Уничтожены 23 из 23 запущенных "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 20 февраля 2024 года противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечают, к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля
Как отмечается, ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.
В Полтавской области под ударом промышленный объект, начался пожар.
Пожалуйста, подождите...
запущенихпомічених (визначених )"Шахедів".
Всі інші просто пролетіли непоміченими - тому і не попали в статистику!
Ще можна десь на кордоні із Молдовою пару штук знайти випадково ....
Про це повідомив у https://t.me/poltavskaOVA/12552 телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує .
За його словами, під ударом опинився промисловий обʼєкт.
"Це спричинило . До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні. Джерело: ОДНА новина протиречить іншій,ви там якось може хоч кави випийте!
После сбития, шахед не летит по заданной траектории на заданную цель, а просто падает вниз и взрывается.
А упасть сбитый шахед может на что угодно, и на дом, и на заправку и на дорогу с автомобилями.
Вот отсюда пожары и разрушения, а иногда и люди гибнут.
Тоже самое и с сбитыми крылатыми и баллистическими ракетами.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!