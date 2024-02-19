С оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 14-летнюю сироту, которая после смерти бабушки осталась одна на оккупированной территории. Вместе с ней удалось выехать еще четырем детям с родителями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девочка. Но сегодня он на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Она – одна из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсона", - написал Прокудин.
Как отметил глава ОВА, вместе с девочкой удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.
Прокудин поблагодарил всех, кто вырывает детей из ужасов оккупации.
"С начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона", - добавил Прокудин.
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Це те саме дитя "травневих шпшликів"? Чи може то дитя "не виходьте з дому"? А може це дитя "вони теж люди"?
Мене вже починає бісити те, що ці дєрьмаківські узеленськи своє "проє@алі" лютого 2022-го починають "впарювати" як власну перемогу, коли хоч одну душу (як ось ця дитина) рятують після того, як зрекли і її, і її родину та всіх її знайомих на поневолення московитами завдяки "потужно-незламній" підготовці до того, що вони називали "істерією західних ЗМІ" та "нагнітанням"...
Щоб усім цим курвам це повернулося сторицею!