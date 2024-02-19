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безопасность (1059) Венгрия (1836) Китай (2792)

Китай предложил Орбану "пакт о безопасности" Венгрии

віктор,орбан,сі,цзіньпінь

Китай предложил поддержку давнему стратегическому партнеру Венгрии в вопросах общественной безопасности, которая выходит за рамки торговых и инвестиционных отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Китай надеется углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, заявил Орбану министр общественной безопасности Ван Сяохун.

Во время визита в Будапешт Ван выразил надежду на то, что такие усилия станут "новым событием в двусторонних отношениях" в таких областях, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Как отмечается, они также будут охватывать развитие потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", цель которой связать Китай с миром через торговлю и инфраструктурные связи.

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Ван также встретился с министром внутренних дел Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности.

Reuters отмечает, что пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Евросоюзе, поскольку ЕС взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира, несмотря на разногласия по правам человека, торговый дисбаланс и вторжение России в Украину.
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Топ комментарии
+32
Вісь зформовано. Карти на столі.
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19.02.2024 13:41
+30
А-ха..
Мадяри вже відкрито ссуть в обличчя ЕС та НАТО...
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19.02.2024 13:45
+22
Чергове свідчення того, що через недолуге керівництво ліваків та інших продажних нікчем типу Трампона, колишній світовий гегемон втрачає свої позиції.
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19.02.2024 13:43
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Вісь зформовано. Карти на столі.
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19.02.2024 13:41 Ответить
а від кого Китай буде захищати Угорщину якщо що?
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19.02.2024 13:48 Ответить
Китайозям як і кацапам всерівно, довбонуті завжди хочуть АсвАбАждАть і заШШіШШать...
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19.02.2024 13:55 Ответить
від НАТО )))
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19.02.2024 14:04 Ответить
Угорці захотять забрати Закарпаття,китайози впишуться
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19.02.2024 14:04 Ответить
У кого забрати?
Україна не віддасть
росія не віддасть
У Китаю забрати Закарпаття?
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19.02.2024 14:19 Ответить
Взагалі то Китай пізніше приєднався до Будапештського меморандума,чому це влада ніколи з ними не педалює.
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19.02.2024 14:49 Ответить
дай посилання на інфу
а папуаси коли приєдналися до будапеш-меморандуму?
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19.02.2024 14:54 Ответить
от ес и сша))
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20.02.2024 01:53 Ответить
У цій "вісі зла" мадяри - п'яте колесо.

Хоча мадярів, як зажди, тягне до фашистів😂
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19.02.2024 13:49 Ответить
США втратили свою гегемонію, а святе місце пустим не буває. Якщо вже Китай поліз в Європу, пропонувати "кришу", то переділ світу почався.
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19.02.2024 13:54 Ответить
Чергове свідчення того, що через недолуге керівництво ліваків та інших продажних нікчем типу Трампона, колишній світовий гегемон втрачає свої позиції.
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19.02.2024 13:43 Ответить
Ви дуже агресивні.

А може трампіські США теж приєднаються до "pax cinesika" із концтаборами уйгур-бучанського типу?
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19.02.2024 13:53 Ответить
Більш недолугого коментаря важко знайти.
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19.02.2024 14:23 Ответить
Узькожопі з *********, що то ху...ня, що то триздець.
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19.02.2024 13:44 Ответить
А-ха..
Мадяри вже відкрито ссуть в обличчя ЕС та НАТО...
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19.02.2024 13:45 Ответить
Китай створює своє НАТО.
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19.02.2024 13:46 Ответить
наступний крок - вирізати з землі Угорщину та телепортувати десь до владівостока
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19.02.2024 13:50 Ответить
а у новоутворену дірку "колишня мадярщина" можна буде скидати сміття з усієї Європи
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19.02.2024 13:55 Ответить
Така дірка вже існує на північ та на схід від України
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19.02.2024 14:02 Ответить
Якщо родичі кацапів реалізують такий «пакт», то їхпотрібно викинути зі складу ЄС і НАТО.
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19.02.2024 13:45 Ответить
Угорцям варто було б напрягтись.
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19.02.2024 13:46 Ответить
Навіщо?

Новий договір гарантує
Китайські танки на вулицях Будапешта
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19.02.2024 13:57 Ответить
китайцы беркутов своїх пришлють?
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19.02.2024 13:46 Ответить
навіщо беркут?
На вулицях Будапешта органічно виглядають танки із червоними зірками
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19.02.2024 13:59 Ответить
Американських сенаторів просто зневажили як жебраків в Угорщині.З диктаторьким Китаєм підпишуть угоду? Тоді що роблять мадяри в НАТО?
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19.02.2024 13:49 Ответить
водять інтернаціоналізмом по губах Шольца і Макрона
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19.02.2024 13:53 Ответить
Китай потихоньку подбирается к Европе. Беларашку уже захватил теперь Венгрию опутывает паутиной. Думаю Китай и от Украины кусочек себе зарезервировал у *****.
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19.02.2024 13:50 Ответить
Китай собі вже росію зарезервував. Єдина країна, що проводить проти росії успішну гібридну війну, а росія нічого не може з цим вдіяти.
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19.02.2024 13:57 Ответить
Ясный хрен что Китай рано или поздно оприходует рашку. Но пока Китай с помощью рашки хочет захватить как можно больше Европы. Китай ето как болезнь типо бешенства. Сразу свою жертву не убивает чтобы с помощью ее используя как носитель, распространиться как можно больше.
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19.02.2024 14:02 Ответить
Буйло поломав "один шлях"

товариш сі може посмоктати свій сі 😂
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19.02.2024 14:07 Ответить
В Україні китайозам обломилися "Мотор-січ" та сільське господарство.

