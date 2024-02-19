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взрыв (6503) Мариуполь (5695)

Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе

вибух

Жители оккупированного Мариуполя сообщают о ряде взрывов в разных районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В оккупированном городе слышны взрывы. В районе поселка Рыбацкое вероятно сбит российский самолет", - говорится в сообщении.

Жители оккупированного города сообщили о взрывах в разных районах, оккупанты сообщают о работе ПВО.

По данным горсовета, предварительно над Мариуполем был сбит российский самолет.

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Нехай горить. Закидати окуповані території токсичними відходами щоб там взагалі ніщо не могло жити. Перетворити їх на постапокаліптичні пустощі щоб кацапи самі втратили до них інтерес. І буде буферна зона, точсична, мертва де ніщо не здатне жити.
Цинічно, але цинічні часи вимагають цинічних дій.
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19.02.2024 10:49 Ответить
"А город падумал ученІя ідут"
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19.02.2024 10:49 Ответить
а то таджики с узбеками плов варили баллон газа ахнулл...
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19.02.2024 11:09 Ответить
Ну кожен день по літаку, а коли і три то це непогано... Радує...
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19.02.2024 11:00 Ответить
В Мариуполе громко: сообщают, что упал горящий самолет в районе Рыбацкого, - пишет советник мэра Петр Андрющенко. Оккупанты же вопят о работе "ПэВэО" и сбивании воздушных целей.
Ожидаем подробностей.
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19.02.2024 11:04 Ответить
вроде говорят уже о 2х пепелацах
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19.02.2024 11:41 Ответить
таки да - мінус ворожі Су-34 і Су-35.
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19.02.2024 11:43 Ответить
 
 