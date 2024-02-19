Военным Объединенных сил представили нового командующего – генерал-лейтенанта Содоля
19 февраля личному составу Командования объединенных сил ВС Украины представлен новый командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Объединенных сил в Facebook
Соответствующий указ №71/2024 был опубликован 11 февраля 2024 г. на сайте Офиса президента.
Генерал-лейтенант Юрий Содоль до этого занимал должность командующего Морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. С первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.
Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве Харьковской области в семье военных. Образование получил в Мариуполе Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.
В 2002 году успешно окончил Национальную академию обороны Украины, по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.
Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Четыре года спустя, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
В российско-украинской войне Юрий Содоль с 2014 года. Тогда на должности командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады он возглавлял военные операции в самых горячих точках, освобождая украинские города от вражеского вторжения. Бои за Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево – это лишь некоторые примеры, в которых бригада под руководством Юрия Содоля принимала участие.
В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехотой ВМС ВС Украины.
В феврале 2022 г он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что дало возможность спасти жизнь сотням военных. Также Содоль принимал участие в обороне Мариуполя.
В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.
Генерал-лейтенант Юрий Содоль женат и имеет двух сыновей, также избравших военную службу.
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https://censor.net/ua/news/3474195/vryatuvaty_mariupol_bulo_nemojlyvo_pavlyuk
Спочатку Хирой Майдана Плахута буде командувать зельонм ополчениієм.
Тепер бувший командир 25-ї бригади ВДВ. ПамҐятатєте, як вони єдині з усіх бригад ВДВ України почали марш на подавлення Майдану, і тільки люди на рейках у Новомосковську і смертельне ДТП їх зупинило. Під командуванням Содоля! І як та ж 25-та, під його командуванням віддала Гіркіну шість БМД під Славянськом в тому чіслі і ту знамениту Нону. Її, 25-ту після цього взагалі хотіли розформувати, але щось сподобалось київським баригам і потім вже та ж 25-та блокувала учбову базу Правого Сектору під Павлоградом.
Безвідмовний преторіанець, аж за шість днів війни встиг швиденько оформити Героя України, ще навіть фамілії тих, хто загинув у Гостомелі не були відомі! А цей вже Гирой!
"в лютому 2015 року було прийнято Указ президента №39/2015 року, в якому було прописано нову структуру командування. Так ось, в цьому вже призабутому документі було передбачено 151 генеральську посаду. Не менш цікавий приводиться також розклад за родами військ - якщо, наприклад, наявність досить великої кількості генералів в Сухопутних військах ще якось можна пояснити створенням нових підрозділів і з'єднань, то, наприклад, дуже складно з позиції формальної логіки говорити про адекватну кількість таких посад, наприклад, в командуванні повітряних сил (20) або 13 (!) адміралів і генералів в командуванні Військово-морських сил."
.....тут не враховані бригадні генерали