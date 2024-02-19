По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Утром 19 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 12.08 карта тревог была такой:

По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

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