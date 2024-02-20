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Зеленский (19056) ОБСЕ (4855) США (24852) военные преступления (1376)

Реальное окончание войны невозможно без полного восстановления справедливости, - Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию

зеленський

Президент обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины" и заявил, что реальное окончание войны возможно только после полного восстановления справедливости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечено, что заседание состоялось в историческом месте – аудитории №600, где проходило слушание по привлечению к ответственности нацистских преступников.

"Нет такого преступления против человечности и жизни, которое еще не совершила бы путинская Россия и те, кто работает на ее безумного диктатора.

Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Все в мире, по крайней мере, слышали о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором на оккупированной территории.

Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной, и депортацией украинских детей. Мы также не должны забывать о миллионах украинцев, выживающих под российской оккупацией и лишенных даже элементарных человеческих прав.

Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же, как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Я призываю всех, кто может, ускорить наступление реального мира", - сказал президент.

Смотрите: Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
cеньор "повертун" террiторiй та "вiдновьiтель" справедливостi...
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20.02.2024 17:28
+15
Немає такого злочину, як обрати Оманського бідоносця-боневтіка.
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20.02.2024 17:27
+15
А він далеко не дебіл. Він послідовно продовжує почату роботу ще з 2019 року. Дебіли, це ті що вибрали цього цинічного ворога України, которий косить під "клоуна".
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20.02.2024 17:45
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Хто у нас відновлювач справедливості?
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20.02.2024 17:25 Ответить
----
до тих пір поки Порошенко , Юлька та інші зароблятимуть мільони
..
війну буде важко закінчити ..
..
Під час вфіни появилося в Україні декілька десятків нових мільонерів..
...
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20.02.2024 17:35 Ответить
Це зі старої методички 2018 року, нову загубив?
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20.02.2024 17:39 Ответить
Йолоп...смальцю у кебетi геть зовсiм нiц?!
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20.02.2024 17:39 Ответить
Ти із коми вийшло - зараз при владі зермак і інші тваринки із зеопарку!
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20.02.2024 19:18 Ответить
Немає такого злочину, як обрати Оманського бідоносця-боневтіка.
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20.02.2024 17:27 Ответить
cеньор "повертун" террiторiй та "вiдновьiтель" справедливостi...
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20.02.2024 17:28 Ответить
Неужели еврей может быть таким дебилом ?
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20.02.2024 17:29 Ответить
Если по пьяне сделанный, любой будет ступнем , вiд слова ступа; або й патиком, самi знаете вiд якого слова.
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20.02.2024 17:33 Ответить
Зы ... такое еще бывает если согрешить с кацапом.
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20.02.2024 17:34 Ответить
А єслі с бєларуссам?...
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20.02.2024 18:33 Ответить
Дык, у клоуна спросить, мол, шо ,внатуре, было.
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20.02.2024 20:43 Ответить
позна...
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20.02.2024 21:05 Ответить
А він далеко не дебіл. Він послідовно продовжує почату роботу ще з 2019 року. Дебіли, це ті що вибрали цього цинічного ворога України, которий косить під "клоуна".
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20.02.2024 17:45 Ответить
судья Дред......который ничего не сделал...не запустил выробныцтво оружия, нет оборонительных рубежей в железобетоне....
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20.02.2024 17:30 Ответить
Зато говорит как.
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20.02.2024 17:31 Ответить
Є звернення в ООН з приводу розтрілу наших військовополоненних? А з приводу застосування росіянами хімічних видів озброєння?
Якщо немає, то хто і що заважає це зробити?
Я не впевнена, що відеозвернення дивляться в Європі, бо там купа каналів, а не єдиний марафон.
Треба робити такі зверненя в офіційному порядку як це робиться у всьому світі за встановленою процедурою.
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20.02.2024 17:37 Ответить
После Нюрнберга-2 над рашистами, нужно будет начинать привлекать зенуворышей за велике крадiвництво во время чуми.
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20.02.2024 17:40 Ответить
Ну то почни віновлювати справедливість із себе-поверни щ офшорів накрадене!
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20.02.2024 17:42 Ответить
Відновлення справедливості це ти та твої "слуги кремля" за гратами. За твою хронічну брехню, за твою вічну підлість, за твою зраду. За те, що ти паскудив та паплюжив все, що дорого та свято для українського народу. Ти маєш за все відповісти. І ти, підла курва, за це відповіси.
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20.02.2024 17:42 Ответить
Пряма мова від "неперевершеного лідора **********, та найвеличнішого призєдента"

