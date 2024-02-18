УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11791 відвідувач онлайн
Новини Війна
24 652 141
літак (2853) знищення (6541) Повітряні сили (2337)

Зранку знищено ворожий Су-34 - четвертий винищувач за останні дні

рф,су-34

Зранку 18 лютого захисники України знищили черговий ворожий літак - 4 за два останні дні.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!", - повідомив він.

"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - інформують Повітряні сили.

Як повідомлялося, зранку 17 лютого захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищення російських винищувачів: Парашути летіли, чи вижили пілоти - скоро буде відомо, - Повітряні сили

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
18.02.2024 09:17
+49
Схоже, після Авдіївки, рашисти вирішили, що тепер усе небо їхнє. А воно бач, як - їхні лише чорні пакети для пілотів.
Слава ПС ЗСУ!
показати весь коментар
18.02.2024 09:18
+39
Птичку жалко...
показати весь коментар
18.02.2024 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
14 вищих офіцерів змінив буратінка. І це під час гарячої війни... й одразу Авдіївку здали... наступне що? Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ? Гадаю, за краще одного верховного головнокомандуючого змінити, щоби не втрачати таку зручну у військовому сенсі локацію, як Авдіївка. Ну, якшо все йде за оманським планом "встрєтімся гдє то посрєдінє" (читай: по Дніпру), тоді усе зрозуміло. А за 5 років -- усе по новой...
Колись він нам про Крим розповідав, що "костьмі лєглі, но нє атдалі би". Так для кого ж усі ці роки буратінка шляхи будував?
показати весь коментар
18.02.2024 10:04 Відповісти
А тиждень назад ти не нив, що потрібно виходити з Авдіївки?) Чи не при Залужному Авдос в напівоточення потрапив?
показати весь коментар
18.02.2024 10:08 Відповісти
Ви ще скажіть, що це праклятий Порошенко ва всєм вінаватий
показати весь коментар
18.02.2024 10:39 Відповісти
по фактам, по фактам, дружок) Що ти тиждень назад говорив щодо варіантів оборони Авдіївки? На момент відставки Залужного, яка була конфігурація оборони? Отож - в кожного є перемоги і невдачі... Непотрібно їх перекладати на плечі інших.
показати весь коментар
18.02.2024 10:44 Відповісти
Залужний ВИМАГАВ ще в грудні, що потрібно ПОЧАТИ будувати нову лінію оборони північніше і готуватися відвести туди війська з Авдіївки. Це відомий факт, який був ще однією причиною конфлукту з Зеленським, якій навіть псіханув і поїхав зробити фоточку під знаком "Авдіївка" (здається, десь 27 грудня). Момент відставки (8 лютого) не канає, бо Залужного травили останні 2-3 місяця, і на Авдіївку СПЕЦІАЛЬНО не давали підкріплень, снарядів і дронів, щоб звинуватити Залужного в її здачі (Фактом тут також являється те, що про це массово говорять воїни 110-ї бригади)
показати весь коментар
18.02.2024 10:57 Відповісти
Як я і сказав - ти доволі туповатий і мемний конспіролог) "Залужний ВИМАГАВ ще в грудні, що потрібно ПОЧАТИ будувати нову лінію оборони північніше і готуватися відвести туди війська з Авдіївки. Це відомий факт" - кому відомий?) тобі і твоєму психіатру?)
показати весь коментар
18.02.2024 11:04 Відповісти
А чого ти мені тикаєш, дурнику. Я до тебе на "Ви" всюду звертався
показати весь коментар
18.02.2024 11:11 Відповісти
