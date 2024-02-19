Попытки наступления на Работино пресекаются, враг уничтожается в окрестностях, - Тарнавский

Силы обороны на Запорожском направлении уничтожили российского "Змея Горыныча" - установку для разминирования УР-77.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела.

"На Авдеевском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских окупантов развить наступление", - добавляет Тарнавский.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Тарнавский также информирует, что на Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции наших войск в районе села Работино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий пресекаются, враг в окрестностях Работино уничтожается.

Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника; нейтрализовали или уничтожили 239 БПЛА разных типов.