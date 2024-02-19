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В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, укравшего вертолет Ми-8 в армии РФ и пригнавшего его в Украину. ВИДЕО

мі8

Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Кузьминов скончался в Испании.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов это подтвердил.

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал он в комментарии.

СМИ публикуют видео с места смерти российского пилота Кузьминова.

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Топ комментарии
+63
Херово...не смогли забеспечити нову особистість - антиреклама нашим закликам до рашистів здаватися і явний кріт у наших структурах ГУР чи хто там цим займався...
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19.02.2024 18:20
+55
Нічого неочікуваного. Живим з "найкращої країни на Землі" вийти вкрай складно
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19.02.2024 18:17
+48
Особливо, якщо довіритись Зеленському та Їрмаківському кварталу.
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19.02.2024 18:56
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Страница 3 из 3
Изначально газета ABC сообщила об убийстве "33-летнего украинца", тело которого нашли на парковке еще 13 февраля. ))

Повідомили про смерть українця . Хоча він кацап насправді .
Сумніваюсь що в нього був український паспорт .
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19.02.2024 19:15 Ответить
Звинчук. Чисто руцкая фамілія. Боже, скільки ж переродженців, манкуртів і зрадників є з-поміж українців!...
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19.02.2024 19:34 Ответить
на мою думку це може бути інсценування, щоб спробувати зникнути так сказати з радарів і почати нове життя а може й правда,хто його знає
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19.02.2024 19:06 Ответить
Бухал, употреблял наркотики,буянил,ругался с соседями... совсем не привлекал к себе внимание,у кого то ещё остались какие-то сомнения? Как по мне,то парень уже в Южной Америке коктейли попивает.
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19.02.2024 19:08 Ответить
а в Южній Амриці, що сховається? ) там гебні ще простіше буде достати. навіть і в новинах про це не напишуть. і навіть умовному петрову чи боширову цього не потрібно буде робити. гебня дуже тісно пов'язана із наркокартелями, яким варто дати лише наводку і ті все самі зроблять
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20.02.2024 01:19 Ответить
Дехто ховався з 1945-го й до кінця життя,були звичайно поодинокі випадки,як от Ейхман,але загалом то все було добре.
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20.02.2024 05:18 Ответить
тоді інші часи були. тоді не було ще таких впливових мафіозних картелів. )
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20.02.2024 05:35 Ответить
Маячня.
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20.02.2024 07:16 Ответить
якщо його знайшли в Іспанії може це хиба іспанських спецслужб а не наших
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19.02.2024 19:08 Ответить
Казали ніби фейк? В іспанських ЗМІ тиша.
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19.02.2024 19:11 Ответить
З нашими зрадниками в ОПі не думаю, що фейк .
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19.02.2024 19:18 Ответить
Наші гарантували йому безпеку. Черговий пройоп зелених блазнів. Після цього випадку кацапи навряд чи підуть на співпрацю з нами.
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19.02.2024 19:14 Ответить
А останні 2 роки косяками йшли так?
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19.02.2024 19:28 Ответить
Черговий інфантильнил. Ти хоч всосав в чому суть? Це означає що Україна як гарант якихось зобов'язань знову обісралася. Це означає що наше слово нічого не варте, і це виходить далеко за межі тільки цього кацапа. Пообіцяли, не виконали. Сьогодні задали кацапа, завтра в Іран випадково якийсь Patriot потрапить. Все менше бажаючих в світі мати з нами справу.
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19.02.2024 20:26 Ответить
Всасувати то твій професійний скіл. А розповсюджувати логіку порушення персональних гарантій (та ще й невідомо за яких обставинах це сталося) на Україну як суб'єкт міжнародних відносин, це як раз максималізм інфантилів типу тебе. А по друге я відповідав щодо тези про співпрацю із кацапами, а не те як це виглядає для партнерів. Факапів слуг і без цього епізоду більш ніж достатньо.
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19.02.2024 20:49 Ответить
А ще порекомендую ознайомитися із інсценуванням смерті Аркадія Бабченко. Можливо якісь паралелі знайдете, хто зна...
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19.02.2024 20:59 Ответить
Содержательное видио....
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19.02.2024 19:17 Ответить
Єрмак здав.
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19.02.2024 19:18 Ответить
Може путають сліди як з вбивцем Бандери ?
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19.02.2024 19:18 Ответить
В українській розвідці дізналися про наступну після Навального ціль Кремля

