномасштабного вторгнення?
я навіть обговорювати цю тему не хочу, нагадаю, що рашисти за 5 днів без боїв просто проїхали 300 км вздовж Азовського моря і оточили Маріуполь. Навіть десант в Бердянську висаджували не зрозуміло для чого, могли спокійно суходолом доїхати. І 4 тисячі оборонців Маріуполя, включно з "Азовом" були приречені чинною владою на знищення.
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19.02.2024 10:32 Ответить
Павлюк, тиб хоч не ганьбився та почитав що казав Редіс в своєму інтерв"ю Українській Правді, яке він дав ще будучи в Азовсталі. Так ось він напряму пов"язує оточення Маріуполя із здачею півдня і каже, що Маріуполь би не оточили, якби не був зданий південь. А південь здали бо розмінували там все що можна, а 24.02.22. коли вже стало зрозуміло, що кацапи починають вторгнення, безпосередньо з ОП була дана команда "мости не підривати", про що проговорився в 2022 Подоляк. Тож нащо ця жалюгідна брехня, Павлюк??? Чи з ОПи темники відпрацьовуєш, щоб зе-лідору та дєрьмаку тухєси прикрити??
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19.02.2024 10:32 Ответить
Маріуполь, його оточення та захоплення рашистами, на 100% відсотків наслідок дій керівництва України, призначення головою СБУ "кума" Зеленського Баканова та його замів, дії особисто Зеленського та його посіпак із "приминення" з Кремлем через що відбулось швидке захоплення московськими нацистами півдня України!!! А Одеса та Миколаїв були врятовані грамотними діями генерала Марченко котрий зміг да декілька днів організувати супротив московським нацистам і тому їм довелось кинути північ України із перекиданням сил на схід та південь України через ризик відкидання їх кримських сил назад до Криму!!!
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19.02.2024 10:34 Ответить
перша стаття з циклу "врятувати (маріуполь, северодонецк,......., авдіївку) було неможливо!"
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19.02.2024 10:35 Ответить
Далі будуть обережні викиди про неможливість відвоювання ТОТ...
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19.02.2024 11:24 Ответить
ще одне вилізло за медальку жопу зелену вилизувати!

хто розмінував Чонгар? чому готувалися до шашликів, а не до оборони?
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19.02.2024 10:36 Ответить
"вазалін виходи"
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19.02.2024 10:37 Ответить
Новый дежурный 3.14здабол?
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19.02.2024 10:37 Ответить
...у чині генерал-лейтенанта

люська була хоч під полковником
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19.02.2024 13:11 Ответить
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19.02.2024 10:37 Ответить
А Авдіївка втримала Київ (щоб безугла гавкала як скажена собака)? ТРЯСЦЯ. Які вони, оці зеленські ганчірки, ЛИЦЕМІРИ. БЕЗ обмежень. Касапи помилились лише в одному. Це : Українці не підтримають ЗСУ, не будуть чинити опір. Пару батальйонів могли втримати орду з Криму ? Чому тероборони на півдні не існувало ? Миколаїв, Херсон чого чекав ?
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19.02.2024 10:38 Ответить
Базова помилка московитів,що вони вважали "без наказу ніхто воювати з ними не буде".
І дійсно. Наказу НЕ БУЛО ПРОТЯГОМ ДОБИ!
А спротив був! Навіть всупереч наказам.
Самі збивали замки зі сладів зі зброєю,де не було не те що війскових,а навіть охорони(і куди всі поділися?!),яку вивели напередодні нападу рашистів.
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19.02.2024 11:40 Ответить
Заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський (ОПЗЖ) прямим текстом називав бійців ТрО "бандформуваннями" і був категорично проти створення таких підрозділів.
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19.02.2024 11:44 Ответить
Звичайно!!! Для прориву оточення потрібно 4-ри бригади каже генерал, але їх не було. А чому ж їх не було?, можливо тому що найвеличніший лідор ********** готувався до шашликів а не до війни.
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19.02.2024 10:39 Ответить
я так зрозумів, що не було бригади, бо 5 місяців готувалися до війні і бачили що навколо Маріуполя кацапи назбирали в 7 разів більше війська...
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19.02.2024 11:04 Ответить
Чомусь не віриться в те що каже Павлюк...справжню правду знають "Азовці"...але поки війна вони мовчатимуть...
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19.02.2024 10:40 Ответить
а потім і говорити буде ні кому ...
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19.02.2024 11:01 Ответить
Усе є наслідком чогось що відбувалось раніше. Тож не треба соромитися казати ЧЕРЕЗ ЩО САМЕ втримання Маріуполя стало "неможливим"!!!
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19.02.2024 10:50 Ответить
Правду сказав хєнерал : з Бонапартом Боневтіком , Ганьбою народу - і з хєнєралам ,які загля дають їм в жОПу ,замість того , щоб командувати ,так як потрібно - Маріуполь дійсно не можна було втримати ...
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19.02.2024 10:42 Ответить
Зрозуміло чому зеленський замінив Залужного та інших генералів - йому потрібні такі як павлюк,але це зеленим ніяк не допоможе.Про цього генерала мало хто знав,а тепер всі знають що він брехун,тому будь-яким його словам вже ніхто не повірить,хіба що телемарафонщики.
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19.02.2024 10:43 Ответить
В чомусь він правий. Але: ви всі знали у владі що вторгнення неминуче. Ваш же Буданов про це сказав. І ви не попередили мешканців цього нещасного міста про це і через вас вони опинилися у повній небезпеці.
Полк Азов і інші військові, що були там до речі не думали можливо щось чи ні, а врятували своїм подвигом інші південні міста України ту ж Одесу і Миколаїв, зв'язавши боями росіян.

