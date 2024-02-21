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В течение месяца НАБУ объявит конкурс на 100 новых должностей, - Кривонос

семен,кривонос

Национальное антикоррупционное бюро через месяц объявит конкурс на 100 новых должностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу директор бюро Семен Кривонос.

"Я думаю, что мы уже через месяц объявим конкурс на первые новые сто вакансий. Какие-то из этих вакансий будут тайными, какие-то с определенными ограничениями по конкурсу", - сказал он.

Кривонос рассказал, что бюро внесло изменения в конкурсную процедуру, в соответствии с которыми будет проводиться онлайн-трансляция во время собеседований членов конкурсной комиссии с претендентами на должности руководителей подразделений.

Также Управление внутреннего контроля будет проводить дополнительную проверку на предмет добродетели претендентов на должности в бюро.

Читайте также: Коррупцию уничтожить невозможно, но она должна стать исключением, а не правилом, - руководитель САП Кривонос

В рамках этой проверки общественность сможет присылать свои сообщения о возможных фактах неблагополучия претендентов на должности руководителей подразделений. В свою очередь конкурсная комиссия должна обязательно их рассмотреть.

Также директор бюро подчеркнул, что перед объявлением конкурсов следует внести изменения в госбюджет в части увеличения финансирования НАБУ.

Кроме того, Кривонос анонсировал открытие нового отдела НАБУ в Днепре.

"В Днепре уже работает отдел, мы заканчиваем там проведение ремонтных работ и буквально на днях будем официально открывать этот офис. Сейчас продолжается подбор детективов", - отметил он.

Читайте также: Влияния Зеленского на НАБУ нет, с Ермаком пересекался по работе, но не общался, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4221) Кривонос Семен (32)


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Топ комментарии
+11
тарифи уточнюйте у вбитого брата дЄрмака.
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21.02.2024 18:43
+9
А може треба провести ротацію? Частину нинішніх співробітників відправити у ВСУ, а з ВСУ набрати відповідних фахівців до НАБУ. Тих, що наразі воюють, але мають необхідну освіту і досвід роботи. Те саме зробити й з БЕБ та іншими службами.
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21.02.2024 18:45
+6
Работяг руками (слесарей/токарей/строителей) в стране днём с огнём не сыщещ, а тут - обана - конкурс в НАБУ на 100 вакансий!!! Классное полицейское государство построили.
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21.02.2024 18:51
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Правила форума Совет форумчан
тарифи уточнюйте у вбитого брата дЄрмака.
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21.02.2024 18:43 Ответить
А може треба провести ротацію? Частину нинішніх співробітників відправити у ВСУ, а з ВСУ набрати відповідних фахівців до НАБУ. Тих, що наразі воюють, але мають необхідну освіту і досвід роботи. Те саме зробити й з БЕБ та іншими службами.
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21.02.2024 18:45 Ответить
та вірим вірим - все буде "по та у відповідності до ЗУ"..., але хлібні та ЛПР стільці займуть ті хто буде потрібен..., хто "свій"
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21.02.2024 18:47 Ответить
Работяг руками (слесарей/токарей/строителей) в стране днём с огнём не сыщещ, а тут - обана - конкурс в НАБУ на 100 вакансий!!! Классное полицейское государство построили.
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21.02.2024 18:51 Ответить
НАБУ для цього і було створено, щоб постійно створювати вакансії та оголошувати конкурси "краси". Замість того, щоб з 2014 року виготовляти **********, будувати патронні заводи зайнялися виготовленням всього, що не потрібно, але приносить гроші в кишені створювальникам).
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21.02.2024 18:54 Ответить
І я хочу..
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21.02.2024 19:00 Ответить
Нічого не робити і принцем бути..
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21.02.2024 19:03 Ответить
Для людей війна,а владі гроші й посади.******* якийсь.Їбаного ішака Україна не переживе
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21.02.2024 19:01 Ответить
партійне захворювання Слуг з усього робити нічого не значущу ВИСТАВУ?
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21.02.2024 19:05 Ответить
Жінки, вдало замінять на посадах чоловіків, щоб останні могли спокійно Захтщати Україну від московських орків! 100 посад, це рота на фронті!!
Резніков, таран, баканов, гончарук, рябошапка, богдан, можуть це особисто підтримати!! А на чолі, цієї сотні поставить Зеленський отого єрмака, щоб він фотки, з фронту на зелємарафон надсилав…
Слава Україні!
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21.02.2024 19:14 Ответить
Ви забули про Кошового, який такий великий, що жоден бронік його не захистить. Тому йому й керувати жіночим баталйьоном !!!
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21.02.2024 20:40 Ответить
при вспоминании слова мне в голову приходит другое слово
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21.02.2024 19:19 Ответить
А це на часі , на тлі нестачі фінансів збільшувати штат дармоїдів і розтринькування грошей? В цей час коли волонтери на все збирають по ''копійці'' з україців! Цинізм влади пустився берегів зовсім!
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21.02.2024 19:23 Ответить
ударим по Коррупции Коррупцией
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21.02.2024 19:25 Ответить
Оце ти сказав ! Яка нестача фінансів ? Мільярд на снарядах вкрали !! Значить у країні дуже .... дуже багато бабла. Для дармоїдів з партії "ПОслуга народу".
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21.02.2024 20:42 Ответить
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21.02.2024 19:32 Ответить
А кандидатів теж будуть ловити на вулиці та в бусіки саджати?
/Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів\ - ми вже бачили, як свого часу перевірили сбу-шників...
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21.02.2024 20:03 Ответить
Капець, скоро держапарат складатиме пів населення України. А воювати будуть .... бідні та нещасні ? !!!
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21.02.2024 20:38 Ответить
Ви активніше там вибирайте, комісії якісь створюйте, шукайте самих незалежних, чесних, і кого ОПа назначить, тих і виберуть.
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21.02.2024 21:17 Ответить
еще 356 789 000 ведер и золотой ключик будет наш .... еще рывок и коррупцию победим
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21.02.2024 22:46 Ответить
"Я на передовой". Как Черновол солгала детективу и отказалась давать показания НАБУ по делу Пашинского

