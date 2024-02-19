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дети (6345) оккупация (9992) Херсонщина (4386)

С оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей

діти

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 14-летнюю сироту, которая после смерти бабушки осталась одна на оккупированной территории. Вместе с ней удалось выехать еще четырем детям с родителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девочка. Но сегодня он на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Она – одна из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсона", - написал Прокудин.

Как отметил глава ОВА, вместе с девочкой удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.

Смотрите также: Три семьи с четырьмя детьми выехали из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Прокудин поблагодарил всех, кто вырывает детей из ужасов оккупации.

"С начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона", - добавил Прокудин.
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Прошу зрозуміти адекватно наступний допис....

Це те саме дитя "травневих шпшликів"? Чи може то дитя "не виходьте з дому"? А може це дитя "вони теж люди"?
Мене вже починає бісити те, що ці дєрьмаківські узеленськи своє "проє@алі" лютого 2022-го починають "впарювати" як власну перемогу, коли хоч одну душу (як ось ця дитина) рятують після того, як зрекли і її, і її родину та всіх її знайомих на поневолення московитами завдяки "потужно-незламній" підготовці до того, що вони називали "істерією західних ЗМІ" та "нагнітанням"...

Щоб усім цим курвам це повернулося сторицею!
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19.02.2024 20:53 Ответить
Просте питання до влади,***** ВИ ЇХ ТАМ ПОКИНУЛИ !!???
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20.02.2024 04:29 Ответить
 
 