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Байден (2764) Конгресс США (1208) США (24852) Джонсон Майк (124)

Байден готов обсудить помощь Украине со спикером Палаты представителей Джонсоном

байден

Президент США Джо Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине и другим союзникам США, если тому "есть что сказать".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден убежден, что республиканцы "совершают большую ошибку", не отвечая на угрозы России. "Как они уходят от угрозы со стороны России, отвращаются от НАТО, от того, чтобы выполнять наши обязательства. Это шокирует. Я никогда такого не видел", - заявил президент США, отвечая на вопросы прессы по прибытии в Белый дом.

Байден ранее критиковал республиканцев за нежелание принять закон о помощи и решение спикера Джонсона отправить Палату представителей на двухнедельные каникулы без голосования за законопроект.

Читайте также: Бездействие Конгресса США привело к заметным успехам российских войск и выходу ВСУ из Авдеевки, - Байден

Напомним, Нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.
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Топ комментарии
+9
пів року назад польські "фермери" були польськими "перевізниками". Цікаво, одні і ті самі пики з "Конфедерації" , які уже примелькались, влітку будуть польськими "ткачами"?
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19.02.2024 20:05
+7
Для начала с польскими "фермерами" надо обсудить, как доставлять будете, если что...
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19.02.2024 19:46
+7
А тим часом - Япония предоставит Украине помощь на $12,1 млрд, из них $4,7 млрд Киев получит до конца февраля .. ))

Слава самураям , і - Курильські острови це - Японія . !! Русня - вон нах звідти .!
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19.02.2024 20:24
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Це вже шось -- крига скресла
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19.02.2024 19:44 Ответить
ні. Я читав його Джонсона месагу - він хоче говорити лише по кордону.
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19.02.2024 19:53 Ответить
Хаи виходять на кордон - може потім і Украіна дозріє - шо вони зіидуться вже плюс
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19.02.2024 19:58 Ответить
там магашисти хочуть руками Байдена та демократів здобути диктаторські повноваження влади стосовно мігрантів (не до розстрілів, але все ж ув'язнень, навіть легальних мігрантів). Байден і демократи на таке ніколи не підуть.
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19.02.2024 20:16 Ответить
Ну таке -- латиноси теж далеко не св"яті -- поробили там 5-ти км тунелі -- туди топають люди і наркота -- назад бабоси . Ну - да Баиден не купиться - бо це буде демократам удар під дих
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19.02.2024 20:26 Ответить
ну так за контрабас наркоти - у всьому світі передбачені нари.Тут не обговорюється.
Але не за перехід кордону в пошуках безпеки, наприклад, від місцевої мафії.
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19.02.2024 20:38 Ответить
Нещодавнє https://www.cbsnews.com/news/cbs-news-opinion-poll-americans-border-crisis/ опитування CBS показало, що 70 відсотків респондентів не схвалюють те, як Байден займається питаннями імміграції. Крім того, 63 відсотки опитаних заявили, що адміністрація повинна бути жорсткішою до тих, хто прибуває на кордон.

як же так - тепер, що майже всі "магашисти"?
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19.02.2024 20:36 Ответить
ще раз: ти магашист ****** своєю брехнею в стилі зебільно-беніного Г+Г!
Проходили ми вже таке в 2019-му! Тепер ви ***** намагаєтесь в себе в США аналогічне влаштувати.
Здохни, мразь трампівська
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19.02.2024 20:40 Ответить
Що саме в опитуванні CBSNews є брехнею?

Треба взяти до уваги, що це преса з демократичним ухилом
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19.02.2024 21:25 Ответить
Доповнення для ботів

CNN довіряють 67% демократів, NBC News - 61%, ABC News - 60%, https://ms.detector.media/trendi/post/28797/2022-01-12-polyaryzovani-televizorom-yak-media-zbilshuyut-prirvu-mizh-amerykantsyamy/ CBS News - 59% , The New York Times - 53%.
Республіканці віданні одному каналу - Fox News, йому довіряють 65% консерваторів.

Опитування зробила "демократична" преса
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19.02.2024 21:18 Ответить
Для начала с польскими "фермерами" надо обсудить, как доставлять будете, если что...
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19.02.2024 19:46 Ответить
пів року назад польські "фермери" були польськими "перевізниками". Цікаво, одні і ті самі пики з "Конфедерації" , які уже примелькались, влітку будуть польськими "ткачами"?
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19.02.2024 20:05 Ответить
Я гадаю їм краще підійде на наступний раз протесту вибрати гільдію хвойд Польських
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19.02.2024 20:22 Ответить
польські блокувальники кордону це тіж самі раша-трампісти.Одні в США блокують допомогу через кордон ,а другі "пшеки" ,з відома і згоди польської протрампівської влади на чолі із "дудкіним" і "тусклим" - блокуютькордон України з ЄС....
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19.02.2024 20:33 Ответить
З Джонсоном не дід має говорити,а хтось з м'язами)
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19.02.2024 19:54 Ответить
Чергови балачки. Розмовам нема краю, а рашисти чогось не чекають. Щось підсказує що все іде за планом ОП. Ціікаво, яку посаду займе Єрмак, якщо Україна програє?
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19.02.2024 19:55 Ответить
Удвох будуть з Нас реготати..??
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19.02.2024 19:55 Ответить
" якщо тому "є що сказати"" --йолму нема чого сказати. Він тупо виконує ту роботу, заради якої його туди призначили.
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19.02.2024 19:58 Ответить
... але після того, як Джонсон з канікул повернеться. Не треба псувати людині відпустку своїми війнами, смертями....
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19.02.2024 19:59 Ответить
Что-то подсказывает что Байден летит на выборах. Что-то похожее было недавно и у нас.
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19.02.2024 20:10 Ответить
Так, эта, если Украину сомнут, придется за польшу впрегаться. Этот дурачог, Джонсон, вкурсе?
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19.02.2024 20:24 Ответить
А блокувальники потім рашку заблокують, досвід то вже є
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19.02.2024 20:38 Ответить
Як в Угорщині, влада у Польщі уже захоплена рашистами. Уже немає потреби впрєгатса.
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20.02.2024 16:18 Ответить
Так, що, вони наразi за ОДКБ будуть воювати?
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20.02.2024 22:01 Ответить
Для чого воювати? Влада у Польщі захоплена безкровним беззбройним бабловим методом, як до речі в Україні, Угорщині, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Грузії. Чим вам не відновлення імперії?
Тепер лише повстання може врятувати їх, кацап свою орду туди не підтягне поки в Україні йде війна.
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21.02.2024 12:01 Ответить
А тим часом - Япония предоставит Украине помощь на $12,1 млрд, из них $4,7 млрд Киев получит до конца февраля .. ))

