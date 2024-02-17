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Новости Война
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самолет (3551) уничтожение (6222) Воздушные силы (1994) Олещук (107)

Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

су-34

Сегодня утром защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не сообщается.

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Топ комментарии
+76
Це вже радує.
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17.02.2024 13:04
+50
Бравоооо!!! Поймали таки тварей. Представляю какими стаями они летают бомбить Авдеевку если их сразу пачками сбивают
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17.02.2024 13:05
+45
Вони є носіями КАБів. КАБи - це ключ до успіху наступальних операцій русні.
Вони цим вже вихваляються і обіцяють в рази збільшити їх виробництво та провести модернізацію, скорегувати взаємодію з наземними військами.
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17.02.2024 13:15
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там були мудріші за мене і ближче до тєла. але тєло його виїло і поставило ручного.
я вже давно поняв з зеленими війну не виграти
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17.02.2024 13:32 Ответить
Всі сили, що могли б здійснити блискавичний переворот, зараз зв'язані на фронтах.
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17.02.2024 13:34 Ответить
45 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

в нормальних країнах створюють "уряди національної довіри"
але то не про зечмо
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17.02.2024 13:46 Ответить
Починай! Я тобі довіряю.
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17.02.2024 14:25 Ответить
А що ти таке картков1000 щоб довіряти , просто сраку лижеш дєрьмаку
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17.02.2024 14:30 Ответить
не думаю що дронами можна наробити шкоди аеродромам які добре захищені ппо та авіацією, наприклад гелікоптерами які можуть працювати і вночі.
Тут якби приклад Староконстянтинова це добре показує, кацапня рік туди шахеди запускала, але щось зломга заподіяти тільки кинджалами та іншими ракетами.
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17.02.2024 14:04 Ответить
Мабуть так. Результативними будуть перші пара-трійка "прильотів", далі - бетонні укриття, що дають 100% захист від легких дронів.
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17.02.2024 14:09 Ответить
єдина причина чому дрон є ефективним - це керованість в реальночу часі. якщо оператор може творити такі викрутаси то і ппо можна обійти і в шпаринку пролізти.
треба лише завадостійкий звязок і дальність. тобто два питання вирішити і починати роботу. невже з тими можливостями які має Україна (доступ до західної допомоги) не може зробити? не вірю.
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17.02.2024 14:21 Ответить
ви зараз про який дрон ? ударні(та будь-які інші, крім американських розвідників) дрони що летять більше 150 км не мають керування в реальному часі, на них на відміну від БЕКів старлінк не почіпиш, тому летять за допомогою інерційної системи та gps.
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17.02.2024 16:47 Ответить
Чомусь нашу авіацію досі знищити не можуть, хоча можливостей на два порядки більше. Значить, є методи захисту. Поки вони на расслабонє, можна пощипати, а потім вже - ні.
Але не щипають. Все по нафтобазам.
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17.02.2024 16:18 Ответить
вашу авиацию нищать по всем рашка-аеродромам куда дотянутся силы ССО или как сегодня с петриотов - не ссцы еще много работы впереди
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17.02.2024 16:20 Ответить
Останнім часом мало. Дрони б краще туди, не на нафтобази.
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17.02.2024 16:23 Ответить
Это... это просто праздник какой-то🎉 🎉🎉
Интересно, там Фраерпомер ноет уже?.😁
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17.02.2024 13:21 Ответить
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17.02.2024 13:26 Ответить
Яка краса. "Шведський стіл" для "Ланцетів".
Тут якісь інші рішення потрібні. Високомобільні, як Хаймарси. Але такими системами пєпєлаци не дістати: вони з 50-70 км бомби кидають.
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17.02.2024 13:44 Ответить
пока писдит что только по оному что-то не понятно, типа остальные дома...)
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17.02.2024 13:30 Ответить
як завжди...
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17.02.2024 13:57 Ответить
значит наши ППО достают больше 100км
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17.02.2024 13:36 Ответить
Так, і навіть не обов'язково що це був Петріот. Наші наробили франкенштейнів, тобто на умовний БУК встановлюються ракети від Петріота. І це працює!
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17.02.2024 19:25 Ответить
Літали поки не отримали 3,14 зди.
Фокус з КАБом, у тому, що при підриві ракети максимум - пошкодження керуючих поверхонь Сам заряд у чугунній оболонці. Два підривача (головний та донний,(терилові шашки та гекфолові)). Де *****? +- 4 обо 9 тис. метрів кацапам посрати. Бьють по містам.
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17.02.2024 13:36 Ответить
уже не будут кидатся кабами пока не разберутся что это было
