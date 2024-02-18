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самолет (3551) уничтожение (6229) Воздушные силы (1997)

Утром уничтожен вражеский Су-34 – четвертый истребитель за последние дни

рф,су-34

Утром 18 февраля защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет – 4 за два последних дня.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!", - сообщил он.

"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет - истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", - информируют Воздушные силы.

Как сообщалось, утром 17 февраля защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение российских истребителей: Парашюты летели, выжили ли пилоты - скоро будет известно, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+57
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18.02.2024 09:17
+49
Схоже, після Авдіївки, рашисти вирішили, що тепер усе небо їхнє. А воно бач, як - їхні лише чорні пакети для пілотів.
Слава ПС ЗСУ!
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18.02.2024 09:18
+39
Птичку жалко...
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18.02.2024 09:16
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Страница 2 из 2
14 вищих офіцерів змінив буратінка. І це під час гарячої війни... й одразу Авдіївку здали... наступне що? Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ? Гадаю, за краще одного верховного головнокомандуючого змінити, щоби не втрачати таку зручну у військовому сенсі локацію, як Авдіївка. Ну, якшо все йде за оманським планом "встрєтімся гдє то посрєдінє" (читай: по Дніпру), тоді усе зрозуміло. А за 5 років -- усе по новой...
Колись він нам про Крим розповідав, що "костьмі лєглі, но нє атдалі би". Так для кого ж усі ці роки буратінка шляхи будував?
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18.02.2024 10:04 Ответить
А тиждень назад ти не нив, що потрібно виходити з Авдіївки?) Чи не при Залужному Авдос в напівоточення потрапив?
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18.02.2024 10:08 Ответить
Ви ще скажіть, що це праклятий Порошенко ва всєм вінаватий
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18.02.2024 10:39 Ответить
по фактам, по фактам, дружок) Що ти тиждень назад говорив щодо варіантів оборони Авдіївки? На момент відставки Залужного, яка була конфігурація оборони? Отож - в кожного є перемоги і невдачі... Непотрібно їх перекладати на плечі інших.
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18.02.2024 10:44 Ответить
Залужний ВИМАГАВ ще в грудні, що потрібно ПОЧАТИ будувати нову лінію оборони північніше і готуватися відвести туди війська з Авдіївки. Це відомий факт, який був ще однією причиною конфлукту з Зеленським, якій навіть псіханув і поїхав зробити фоточку під знаком "Авдіївка" (здається, десь 27 грудня). Момент відставки (8 лютого) не канає, бо Залужного травили останні 2-3 місяця, і на Авдіївку СПЕЦІАЛЬНО не давали підкріплень, снарядів і дронів, щоб звинуватити Залужного в її здачі (Фактом тут також являється те, що про це массово говорять воїни 110-ї бригади)
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18.02.2024 10:57 Ответить
Як я і сказав - ти доволі туповатий і мемний конспіролог) "Залужний ВИМАГАВ ще в грудні, що потрібно ПОЧАТИ будувати нову лінію оборони північніше і готуватися відвести туди війська з Авдіївки. Це відомий факт" - кому відомий?) тобі і твоєму психіатру?)
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18.02.2024 11:04 Ответить
А чого ти мені тикаєш, дурнику. Я до тебе на "Ви" всюду звертався
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18.02.2024 11:11 Ответить
Соррі, але жодної поваги до дурника, який думає, що, якщо до свої вологих фантазій/маячні телеграм-помийок, прикріпити фразу "всім відомий факт" - то це в реальності стає фактом)
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18.02.2024 11:15 Ответить
Дисклеймер: я ставлюся до зміни головнокомандувача ЗСУ швидше негативно, і написане нижче не є вираженням мого ставлення до цієї події, а лише обʼєктивними фактами.
Та шо ж таке. Я цей наратив читаю за добу вже вдесяте. Це методичка ольгінська чи наших рідних політичних борцунів, які все вибори чекають? Кацапи почали наполегливу роботу по Авдіївці з жовтня. Її здали не через те, що змінили командування. Основні події, які привели до втрати Авдіївки, сталися ще при Залужному. А зміна командування якраз привела до затягування з відходом. Бо всі були зайняті перерозподілом посад, а коли отямилися, було вже трохи невчасно, довелося вигадувати плани і викликати пожежників.
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18.02.2024 10:48 Ответить
Долю Авдіївки було вирішено з початком масованого наступу рашистів, який би не був геніальний( теоретично) командувач в Україні.
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18.02.2024 10:53 Ответить
продолжайте ,не останавливайтесь
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18.02.2024 10:06 Ответить
а Авдеевку правильно оставил и выровняли фронт , там был карман как в Дебальцево
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18.02.2024 10:10 Ответить
Скільки ж отих дурних запитань, можуть задати особи з 73% прибувших на дільниці?? Невже, вони, тільки з недавна,приїхали в Україну??
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18.02.2024 10:17 Ответить
Ой ! он упал !
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18.02.2024 10:39 Ответить
СУ-34 - це не винищувач, а винищувач-бомбардувальник (продовження СУ-24) і використовується більше як бомбардувальник (ФАБи, КАБи). Збити його легше і необхідніше, ніж просто винищувача.
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18.02.2024 10:41 Ответить
а чо без прикрытия летал
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18.02.2024 10:43 Ответить
а кто сказал что без прикрытия? - просто удалось сбить только один
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18.02.2024 11:29 Ответить
Су-34 всепогодний, двомісний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA винищувач-бомбардувальник
Перший політ прототипу Су-34 - Т10В-1 - відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Пілотував його заслужений льотчик-випробувач СРСР А. А. Івановhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-5 [5] . Т10В-1 був результатом глибокої модернізації широко відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 винищувача завоювання панування в повітрі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 .
До СУ-24 він має відношення тільки за призначенням.
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18.02.2024 12:11 Ответить
Ще один зі шваброю в фюзеляжі не буде бомбити Україну.
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18.02.2024 10:50 Ответить
Приблизительная стоимость Су-34 - 36 миллионов долларов..
Да, не в деньгах счастье..
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18.02.2024 11:08 Ответить
Щастя не в грошах, а в їх кількості а кількості приземлиних кацапольотів. Nõus?
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18.02.2024 11:25 Ответить
Естественно, именно так..
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18.02.2024 11:43 Ответить
та счастье даже не в самих сбитых пепелацах, а в обнулённых экипажах
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18.02.2024 11:32 Ответить
Да, именно так.
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18.02.2024 11:46 Ответить
Треба ПВо, треба з тими кабами шось робити
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18.02.2024 12:18 Ответить
підганяти Петріот до лінії фронту можна не щодня.

