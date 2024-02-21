Протягом місяця НАБУ оголосить конкурс на 100 нових посад, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро за місяць оголосить конкурс на 100 нових посад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу директор бюро Семен Кривонос.

"Я думаю, що ми уже за місяць оголосимо конкурс на перші нові сто вакансій. Якісь з цих вакансій будуть таємними, якісь з певними обмеженнями щодо конкурсу", - сказав він.

Кривонос розповів, що бюро внесло зміни до конкурсної процедури, відповідно яких буде проводитися онлайн-трансляція під час співбесід членів конкурсної комісії з претендентами на посади керівників підрозділів.

Також Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів на посади у бюро.

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У рамках цієї перевірки громадськість зможе надсилати свої повідомлення стосовно можливих фактів недоброчесності претендентів на посади керівників підрозділів. Своєю чергою конкурсна комісія має обов’язково їх розглянути.

Також директор бюро наголосив, що перед оголошенням конкурсів потрібно внести зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування НАБУ.

Крім того, Кривонос анонсував відкриття нового відділу НАБУ у Дніпрі.

"У Дніпрі вже працює відділ, ми закінчуємо там проведення ремонтних робіт і буквально на днях будемо офіційно відкривати цей офіс. Зараз іще триває добір детективів", - зазначив він.

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