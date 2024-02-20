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Реальне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості, - Зеленський звернувся до Гельсінської комісії

зеленський

Президент звернувся до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України" і заявив, що реальне закінчення війни можливе тільки після повного відновлення справедливості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

Зазначено, що засідання відбулося в історичному місці - аудиторії № 600, де відбувалося слухання щодо притягнення до відповідальності нацистських злочинців.

"Немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора.

Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території.

Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав.

Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру", - сказав президент.

Читайте також: До 43% зросла кількість українців, які вважають, що Зеленському варто обмежитися одним президентським терміном, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) ОБСЄ (3504) США (22840) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+16
cеньор "повертун" террiторiй та "вiдновьiтель" справедливостi...
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20.02.2024 17:28
+15
Немає такого злочину, як обрати Оманського бідоносця-боневтіка.
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20.02.2024 17:27
+15
А він далеко не дебіл. Він послідовно продовжує почату роботу ще з 2019 року. Дебіли, це ті що вибрали цього цинічного ворога України, которий косить під "клоуна".
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20.02.2024 17:45
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Хто у нас відновлювач справедливості?
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20.02.2024 17:25 Відповісти
----
до тих пір поки Порошенко , Юлька та інші зароблятимуть мільони
..
війну буде важко закінчити ..
..
Під час вфіни появилося в Україні декілька десятків нових мільонерів..
...
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20.02.2024 17:35 Відповісти
Це зі старої методички 2018 року, нову загубив?
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20.02.2024 17:39 Відповісти
Йолоп...смальцю у кебетi геть зовсiм нiц?!
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20.02.2024 17:39 Відповісти
Ти із коми вийшло - зараз при владі зермак і інші тваринки із зеопарку!
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20.02.2024 19:18 Відповісти
Немає такого злочину, як обрати Оманського бідоносця-боневтіка.
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20.02.2024 17:27 Відповісти
cеньор "повертун" террiторiй та "вiдновьiтель" справедливостi...
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20.02.2024 17:28 Відповісти
Неужели еврей может быть таким дебилом ?
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20.02.2024 17:29 Відповісти
Если по пьяне сделанный, любой будет ступнем , вiд слова ступа; або й патиком, самi знаете вiд якого слова.
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20.02.2024 17:33 Відповісти
Зы ... такое еще бывает если согрешить с кацапом.
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20.02.2024 17:34 Відповісти
А єслі с бєларуссам?...
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20.02.2024 18:33 Відповісти
Дык, у клоуна спросить, мол, шо ,внатуре, было.
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20.02.2024 20:43 Відповісти
позна...
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20.02.2024 21:05 Відповісти
А він далеко не дебіл. Він послідовно продовжує почату роботу ще з 2019 року. Дебіли, це ті що вибрали цього цинічного ворога України, которий косить під "клоуна".
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20.02.2024 17:45 Відповісти
судья Дред......который ничего не сделал...не запустил выробныцтво оружия, нет оборонительных рубежей в железобетоне....
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20.02.2024 17:30 Відповісти
Зато говорит как.
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20.02.2024 17:31 Відповісти
Є звернення в ООН з приводу розтрілу наших військовополоненних? А з приводу застосування росіянами хімічних видів озброєння?
Якщо немає, то хто і що заважає це зробити?
Я не впевнена, що відеозвернення дивляться в Європі, бо там купа каналів, а не єдиний марафон.
Треба робити такі зверненя в офіційному порядку як це робиться у всьому світі за встановленою процедурою.
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20.02.2024 17:37 Відповісти
После Нюрнберга-2 над рашистами, нужно будет начинать привлекать зенуворышей за велике крадiвництво во время чуми.
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20.02.2024 17:40 Відповісти
Ну то почни віновлювати справедливість із себе-поверни щ офшорів накрадене!
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20.02.2024 17:42 Відповісти
Відновлення справедливості це ти та твої "слуги кремля" за гратами. За твою хронічну брехню, за твою вічну підлість, за твою зраду. За те, що ти паскудив та паплюжив все, що дорого та свято для українського народу. Ти маєш за все відповісти. І ти, підла курва, за це відповіси.
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20.02.2024 17:42 Відповісти
Пряма мова від "неперевершеного лідора **********, та найвеличнішого призєдента"