https://redaktor.com.ua/2024/02/19/v-***********-rozvidczi-diznalysya-pro-nastupnu-pislya-navalnogo-czil-kremlya/
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19.02.2024 19:23 Ответить
Не дуже розумні ті, хто думав що буде якось інакше...
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19.02.2024 19:25 Ответить
Когда прочитал что в Испании кого то убили - надеялся что Шарий Но пока нет, в следующий раз
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19.02.2024 19:27 Ответить
Черговий процоб Буданова. Який дурень буде йти на співпрацю з цим неуком, який жодної операції не може толком відпрацювати. Відосики пиляти легше. Де Бурба? Де Червінський, суки!!
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19.02.2024 19:27 Ответить
Буданов один из худших руководителей разведки, если не худший. Достойная пара зелибобе.
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19.02.2024 23:06 Ответить
Й головне тут те , що дуже мені сумнівно, що СБУ погодилася відпустити носія своєї репутації з грошима від держави Україна в країну де він жодного слова не знає по іспанські . Це ж без жодного крота (з кротом дуже сумнівно , що його нібито виявили тільки через пів року) виявити такого яскравого й щаслового володаря пів лімона баксів - це робота не спецслужб 150 млн. орків -- це під силу ОПГ з одних відсталих районів Бобруйська , або Мухосранська .
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19.02.2024 19:29 Ответить
Там должно иметься куча видеокамер, автомобиль, как минимум, должны сначала найти, а потом уже клубок будет разматываться, как было со Скрипалями в Великобритании, нашли же вконец этих "гомиков" ГРУ Мишкина и Сергеева..
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19.02.2024 19:32 Ответить
схоже цей хлопець сам себе покарав -уже там в Іспанії запросив свою колишню дружину до себе,а після цього його знайшли мертвим,ще й авто спалили
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19.02.2024 19:33 Ответить
Пилота кто то сдал наверное. Необходимо проверить всех кто знал его новые данные. Или он сам прокололся. Нужна конспирация надежная для таких людей. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.02.2024 19:41 Ответить
На території Іспанії російські агенти вбивають людей. Наскільки слабкі спецслужби України та Іспанії. Можна було ловити на живця. Ідіоти
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19.02.2024 19:46 Ответить
Це провал наших сцецслужб. Це позор для наших спецслужб.
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19.02.2024 19:49 Ответить
Черговий проооб Буданова. Цей відеозехерой толком жодної операції не спланував. Чого варті тільки сотні втрат під час спроби висадки під Енергодаром.... Який дурень тепер буде співпрацювати з цим клоуном?
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19.02.2024 19:54 Ответить
Зато Шарій там хамон свій набиває безкарно
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19.02.2024 19:56 Ответить
...цапня вбила.
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19.02.2024 20:04 Ответить
Рукожопи або зрадники.
Мабуть то був перший і останній випадок, коли кацапи перегнали гелікоптер.
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19.02.2024 20:08 Ответить
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