Соррі, але жодної поваги до дурника, який думає, що, якщо до свої вологих фантазій/маячні телеграм-помийок, прикріпити фразу "всім відомий факт" - то це в реальності стає фактом)
показати весь коментар
18.02.2024 11:15 Відповісти
Дисклеймер: я ставлюся до зміни головнокомандувача ЗСУ швидше негативно, і написане нижче не є вираженням мого ставлення до цієї події, а лише обʼєктивними фактами.
Та шо ж таке. Я цей наратив читаю за добу вже вдесяте. Це методичка ольгінська чи наших рідних політичних борцунів, які все вибори чекають? Кацапи почали наполегливу роботу по Авдіївці з жовтня. Її здали не через те, що змінили командування. Основні події, які привели до втрати Авдіївки, сталися ще при Залужному. А зміна командування якраз привела до затягування з відходом. Бо всі були зайняті перерозподілом посад, а коли отямилися, було вже трохи невчасно, довелося вигадувати плани і викликати пожежників.
показати весь коментар
18.02.2024 10:48 Відповісти
Долю Авдіївки було вирішено з початком масованого наступу рашистів, який би не був геніальний( теоретично) командувач в Україні.
показати весь коментар
18.02.2024 10:53 Відповісти
продолжайте ,не останавливайтесь
показати весь коментар
18.02.2024 10:06 Відповісти
а Авдеевку правильно оставил и выровняли фронт , там был карман как в Дебальцево
показати весь коментар
18.02.2024 10:10 Відповісти
Скільки ж отих дурних запитань, можуть задати особи з 73% прибувших на дільниці?? Невже, вони, тільки з недавна,приїхали в Україну??
показати весь коментар
18.02.2024 10:17 Відповісти
Ой ! он упал !
показати весь коментар
18.02.2024 10:39 Відповісти
СУ-34 - це не винищувач, а винищувач-бомбардувальник (продовження СУ-24) і використовується більше як бомбардувальник (ФАБи, КАБи). Збити його легше і необхідніше, ніж просто винищувача.
показати весь коментар
18.02.2024 10:41 Відповісти
а чо без прикрытия летал
показати весь коментар
18.02.2024 10:43 Відповісти
а кто сказал что без прикрытия? - просто удалось сбить только один
показати весь коментар
18.02.2024 11:29 Відповісти
Су-34 всепогодний, двомісний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA винищувач-бомбардувальник
Перший політ прототипу Су-34 - Т10В-1 - відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Пілотував його заслужений льотчик-випробувач СРСР А. А. Івановhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-5 [5] . Т10В-1 був результатом глибокої модернізації широко відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 винищувача завоювання панування в повітрі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 .
До СУ-24 він має відношення тільки за призначенням.
показати весь коментар
18.02.2024 12:11 Відповісти
Ще один зі шваброю в фюзеляжі не буде бомбити Україну.
показати весь коментар
18.02.2024 10:50 Відповісти
Приблизительная стоимость Су-34 - 36 миллионов долларов..
Да, не в деньгах счастье..
показати весь коментар
18.02.2024 11:08 Відповісти
Щастя не в грошах, а в їх кількості а кількості приземлиних кацапольотів. Nõus?
показати весь коментар
18.02.2024 11:25 Відповісти
Естественно, именно так..
показати весь коментар
18.02.2024 11:43 Відповісти
та счастье даже не в самих сбитых пепелацах, а в обнулённых экипажах
показати весь коментар
18.02.2024 11:32 Відповісти
Да, именно так.
показати весь коментар
18.02.2024 11:46 Відповісти
Треба ПВо, треба з тими кабами шось робити
показати весь коментар
18.02.2024 12:18 Відповісти
підганяти Петріот до лінії фронту можна не щодня.