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=rxjO3-rFZp-9R7u2
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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20.02.2024 17:48 Ответить
Пора вже найвеличнішому звернути свій погляд на УкраіноПольску границю, а то зовсім холопи розв'язались, говорять що царь ненастоящій почали зерно по коліях розсипати щоб недай боже голоду не було
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20.02.2024 17:57 Ответить
Яка на .. Гельсенкська спілка!? Коли країна почне воювати (економіка мається на увазі)!?
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20.02.2024 18:01 Ответить
Цікаво, а відновлення справедливості щодо вчинків Зе вже на часі, чи ще ні?
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20.02.2024 18:02 Ответить
"Хай на шляху правосуддя не буде перешкод!",-

Шахрай розповідає про "справедливість".
Свого босса Коломойського в США вже видав, а "свого" дезертира Арестовича зі США повернув?
Це навіть не нонсенс, це абсурд. Це я й про текст і про спікера.
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20.02.2024 18:25 Ответить
Зе-тварь
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20.02.2024 18:38 Ответить
По справделивості ти і твій рашиський куратор дЄрмак мають "стати до смереки"

За всі ті життя українців і за зруйновану Україну

Бо ***** на нас напало у 2014 , але за часів справжніх державників все було прийнятно
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20.02.2024 19:04 Ответить
Серед набору брехливих слів Херпіду сказав і правду, "що реальне закінчення війни можливе тільки після повного відновлення справедливості". Це він мабуть про свій антимайданний офіс і шахрайські оборутки з бюджетними грошими, мародерство армії, призначення шушери на високі пости і брехня наріду тут, в нас. Про кацапів весь світ знає і без тебе Володя!
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20.02.2024 19:20 Ответить
Репарації, трибунал, спалення москви, повернення Кубані і не тільки, а без цього продовження військового стану і без виборів. Ось така справедливість зелена, а то клоун, клоун.
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20.02.2024 20:08 Ответить
для этого Микола треба чтобы десятки тысяч патриотов цензорских пошли в армию, но они не годны к строевой. Но даже если их туда силком затащат (кроме тем супертурбопатриотов которые сидят за границей), то надо их еще чем-то вооружить. А США никак пакет помощи не примет.
Так, что Москву опять спалят сами московиты, а мы тут будем сидеть с голой жопой и радоваться тому, что выжили... ну те кто доживут.
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20.02.2024 20:16 Ответить
Он читал любой учебник по истории? Хотя бы даже школьный, хотя бы даже совкового издания? )
Там сотни (а по факту даже тысячи) войн закончившихся не по справедливости. Даже в формально выигранных войнах наиболее пострадавшие страны часто оказывались обделенными.
И в этой войне всё идёт к тому, что даже "победившая" Украина окажется у разбитого корыта.
Место у которого к тому же будут делить старая власть и новые лица.
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20.02.2024 20:14 Ответить
Точно особливо коли президент зробив все щоб зверпнути ракетну програму безпеку країни,коли президент розвів війська і відавав територію коли Маріуполь взагалі не готували до оборони,коли кинули азов і загинуло близько 100 тис марупольців.,коли президент поклав на коституцію і зверху посцяв на неї ,коли президент проштовхнув злочинні закони ,коли розмінували південь приїхали чинуши на чолі з президентом і дивилися розмунування при тому вже президент знав про початок війни.Коли не готували фортифікацію по всьому кордону із за цього загинуло як прикордоники так і хлопці ЗСУ ,цей список безкінечний.Президент повинен сидіти гуртом з усіма слуга народу довічно і з конфіскацєю всього майна !
І ще замітив одну таку тенденцію там куди приїджає президент починається біда на позиціях або приходиться віськам їх зоставляти.Занадто багато співпадінь
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20.02.2024 20:44 Ответить
Османська курва балакає про якісь правові акти. 73 процента дибілоїдів вибрали зрадника. Слів не вистачає щоб не за матюкатися
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20.02.2024 22:24 Ответить
Реальное окончание войны невозможно без полного восстановления справедливости, - Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию Источник:

восстановления справедливости ДА УЖ , ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБЫ ЧТО БЫ ЗЕЛЕНОБОБИКИ И ПУЙЛО ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
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20.02.2024 22:28 Ответить
Невже подає відставку і усуне саму велику несправедливість?
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20.02.2024 22:30 Ответить
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20.02.2024 22:32 Ответить
 
 