·

https://twitter.com/HRskiy/status/1759631919128416719 52 мин

Цікаво, чому представник ГУР Юсов підтверджує загибель в Іспанії російсько пілота, який угнав російську вертушку, раніше, ніж іспанська Гвардия сівіл, яка займається цією справою і яка поки нічого не підтвердила? Таке враження, що в ГУР поспішають перед кимось звітувати.
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19.02.2024 20:25 Ответить
проте Шарія козла ніхто не трогав і він спокійно піз..ів мерзота та продовжує свою працю. хивий та здоровий і неушкоджений
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19.02.2024 20:28 Ответить
У петушария нету столько бабла ....
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19.02.2024 23:26 Ответить
Поэтому купил виллу за миллион евро?
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20.02.2024 01:23 Ответить
ты в своем уме ? как это нет бабла?
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20.02.2024 03:51 Ответить
Агент Козир-Зермакович постарався?
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19.02.2024 20:42 Ответить
Блин какая нах Испания? Я бы свалил куда угодно, в какую то провинцию северную в Канаде или вообще потерялся б в каком то Чили или Уругвае...
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19.02.2024 20:43 Ответить
Я не читав коментарів вище, можливо повторюся, але немає часу читати є інші справи, але напишу свою точку зору і бачення цієї історії. Спецоперацію проводили ГУР ЗСУ. Спецоперація завершена перегоном вертоліта і пілота до України. Оперативна справа реалізована. За це пілот отримав суму, про яку домовлялися і звичайно громадянство одної із країн ЄС. Звичайно він отримав гроші і документи на інше призвіще, яке було відомо тільки малесенькому колу європейців, що видавали йому документи і представників ГУР МО ЗСУ. У мене виникло питання, а хто здав кацапам призвіще пілота в ЄС? Невже полковник Червінський? Звичайно це хтось із діючих. Мало того, що показово вбили нормальну людину, яка думала, що покінчила з кацапським рабством, та ще і показали іншим - навіть не думайте цього робити. Можливо я помиляюся?
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19.02.2024 20:43 Ответить
помиляешся,он делал всё за деньги!и нечего сопли по монитору мазать!меня больше болит что в авдеевке кацапы убили причём безоружных раненых,а на этого кацапа как то пох!
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19.02.2024 20:58 Ответить
Ні, не помиляюся. Читайте уважнішен і не брешіть. Я написав, що пілот отримав свою суму, про яку домовлялися і громадянство в одній із європейських країн. Європейці надали йому громадянство під іншим призвіщем, але про це взнали кацапи? То хто злив кацапам його данні, європейці, чи наші? А що стосується Авдіївки, так це місто тримали з 2014 року, але Наймудріший Верховний головнокомандувач, який мабуть має мінімум 2 військові освіти, вирішив змінити Головнокомандувача Залужного, бо той мабуть не має військової освіти і цибав тільки по сцені та кривлявся, бо у нього було інше бачення, як у Найвєлічайшого. Наша розвідка, замість того, щоб займатися своєю справою і вираховувати задуми і дії ворога, ставила "прослушки" в штаб, де працював Залужний(він їм сам знаходив), якимсь чином вбивалося його оточення, ставилися "прослушки" в туалетах дівчат-журналісток "Бігус інфо" і проспали виритий тунель через який зайшло вороже військо і оточило наших військових в Авдіївці. Всі військові спеціалісти, навіть деякі журналісти писали, що може бути оточення, що краще вивести наші війська на підготовлені позиції і що? Здали ворогу своїх поранених і це вже в котрий раз?
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19.02.2024 22:17 Ответить
Звичайно він отримав гроші і документи на інше призвіще, яке було відомо тільки малесенькому колу європейців, що видавали йому документи і представників ГУР МО ЗСУ.

И его настоящая фамилия тут же стало известно журналистам
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19.02.2024 21:16 Ответить
ты совсем плохой там же написали что этот придурок вызвал свою бывшую жену куда млять? в Испанию -где кацапов больше чем испанцев
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20.02.2024 03:53 Ответить
звідки інформація про те що йому дали громадянство ЄС? що це за казки...йому дали гроші, і дозвіл на проживання в Україні, ну напевно український паспорт, а от в паспорт ЄС не вірю...
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20.02.2024 11:00 Ответить
вся відповідальність і всі питання до влади
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19.02.2024 20:46 Ответить
даже не сомневался, что именно так и будет с этим парнем, тем более в Испании )
он бы еще в Будапеште квартиру купил...
Единственное, где он бы прожил дольше это РДК или Легион Свободы.
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19.02.2024 20:55 Ответить
поки Буданов відосики постить, ворог "працює" тихо, але ефективно, нажаль...
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19.02.2024 21:08 Ответить
Жаль мужика. Новость демотивирующая. Не досмотрела Испания, а проблемы Украине.
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19.02.2024 21:24 Ответить
Додумався в Іспанію їхати. Це ж лігво російських бандюків. Шарій не дарма там живе. Треба було в Штати переїжджати...
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19.02.2024 21:30 Ответить
Пресслужба ГУР у коментарі УП: ""Підтверджуємо факт смерті". Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/19/7442591/
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19.02.2024 21:44 Ответить
С таким фейсом в Испанию низя было ехать.
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19.02.2024 21:45 Ответить
В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Мі-8 Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року в рамках операції "Синиця" перегнав вертоліт на Харківщину. Російського пілота застрелили. Про це повідомили джерела "Української правди" у розвідці, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", - заявило джерело.