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17.02.2024 13:40 Ответить
Трамп готовит почву для визита на Фронт с пианистом
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17.02.2024 13:46 Ответить
Очень надеюсь что с летунами .
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17.02.2024 13:52 Ответить
экипажи сгорели благополучно
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17.02.2024 13:56 Ответить
Это зашибись . Подготовка военного лётчика крепких бабок стоит , и много времени занимает.
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17.02.2024 13:59 Ответить
Молодці наші
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17.02.2024 13:56 Ответить
Нарешті , хороша новина
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17.02.2024 13:59 Ответить
як тільки просер у владі зразу=== тисячі вбитих у рашке ,збиті літаки,десь вибухи і т.д.а про кількість поранених і загиблих,взятих у полон в Авдіївці наших бійців ЗАСЬ
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17.02.2024 15:55 Ответить
а ты знаешь кількість поранених і загиблих ботяра диванная?
или что теперь не сбивать кацапские говнолеты?
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17.02.2024 16:10 Ответить
Я хочь і диване но сиджу на дивані у Констахі і кожен день чую прильоти.А де ти не знаю. За день 13 -17 сигналів воздушної тривоги і є прильоти .ТИ прихистиш?ДАШ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРИТУЛОК?У МЕНЕ ЖІНКА ІНВАЛІД " СОБАКИ- МАЛОМУТ І ХАСКІ І КІШКА.
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17.02.2024 21:13 Ответить
тому що вони такими ланками літають скидати каби.
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17.02.2024 14:06 Ответить
Патриот может различать тип самолетов
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17.02.2024 14:06 Ответить
Сирський до брата позвонив, запитав якi повернулись на базу якiнi
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17.02.2024 14:10 Ответить
😁😂
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17.02.2024 17:03 Ответить
это вам не Бук тупой
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17.02.2024 14:15 Ответить
Patriot vydet,po skorosti gabaritam ustanavlivajet.150 kilometrov dostajiot.Xoroso sto tut sama sistema bez celoveka vsio zdelajet,osybok nebyvajet
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17.02.2024 14:24 Ответить
а ты кацап позвони канашенкову с спроси как различать ваше аналговнонет ..
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17.02.2024 16:11 Ответить
Patriot otrobotala
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17.02.2024 14:02 Ответить
І швидко тікати, бо "Ланцети" не сплять.
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17.02.2024 14:48 Ответить
Da principe jedit drugoje mesto,no lanceti oni takze vydet,tolko zalko raket,kak saxedi vydet.Oni gde to 40 kilometrov ot liniji fronta mogut stojat.Neocen jest s kem podbit Patriot
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17.02.2024 14:55 Ответить
Останні версії до 70 км можуть залітати, і не факт, що не зроблять на 100+.
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17.02.2024 14:56 Ответить
Ja neznaju pro lancet vozmoznosti,to sto kacapi piset i realnost jest sovsem drugoje.Tolko raketa Patriot svyse 1mln dolarov stojit s komputerom ona, i na takije lanceti zalko bylo bi raket,mozno drugimi sposobomi pogasit.Patriot jesli uze prinial cel i vysla raketa,mozno na samoliote stavit krest,tam delaj virazi sto xoces,ona tebia vsio ravno sbjiot ,vernitosia jesli promaxniotsia i ecio raz povtorit.Tam cel priniala i budet bit poka nesbjiot imeno etot samoliot
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17.02.2024 16:32 Ответить
Мова про те, що підтягувати Петріот близько до ЛБЗ - небезпечно.
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17.02.2024 16:41 Ответить
Навряд чи Петріот не прикривають кількома Гепардами.
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17.02.2024 15:41 Ответить
Патріоти працюють по ракетним цілям, а не по літакам.
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17.02.2024 21:04 Ответить
офигенно !!!
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17.02.2024 14:15 Ответить
охота на самолеты ***** в.в. продолжается успешно и это просто здорово -- и на корыта чф охота идет по плану --- вот по кремлю ****** то был бы высший пилотаж . но по три штуки валить выродков в один день второй раз ---- СЛАВА ЗСУ И ТЕМ КТО ИХ ..СДЕЛАЛ..
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17.02.2024 14:17 Ответить
Ще б до компанії кораблик якийсь втопити...
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17.02.2024 15:35 Ответить
так пусть выйдет из бухты хоть на пару десятков миль от берега ))
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17.02.2024 16:24 Ответить
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17.02.2024 14:20 Ответить
Такі новини від наших воїнів душу гріють , так як розумієш ,
що кацапи після Авдіівки розслабились і вирішили стати хУзяінами на нашій землі ,
а тут бац ....і отримуй , тупий орк , в рило
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17.02.2024 14:23 Ответить
Cу-34, Су-35 слепые аналоговнеты, которые ничего не видят, но зато хорошо видят их.
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17.02.2024 14:41 Ответить
КрасівоЄ
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17.02.2024 14:43 Ответить
