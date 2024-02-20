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МИД (6807) Польша (8149) Николенко Олег (301)

Блокирование польско-украинской границы не имеет оправдания, - МИД

польща,ніколенко

В Министерстве иностранных дел призвали польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций по блокированию границы.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - подчеркнул он.

По словам Николенко, граница Польши и Украины - это и граница ЕС, поэтому она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцировать дальнейшее обострение двусторонних отношений.

В то же время протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", - отметил спикер МИД.

МИД призывает польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать в защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - подытожил Николенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, - МИД

Олег Ніколенко
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Топ комментарии
+16
Мені просто цікаво - російські танки польські фермери будуть так само завзято зупиняти і блокувати на кордоні?
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20.02.2024 11:19
+9
читайте історію - щоб потім бути готовим до подій - вона циклічна...
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20.02.2024 11:20
+9
Танки - десь там далеко, і абстрактні. Розповіді про космічні збитки від України - ось вони.
Люді прості, недалекі, з такими легко працювати "красним агітаторам".
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20.02.2024 11:23
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Мені просто цікаво - російські танки польські фермери будуть так само завзято зупиняти і блокувати на кордоні?
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20.02.2024 11:19 Ответить
Танки - десь там далеко, і абстрактні. Розповіді про космічні збитки від України - ось вони.
Люді прості, недалекі, з такими легко працювати "красним агітаторам".
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20.02.2024 11:23 Ответить
Ага вже!Польське опзже за двадцять днів то того як рашка має напасти втече у білорусь московію і т д.А ті наївні дурачки які повелись на заклики про блокування попадуть під бомби!
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20.02.2024 11:25 Ответить
Вони ж не блокують Білорусько-російський кордон.
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20.02.2024 11:57 Ответить
Так. Будуть зустрічати раком з вітально знятими споднями на навазеліненими дупами.
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20.02.2024 12:11 Ответить
читайте історію - щоб потім бути готовим до подій - вона циклічна...
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20.02.2024 11:20 Ответить
Предлагаю, отетих тыловых ухилянтов пограничников, которые не понятно что охраняют на западной границе, а устраивают сафари на людей, то кинуть кароче их на польских фермеров, пусть наваляют им дубинами по хребту. Хоть какая-то польза от них будет. Еще и Килю Митбола захватите с собой
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20.02.2024 11:20 Ответить
як ви собі це уявляєте?
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20.02.2024 11:23 Ответить
Не пишіть більше таких невдалих коментарів, бо всі прикордонники служать за контрактами, в яких прописаний обов'язок перебування у трьохмісячному відрядженні в зоні бойових дій.
Ці контракти наразі є безстроковими на період дії режиму воєнноно стану.
Тому немає ніяких тилових чи нетилових прикордонників, а є частини Сил оборони України, які служать і воюють на ротаційній основі.
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20.02.2024 11:37 Ответить
Але мають певний слід. Кацапських спецслужб і польської вати за рашисьткі гроші.
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20.02.2024 11:21 Ответить
Від поляків смердить гімном. Тфу бл.
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20.02.2024 11:21 Ответить
В них в квітні місцеві вибори - блокуванням заманюють виборця
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20.02.2024 11:22 Ответить
Невже в УК РП немає статті за блокування транспортних шляхів міжнародного значення?
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20.02.2024 11:22 Ответить
Закрийте і ви зі своєї сторони, ринки забиті польскими товарами, нехай самі жеруть.
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20.02.2024 11:28 Ответить
низзя,бизнес и деньги от продажи ввезенных продуктов в крупных торговых сетях это святое
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20.02.2024 11:33 Ответить
Блокада кордону з Україною, крім очевидного інтЕресу на користь пітьми, вочевидь має і економічний посил: ці польські фермери-крахоборники насправді добиваються повної заборони продажу в інших країнах ЄС любої української сільгосп-продукції, щоби самим безпідставно накручувати ціни, продаючи своє другосортне гумно.
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20.02.2024 11:29 Ответить
Так кацапського збіжжя в рази більше останнім часом зайшло в Польщу. БЕЗПЕРЕШКОДНО! Просто і так імпотентні санкції проти росії поступово трансформувались у санкції проти України! ПОЛІТИЧНОЇ природи!
Історія нічому не вчить тих безприницпних гоноровитив спекулянтів...
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20.02.2024 11:58 Ответить
Вже й наші перехопили тактику Європи. Чорти б їх поцупили. " Ми занепокоєні, Ми стурбовані!" А їхати у Варшаву і домовлятись немає бажання ???
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20.02.2024 11:30 Ответить
Починаю їх ненавидіти - вони сьогодні вже скандують на акції на кордоні: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців"🤬
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20.02.2024 11:34 Ответить
Через півроку в Україні під час зустрічі з американцем чи європейцем їм плюватимуть в обличчя, - Арестович.

