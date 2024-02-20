Блокирование польско-украинской границы не имеет оправдания, - МИД
В Министерстве иностранных дел призвали польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций по блокированию границы.
Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - подчеркнул он.
По словам Николенко, граница Польши и Украины - это и граница ЕС, поэтому она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.
"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцировать дальнейшее обострение двусторонних отношений.
В то же время протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", - отметил спикер МИД.
МИД призывает польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.
"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать в защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - подытожил Николенко.
Пожалуйста, подождите...
Люді прості, недалекі, з такими легко працювати "красним агітаторам".
Ці контракти наразі є безстроковими на період дії режиму воєнноно стану.
Тому немає ніяких тилових чи нетилових прикордонників, а є частини Сил оборони України, які служать і воюють на ротаційній основі.
Історія нічому не вчить тих безприницпних гоноровитив спекулянтів...
І воно тут явно не бреше.
Бреше палковніца люся як завжди.
Чому так?
Бо поляки самі хотять торгувати і заробляти гроші, і тому бояться щоб Україна їх поступово не випередила
Але мабуть відносини з поляками зіпсуються особливо коли зараз важкий час і поляки підступно таке вчинили
А все це показує що ЄС немає єдності, тобто такі країни як Польща, Угорщина без вступу в ЄС жили б не зовсім добре
А коли за рахунок ЄС трохи підняли економіку то починають качати права, які є проти України
І про які добросусідські відносини йде мова?
Забороніть польські товари, треба вдарити польських фермерів по кишені
Надлишки товарів поляки продають Україні, і багато на цьому заробляють
Все що треба перекрити надходження польських товарів
2023 год! Україна поставила у Польшу 4.3 млн тон зернових.
РФ поставила в Польшу 12 млн тон!
Зараз польські так звані «протестуючи», блокують 6 пунктів перетину України.
Просто ніж у спину! Просто зрада!
Свою бездіяльність протягом війни посадовці МЗС чудово виправдовують. Навіть цей виЗЕр орієнтований на внутрішнього споживача.