Слава самураям , і - Курильські острови це - Японія . !! Русня - вон нах звідти .!
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19.02.2024 20:24 Ответить
єто уже норм сума...японцы красавчики
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19.02.2024 20:31 Ответить
От дебіл! Тоді, коли Джонсон сам хотів зустрітися з Бідоном, він відмовився, а от тепер, коли вся Палата пішла на канікули, він уже готовий, ***!
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19.02.2024 20:29 Ответить
Вчора слухав блогера із США Швеця, так він розповідав, що суд по цивільних справах сказав, що Трамп шахрай і зобов'язав виплатити майже пів мільярда доларів США. А після того, як його дружбан пуйло вбило опозиціонера, то багато лектората республіканців просто пішли від Трампа і заборонили проводити різні транзакції та покурки-продажі кацапам, щоб відмити мільярди. То про що можна допомовлятися із шахраєм? Швець розповів, що пан Зеленський навмисно, чи якось незрозуміло чому, образив представників від сенаторів республіканської партії США. Навіщо він це зробив? Не пустив до представників західного світу Порошенка, а сам нагадив в стилі дипломатії "донецько-криворізьких пацанів 90-х".
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19.02.2024 20:32 Ответить
В Трампа рейтинг росте,електорат точно не пішов.А Швець кдебіст і казав,що москалі не нападуть.
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19.02.2024 21:31 Ответить
Та Ви шо? З якого це переляку нормальні, мислячі американці мають підтримувати шахрая? Це ж не Україна де 73% підтримали зграю шахраїв. Кажите Швець кедебіст? А батько єрмака не кедебіст? А брат полодяка не в тій шайці? А "квартал" в КВН не на кдб працював?
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19.02.2024 22:02 Ответить
Доказів за шахрайство немає.В суді справи розвалюються.І навіть батьки Сірського живуть на москальщині.
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19.02.2024 23:44 Ответить
Бо в генітального піаніста на мазі договорняк з х.... про капітулірен. А ось бувший спікер від РП Чейні мощно видала проти оранжевого Донні - праве крило Х......
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19.02.2024 21:43 Ответить
заколыхалась земля под Трампом, и Джонсон начал думать о своей карьере
он может даже ни о чём не договориться с Байденом, но выйдя от него скажет журналистам: дед пошёл на уступки и теперь я могу ставить бюджет на голосование
а Трамп облизнётся - его поставили на счётчик и нужно где-то искать сотни миллионов долларов - тут уже не до Мексики, и не до Украины
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19.02.2024 20:34 Ответить
ще до цього далеко, він ще здатен платити навіть тут на цензорі своїм ломам: зверни увагу наприклад, на
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19.02.2024 20:43 Ответить
Хто платить на цензорі? Трамп?
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19.02.2024 21:33 Ответить
Цілий спікер відпочиває, а тут якийсь каламутний уїбок з Білого дому його турбуватиме.
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19.02.2024 20:44 Ответить
так Байден-то готов, а Джонсон не готов, ему пофигу )
Нет ну просто как дети...
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19.02.2024 20:59 Ответить
Не яух себе дети! С большими письками…
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19.02.2024 22:01 Ответить
Бла бла бла бла ні про що…. А в Україні тім часом люди гинуть. А на тебе ж Байден сподівалися… чому ти лендліз не підписав, де зброя яку ти обіцяв? Розчаруванню українців не має меж
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19.02.2024 22:00 Ответить
А ще Швець з гумором розповідав як ОД (оранжевий донні) почав рекламувати шузи із своїм лейблом (як в минулу кампанію бейсболки). Його підкосило рішення суду про те, що він не помазанник божий, а просто оранжевий Донні. І суди завертілись.
Перефразовуючи відомого харківського гангстера Гепу - он рижий, єму денег никто не даст.
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19.02.2024 22:04 Ответить
Кредо Байдена не дать Украине одержать победу, и не допустить поражение.
Отсюда, отказ Байдена предоставить Украине Ленд-лиза (сотни самолетов, танков...), согласованый двумя палатами Конгресса, еще 9 мая 2022, и капельное поставка вооружений.
Эта капельная поставка вооружений, в пакете на 2024, снижена в 2 раза, чем в 2023....
Только, сейчас, политологи и журналисты поняли, что Трамп ,,говорит по делу,, , если Путин не пойдет на сделку, я дам Украине столько оружия.....
Нужно было 2 года полоскать Трампа, чтобы понять, что Трамп ,,говорит по делу,,..., увы, видимо, гранты для журналистов от демпартии, работали против Украины.
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20.02.2024 00:23 Ответить
1 вопрос. О какой сделке идет речь?
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20.02.2024 01:05 Ответить
Стара лисиця, мовчки виконай закон про ленд-ліз і не роби всім мізки.
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20.02.2024 07:42 Ответить
 
 