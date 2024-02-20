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Полтавщина (1052) дроны (3563)

"Шахеды" атаковали Полтавщину: под ударом промышленный объект, начался пожар

шахед

Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом оказался промышленный объект.

"Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

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Топ комментарии
+6
А написали, що збили 23 з 23. Напевно забули скоординувати свою брехню, бо в нас як і у кацапів "патєрь нет".
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20.02.2024 08:21
+5
Я знаю хто. Це ті, хто злив операцію по Вагнерівцям. Спитайте у Безмозглої . Вона точно не дасть збрехати. Ну, а Бонетряпка Боневтікович тут звичайно не при чому.
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20.02.2024 07:50
+4
Хто б, куда б і чого б не викладав - при належним чином організованій і забезпеченій ППО і ПРО країни такого б не відбулося. Два (2!!!) роки війни а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни (навіть важливих стратегічних об"єктів!).
Таке керівництво не має права бути при владі і на свободі і малювати свої продажні пики на екранах і по закордонах.! Це камарілья, котра свідомо дає знищити країну, обезголовити і знищити Армію в "котлах", а потім кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам (нате! як домовлялися!)
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20.02.2024 08:23
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Там минулого тижня у фб хтось виклав знімки роботи КрАЗу...
Як запрошення,бийте по нас...
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20.02.2024 07:31 Ответить
Я знаю хто. Це ті, хто злив операцію по Вагнерівцям. Спитайте у Безмозглої . Вона точно не дасть збрехати. Ну, а Бонетряпка Боневтікович тут звичайно не при чому.
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20.02.2024 07:50 Ответить
Виглядає смішно,але я не здивуюсь,що в генеральному штабі кацапів організований окремий медіацентр по моніторингу українських інформаційних ресурсів.А там чого тільки немає,і аналіз карти бойових дій,і аналіз подій на фронті,і інформація з постачанням допомоги партнерами, і новинки нашої військової промисловості,і аналіз вдалих і невдалих військових операцій...Всі про все хочуть знати,ну а чому б і кацапам про це не послухати,зробити висновки,уточнити інформацію через внутрішню агентуру і опля! Прилетіло туди,прилетіло сюди.Хто небудь аналізує чому так стається,чи ми думаємо,що щось летить аби куди летіти? З кацапами все зрозуміло,але багато незрозумілого і дикого в цій війні і з нашого боку.
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20.02.2024 09:04 Ответить
На металлургическом заводе в Саратовской области произошел взрыв, есть пострадавшие
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20.02.2024 08:16 Ответить
А написали, що збили 23 з 23. Напевно забули скоординувати свою брехню, бо в нас як і у кацапів "патєрь нет".
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20.02.2024 08:21 Ответить
то рос СМИ пишут что попали по промышленному объекту
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20.02.2024 08:24 Ответить
До чого тут рос. змі? Це Філіп Пронін пише, голова Полтавської ОВА. Ви новину читали?
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20.02.2024 08:26 Ответить
рос СМИ подписываются - Філіп Пронін
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20.02.2024 08:29 Ответить
Це офіціний канал голови ОВА, ніяке це не рос. ЗМІ.
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20.02.2024 08:31 Ответить
Я не читатель , Я писатель 🖉
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20.02.2024 08:33 Ответить
Прильоти були. І збивали теж. Могло бути гірше.
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20.02.2024 09:02 Ответить
Хто б, куда б і чого б не викладав - при належним чином організованій і забезпеченій ППО і ПРО країни такого б не відбулося. Два (2!!!) роки війни а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни (навіть важливих стратегічних об"єктів!).
Таке керівництво не має права бути при владі і на свободі і малювати свої продажні пики на екранах і по закордонах.! Це камарілья, котра свідомо дає знищити країну, обезголовити і знищити Армію в "котлах", а потім кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам (нате! як домовлялися!)
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20.02.2024 08:23 Ответить
а хто сбил 6 самолетов за 3 дня ?
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20.02.2024 08:25 Ответить
Давай вгадаю - Осел. Ні?
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20.02.2024 09:24 Ответить
не тратьте куме сили ,спускайтеся на дно
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20.02.2024 08:28 Ответить
Уже і так на "дні". Далі спускатися нікуди...
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20.02.2024 09:52 Ответить
стало цікаво,знайшов новину на poltava.to дійсно пишуть, що все збито,23три з. 23х і пишуть що попадання в промисловий об'єкт,в одній новині,в одній колонці,правда абзаци різні,як хочеш так і розумій.Чи заводом збивали, чи з математикою погано,чи просто вже ніхто не заморочується на такі дрібниці,чи так і задумано для того щоб новини єдині були.
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20.02.2024 12:30 Ответить
 
 