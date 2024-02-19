Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении
Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя – Су-34 и Су-35С.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", – говорится в сообщении.
По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, их уничтожили на Восточном направлении.
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Тільки чомусь одне запитання залишається до офісу президента(бо сьогодні вони найголовніші) - це спеціально не підтягували системи ППО, коли кацапи КАБами знищували Авдіївку і наші позиції?
землі
У россиян их не было, но после того как нам США дали несколько КАБов, кацапы увидели их эффективность. Поначалу занимались кустарщиной - к обыкновенным бомбам приделывали крылья. А сейчас уже освоили промышленное производство в качественно новом варианте.
А у нас как? Все надеемся на американцев?
Кацапы давно выпускают их тысячами. Укрепы в Авдеевке проломили в основном за счет КАБов, плацдарм на Днепре утюжат КАБами уже несколько месяцев, а мы только собираемся начать выпускать.
И то не факт, что это произойдет, если вместе со словесным поносом из одного известного офиса случайно не будут слиты координаты завода.
Совсем недавно уже уничтоженные цеха по выпуску дронов тому пример.
А ПВО близко к фронту не подтягивают, относительно легко уничтожается. Достаточно уничтожить локатор подсветки противорадиолакационной ракетой, которые у нас есть.
Это у нас научились пользоваться блуждающим Патриотом.
Так что все Ваши выкладки - чистая теория.
Если по Вашим словам самолеты так легко сбиваются, то зачем тогда нам Ф-16?
Которые кстати, могут пускать и КАБы, которых нет.
Самолеты есть, а КАБов отечественных нет.
А КАБы, которые дадут американцы - не в большом количестве и еще неизвестно, когда дадут.