Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе

Жители оккупированного Мариуполя сообщают о ряде взрывов в разных районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В оккупированном городе слышны взрывы. В районе поселка Рыбацкое вероятно сбит российский самолет", - говорится в сообщении.

Жители оккупированного города сообщили о взрывах в разных районах, оккупанты сообщают о работе ПВО.

По данным горсовета, предварительно над Мариуполем был сбит российский самолет.

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