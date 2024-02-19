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Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении

рф,росія,окупанти,літак,су34рф

Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя – Су-34 и Су-35С.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", – говорится в сообщении.

По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, их уничтожили на Восточном направлении.

Также читайте: Утром уничтожен вражеский Су-34 – четвертый истребитель за последние дни

Знищення літаків РФ
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Топ комментарии
+58
Гут, гут…
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19.02.2024 11:51
+42
Козломордые там тоже в трауре,жаль ракеты в отличии от надводных без камеры а так бы тож верещали потерь нет)
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19.02.2024 11:54
+42
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19.02.2024 11:54
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Страница 3 из 3
Це реально шалений темп знищення блохольотів, дай Боже удачі "блукаючому Patriot".
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19.02.2024 12:46 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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19.02.2024 12:53 Ответить
У русні продовжується тиждень авіації
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19.02.2024 12:56 Ответить
Астрологи проголосили тиждень Патріотів. Кількість кацапольотів зменшилася вдвічі. (С)
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19.02.2024 13:30 Ответить
Дякую, шановні ППО ЗСУ України. Це просто бальзам на серце.
Тільки чомусь одне запитання залишається до офісу президента(бо сьогодні вони найголовніші) - це спеціально не підтягували системи ППО, коли кацапи КАБами знищували Авдіївку і наші позиції?
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19.02.2024 13:05 Ответить
Добре якщо так, яле щось закрадається думка що Сирський киздить, щоб перебить негатив по Авдіївці. Раніше при Залужному хоч до Генштабу була повна довіра, а тепер і цього немає, суцільний квартал на всіх рівнях((
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19.02.2024 13:17 Ответить
схоже тількі зараз шось отримали, коли фронт почав сипатися
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19.02.2024 13:21 Ответить
Дурню. Генштаб це не Залужний і Сирський - це великий колектив який працює 24/7. Пи..дуй до польських фермерів.
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19.02.2024 22:23 Ответить
залужний і сирський до генштаба не мають відношення і ним не керують.
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20.02.2024 02:19 Ответить
Дуже гарна новина. Бальзам на душу . Слава ЗСУ!
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19.02.2024 13:23 Ответить
Звикайте , кончені кацапи , здихати вам і вашим коритам на українській
землі
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19.02.2024 13:35 Ответить
це вже більше ніж пів мільярда долярів за три дні...
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19.02.2024 13:46 Ответить
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19.02.2024 13:54 Ответить
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19.02.2024 14:38 Ответить
"...Перший, перший. Я 16-тий... той, шо F. Чергове завдання виконав. -2"
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19.02.2024 14:47 Ответить
це звичайно круто але це комариний укус коли в них під 1500 бойових літаків +. ще можливість виробляти ці літаки
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19.02.2024 14:47 Ответить
Літаків тактичної авіації у них всього лише близько 500 шт. Остальні, то транспортні, стратегічна авіація і т.п.
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19.02.2024 23:28 Ответить
писали около тысячи
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20.02.2024 02:12 Ответить
Бред откуда такие цифры?
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20.02.2024 07:02 Ответить
Интересно, а у нас есть наши отечественные КАБы?
У россиян их не было, но после того как нам США дали несколько КАБов, кацапы увидели их эффективность. Поначалу занимались кустарщиной - к обыкновенным бомбам приделывали крылья. А сейчас уже освоили промышленное производство в качественно новом варианте.
А у нас как? Все надеемся на американцев?
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19.02.2024 14:58 Ответить
На днях южмаша заработаєт
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19.02.2024 19:53 Ответить
Какая оперативность.
Кацапы давно выпускают их тысячами. Укрепы в Авдеевке проломили в основном за счет КАБов, плацдарм на Днепре утюжат КАБами уже несколько месяцев, а мы только собираемся начать выпускать.
И то не факт, что это произойдет, если вместе со словесным поносом из одного известного офиса случайно не будут слиты координаты завода.
Совсем недавно уже уничтоженные цеха по выпуску дронов тому пример.
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19.02.2024 23:34 Ответить
глупости пишете,для метания планирующих авиабомб,что летают на расстояние до 100км надо чтоб самолет бьіл вьісоко,на такой вьісоте его хорошо видно. И у росиян есть дальние ракетьі воздух-воздух на 300км к МИГ31 и аналогичньіе земля воздух, несколько тьісяч штук,и тоже дальние,вплоть до350 км.. Т.е.,метать не получается,а. терять самолетьі и людей вьіходит.Противопоставить есть только Петриот,что необходим одновременно 50 локациях.И если он таки подловил и сбил где то цаполет, то тут же враг пускает партию мопедов в другом месте,зная что там образовалась брешь. А еще до сих пор работают информаторьі врага и шпионьі,что иногда срьівает операции и приводит к жертвам.Опять же, на оккупированньіх. территориях враг с аналогичньім борется легко,просто отключив интернет и моб. связь,у нас же все кричат что им нужен интернет и связь,комфортная жизнь,даже если кто и жизнь кладет вследствии етого,а так и происходит,а мол. шпионов пусть ловит сбу и все тут..
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20.02.2024 02:44 Ответить
Ага, а когда США нам дали первую партию КАБов, то их метали и успешно, наводя ужас на россиян, у которых этих КАБов еще не было. И самолеты не теряли.
А ПВО близко к фронту не подтягивают, относительно легко уничтожается. Достаточно уничтожить локатор подсветки противорадиолакационной ракетой, которые у нас есть.
Это у нас научились пользоваться блуждающим Патриотом.
Так что все Ваши выкладки - чистая теория.
Если по Вашим словам самолеты так легко сбиваются, то зачем тогда нам Ф-16?
Которые кстати, могут пускать и КАБы, которых нет.
Самолеты есть, а КАБов отечественных нет.
А КАБы, которые дадут американцы - не в большом количестве и еще неизвестно, когда дадут.
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20.02.2024 03:48 Ответить
Чтоб уничтожить локатор надо чтоб неподалеко летал самолет с ракетой, против которой работает тот же локатор,а его и сбить могут.Ракетьі зенитньіе могут работать вообще без локатора подсветки,когда целеуказание производится по координатам от дрона или от АВАКС,у ракетьі есть свой радар и не только радар.Или радар подсветки включается на пару микросекундньіх импульсов, для задания направления ,далее ракета делает самозахват цели.F16 нужньі в первую очередь для борьбьі с крьілатьіми ракетами и ,дронами над территорией Украиньі, и чтоб отгоняли авиацию противника.За бомбьі забудь.Может придумают тяжельіе дрони для КАБов,может на кукурузники придумают робот и с него будут метать.
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20.02.2024 13:18 Ответить
Кацапи ще не кричать в оон закрийте небо?
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19.02.2024 14:59 Ответить
Приємної зустрічі із землею. Або з водою.
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19.02.2024 16:04 Ответить
Dyakuyu,ridni !✊🙏
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19.02.2024 16:18 Ответить
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19.02.2024 17:20 Ответить
Якщо це ті літаки,що над Азовським збили,то прігатовітса лднр)Пілоти будуть сцяти і скидатимуть смерть з ще дальшої відстані,а отже буде "нєштатний сход снарядав")
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19.02.2024 19:12 Ответить
У меня возникают некоторые сомнения, а не закончилась ли подготовка первой группы пилотов ф16 на прошлой неделе?
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19.02.2024 22:22 Ответить
Приємно, що 3,14дорів забаранили, приємно, що вийшов із БАНу... знати б тіко за що
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19.02.2024 23:15 Ответить
перечитайте все что вы писали. Там где крестик стоит - то за это)
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20.02.2024 02:14 Ответить
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