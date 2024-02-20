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дроны (3563) Воздушные силы (2005)

Уничтожены 23 из 23 запущенных "Шахедов", - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 20 февраля 2024 года противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечают, к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается, ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В Полтавской области под ударом промышленный объект, начался пожар.

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Топ комментарии
+12
23 з 23? Дві новини нижче - «Шахеди" атакували Полтавщину: під ударом промисловий об'єкт, здійнялася пожежа…
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20.02.2024 07:56
+10
Пам'ятаю брехню на 1 січня 2023 року. Тоді казали що ніхто не постраждав. А вже через місяць писали про смерті людей у новорічну ніч від атаки росіян. Єдиний марафон бреше. Я за відкриття всіх жертв війни. Суспільство України це не малі діти і повинні і мають право знати всю страшну ціну війни хоча б у втратах людей.
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20.02.2024 08:05
+8
Все сбили, потерь нет... Только потом пожары тушат десятки единиц техники. Надоели уже эти "сводки кокашенкова."
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20.02.2024 07:59
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Наконец-то... А то все Запад не помогает наглости второе счастье.
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20.02.2024 07:54 Ответить
23 з 23? Дві новини нижче - «Шахеди" атакували Полтавщину: під ударом промисловий об'єкт, здійнялася пожежа…
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20.02.2024 07:56 Ответить
Єдиний марафон же.
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20.02.2024 07:59 Ответить
Коли вибило вікна "з м'ясом" і скрутило у баранячий ріг двері у сусідів і пішов тріщинами мій будинок і багато будинків у радіусі 3 км теж казали що то були тільки уламки.
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20.02.2024 08:02 Ответить
Знайомі теж казали, що коли в київській області впали "уламки" і сказали, що "пошкоджено будинок", то насправді там пів вулиці знесло.
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20.02.2024 08:25 Ответить
Можна просто підбити,і тоді шахед падає і вибухає,добре,якщо це десь у полі.А при прямому попаданні снаряда з «гепарду»його дійсно розносить на уламки,які не спричиняють значної шкоди.
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20.02.2024 09:03 Ответить
Знищено 23 із 23 запущених помічених (визначених )"Шахедів".
Всі інші просто пролетіли непоміченими - тому і не попали в статистику!
Ще можна десь на кордоні із Молдовою пару штук знайти випадково ....
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20.02.2024 08:43 Ответить
То падають уламки зі збитих. Тому й загорається. Новина хороша. Вперше збиті всі «Шахеди».
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20.02.2024 09:15 Ответить
Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив у https://t.me/poltavskaOVA/12552 телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує .

За його словами, під ударом опинився промисловий обʼєкт.

"Це спричинило . До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні. Джерело: ОДНА новина протиречить іншій,ви там якось може хоч кави випийте!
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20.02.2024 07:56 Ответить
Так зе ж нещодавно поповнив команду однодумців.Вже пішли результати,всі пишуть що все збивають.
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20.02.2024 08:00 Ответить
Вже йому мабуть варто змінити прізвище на ЗЄрленський, бо у нас країною керує в антикоституційний спосіб його секретар(ша),і ні в кого немає питань, в жодної так називаємої гілки влади...
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20.02.2024 08:21 Ответить
Або Зєрмак. Все одно - вони "солодка парочка". Один не може без іншого бо повний нуль (ні сказати, ні підписати, ні зробити, ні нюхнути), інший - під прикриттям.
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20.02.2024 09:21 Ответить
До речі гупнуло дебело і горіло довго...
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20.02.2024 08:05 Ответить
Та не довго.
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20.02.2024 09:04 Ответить
Але цей напад стався півтори години тому!!! І про це ще офіційних повідомлень немає!
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20.02.2024 08:26 Ответить
Я живу(якщо взяти по прямій) в 6 км, тому знаю що палало вночі!
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20.02.2024 08:33 Ответить
Все сбили, потерь нет... Только потом пожары тушат десятки единиц техники. Надоели уже эти "сводки кокашенкова."
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20.02.2024 07:59 Ответить
Когда сбивают шахед, он в воздухе не растворяется, а взрывчатка не испаряется.
После сбития, шахед не летит по заданной траектории на заданную цель, а просто падает вниз и взрывается.
А упасть сбитый шахед может на что угодно, и на дом, и на заправку и на дорогу с автомобилями.
Вот отсюда пожары и разрушения, а иногда и люди гибнут.
Тоже самое и с сбитыми крылатыми и баллистическими ракетами.
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20.02.2024 08:17 Ответить
Ну тоді треба писати правду, що його не збивають а просто міняють траєкторію? Я правильно зрозумів ваш коментар?
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20.02.2024 08:34 Ответить
Пам'ятаю брехню на 1 січня 2023 року. Тоді казали що ніхто не постраждав. А вже через місяць писали про смерті людей у новорічну ніч від атаки росіян. Єдиний марафон бреше. Я за відкриття всіх жертв війни. Суспільство України це не малі діти і повинні і мають право знати всю страшну ціну війни хоча б у втратах людей.
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20.02.2024 08:05 Ответить
Честь і хвала тим, хто захищає небо над головою українців. Немає хвали брехунам з команди клоуна.
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20.02.2024 08:13 Ответить
пипипипи
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20.02.2024 08:48 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.02.2024 08:50 Ответить
 
 