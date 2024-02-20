Реальне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості, - Зеленський звернувся до Гельсінської комісії
Президент звернувся до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України" і заявив, що реальне закінчення війни можливе тільки після повного відновлення справедливості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
Зазначено, що засідання відбулося в історичному місці - аудиторії № 600, де відбувалося слухання щодо притягнення до відповідальності нацистських злочинців.
"Немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора.
Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території.
Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав.
Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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до тих пір поки Порошенко , Юлька та інші зароблятимуть мільони
..
війну буде важко закінчити ..
..
Під час вфіни появилося в Україні декілька десятків нових мільонерів..
...
Якщо немає, то хто і що заважає це зробити?
Я не впевнена, що відеозвернення дивляться в Європі, бо там купа каналів, а не єдиний марафон.
Треба робити такі зверненя в офіційному порядку як це робиться у всьому світі за встановленою процедурою.
https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=rxjO3-rFZp-9R7u2
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
Шахрай розповідає про "справедливість".
Свого босса Коломойського в США вже видав, а "свого" дезертира Арестовича зі США повернув?
Це навіть не нонсенс, це абсурд. Це я й про текст і про спікера.
За всі ті життя українців і за зруйновану Україну
Бо ***** на нас напало у 2014 , але за часів справжніх державників все було прийнятно
Так, что Москву опять спалят сами московиты, а мы тут будем сидеть с голой жопой и радоваться тому, что выжили... ну те кто доживут.
Там сотни (а по факту даже тысячи) войн закончившихся не по справедливости. Даже в формально выигранных войнах наиболее пострадавшие страны часто оказывались обделенными.
И в этой войне всё идёт к тому, что даже "победившая" Украина окажется у разбитого корыта.
Место у которого к тому же будут делить старая власть и новые лица.
І ще замітив одну таку тенденцію там куди приїджає президент починається біда на позиціях або приходиться віськам їх зоставляти.Занадто багато співпадінь
восстановления справедливости ДА УЖ , ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБЫ ЧТО БЫ ЗЕЛЕНОБОБИКИ И ПУЙЛО ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