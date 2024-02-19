Суд РФ конфисковал остатки неработающей фабрики "Roshen" в Липецке

Российский суд в Липецке конфисковал остатки неработающей фабрики "Roshen", а пятого президента Украины признал "экстремистом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба судебной системы РФ Липецкой области.

В частности, акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" передадут в пользу российскому бюджету.

Суд РФ также запретил Петру Порошенко, его сыну Алексею и гендиректору фабрики Олегу Казакову любую деятельность на территории РФ "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Напомним, в апреле 2015 года по факту мошенничества с НДС на строительстве фабрики было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении около 180 млн руб. из бюджета РФ, которое удалось осуществить благодаря завышенным сметам субподрядчиков "Металлимпресса".

Активы фабрики были арестованы по решению Басманного суда Москвы.

С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность приостановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ начиная с 2013 года.

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