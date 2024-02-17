Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы
Сегодня утром защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не сообщается.
Топ комментарии
+76 Tema9
показать весь комментарий17.02.2024 13:04
+50 Alex Nosov dd1cb531
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+45 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.02.2024 13:15
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Пожалуйста, подождите...
я вже давно поняв з зеленими війну не виграти
в нормальних країнах створюють "уряди національної довіри"
але то не про зечмо
Тут якби приклад Староконстянтинова це добре показує, кацапня рік туди шахеди запускала, але щось зломга заподіяти тільки кинджалами та іншими ракетами.
треба лише завадостійкий звязок і дальність. тобто два питання вирішити і починати роботу. невже з тими можливостями які має Україна (доступ до західної допомоги) не може зробити? не вірю.
Але не щипають. Все по нафтобазам.
Интересно, там Фраерпомер ноет уже?.😁
Тут якісь інші рішення потрібні. Високомобільні, як Хаймарси. Але такими системами пєпєлаци не дістати: вони з 50-70 км бомби кидають.
Фокус з КАБом, у тому, що при підриві ракети максимум - пошкодження керуючих поверхонь Сам заряд у чугунній оболонці. Два підривача (головний та донний,(терилові шашки та гекфолові)). Де *****? +- 4 обо 9 тис. метрів кацапам посрати. Бьють по містам.
или что теперь не сбивать кацапские говнолеты?
що кацапи після Авдіівки розслабились і вирішили стати хУзяінами на нашій землі ,
а тут бац ....і отримуй , тупий орк , в рило
це, типу, здаємо авдіївку, тому що залужний впирався, а сирській молодець?
є підтвердження? і, що? більше не буде 90 скидів кад на авдіївку, що здали?
і тут марафон?
щоб пи...діти про 'ганебне'..
інші,такі самі 'блюдітєль чєсті',навпаки пи..дять про 'чому так пізно'..
Коли ви повиздихаєте.