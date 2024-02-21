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Новини
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Протягом місяця НАБУ оголосить конкурс на 100 нових посад, - Кривонос

семен,кривонос

Національне антикорупційне бюро за місяць оголосить конкурс на 100 нових посад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу директор бюро Семен Кривонос.

"Я думаю, що ми уже за місяць оголосимо конкурс на перші нові сто вакансій. Якісь з цих вакансій будуть таємними, якісь з певними обмеженнями щодо конкурсу", - сказав він.

Кривонос розповів, що бюро внесло зміни до конкурсної процедури, відповідно яких буде проводитися онлайн-трансляція під час співбесід членів конкурсної комісії з претендентами на посади керівників підрозділів.

Також Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів на посади у бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує понад 60 справ щодо зловживань у сфері оборони, - Кривонос

У рамках цієї перевірки громадськість зможе надсилати свої повідомлення стосовно можливих фактів недоброчесності претендентів на посади керівників підрозділів. Своєю чергою конкурсна комісія має обов’язково їх розглянути.

Також директор бюро наголосив, що перед оголошенням конкурсів потрібно внести зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування НАБУ.

Крім того, Кривонос анонсував відкриття нового відділу НАБУ у Дніпрі.

"У Дніпрі вже працює відділ, ми закінчуємо там проведення ремонтних робіт і буквально на днях будемо офіційно відкривати цей офіс. Зараз іще триває добір детективів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом, - керівник САП Кривонос

Автор: 

НАБУ (5068) Кривонос Семен (43)


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Топ коментарі
+11
тарифи уточнюйте у вбитого брата дЄрмака.
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21.02.2024 18:43
+9
А може треба провести ротацію? Частину нинішніх співробітників відправити у ВСУ, а з ВСУ набрати відповідних фахівців до НАБУ. Тих, що наразі воюють, але мають необхідну освіту і досвід роботи. Те саме зробити й з БЕБ та іншими службами.
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21.02.2024 18:45
+6
Работяг руками (слесарей/токарей/строителей) в стране днём с огнём не сыщещ, а тут - обана - конкурс в НАБУ на 100 вакансий!!! Классное полицейское государство построили.
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21.02.2024 18:51
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тарифи уточнюйте у вбитого брата дЄрмака.
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21.02.2024 18:43 Відповісти
А може треба провести ротацію? Частину нинішніх співробітників відправити у ВСУ, а з ВСУ набрати відповідних фахівців до НАБУ. Тих, що наразі воюють, але мають необхідну освіту і досвід роботи. Те саме зробити й з БЕБ та іншими службами.
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21.02.2024 18:45 Відповісти
та вірим вірим - все буде "по та у відповідності до ЗУ"..., але хлібні та ЛПР стільці займуть ті хто буде потрібен..., хто "свій"
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21.02.2024 18:47 Відповісти
Работяг руками (слесарей/токарей/строителей) в стране днём с огнём не сыщещ, а тут - обана - конкурс в НАБУ на 100 вакансий!!! Классное полицейское государство построили.
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21.02.2024 18:51 Відповісти
НАБУ для цього і було створено, щоб постійно створювати вакансії та оголошувати конкурси "краси". Замість того, щоб з 2014 року виготовляти **********, будувати патронні заводи зайнялися виготовленням всього, що не потрібно, але приносить гроші в кишені створювальникам).
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21.02.2024 18:54 Відповісти
І я хочу..
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21.02.2024 19:00 Відповісти
Нічого не робити і принцем бути..
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21.02.2024 19:03 Відповісти
Для людей війна,а владі гроші й посади.******* якийсь.Їбаного ішака Україна не переживе
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21.02.2024 19:01 Відповісти
партійне захворювання Слуг з усього робити нічого не значущу ВИСТАВУ?
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21.02.2024 19:05 Відповісти
Жінки, вдало замінять на посадах чоловіків, щоб останні могли спокійно Захтщати Україну від московських орків! 100 посад, це рота на фронті!!
Резніков, таран, баканов, гончарук, рябошапка, богдан, можуть це особисто підтримати!! А на чолі, цієї сотні поставить Зеленський отого єрмака, щоб він фотки, з фронту на зелємарафон надсилав…
Слава Україні!
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21.02.2024 19:14 Відповісти
Ви забули про Кошового, який такий великий, що жоден бронік його не захистить. Тому йому й керувати жіночим баталйьоном !!!
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21.02.2024 20:40 Відповісти
при вспоминании слова мне в голову приходит другое слово
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21.02.2024 19:19 Відповісти
А це на часі , на тлі нестачі фінансів збільшувати штат дармоїдів і розтринькування грошей? В цей час коли волонтери на все збирають по ''копійці'' з україців! Цинізм влади пустився берегів зовсім!
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21.02.2024 19:23 Відповісти
ударим по Коррупции Коррупцией
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21.02.2024 19:25 Відповісти
Оце ти сказав ! Яка нестача фінансів ? Мільярд на снарядах вкрали !! Значить у країні дуже .... дуже багато бабла. Для дармоїдів з партії "ПОслуга народу".
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21.02.2024 20:42 Відповісти
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21.02.2024 19:32 Відповісти
А кандидатів теж будуть ловити на вулиці та в бусіки саджати?
/Управління внутрішнього контролю проводитиме додаткову перевірку на предмет доброчесності претендентів\ - ми вже бачили, як свого часу перевірили сбу-шників...
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21.02.2024 20:03 Відповісти
Капець, скоро держапарат складатиме пів населення України. А воювати будуть .... бідні та нещасні ? !!!
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21.02.2024 20:38 Відповісти
Ви активніше там вибирайте, комісії якісь створюйте, шукайте самих незалежних, чесних, і кого ОПа назначить, тих і виберуть.
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21.02.2024 21:17 Відповісти
еще 356 789 000 ведер и золотой ключик будет наш .... еще рывок и коррупцию победим
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21.02.2024 22:46 Відповісти
"Я на передовой". Как Черновол солгала детективу и отказалась давать показания НАБУ по делу Пашинского