20:02, https://ctrana.news/archive/day=2024-2-21.html сегодня



Черновол соврала детективу НАБУ. Фото: facebook.com/tchornovol

Бывшая народная депутат Татьяна Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Сергея Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Любовь Величко со ссылкой на материалы следствия (прослушку НАБУ офиса Пашинского), оглашенные в суде по избранию меры пресечения для бывшего и.о. руководителя Администрации президента.

"Экс-депутат Татьяна Черновол сидит в офисе Пашинского в Киеве по ул. Липской. Вместе с Пашинским. Ей звонит по телефону детектив НАБУ и вызывает на допрос по делу Пашинского. Черновол нагло врет детективу, что она сейчас на передовой, на фронте, и приглашает ехать к ней. Кладет трубку. Пашинский спрашивает: "Это с кем ты так говорила?"
Черновол: "С НАБУ, по делу закупки топлива вызывают свидетелем".
Пашинский: "Так это по моему".
Черновол: "Знаю, поэтому так и ответила детективу", - пересказала оглашенные материалы Величко.



Позже Величко также из зала суда сообщила, что, согласно материалам дела, Пашинский планировал заказать в западных СМИ медиакампанию против НАБУ.

"Прокурор САП по материалам дела зачитал сведения о том, что Пашинский готовился за большие деньги заказывать у международных СМИ, с целью влияния на международных партнеров, публикации о заказных делах НАБУ, об имуществе и образе жизни судей ВАКС, а также, что экс-директор НАБУ Сытник является агентом России… Короче, Пашинский планировал массированную дискредитацию НАБУ и ВАКС через международные СМИ", - написала журналистка.

НОВАЯ СОТНЯ АГЕНТОВ БУДЕТ ЛОВИТЬ ЧЕРНОВОЛ
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21.02.2024 22:55 Ответить
100 нових посад просто прикриють ментів та ждунів і поїдуть через місяць по мобілізації.
згідно нової редакції проекту закону: Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.
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21.02.2024 23:18 Ответить
Скам від бюро, перекидування кадрів з поліції в набу, звичайно звичайна людина на найменшу посаду не зможе подати документи на конкурси тому що там потрібен військовий квиток і штамп від військомату.
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22.02.2024 00:42 Ответить
 
 