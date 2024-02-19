Суд РФ конфисковал остатки неработающей фабрики "Roshen" в Липецке
Российский суд в Липецке конфисковал остатки неработающей фабрики "Roshen", а пятого президента Украины признал "экстремистом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба судебной системы РФ Липецкой области.
В частности, акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" передадут в пользу российскому бюджету.
Суд РФ также запретил Петру Порошенко, его сыну Алексею и гендиректору фабрики Олегу Казакову любую деятельность на территории РФ "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
Напомним, в апреле 2015 года по факту мошенничества с НДС на строительстве фабрики было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении около 180 млн руб. из бюджета РФ, которое удалось осуществить благодаря завышенным сметам субподрядчиков "Металлимпресса".
Активы фабрики были арестованы по решению Басманного суда Москвы.
С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность приостановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ начиная с 2013 года.
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А Фабрика оказывается работала аж до 17 года.
Новина раз. Російський суд назвав Петра Порошенка екстремістом. Екстремізм - це 4 мільярди грн, передані Порошенком на ЗСУ. Так і сказано - хіба що згадано лише про три.
Скільки передала родина Зеленського? А Квартал-95? Чи найбільший вклад Кварталу в оборону це Пікалов у конвойній (!!!) бригаді Нацгвардії, з якої він постійно їздить на гастролі, в т ч - за кордон?
Новина два. Російський суд конфіскував фабрику "РОШЕН" у Ліпецьку. Власне - за екстремізм.
Новина три. Серед матеріалів російського суду присутні покази свідків, які доводять, що робота Ліпецької фабрики була заблокована починаючи від 2014 року. Тобто тепер існують документальні підтвердження того, що ніяких прибутків Ліпецька фабрика не приносила, а навпаки - її розкрадали і розпилювали на метал (з відома Порошенка, звісно).
По четверте. Постанова російського суду і особливо матеріали справи, дають можливість адвокатам Порошенка боротися в міднародних судах за стягнення з Росії вартості Ліпецької фабрики за ціною на 2014 рік - бо саме тоді була заблокована її робота. За політичними мотивами.
Адвокати вже працюють.
По-друге, тому що політичним противникам Порошенка байдуже про що конкретно брехати, головне - брехати. А народу ще й зараз потрібен не менеджер. Йому потрібен чарівник, який за нього в його країні вирішить всі його проблеми - саме тому ці люди обрали Зеленського.
Докази того, що Ліпецька фабрика виявилася російською брехнею таких людей хіба злить - бо робить їх брехунами і підлотою. Тому - от так.
Тим часом порохоботи будуть воювати і волонтерити. А Петро Порошенко буде забезпечувати ЗСУ всім чим не забезпечує держава. Просто, аби була Україна.