С оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 14-летнюю сироту, которая после смерти бабушки осталась одна на оккупированной территории. Вместе с ней удалось выехать еще четырем детям с родителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девочка. Но сегодня он на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Она – одна из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсона", - написал Прокудин.

Как отметил глава ОВА, вместе с девочкой удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.

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Прокудин поблагодарил всех, кто вырывает детей из ужасов оккупации.

"С начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона", - добавил Прокудин.