20:02, https://ctrana.news/archive/day=2024-2-21.html сегодня



Черновол соврала детективу НАБУ. Фото: facebook.com/tchornovol

Бывшая народная депутат Татьяна Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Сергея Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Любовь Величко со ссылкой на материалы следствия (прослушку НАБУ офиса Пашинского), оглашенные в суде по избранию меры пресечения для бывшего и.о. руководителя Администрации президента.

"Экс-депутат Татьяна Черновол сидит в офисе Пашинского в Киеве по ул. Липской. Вместе с Пашинским. Ей звонит по телефону детектив НАБУ и вызывает на допрос по делу Пашинского. Черновол нагло врет детективу, что она сейчас на передовой, на фронте, и приглашает ехать к ней. Кладет трубку. Пашинский спрашивает: "Это с кем ты так говорила?"
Черновол: "С НАБУ, по делу закупки топлива вызывают свидетелем".
Пашинский: "Так это по моему".
Черновол: "Знаю, поэтому так и ответила детективу", - пересказала оглашенные материалы Величко.



Позже Величко также из зала суда сообщила, что, согласно материалам дела, Пашинский планировал заказать в западных СМИ медиакампанию против НАБУ.

"Прокурор САП по материалам дела зачитал сведения о том, что Пашинский готовился за большие деньги заказывать у международных СМИ, с целью влияния на международных партнеров, публикации о заказных делах НАБУ, об имуществе и образе жизни судей ВАКС, а также, что экс-директор НАБУ Сытник является агентом России… Короче, Пашинский планировал массированную дискредитацию НАБУ и ВАКС через международные СМИ", - написала журналистка.

НОВАЯ СОТНЯ АГЕНТОВ БУДЕТ ЛОВИТЬ ЧЕРНОВОЛ
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21.02.2024 22:55 Відповісти
100 нових посад просто прикриють ментів та ждунів і поїдуть через місяць по мобілізації.
згідно нової редакції проекту закону: Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.
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21.02.2024 23:18 Відповісти
Скам від бюро, перекидування кадрів з поліції в набу, звичайно звичайна людина на найменшу посаду не зможе подати документи на конкурси тому що там потрібен військовий квиток і штамп від військомату.
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22.02.2024 00:42 Відповісти
 
 