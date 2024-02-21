В течение месяца НАБУ объявит конкурс на 100 новых должностей, - Кривонос
Национальное антикоррупционное бюро через месяц объявит конкурс на 100 новых должностей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу директор бюро Семен Кривонос.
"Я думаю, что мы уже через месяц объявим конкурс на первые новые сто вакансий. Какие-то из этих вакансий будут тайными, какие-то с определенными ограничениями по конкурсу", - сказал он.
Кривонос рассказал, что бюро внесло изменения в конкурсную процедуру, в соответствии с которыми будет проводиться онлайн-трансляция во время собеседований членов конкурсной комиссии с претендентами на должности руководителей подразделений.
Также Управление внутреннего контроля будет проводить дополнительную проверку на предмет добродетели претендентов на должности в бюро.
В рамках этой проверки общественность сможет присылать свои сообщения о возможных фактах неблагополучия претендентов на должности руководителей подразделений. В свою очередь конкурсная комиссия должна обязательно их рассмотреть.
Также директор бюро подчеркнул, что перед объявлением конкурсов следует внести изменения в госбюджет в части увеличения финансирования НАБУ.
Кроме того, Кривонос анонсировал открытие нового отдела НАБУ в Днепре.
"В Днепре уже работает отдел, мы заканчиваем там проведение ремонтных работ и буквально на днях будем официально открывать этот офис. Сейчас продолжается подбор детективов", - отметил он.
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Резніков, таран, баканов, гончарук, рябошапка, богдан, можуть це особисто підтримати!! А на чолі, цієї сотні поставить Зеленський отого єрмака, щоб він фотки, з фронту на зелємарафон надсилав…
Слава Україні!
/Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів\ - ми вже бачили, як свого часу перевірили сбу-шників...
20:02, https://ctrana.news/archive/day=2024-2-21.html сегодня
Черновол соврала детективу НАБУ. Фото: facebook.com/tchornovol
Бывшая народная депутат Татьяна Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Сергея Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.
Об этом написала в Фейсбуке журналистка Любовь Величко со ссылкой на материалы следствия (прослушку НАБУ офиса Пашинского), оглашенные в суде по избранию меры пресечения для бывшего и.о. руководителя Администрации президента.
"Экс-депутат Татьяна Черновол сидит в офисе Пашинского в Киеве по ул. Липской. Вместе с Пашинским. Ей звонит по телефону детектив НАБУ и вызывает на допрос по делу Пашинского. Черновол нагло врет детективу, что она сейчас на передовой, на фронте, и приглашает ехать к ней. Кладет трубку. Пашинский спрашивает: "Это с кем ты так говорила?"
Черновол: "С НАБУ, по делу закупки топлива вызывают свидетелем".
Пашинский: "Так это по моему".
Черновол: "Знаю, поэтому так и ответила детективу", - пересказала оглашенные материалы Величко.
Позже Величко также из зала суда сообщила, что, согласно материалам дела, Пашинский планировал заказать в западных СМИ медиакампанию против НАБУ.
"Прокурор САП по материалам дела зачитал сведения о том, что Пашинский готовился за большие деньги заказывать у международных СМИ, с целью влияния на международных партнеров, публикации о заказных делах НАБУ, об имуществе и образе жизни судей ВАКС, а также, что экс-директор НАБУ Сытник является агентом России… Короче, Пашинский планировал массированную дискредитацию НАБУ и ВАКС через международные СМИ", - написала журналистка.
НОВАЯ СОТНЯ АГЕНТОВ БУДЕТ ЛОВИТЬ ЧЕРНОВОЛ
згідно нової редакції проекту закону: Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.