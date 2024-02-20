"Шахеды" атаковали Полтавщину: под ударом промышленный объект, начался пожар

Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом оказался промышленный объект.

"Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

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