5 sistem vsego peredana Ukraine Patriot.Vot odna otrabotala,eto ne pervy raz pod Belgorodom tam kazetsia 3 vertaliota i dva samoliota sbyli ,krymu takze 3 sbyli srazu.Nuzno ecio minimum 5 Patriot sistem. togda byla xoroso
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17.02.2024 14:51 Ответить
А не можна зробити пускову з однією ракетою GEM-T, яку можна приховано переміщувати на невеликій вантажівці в межах десятків кілометрів біля лінії фронту, яка буде отримувати інформацію через який-небудь STARLINK+RIG-360, з польотним завданням, про напрям руху до цілі? Виробнику думаю таке цікаво було б зробити. І тоді можна ці пускові відносно безпечно переміщувати і не боятися втратити. І їх знищення для супротивника буде дуже ускладненим. А задачею розрахунку, до якого вимоги будуть значно скромніші і яких можна підготувати швидко і в достатній кількості, буде вивести пускову на позиції і привести в бойове положення. А всі інші маніпуляції можна виконати засобами дистанційного зв'язку наприклад. Через Starlink. Можливо так вже все і відбувається. Часу пройшло багато, щоб це зробити. Тим паче, що це все більше на програмному рівні треба було робити. І якщо навіть 2 ракети буде на чергуванні в районі пусків КАБ, то навряд літаки ці після перших застосувань, будуть там особливо активні. І знайти ці пускові буде дуже важко їм і знищити. А якщо і знайдуть, то хіба муляжі, яких можна наробити також в достатній кількості.
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17.02.2024 14:52 Ответить
А де ти раніше був?
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17.02.2024 15:14 Ответить
RIG-360 зробили для pac-3 ще в кінці 22 року. По pac-2 інформації не було. І відповідно невідомо, чи робиться щось в цьому напрямку, чи ні. Я пропонував таке робити тільки як інформація по RIG-360 зявилася. Але казати про те, чи розробляються такі варіанти, чи ні, ніхто звичайним людям не буде. Кажуть ніби pac-2 вже використовують навіть з нашими радарами в рамках програми FrankenSam. Але це на рівні розмов.
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17.02.2024 19:26 Ответить
Слухай, в тебе раніше, років 8 назад нік не (Саша Хрещатик) був?
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17.02.2024 20:00 Ответить
наче ж в тебе такий був)
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17.02.2024 22:00 Ответить
Ні, тоді я частіше через фейсбук заходив, але з початком 2023 року Цензор не пускає ФБ
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17.02.2024 23:06 Ответить
Ці кабоносци по ф16 давно плачуть.
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17.02.2024 15:02 Ответить
Слава ЗСУ!
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17.02.2024 15:12 Ответить
На кацапських каналах пишуть що збито тільки ОДИН Су-35, і навіть пілот його вижив. А от інші Су-34 дотягнули додому своїм ходом... Хтось десь брибріхує
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17.02.2024 15:20 Ответить
Якщо то були Патріоти, то брешуть саме кацапи. Це можна "дотянути своїм ходом" після попадання Стінгера, а після Петріота (або С-300) літак прошивається сотнями залізячок і тому шансів немає. І пілоти фактично не виживають після такого металевого дощу
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17.02.2024 16:13 Ответить
Та розумію, але вони вже пишуть що то піпіо френдліфаєр був ))
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17.02.2024 17:49 Ответить
Дуже гарна новина. Бийте хлопці цих тварюк в хвіст та в гриву ! Слава ЗСУ!
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17.02.2024 15:32 Ответить
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17.02.2024 15:44 Ответить
це, типу, сирській генерал і почалося?
це, типу, здаємо авдіївку, тому що залужний впирався, а сирській молодець?
є підтвердження? і, що? більше не буде 90 скидів кад на авдіївку, що здали?
і тут марафон?
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17.02.2024 15:53 Ответить
кончай бредить бот..
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17.02.2024 16:13 Ответить
то, я тільки почав, зелена кацапська *****....
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17.02.2024 16:15 Ответить
Героям слава !!!!!
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17.02.2024 16:15 Ответить
F-16
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17.02.2024 17:04 Ответить
Кацапи видно крепко повірили в те що нам нічим стріляти! Перевірте ще пару раз!
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17.02.2024 17:15 Ответить
А можно подтверждения , видео , фото , а что с пилотами ? Как то все голословно звучит ..
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17.02.2024 20:09 Ответить
А как пионерам сдавать цветной металлолом ?
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17.02.2024 20:17 Ответить
Як що правда тоце супер, аби Зе п**дижем не виявилось щоб ганебне залишення Сирським "фортеці"Авдівка і попадання в полон бійців ЗСУ не видавалась жалюгідним.
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17.02.2024 21:00 Ответить
ти там був?

щоб пи...діти про 'ганебне'..

інші,такі самі 'блюдітєль чєсті',навпаки пи..дять про 'чому так пізно'..
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20.02.2024 10:37 Ответить
Ще один зелебільний фанат Сирського.
Коли ви повиздихаєте.
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25.02.2024 15:08 Ответить
любо!!
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17.02.2024 23:57 Ответить
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