Байден готов обсудить помощь Украине со спикером Палаты представителей Джонсоном
Президент США Джо Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине и другим союзникам США, если тому "есть что сказать".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Байден убежден, что республиканцы "совершают большую ошибку", не отвечая на угрозы России. "Как они уходят от угрозы со стороны России, отвращаются от НАТО, от того, чтобы выполнять наши обязательства. Это шокирует. Я никогда такого не видел", - заявил президент США, отвечая на вопросы прессы по прибытии в Белый дом.
Байден ранее критиковал республиканцев за нежелание принять закон о помощи и решение спикера Джонсона отправить Палату представителей на двухнедельные каникулы без голосования за законопроект.
Напомним, Нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Але не за перехід кордону в пошуках безпеки, наприклад, від місцевої мафії.
як же так - тепер, що майже всі "магашисти"?
Проходили ми вже таке в 2019-му! Тепер ви ***** намагаєтесь в себе в США аналогічне влаштувати.
Здохни, мразь трампівська
Треба взяти до уваги, що це преса з демократичним ухилом
CNN довіряють 67% демократів, NBC News - 61%, ABC News - 60%, https://ms.detector.media/trendi/post/28797/2022-01-12-polyaryzovani-televizorom-yak-media-zbilshuyut-prirvu-mizh-amerykantsyamy/ CBS News - 59% , The New York Times - 53%.
Республіканці віданні одному каналу - Fox News, йому довіряють 65% консерваторів.
Опитування зробила "демократична" преса
Тепер лише повстання може врятувати їх, кацап свою орду туди не підтягне поки в Україні йде війна.
Слава самураям , і - Курильські острови це - Японія . !! Русня - вон нах звідти .!
он может даже ни о чём не договориться с Байденом, но выйдя от него скажет журналистам: дед пошёл на уступки и теперь я могу ставить бюджет на голосование
а Трамп облизнётся - его поставили на счётчик и нужно где-то искать сотни миллионов долларов - тут уже не до Мексики, и не до Украины
Нет ну просто как дети...
Перефразовуючи відомого харківського гангстера Гепу - он рижий, єму денег никто не даст.
Отсюда, отказ Байдена предоставить Украине Ленд-лиза (сотни самолетов, танков...), согласованый двумя палатами Конгресса, еще 9 мая 2022, и капельное поставка вооружений.
Эта капельная поставка вооружений, в пакете на 2024, снижена в 2 раза, чем в 2023....
Только, сейчас, политологи и журналисты поняли, что Трамп ,,говорит по делу,, , если Путин не пойдет на сделку, я дам Украине столько оружия.....
Нужно было 2 года полоскать Трампа, чтобы понять, что Трамп ,,говорит по делу,,..., увы, видимо, гранты для журналистов от демпартии, работали против Украины.