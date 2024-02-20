Реальное окончание войны невозможно без полного восстановления справедливости, - Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию
Президент обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины" и заявил, что реальное окончание войны возможно только после полного восстановления справедливости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечено, что заседание состоялось в историческом месте – аудитории №600, где проходило слушание по привлечению к ответственности нацистских преступников.
"Нет такого преступления против человечности и жизни, которое еще не совершила бы путинская Россия и те, кто работает на ее безумного диктатора.
Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Все в мире, по крайней мере, слышали о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором на оккупированной территории.
Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной, и депортацией украинских детей. Мы также не должны забывать о миллионах украинцев, выживающих под российской оккупацией и лишенных даже элементарных человеческих прав.
Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же, как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Я призываю всех, кто может, ускорить наступление реального мира", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
до тих пір поки Порошенко , Юлька та інші зароблятимуть мільони
..
війну буде важко закінчити ..
..
Під час вфіни появилося в Україні декілька десятків нових мільонерів..
...
Якщо немає, то хто і що заважає це зробити?
Я не впевнена, що відеозвернення дивляться в Європі, бо там купа каналів, а не єдиний марафон.
Треба робити такі зверненя в офіційному порядку як це робиться у всьому світі за встановленою процедурою.
https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=rxjO3-rFZp-9R7u2
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
Шахрай розповідає про "справедливість".
Свого босса Коломойського в США вже видав, а "свого" дезертира Арестовича зі США повернув?
Це навіть не нонсенс, це абсурд. Це я й про текст і про спікера.
За всі ті життя українців і за зруйновану Україну
Бо ***** на нас напало у 2014 , але за часів справжніх державників все було прийнятно
Так, что Москву опять спалят сами московиты, а мы тут будем сидеть с голой жопой и радоваться тому, что выжили... ну те кто доживут.
Там сотни (а по факту даже тысячи) войн закончившихся не по справедливости. Даже в формально выигранных войнах наиболее пострадавшие страны часто оказывались обделенными.
И в этой войне всё идёт к тому, что даже "победившая" Украина окажется у разбитого корыта.
Место у которого к тому же будут делить старая власть и новые лица.
І ще замітив одну таку тенденцію там куди приїджає президент починається біда на позиціях або приходиться віськам їх зоставляти.Занадто багато співпадінь
восстановления справедливости ДА УЖ , ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБЫ ЧТО БЫ ЗЕЛЕНОБОБИКИ И ПУЙЛО ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