І їх у нас лічені одиниці.

ЗАВЕЛИКИЙ РИЗИК..

тОМУ очікуємо ф-16."на днях"
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18.02.2024 13:36 Ответить
на жаль,це не кілька десяткІВ, а менше(у США,РУМУНІЇ,ДАНІЇ тренуються) ...

як https://defence-ua.com/news/chomu_navchannja_ukrajinskih_pilotiv_u_ssha_na_f_16_trivatimut_dovshe_nizh_planuvali_ranishe-14476.html повідомляє видання з посиланням на представника Повітряних сил Національної гвардії США, станом на сьогодні проходять підготовку вісім пілотів, ще чотири також мають пройти її до кінця 2024 фінансового року (тобто до 30 вересня), тож всього у цьому році американці планують навчити 12 наших пілотів

Як стверджує капітан Ерін Ханніган з Нацгвардії Аризони, навчання пілотів (ймовірно, йдеться про першу вісімку - перші чотири пілоти розпочали навчання у США наприкінці жовтня 2023 року, друга четвірка прибула наприкінці січня цього року) має закінчитися у проміжок з травня по серпень. Важливий момент - навчання триватимуть довше, ніж планувалося. Це зокрема пояснюється тим, що у рамках програми підготовки потрібно підготувати повністю боєздатного пілота.
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18.02.2024 13:51 Ответить
Ханниган говорит только о тех, кого тренирует нац.гвардия Аризоны.
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18.02.2024 15:39 Ответить
Згадуються "безсмертні слова" тов. Стрєлкова після збиття малазійського Боінга: "Сбітая очєрєдная "Птічка". ПУСТЬ НЄ ЛЄТАЮТ В НАШЕМ НЄБЄ".
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18.02.2024 12:21 Ответить
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18.02.2024 13:23 Ответить
Військовий експерт https://www.facebook.com/alexeyhetman Олексій Гетьман вважає, що таких літаків РФ хотіла на рік виробляти понад 10 штук.
Однак у 2023-му було виготовлено 3-4 літаки.

Станом на 9 Січня українські військові знищили 29 Су-34.(**ТОБТО вже 32)

Є дані, що до 2024 року Росія випустила за весь час 100 одиниць цих літаків..

-------------

Як відомо, Су-34 та Су-35 вважають одними із ************* літаків російських окупантів. Їхнє виробництво в умовах санкцій триваліше і проблематичніше, ніж раніше, однак можливе
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18.02.2024 13:33 Ответить
Не знаєш кацапів чи що - пересядуть на півночнокорейські чи китайські з часом як колись літали у Другу Світову на американських.
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18.02.2024 15:09 Ответить
Китай не дасть,а півночнокорейські 80 шт Harbin H-5 - Китайская копия советского бомбардировщика Ил-28.

Эскизный проект Ил-28 Ильюшин утвердил 12 января 1948 г., а уже 8 июля 1948 г. летчик-испытатель В.К.Коккинаки поднял в первый полет Ил-28, оснащенный двумя ТРД «Rolls Royse Nene»
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18.02.2024 18:32 Ответить
+1/
29 січня ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Луганській області.

Станом на 18 лютого українські військові знищили 33 Су-34.\

\https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Air_Force.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВВС России - 105 единиц Су-34

7 единиц Су-34М по состоянию на 2023 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-60 [60]
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18.02.2024 19:18 Ответить
у них еще больше 100 самолетов??
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19.02.2024 00:00 Ответить
Зранку знищено ворожий Су-34 - четвертий винищувач за останні дні Джерело: Здається кацапам пох - для них головне що Авдіїву відвоювали і престиж ***** підняли.
Коли це кацапи цінували життя людей чи техніку.....
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18.02.2024 15:07 Ответить
Су-34 - це багатоцільовий бомбардувальник, який застосовується для атаки на наземні та надводні цілі.
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18.02.2024 19:09 Ответить
Радий за знищений кацапський літак але на сьогодні це капля в морі.
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18.02.2024 19:13 Ответить
я про інше.

Су-34 НЕ винищувач
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18.02.2024 19:20 Ответить
Тим більше, коли дроном накриють кремль або останкіно, то буде новина сторіччя.
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18.02.2024 19:21 Ответить
Европейцам и другим надо думать как их детали попадают в рашу. Должен быть полный контроль. Тоже самое с санкциям и с деньгами. Когда читаешь что биткоин дорожает и 25 процентов там крутится русских денег, то какие санкции?
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18.02.2024 16:48 Ответить
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