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назначение (2144) ВСУ (6275) Содоль (25)

Военным Объединенных сил представили нового командующего – генерал-лейтенанта Содоля

содоль

19 февраля личному составу Командования объединенных сил ВС Украины представлен новый командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Объединенных сил в Facebook

Соответствующий указ №71/2024 был опубликован 11 февраля 2024 г. на сайте Офиса президента.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль до этого занимал должность командующего Морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. С первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве Харьковской области в семье военных. Образование получил в Мариуполе Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

В 2002 году успешно окончил Национальную академию обороны Украины, по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.

Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Четыре года спустя, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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В российско-украинской войне Юрий Содоль с 2014 года. Тогда на должности командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады он возглавлял военные операции в самых горячих точках, освобождая украинские города от вражеского вторжения. Бои за Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево – это лишь некоторые примеры, в которых бригада под руководством Юрия Содоля принимала участие.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехотой ВМС ВС Украины.

В феврале 2022 г он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что дало возможность спасти жизнь сотням военных. Также Содоль принимал участие в обороне Мариуполя.

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В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль женат и имеет двух сыновей, также избравших военную службу.
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Топ комментарии
+30
Б***ь, хлопчики вже шиють усе білими нитками.
Спочатку Хирой Майдана Плахута буде командувать зельонм ополчениієм.
Тепер бувший командир 25-ї бригади ВДВ. ПамҐятатєте, як вони єдині з усіх бригад ВДВ України почали марш на подавлення Майдану, і тільки люди на рейках у Новомосковську і смертельне ДТП їх зупинило. Під командуванням Содоля! І як та ж 25-та, під його командуванням віддала Гіркіну шість БМД під Славянськом в тому чіслі і ту знамениту Нону. Її, 25-ту після цього взагалі хотіли розформувати, але щось сподобалось київським баригам і потім вже та ж 25-та блокувала учбову базу Правого Сектору під Павлоградом.
Безвідмовний преторіанець, аж за шість днів війни встиг швиденько оформити Героя України, ще навіть фамілії тих, хто загинув у Гостомелі не були відомі! А цей вже Гирой!
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19.02.2024 18:38
+8
дякую за правду і чомусь не здивований, все в рамках лінії оп
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19.02.2024 18:44
+8
Під час війни, тут тільки зрадники можуть отримати важливу посаду
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19.02.2024 18:46
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Чекаємо вихід в ЗМІ
Розпочне як Павлюк із бачення здачі півдня?
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19.02.2024 18:32 Ответить
А що таке ці "об'єднані сили" ? Інши сили у нас раз'єднані ?
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19.02.2024 21:29 Ответить
Павлюк
https://censor.net/ua/news/3474195/vryatuvaty_mariupol_bulo_nemojlyvo_pavlyuk
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19.02.2024 18:36 Ответить
Б***ь, хлопчики вже шиють усе білими нитками.
Спочатку Хирой Майдана Плахута буде командувать зельонм ополчениієм.
Тепер бувший командир 25-ї бригади ВДВ. ПамҐятатєте, як вони єдині з усіх бригад ВДВ України почали марш на подавлення Майдану, і тільки люди на рейках у Новомосковську і смертельне ДТП їх зупинило. Під командуванням Содоля! І як та ж 25-та, під його командуванням віддала Гіркіну шість БМД під Славянськом в тому чіслі і ту знамениту Нону. Її, 25-ту після цього взагалі хотіли розформувати, але щось сподобалось київським баригам і потім вже та ж 25-та блокувала учбову базу Правого Сектору під Павлоградом.
Безвідмовний преторіанець, аж за шість днів війни встиг швиденько оформити Героя України, ще навіть фамілії тих, хто загинув у Гостомелі не були відомі! А цей вже Гирой!
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19.02.2024 18:38 Ответить
дякую за правду і чомусь не здивований, все в рамках лінії оп
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19.02.2024 18:44 Ответить
М-да...а що далі буде?
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19.02.2024 18:45 Ответить
Вішати будемо , бо , бо..
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19.02.2024 18:52 Ответить
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19.02.2024 18:53 Ответить
Невже не зрозуміло? Здадуть Україну пуйлу.
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19.02.2024 18:57 Ответить
Багато крові тоді буде і особливо "всякої-какаяразніци" бо не все так просто!
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19.02.2024 19:02 Ответить
Известная ТВАРЬ! На ней клейма ставить негде! 16 апреля 2014 года в районе Славянска ,при попустительстве Содоля ,сепаратистами были заблокированы подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВДВ Вооружённых сил Украины . По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-%D0%94 БТР-Д и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F БМД ) у днепропетровских десантников производилось под руководством Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону сепаратистов.
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19.02.2024 18:54 Ответить