Тепер хай на Лівобережжі Херсонщини серед кацапських мін верблюжу колючку вирощують - без дніпровської води там ні буя не виросте
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19.02.2024 14:03 Ответить
Вот поетому у ***** и цель захватить всю Украину и посадить в Киеве Януковоща или Мертвечука которые будут обеспечивать окупантов всем необходимым.
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19.02.2024 14:07 Ответить
***** на фотці не вистачає
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19.02.2024 13:50 Ответить
Нігуя собі -- а хто це такии доськоцькии на мадьярів замахнувся?
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19.02.2024 13:55 Ответить
п#дарасня кучкується.. за такi фортелi треба викидати мадьярiв з NATO на помийку.
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19.02.2024 13:55 Ответить
В реальності китайці, як воїни справжнє лайно, - навіть гірше кацапів. В Другу світову їх в 10 раз менша по населенню Японія ганяла як сайгаків. Просто їх багато...
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19.02.2024 13:56 Ответить
"Один пояс, один шлях"
Одна вісь, один кінець!
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19.02.2024 13:57 Ответить
...одна суха гілка на смереці 😂👍👿
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19.02.2024 14:04 Ответить
Ну ******* тримайтесь. Шас товариш Сі поставить ******** всі причандали для внутрішнього шпіонажу , а той вже заставить всіх співати - наш орбан такой молодой...... Консультації по "громадській безпеці" брали в Луки Маньяка.
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19.02.2024 14:00 Ответить
Шльондри
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19.02.2024 14:00 Ответить
Значить, як що будуть заворушення проти орбана, КНР надішле танки для того, щоби давити мадьяр?
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19.02.2024 14:08 Ответить
В сучки Орбана тічка - дає всім кобелям на політичному смітнику.
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19.02.2024 14:17 Ответить
Китай внаглу вперся в Європу, з "гарантіями безпеки" для члена НАТО і ЄС, а Захід навіть не мекнув. Так Китай собі такими метастазами в Європі цілий плацдарм вимостить - мовчки дивитися будете?
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19.02.2024 14:35 Ответить
10 миллионная Венгрия станет круче 10 миллионного колхоза святого Луки...😁🐒 вяличие рабZeи... почти..
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19.02.2024 14:35 Ответить
венгерское правительство в знак протеста что конгресс не утверждает помощь Украине отказалось разговаривать с конгрессменами США
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19.02.2024 14:40 Ответить
все ясно як Божий день

але в США та НАТО досі "Don`t look up"
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19.02.2024 14:47 Ответить
Tychus Findlay , на мою думку , в вас не має, таких статків , положення у суспільстві, та Американського громадянства, щоб називати Д . Трампа нікчемою. Вот як що буде власний мільйон тоді і поговоримо. Поважайте будь ласка громадян США, та їхній вибір .
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19.02.2024 15:05 Ответить
так его ж еще никто не выбрал? и судебных дел на нем, как на су*ке блох. А если посадят завтра?
То за що поважати?
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20.02.2024 01:56 Ответить
😅😅😅 це типу китай, ********* і інші диктатури натякають, що у них план окупації ЄС, при якому обіцяють не чіпати йовбиків🤦
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19.02.2024 15:07 Ответить
Мабуть Угорці з Європи хочуть повернутись на свою історичну батьківщину десь на півдні Уральських гір.
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19.02.2024 15:17 Ответить
Мастосрань у мегерав на мегерскай балоте. ПС. На мардовскам мегеры - мишари, откуда мещерскае балота, патаму шо мегеры родом оттуда.
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19.02.2024 16:51 Ответить
Встретились 2 пдраса.
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19.02.2024 15:20 Ответить
Китайці при нагоді скуплять всю мадярщину і заодно всталять кулак в сраку ЄС...сюсюкання з йовбіками до добра не доведе.
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19.02.2024 15:30 Ответить
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19.02.2024 16:39 Ответить
Троянская Панда в ЕС.
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19.02.2024 15:45 Ответить
Свій свого бачить з далека,але путінська підстилка дуже пошкодує
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19.02.2024 15:50 Ответить
Китайці це шмари яким настав час придавити голови.
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19.02.2024 15:59 Ответить
Страшні, що одні, що інші. А як скліщаться- біда…
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19.02.2024 16:20 Ответить
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19.02.2024 16:37 Ответить
И гарантиравали возвращение всех мегерав на мастосраное мегерскае балота. 🤣🤣🤣
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19.02.2024 16:49 Ответить
Азіати домовились з азіатами. Все ок. Китайські комуняки мабуть пообіцяли уграм повернути їх ісконні землі на Уралі))
А Паннонію повернуть назад чехам і словенцям
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19.02.2024 21:31 Ответить
что там нато? его ничего не смущает?
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20.02.2024 01:57 Ответить
Китай хочет завоевать Европу через венгрию. Чужой среди своих. Это венгры. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2024 13:15 Ответить
 
 