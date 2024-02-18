Зранку знищено ворожий Су-34 - четвертий винищувач за останні дні
Зранку 18 лютого захисники України знищили черговий ворожий літак - 4 за два останні дні.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!", - повідомив він.
"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - інформують Повітряні сили.
Як повідомлялося, зранку 17 лютого захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.
Топ коментарі
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Колись він нам про Крим розповідав, що "костьмі лєглі, но нє атдалі би". Так для кого ж усі ці роки буратінка шляхи будував?
Та шо ж таке. Я цей наратив читаю за добу вже вдесяте. Це методичка ольгінська чи наших рідних політичних борцунів, які все вибори чекають? Кацапи почали наполегливу роботу по Авдіївці з жовтня. Її здали не через те, що змінили командування. Основні події, які привели до втрати Авдіївки, сталися ще при Залужному. А зміна командування якраз привела до затягування з відходом. Бо всі були зайняті перерозподілом посад, а коли отямилися, було вже трохи невчасно, довелося вигадувати плани і викликати пожежників.
Перший політ прототипу Су-34 - Т10В-1 - відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Пілотував його заслужений льотчик-випробувач СРСР А. А. Івановhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-5 [5] . Т10В-1 був результатом глибокої модернізації широко відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 винищувача завоювання панування в повітрі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 .
До СУ-24 він має відношення тільки за призначенням.
Да, не в деньгах счастье..
, а в їх кількостіа кількості приземлиних кацапольотів. Nõus?
І їх у нас лічені одиниці.
ЗАВЕЛИКИЙ РИЗИК..
тОМУ очікуємо ф-16."на днях"
як https://defence-ua.com/news/chomu_navchannja_ukrajinskih_pilotiv_u_ssha_na_f_16_trivatimut_dovshe_nizh_planuvali_ranishe-14476.html повідомляє видання з посиланням на представника Повітряних сил Національної гвардії США, станом на сьогодні проходять підготовку вісім пілотів, ще чотири також мають пройти її до кінця 2024 фінансового року (тобто до 30 вересня), тож всього у цьому році американці планують навчити 12 наших пілотів
Як стверджує капітан Ерін Ханніган з Нацгвардії Аризони, навчання пілотів (ймовірно, йдеться про першу вісімку - перші чотири пілоти розпочали навчання у США наприкінці жовтня 2023 року, друга четвірка прибула наприкінці січня цього року) має закінчитися у проміжок з травня по серпень. Важливий момент - навчання триватимуть довше, ніж планувалося. Це зокрема пояснюється тим, що у рамках програми підготовки потрібно підготувати повністю боєздатного пілота.
Однак у 2023-му було виготовлено 3-4 літаки.
Станом на 9 Січня українські військові знищили 29 Су-34.(**ТОБТО вже 32)
Є дані, що до 2024 року Росія випустила за весь час 100 одиниць цих літаків..
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Як відомо, Су-34 та Су-35 вважають одними із ************* літаків російських окупантів. Їхнє виробництво в умовах санкцій триваліше і проблематичніше, ніж раніше, однак можливе
Эскизный проект Ил-28 Ильюшин утвердил 12 января 1948 г., а уже 8 июля 1948 г. летчик-испытатель В.К.Коккинаки поднял в первый полет Ил-28, оснащенный двумя ТРД «Rolls Royse Nene»
29 січня ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Луганській області.
Станом на 18 лютого українські військові знищили 33 Су-34.\
\https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Air_Force.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВВС России - 105 единиц Су-34
7 единиц Су-34М по состоянию на 2023 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-60 [60]
Коли це кацапи цінували життя людей чи техніку.....
Су-34 НЕ винищувач