Цитата із статті «Юрій Содоль народився 26 грудня 1970 року в родині військових». Маю надію що його батьки в радянській армії не служил замполітами чи офіцерами КДБ і виховали сина патріотом України. Родина в якій виховуються діти і особливо батьки мають великий вплив на подальше їх світосприйняття.
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19.02.2024 19:09 Ответить
Діти військових ніколи не вчили українську мову. Вони були звільнені від цього уроку
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19.02.2024 19:58 Ответить
не неси херню...
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20.02.2024 09:47 Ответить
Не так: вони мали факультатив, могли ходити, могли не ходити. То вони не ходили на уроки української.
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21.02.2024 00:54 Ответить
Це ти тому аж в Польщу втік?
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19.02.2024 19:16 Ответить
А ти мне квартиру хотел дать пожить?
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19.02.2024 19:18 Ответить
А тобі в Польщі дали?
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19.02.2024 19:21 Ответить
А ти шо, більшу пропонуєш, п*****ол? У мені з рідні тільки тут у Польщі і залишилися - в Україні не дожили до щасливих зелених днів...
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19.02.2024 19:24 Ответить
Ну я ж не знаю яку тобі там дали, щоб порівняти. Але в мене складається таке враження шо ти прокацаплене падло, яке з 2014-го звало ***** на бамбас, а коли ***** прийшло то втекло не до *****, а в Польщу.
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19.02.2024 19:26 Ответить
Шаріков! Дебіл - це на все життя! І ще запитай у мами - вона тебе не стоячи народжувала? Бо більше немає про що говорити з чолоіком, який все про всіх знає... От тільки маму перепитай, щоб уже було "Клуб знатоков"...
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19.02.2024 19:30 Ответить
Я своїй мамі дебільних запитань не збираюсь задавати. А судячи по твоїй реакції то я десь близький до своїх прогнозів. А чого не хочеш взяти в руки зброю та захищати Україну? У мене не запитуй, я на жаль, не можу це зробити по причині фізичної вади.
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19.02.2024 19:36 Ответить
Та я вже зрозумів - "в воєнноє опасен"? Вада в тебе ще й моральна - "не суди і не будешь осудженим" тобі мама забула сказати, а до церкви не дійшов...
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19.02.2024 19:46 Ответить
Чуєш, дебіле, я написав шо у мене фізична вада, а не психічна, чи психологічна. А в тебе напевно вона.
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19.02.2024 21:36 Ответить
ну шо, майнуті, дострибалися? знімайте кастрюлі, хазяїва повернулися!
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19.02.2024 19:32 Ответить
***** сосни
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19.02.2024 21:53 Ответить
про шість БМД пам"ятаю, так це той Херой???
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19.02.2024 18:45 Ответить
Під час війни, тут тільки зрадники можуть отримати важливу посаду
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19.02.2024 18:46 Ответить
усім покуй на чергового сраколиза.
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19.02.2024 18:47 Ответить
А "усім", це кому саме?
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19.02.2024 19:00 Ответить
Скільки ж тих блд генералів???сформувати може з них бригаду, нехай покажуть "калхознікам"як воювати в штурмах?
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19.02.2024 18:48 Ответить
інфа із ЗМІ
"в лютому 2015 року було прийнято Указ президента №39/2015 року, в якому було прописано нову структуру командування. Так ось, в цьому вже призабутому документі було передбачено 151 генеральську посаду. Не менш цікавий приводиться також розклад за родами військ - якщо, наприклад, наявність досить великої кількості генералів в Сухопутних військах ще якось можна пояснити створенням нових підрозділів і з'єднань, то, наприклад, дуже складно з позиції формальної логіки говорити про адекватну кількість таких посад, наприклад, в командуванні повітряних сил (20) або 13 (!) адміралів і генералів в командуванні Військово-морських сил."
.....тут не враховані бригадні генерали
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19.02.2024 18:57 Ответить
А скільки їх ще на пенсії,з різних структур...
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19.02.2024 19:01 Ответить
По твоєму всі хто вийшов на пенсію повинні зразу здохнути?
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19.02.2024 19:20 Ответить
Це по твоєму.
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19.02.2024 19:59 Ответить
Чого це по моєму. По моєму якраз навпаки.
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19.02.2024 21:35 Ответить
Це твоя думка.
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20.02.2024 09:03 Ответить
Поки ця *солянка*спрацюється між собою,буде багато поганих звісток.
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19.02.2024 19:36 Ответить
А коли спрацюється, то буде парад на Хрещатику! Россійських військ!
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19.02.2024 19:47 Ответить
Опять двадцать пять. И звание и ордена при той власти. И опять двадцать пять что-то не так сейчас.
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19.02.2024 19:36 Ответить
Из командующих можно целую бригаду набрать.
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19.02.2024 19:42 Ответить
Нічого не стверджую, аде.. Не встиг Зеля звільнити Залужного, і немиа Авдіївки. Більш того ворог наступає. Хтось в ОП відпрацовує іудени гроші
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19.02.2024 19:46 Ответить
А чим Наєв не влаштовував? Дуже активно на Півночі оборону укріплював?
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19.02.2024 20:05 Ответить
Якщо буде здано ще щось - траба ******* ту зеленоту
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19.02.2024 21:54 Ответить
 
 