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.
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19.02.2024 21:53 Ответить
взагалі,в таких випадках роблять пластичну операцію,зтворюють нові документи,нову біографію і людина обрубує всі кінці з минулим життям....хоча,якщо будангову дружину та помічників отруїли прямо в ГУР.....про яку професійність ГУР можна говорити??
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19.02.2024 21:56 Ответить
Якби вони харчувалися в їдальні ГУР то нічого б з ними не трапилося, а вони напевно доставку через GLOVO замовляли от і поплатилися.
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20.02.2024 00:57 Ответить
думаю що йому все ж таки видали український паспорт на інше імя і прізвище... і на цьому вся конспірація закінчилася... і буданов пішав дальше інтервю роздавати...
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20.02.2024 11:03 Ответить
Ну Испания не лучшее, место, Канада куда безопасней, там меньше ФСБшных кротов. И те кто пишут что в Украине он бы выжил, наверное забыли сколько у нас колаборантов, как на народном так и гос. уровне.
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19.02.2024 22:02 Ответить
Є чому вчитись у рашистів...

От якби українці так полювали за своїми зрадниками!

Ці зрадники (що сидять у всіх ГРУ/СБУ) і радісно здали вертольотчика кгбістам
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19.02.2024 22:32 Ответить
Зато Шарий живой.
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19.02.2024 23:00 Ответить
У Шария есть охрана. После нападения с коктейлями молотова они даже поймали прохожего кацапа, но полиция Испании велела отпустить.
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20.02.2024 01:16 Ответить
Пілот з певних причин зневірився в наших обіцянках і спробував змінити ситуацію.
Наші вербувальники показують кричущу некомпетентність. Досягнувши мету - стерли причетних.
Як з парою найманців яких дістали десь в лісі. Вони допомагали в війні на Донбасі. Жінка закрила свого чоловіка.
А наші тільки сум і жалобу подають.
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19.02.2024 23:07 Ответить
Це все, що треба знати про СБУ та ГУРМО після зачисток ЗЄрмаків.
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19.02.2024 23:57 Ответить
Достатньо відповісти, хто ж злив операцію вагнерівців, і все стане зрозуміло в кого там прямий зв'язок.
Цікаво що Червінського не випускають.
Сидить бо літаки в Московії крав і напевно не дуже хоче розповідати як і з ким то робили. А когось у владі то дуже цікавить бо прямий зв'язок є, а результата з Червінським немає.
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19.02.2024 23:58 Ответить
Зрадофіли цілих 3 сторінки гнівних коментів розписали.Краще б подивились фільм "9 ярдів"
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20.02.2024 00:59 Ответить
Якщо прикриття Кузьмінова здійснювали "фахівці" такого рівня, як ті що стежили за Бігусами, то результат закономірний.
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20.02.2024 01:01 Ответить
Мені здається, що слідкували за жінкою і вона вивела фсб на нього.
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20.02.2024 03:32 Ответить
Російського пілота Максима Кузьмінова
------
в Іспанії він був із українським громадянством
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20.02.2024 05:53 Ответить
Здали місцезнаходження ті ж самі, що і південь. ГУР продовжує працювати на ФСБ. Згадаймо, більшість іноземних розвідок попереджали, Путін вже прийняв рішення про напад на Україну. А ГУР розміновували Чонгар.
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20.02.2024 06:37 Ответить
буданов,дєрьмак,зеленський - вони і здали місце проживання!
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20.02.2024 08:34 Ответить
От не розумію, для чого це все було так сильно від початку рекламувати по ТБ? Тихенько перегнав вертоліт, тихенько отримав гроші. Без реклами виїхав в іншу країну... і був би живий.
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20.02.2024 09:01 Ответить
Важко вберегти людину від гебнявої гидоти. Навіть у Британії Литвиненка не вберегли. Світ великий, не можливо все передбачити, хіба що утримувати людину в закритому просторі, і взагалі нікого до неї не підпускати. Хоча, сподіваюсь ця смерть тільки інсценіровка наших спецслужб з метою захистити життя Максима.
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20.02.2024 10:33 Ответить
Не факт що правда вбили але для залякування рабо-кацапів підійде інфо вкид.
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20.02.2024 11:26 Ответить
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