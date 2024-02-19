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Воздушные силы (2005) воздушная тревога (688)

По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

сирена,тривога

Утром 19 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

відбій тривоги

По состоянию на 12.08 карта тревог была такой:

Карта тривог

По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

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Сьогодні міги ще не збивали?
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19.02.2024 12:14 Ответить
пора відкривати рахунок.....
А то все "Су" та "Су"
Потрібне різноманіття!
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19.02.2024 12:21 Ответить
 
 