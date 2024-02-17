Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили
Сьогодні зранку захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряними силами Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35!", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не повідомляється.
Топ коментарі
+76 Tema9
показати весь коментар17.02.2024 13:04
+50 Alex Nosov dd1cb531
показати весь коментар17.02.2024 13:05
+45 Деніс Войцеховський
показати весь коментар17.02.2024 13:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
я вже давно поняв з зеленими війну не виграти
в нормальних країнах створюють "уряди національної довіри"
але то не про зечмо
Тут якби приклад Староконстянтинова це добре показує, кацапня рік туди шахеди запускала, але щось зломга заподіяти тільки кинджалами та іншими ракетами.
треба лише завадостійкий звязок і дальність. тобто два питання вирішити і починати роботу. невже з тими можливостями які має Україна (доступ до західної допомоги) не може зробити? не вірю.
Але не щипають. Все по нафтобазам.
Интересно, там Фраерпомер ноет уже?.😁
Тут якісь інші рішення потрібні. Високомобільні, як Хаймарси. Але такими системами пєпєлаци не дістати: вони з 50-70 км бомби кидають.
Фокус з КАБом, у тому, що при підриві ракети максимум - пошкодження керуючих поверхонь Сам заряд у чугунній оболонці. Два підривача (головний та донний,(терилові шашки та гекфолові)). Де *****? +- 4 обо 9 тис. метрів кацапам посрати. Бьють по містам.
или что теперь не сбивать кацапские говнолеты?
що кацапи після Авдіівки розслабились і вирішили стати хУзяінами на нашій землі ,
а тут бац ....і отримуй , тупий орк , в рило
це, типу, здаємо авдіївку, тому що залужний впирався, а сирській молодець?
є підтвердження? і, що? більше не буде 90 скидів кад на авдіївку, що здали?
і тут марафон?
щоб пи...діти про 'ганебне'..
інші,такі самі 'блюдітєль чєсті',навпаки пи..дять про 'чому так пізно'..
Коли ви повиздихаєте.