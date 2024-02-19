Спасти Мариуполь было невозможно, - Павлюк
Мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он отметил, что в начале полномасштабной войны концентрация сил в Мариуполе Донецкой области составляла "где-то от одного к семи-десяти" в пользу врага, поэтому спасти город было невозможно: существующих в то время Сил обороны на этом направлении было недостаточно.
"Для прорыва и успешного контрудара нужны были три-четыре бригады, а была лишь неполная одна. Ударную [группировку] мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину", - подчеркнул Павлюк.
Пожалуйста, подождите...
чому він покинув Марик і "нарисовався" в березні як "не приший п..ді рукав" у якості т.зв. нач. військово-адміністративної адміністрації Києва?
що він зробив на цій посаді в Києві!?
НІ-БУ-Я!
ОМАН
Це в 10 (десять!) раз менше ніж було тих що півроку брали Авдіївку...
То нах*я там війська залишили?
тупий павлюк хай вішає локшину тупим ЗЄльоним вівцям ! 👿
За 60 годин вже у Енергодарі.
Ради цього був знищений Генштаб Залужного?
я навіть обговорювати цю тему не хочу, нагадаю, що рашисти за 5 днів без боїв просто проїхали 300 км вздовж Азовського моря і оточили Маріуполь. Навіть десант в Бердянську висаджували не зрозуміло для чого, могли спокійно суходолом доїхати. І 4 тисячі оборонців Маріуполя, включно з "Азовом" були приречені чинною владою на знищення.
хто розмінував Чонгар? чому готувалися до шашликів, а не до оборони?
люська була хоч під полковником
І дійсно. Наказу НЕ БУЛО ПРОТЯГОМ ДОБИ!
А спротив був! Навіть всупереч наказам.
Самі збивали замки зі сладів зі зброєю,де не було не те що війскових,а навіть охорони(і куди всі поділися?!),яку вивели напередодні нападу рашистів.
Полк Азов і інші військові, що були там до речі не думали можливо щось чи ні, а врятували своїм подвигом інші південні міста України ту ж Одесу і Миколаїв, зв'язавши боями росіян.
А ось про відповідальність влади потрібно говорити на міжнародному рівні і вже зараз подавати на них позов, якщо це можливо звичайно.
павлюк-гівнюк щиро бреше ! 👿
через декілька днів здриснув, не відвіши "Азов" з Марика і нарісовався аж в Києві
а где они были? под Киевом не было...на Юге не было...на Севере не было....под Харьковом не было.............благодаря населенню и ТРО отстояли Неньку Украину.....................................73% процентные благодаря вам к власти пришли предатели, мошенники, ворюги и негодяи...
Пцікався як пробивались ЗСУ з атою на схід проти потоку біженців на авто в паниці їдучих на захід!
Ті,хто був на схід від Маріка,тримали лінію оборони,і не очікували удару з Криму.
Може, консерви і не касапські; але те, що консерви лизоблюдства *опи ЄрЗе - таки точно
2 роки пройшло і все не на часі дати відповідь