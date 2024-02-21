Протягом місяця НАБУ оголосить конкурс на 100 нових посад, - Кривонос
Національне антикорупційне бюро за місяць оголосить конкурс на 100 нових посад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу директор бюро Семен Кривонос.
"Я думаю, що ми уже за місяць оголосимо конкурс на перші нові сто вакансій. Якісь з цих вакансій будуть таємними, якісь з певними обмеженнями щодо конкурсу", - сказав він.
Кривонос розповів, що бюро внесло зміни до конкурсної процедури, відповідно яких буде проводитися онлайн-трансляція під час співбесід членів конкурсної комісії з претендентами на посади керівників підрозділів.
Також Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів на посади у бюро.
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує понад 60 справ щодо зловживань у сфері оборони, - Кривонос
У рамках цієї перевірки громадськість зможе надсилати свої повідомлення стосовно можливих фактів недоброчесності претендентів на посади керівників підрозділів. Своєю чергою конкурсна комісія має обов’язково їх розглянути.
Також директор бюро наголосив, що перед оголошенням конкурсів потрібно внести зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування НАБУ.
Крім того, Кривонос анонсував відкриття нового відділу НАБУ у Дніпрі.
"У Дніпрі вже працює відділ, ми закінчуємо там проведення ремонтних робіт і буквально на днях будемо офіційно відкривати цей офіс. Зараз іще триває добір детективів", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Резніков, таран, баканов, гончарук, рябошапка, богдан, можуть це особисто підтримати!! А на чолі, цієї сотні поставить Зеленський отого єрмака, щоб він фотки, з фронту на зелємарафон надсилав…
Слава Україні!
/Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів\ - ми вже бачили, як свого часу перевірили сбу-шників...
20:02, https://ctrana.news/archive/day=2024-2-21.html сегодня
Черновол соврала детективу НАБУ. Фото: facebook.com/tchornovol
Бывшая народная депутат Татьяна Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Сергея Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.
Об этом написала в Фейсбуке журналистка Любовь Величко со ссылкой на материалы следствия (прослушку НАБУ офиса Пашинского), оглашенные в суде по избранию меры пресечения для бывшего и.о. руководителя Администрации президента.
"Экс-депутат Татьяна Черновол сидит в офисе Пашинского в Киеве по ул. Липской. Вместе с Пашинским. Ей звонит по телефону детектив НАБУ и вызывает на допрос по делу Пашинского. Черновол нагло врет детективу, что она сейчас на передовой, на фронте, и приглашает ехать к ней. Кладет трубку. Пашинский спрашивает: "Это с кем ты так говорила?"
Черновол: "С НАБУ, по делу закупки топлива вызывают свидетелем".
Пашинский: "Так это по моему".
Черновол: "Знаю, поэтому так и ответила детективу", - пересказала оглашенные материалы Величко.
Позже Величко также из зала суда сообщила, что, согласно материалам дела, Пашинский планировал заказать в западных СМИ медиакампанию против НАБУ.
"Прокурор САП по материалам дела зачитал сведения о том, что Пашинский готовился за большие деньги заказывать у международных СМИ, с целью влияния на международных партнеров, публикации о заказных делах НАБУ, об имуществе и образе жизни судей ВАКС, а также, что экс-директор НАБУ Сытник является агентом России… Короче, Пашинский планировал массированную дискредитацию НАБУ и ВАКС через международные СМИ", - написала журналистка.
НОВАЯ СОТНЯ АГЕНТОВ БУДЕТ ЛОВИТЬ ЧЕРНОВОЛ
згідно нової редакції проекту закону: Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.