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=rxjO3-rFZp-9R7u2
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Пора вже найвеличнішому звернути свій погляд на УкраіноПольску границю, а то зовсім холопи розв'язались, говорять що царь ненастоящій почали зерно по коліях розсипати щоб недай боже голоду не було
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20.02.2024 17:57 Відповісти
Яка на .. Гельсенкська спілка!? Коли країна почне воювати (економіка мається на увазі)!?
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20.02.2024 18:01 Відповісти
Цікаво, а відновлення справедливості щодо вчинків Зе вже на часі, чи ще ні?
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20.02.2024 18:02 Відповісти
"Хай на шляху правосуддя не буде перешкод!",-

Шахрай розповідає про "справедливість".
Свого босса Коломойського в США вже видав, а "свого" дезертира Арестовича зі США повернув?
Це навіть не нонсенс, це абсурд. Це я й про текст і про спікера.
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20.02.2024 18:25 Відповісти
Зе-тварь
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20.02.2024 18:38 Відповісти
По справделивості ти і твій рашиський куратор дЄрмак мають "стати до смереки"

За всі ті життя українців і за зруйновану Україну

Бо ***** на нас напало у 2014 , але за часів справжніх державників все було прийнятно
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Серед набору брехливих слів Херпіду сказав і правду, "що реальне закінчення війни можливе тільки після повного відновлення справедливості". Це він мабуть про свій антимайданний офіс і шахрайські оборутки з бюджетними грошими, мародерство армії, призначення шушери на високі пости і брехня наріду тут, в нас. Про кацапів весь світ знає і без тебе Володя!
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Репарації, трибунал, спалення москви, повернення Кубані і не тільки, а без цього продовження військового стану і без виборів. Ось така справедливість зелена, а то клоун, клоун.
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20.02.2024 20:08 Відповісти
для этого Микола треба чтобы десятки тысяч патриотов цензорских пошли в армию, но они не годны к строевой. Но даже если их туда силком затащат (кроме тем супертурбопатриотов которые сидят за границей), то надо их еще чем-то вооружить. А США никак пакет помощи не примет.
Так, что Москву опять спалят сами московиты, а мы тут будем сидеть с голой жопой и радоваться тому, что выжили... ну те кто доживут.
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Он читал любой учебник по истории? Хотя бы даже школьный, хотя бы даже совкового издания? )
Там сотни (а по факту даже тысячи) войн закончившихся не по справедливости. Даже в формально выигранных войнах наиболее пострадавшие страны часто оказывались обделенными.
И в этой войне всё идёт к тому, что даже "победившая" Украина окажется у разбитого корыта.
Место у которого к тому же будут делить старая власть и новые лица.
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20.02.2024 20:14 Відповісти
Точно особливо коли президент зробив все щоб зверпнути ракетну програму безпеку країни,коли президент розвів війська і відавав територію коли Маріуполь взагалі не готували до оборони,коли кинули азов і загинуло близько 100 тис марупольців.,коли президент поклав на коституцію і зверху посцяв на неї ,коли президент проштовхнув злочинні закони ,коли розмінували південь приїхали чинуши на чолі з президентом і дивилися розмунування при тому вже президент знав про початок війни.Коли не готували фортифікацію по всьому кордону із за цього загинуло як прикордоники так і хлопці ЗСУ ,цей список безкінечний.Президент повинен сидіти гуртом з усіма слуга народу довічно і з конфіскацєю всього майна !
І ще замітив одну таку тенденцію там куди приїджає президент починається біда на позиціях або приходиться віськам їх зоставляти.Занадто багато співпадінь
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20.02.2024 20:44 Відповісти
Османська курва балакає про якісь правові акти. 73 процента дибілоїдів вибрали зрадника. Слів не вистачає щоб не за матюкатися
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20.02.2024 22:24 Відповісти
Реальное окончание войны невозможно без полного восстановления справедливости, - Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию Источник:

восстановления справедливости ДА УЖ , ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБЫ ЧТО БЫ ЗЕЛЕНОБОБИКИ И ПУЙЛО ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
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20.02.2024 22:28 Відповісти
Невже подає відставку і усуне саму велику несправедливість?
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20.02.2024 22:30 Відповісти
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20.02.2024 22:32 Відповісти
 
 