І воно тут явно не бреше.
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20.02.2024 11:55 Ответить
в городі бузина...
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20.02.2024 11:59 Ответить
Тільки якщо під "американцем" воно має на увазі себе.
Бреше палковніца люся як завжди.
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20.02.2024 12:37 Ответить
Гадаю ще трохи i почуємо про повернути Лємбєрг пiд шумок
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20.02.2024 12:27 Ответить
Ці уйопки вже кричать: «це ваша війна, а не наша».
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20.02.2024 12:31 Ответить
Польща блокує український кордон і забороняє користатися навіть транзитом щоб возити продукцію
Чому так?
Бо поляки самі хотять торгувати і заробляти гроші, і тому бояться щоб Україна їх поступово не випередила
Але мабуть відносини з поляками зіпсуються особливо коли зараз важкий час і поляки підступно таке вчинили
А все це показує що ЄС немає єдності, тобто такі країни як Польща, Угорщина без вступу в ЄС жили б не зовсім добре
А коли за рахунок ЄС трохи підняли економіку то починають качати права, які є проти України
І про які добросусідські відносини йде мова?
Забороніть польські товари, треба вдарити польських фермерів по кишені
Надлишки товарів поляки продають Україні, і багато на цьому заробляють
Все що треба перекрити надходження польських товарів
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20.02.2024 11:49 Ответить
Блокують продажні Іуди!
2023 год! Україна поставила у Польшу 4.3 млн тон зернових.
РФ поставила в Польшу 12 млн тон!
Зараз польські так звані «протестуючи», блокують 6 пунктів перетину України.
Просто ніж у спину! Просто зрада!
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20.02.2024 11:53 Ответить
Брехня . Навіщо полякам кацапське зерно, якщо у них свого повно ?
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20.02.2024 12:36 Ответить
Треба владі просто визвати "на килим" всіх власників торгівельних мереж і поки по доброму попередити про небажаність закупівель польських товарів.
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20.02.2024 12:02 Ответить
я ж бачу тільки те,що наші, кому належить, ніяк не хочуть розрулювати ситуацію,засунувши голову в пісок, ,обливають поляків брудом,накручують українців та надпажнюють на поляків.Допустимо,що поляки в чомусь трохи чи і повністтю не праві ,а ми у всьому праві, але як ,кофліктуючи ,ми їм щось докажемо?Нащо нам при війні мати конфлікти і великі проблеми в тилу? Давайте хоча б з поляками не конфліктувати,бо ціна конфлікта дуже велика.Бувають такі моменти в житті, що можливо ти і правий, але не в тій ситуації, коли треба доводити правоту,а треба мовчки виконати всі вимоги. Давно б пора піти на всі їх вимоги по зерну, і задаток вносити таки.
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20.02.2024 12:10 Ответить
Пригадайте шо ***** карлсону про поляків казав - як ви гадаєте ***** ******** чи як ?
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20.02.2024 12:17 Ответить
не слухай х₴йло,бережи здоров'я
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20.02.2024 13:32 Ответить
Лапті не тиснуть - струни на балалайці не порвались ? Ну то як ***** ******** чи як ?
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20.02.2024 13:38 Ответить
Які вимоги? Там просто ціль перекрити дорогу, а вимоги вони підганяють під обставини. До Нового року перевізникам щось заважало, тепер цим *******, завтра ще щось комусь. Не в вимогах там справи...
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20.02.2024 12:35 Ответить
ще раз кажу,немає у нас можливості воювати чи щось там доводити-доказувати з поляками, немає можливості відкривати другий фронт.Тут або воюємо на Сході,а на Заході домовляємося ,і поскоріше, або воюємо на Заході, але тоді прийдеться домовлятися на Сході з ху₴лом.І все одно не впевнений,що силою переконаємо поляків про наше святе право годувати їх хлібом
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20.02.2024 13:26 Ответить
...при великій допомозі Польщі Україні, є очевидно ,польські сили які співпрацюють з рашистами.
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20.02.2024 12:15 Ответить
экспорт зерна через польшу 5% всего , у подляков другая цель блокировать военную помощь на радость кацапам
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20.02.2024 12:16 Ответить
Так , це все спровоковано ОПою , дєрмаком .
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20.02.2024 12:37 Ответить
и Тимошенка виновата
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20.02.2024 12:41 Ответить
Поляки перекрили залізницю біля пункту пропуску "Медика-Шегині" і висипали зерно з вагону, - Суспільне.
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20.02.2024 12:18 Ответить
https://t.me/voynareal/84222 Видео
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20.02.2024 12:19 Ответить
Чому наша влада не вирішує це питання? Навіщо вести переписки в Facebook? Чи це новий канал спілкування МЗС з Польщею? Наша влада недолугі можновладці та гарні крадії(.
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20.02.2024 12:32 Ответить
Тому що зелена влада скупила , вивезла , і продала в Польщі зерно, обвалив ціни . Поляки пригрозили оприлюднити прізвища хто то зробив , йой як буде ніяково деяким можновладцям .
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20.02.2024 12:41 Ответить
є така інформація, повинні оприлюднити інформацію, це потрібно для очищення нашої влади
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20.02.2024 12:49 Ответить
Чому ж це?
Свою бездіяльність протягом війни посадовці МЗС чудово виправдовують. Навіть цей виЗЕр орієнтований на внутрішнього споживача.
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20.02.2024 12:33 Ответить
А крім того ,що писати в фейсбуці МЗС може ще щось, подивившись кого ОП призначає дипломатами то ще промлем нас очікує дуже богато з різними країнами, мабуть все таки вибори президента у нас на часі.
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20.02.2024 12:43 Ответить
 
 