І їх у нас лічені одиниці.

ЗАВЕЛИКИЙ РИЗИК..

тОМУ очікуємо ф-16."на днях"
показати весь коментар
18.02.2024 13:36 Відповісти
на жаль,це не кілька десяткІВ, а менше(у США,РУМУНІЇ,ДАНІЇ тренуються) ...

як https://defence-ua.com/news/chomu_navchannja_ukrajinskih_pilotiv_u_ssha_na_f_16_trivatimut_dovshe_nizh_planuvali_ranishe-14476.html повідомляє видання з посиланням на представника Повітряних сил Національної гвардії США, станом на сьогодні проходять підготовку вісім пілотів, ще чотири також мають пройти її до кінця 2024 фінансового року (тобто до 30 вересня), тож всього у цьому році американці планують навчити 12 наших пілотів

Як стверджує капітан Ерін Ханніган з Нацгвардії Аризони, навчання пілотів (ймовірно, йдеться про першу вісімку - перші чотири пілоти розпочали навчання у США наприкінці жовтня 2023 року, друга четвірка прибула наприкінці січня цього року) має закінчитися у проміжок з травня по серпень. Важливий момент - навчання триватимуть довше, ніж планувалося. Це зокрема пояснюється тим, що у рамках програми підготовки потрібно підготувати повністю боєздатного пілота.
показати весь коментар
18.02.2024 13:51 Відповісти
Ханниган говорит только о тех, кого тренирует нац.гвардия Аризоны.
показати весь коментар
18.02.2024 15:39 Відповісти
Згадуються "безсмертні слова" тов. Стрєлкова після збиття малазійського Боінга: "Сбітая очєрєдная "Птічка". ПУСТЬ НЄ ЛЄТАЮТ В НАШЕМ НЄБЄ".
показати весь коментар
18.02.2024 12:21 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 13:23 Відповісти
Військовий експерт https://www.facebook.com/alexeyhetman Олексій Гетьман вважає, що таких літаків РФ хотіла на рік виробляти понад 10 штук.
Однак у 2023-му було виготовлено 3-4 літаки.

Станом на 9 Січня українські військові знищили 29 Су-34.(**ТОБТО вже 32)

Є дані, що до 2024 року Росія випустила за весь час 100 одиниць цих літаків..

-------------

Як відомо, Су-34 та Су-35 вважають одними із ************* літаків російських окупантів. Їхнє виробництво в умовах санкцій триваліше і проблематичніше, ніж раніше, однак можливе
показати весь коментар
18.02.2024 13:33 Відповісти
Не знаєш кацапів чи що - пересядуть на півночнокорейські чи китайські з часом як колись літали у Другу Світову на американських.
показати весь коментар
18.02.2024 15:09 Відповісти
Китай не дасть,а півночнокорейські 80 шт Harbin H-5 - Китайская копия советского бомбардировщика Ил-28.

Эскизный проект Ил-28 Ильюшин утвердил 12 января 1948 г., а уже 8 июля 1948 г. летчик-испытатель В.К.Коккинаки поднял в первый полет Ил-28, оснащенный двумя ТРД «Rolls Royse Nene»
показати весь коментар
18.02.2024 18:32 Відповісти
+1/
29 січня ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у Луганській області.

Станом на 18 лютого українські військові знищили 33 Су-34.\

\https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Air_Force.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВВС России - 105 единиц Су-34

7 единиц Су-34М по состоянию на 2023 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34#cite_note-60 [60]
показати весь коментар
18.02.2024 19:18 Відповісти
у них еще больше 100 самолетов??
показати весь коментар
19.02.2024 00:00 Відповісти
Зранку знищено ворожий Су-34 - четвертий винищувач за останні дні Джерело: Здається кацапам пох - для них головне що Авдіїву відвоювали і престиж ***** підняли.
Коли це кацапи цінували життя людей чи техніку.....
показати весь коментар
18.02.2024 15:07 Відповісти
Су-34 - це багатоцільовий бомбардувальник, який застосовується для атаки на наземні та надводні цілі.
показати весь коментар
18.02.2024 19:09 Відповісти
Радий за знищений кацапський літак але на сьогодні це капля в морі.
показати весь коментар
18.02.2024 19:13 Відповісти
я про інше.

Су-34 НЕ винищувач
показати весь коментар
18.02.2024 19:20 Відповісти
Тим більше, коли дроном накриють кремль або останкіно, то буде новина сторіччя.
показати весь коментар
18.02.2024 19:21 Відповісти
Европейцам и другим надо думать как их детали попадают в рашу. Должен быть полный контроль. Тоже самое с санкциям и с деньгами. Когда читаешь что биткоин дорожает и 25 процентов там крутится русских денег, то какие санкции?
показати весь коментар
18.02.2024 16:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 