А ось про відповідальність влади потрібно говорити на міжнародному рівні і вже зараз подавати на них позов, якщо це можливо звичайно.
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19.02.2024 10:43 Ответить
Не впевнений у щирості його слів
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19.02.2024 10:45 Ответить
Факти кажуть про те, що він каже неправду.
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19.02.2024 11:47 Ответить
Всі хто вміє читати знають, що

павлюк-гівнюк щиро бреше ! 👿
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19.02.2024 13:15 Ответить
Звісно. неможливо,якщо все розмінували,відвели війська на виході із Криму, тим самим відкривши ворогу дорогу до півдня України! В моєму селищі, вже 22.лютого, військова частина,яка тут була ще з 2014 року,була виведена в невідомому напрямку! І ти,генерал довбаний будеш розказувати про неможливість врятувати Маріуполь? Та ці зрадники і Київ би здали,якби не Залужний!!! І ти,покидьок,все це прекрасно знаєш! Криваві гроші не пахнуть,да,генерал? Гусар довбаний! Застрелись краще, тіпа ахвіцер!
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19.02.2024 10:49 Ответить
Неможливо - слово з лексикону дурнів.
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19.02.2024 10:50 Ответить
Головне питання...Хто віддав наказ розминувати Чонгар....та хто його виконав....
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19.02.2024 10:51 Ответить
Рада за це проголосувала ще в листопаді 2020. Порошенко там на трибуні кричав до хрипоти, що цього не можна робити. Йому вимикали мікрофон. Я як прочитала новину про це, то мені якось не по собі собі стало. Все, що голосується в Раді, підписується президентом. Що ж до "кінцевих бенефіціарів" розмінування, то їх імена усім відомі, бо вони впродовж 2021 року та на початку 2022 року періодично звітували про успіхи в цьому напрямку...
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19.02.2024 12:55 Ответить
Цей "стратег" давній корифан Сирка і Хомчака. Вони до самого вторгнення торпедували створення ТРО. Зараз замінивши Сирка, продовжить справу. Вроді він очолював на початку вторгнення південний сектор. Оточення Маріуполя було з Півночі, з району Волновахи. А чого виправдовується, скоріш за все, командування Півдня щезло, як і Хомчак у 2014 році з Іловайська.
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19.02.2024 10:54 Ответить
так, до та напочатку вторгненням павлюк командував південною частию АТО - від Волновахи до Марика

через декілька днів здриснув, не відвіши "Азов" з Марика і нарісовався аж в Києві
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19.02.2024 13:19 Ответить
Одна з причін кадрових змін, ніхто не хотів відверто брехати, прикриваючи лідора з опою, не вийде, головне не дати їм втекти, всіх в СУД, і це для них кращій вихід, суд не впорався, буде суд народний, на ліхтарях.....
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19.02.2024 10:57 Ответить
Адже наявних на той час Сил оборони на цьому напрямку було недостатньо. Джерело:

а где они были? под Киевом не было...на Юге не было...на Севере не было....под Харьковом не было.............благодаря населенню и ТРО отстояли Неньку Украину.....................................73% процентные благодаря вам к власти пришли предатели, мошенники, ворюги и негодяи...
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19.02.2024 11:00 Ответить
Де були? На заході країни. Мауть зеля готувався до війни з натою,під керівництвом кремля.
Пцікався як пробивались ЗСУ з атою на схід проти потоку біженців на авто в паниці їдучих на захід!
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19.02.2024 11:48 Ответить
Він вже замполітом став,з відділу пропаганди,чи що?Там наступ з п'яти напрямків вже тиждень,а він на всю країну зелені дупи вилизує.Та лижи собі - раз подобається ,тільки посаду комусь з військових командирів звільни.
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19.02.2024 11:10 Ответить
Павлюк хто розмінував чонгар?
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19.02.2024 11:11 Ответить
Чому це не можливо? А якби південь не здали? А якби не до шашликів готувались, а до оборони? Це ще будуть прокурори розбиратись, на чиїй совісті десятки тисяч загиблих цивільних на початку війни.
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19.02.2024 11:34 Ответить
Можливо було все,просто треба було з 2019 року до оборони готуватися.Там один Харківський бронетанковий завод чого тільки вартував,або Південмаш.
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19.02.2024 11:38 Ответить
Звісно неможливо,коли після 3 років і 5 місяців "потужної підготовки(до шашликів на 9мая)"рашисти за 24 години без будь якого спротиву, маршем,по відремонтованим дорогам,з Криму доїхали до міста.
Ті,хто був на схід від Маріка,тримали лінію оборони,і не очікували удару з Криму.
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19.02.2024 11:56 Ответить
Павлюк 2 роки мовчав, як риба, а тепер щось розбазікався
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19.02.2024 14:00 Ответить
консерви взриваються.
Може, консерви і не касапські; але те, що консерви лизоблюдства *опи ЄрЗе - таки точно
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19.02.2024 14:07 Ответить
Так хто ж то вивів 3 бригади з Маріуполя? Хто розмінував Чонгар?
2 роки пройшло і все не на часі дати відповідь
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20.02.2024 00:27 Ответить
 
 