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Новости Война
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Запорожская область (2843) Тарнавский (222)

Попытки наступления на Работино пресекаются, враг уничтожается в окрестностях, - Тарнавский

роботине

Силы обороны на Запорожском направлении уничтожили российского "Змея Горыныча" - установку для разминирования УР-77.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела.

"На Авдеевском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских окупантов развить наступление", - добавляет Тарнавский.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Читайте также: За 4 месяца враг потерял на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский

Тарнавский также информирует, что на Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции наших войск в районе села Работино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий пресекаются, враг в окрестностях Работино уничтожается.

Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника; нейтрализовали или уничтожили 239 БПЛА разных типов.
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Топ комментарии
+2
Роботіне і так у "кліщах", там "котел" уже готовий: тарнавський має багатющий досвід таких "перемог". Недарма саме його з оточення Залужного залишили "командувати". Разом з негідником сирським...
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19.02.2024 13:50
+1
Швидше за все це дебільний переклад слова "останавліваютса", в сенсі їх зупиняють. А не вони припиняють спроби наступу.
Людина, яка це писала, українську не вчила навіть а школі...
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19.02.2024 13:42
+1
Гірше того, зайшли у село...
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19.02.2024 13:48
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ну фсьо...перемога не за горами..військові дії припиняються,ворог знищується.
Роботине ,так само, як Авдіївку в кліщі візьмуть.
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19.02.2024 13:39 Ответить
Швидше за все це дебільний переклад слова "останавліваютса", в сенсі їх зупиняють. А не вони припиняють спроби наступу.
Людина, яка це писала, українську не вчила навіть а школі...
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19.02.2024 13:42 Ответить
Роботіне і так у "кліщах", там "котел" уже готовий: тарнавський має багатющий досвід таких "перемог". Недарма саме його з оточення Залужного залишили "командувати". Разом з негідником сирським...
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19.02.2024 13:50 Ответить
взагалі-то Роботине і так в кліщах. але потрібно їм не саме Роботине, а підбитий і покинутий леопьорд на позиціях. в кремлі дуже хочуть шоб василіч на параді позував із леопьордом. тому будуть перти.
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19.02.2024 13:57 Ответить
»Херой Авдіївки» висловився.

»Спроби наступу на Роботине припиняються, ворог знищуються…»

1. Ворог наступае? Так. Так деж тут « припинення»!?!

2. Ворог знищуються? Так. Але це ні як не вліяе на активний наступ ворога.

» Стратег Думки», однако.
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19.02.2024 15:08 Ответить
Тобто до околиць вже дійшли.
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19.02.2024 13:44 Ответить
Гірше того, зайшли у село...
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19.02.2024 13:48 Ответить
" ситуація дуже важка але контрольована"?(
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19.02.2024 13:55 Ответить
Eto samoje xuceje sto jest eto general Trnavski kotori podosiol dlia vsex vlastej .Ja ponimaju general eto ne media,ili xorosi celovek.General eto tot glavni sto upravliajet vojnoj na svojiom ucastke.U nego dolzni podgotovleni vse varianti za raneje,on dolzen znat vsex svojix xotiabi komandirov brigad zaraneje ,znat ix vozmostosti.Vot on proigrajet vojnu v tom ili inom ucastke,a ne soldati.
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19.02.2024 14:09 Ответить
всё понятно. горынычи задействуют не для обороны и далеко он не пуляет, значит кто-то снова ******
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19.02.2024 14:15 Ответить
З Авдіївки підуть назад на Куп'янск,де були два дні тому...
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19.02.2024 15:01 Ответить
Точно. Купянськ під ударом.

Нажаль, Харків під загрозою.
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19.02.2024 15:11 Ответить
 
 