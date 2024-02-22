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Новости Война
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Германия (6724) Анналена Бербок (314)

Бербок призвала РФ немедленно остановить войну в Украине

бербок,анналена

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала главу МИД РФ Сергея Лаврова к прекращению войны России против Украины на встрече министров иностранных дел стран Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

"Если вам дороги человеческие жизни, если вам дорог ваш собственный народ, российские дети и молодежь, вы должны немедленно остановить эту войну", - заявила глава МИД Германии, обращаясь непосредственно к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сидевшему через два места слева от нее , уточняет агентство. "Если бы Россия остановила эту войну сейчас, то завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт", - добавила Бербок.

Она отметила, что Бразилия, расположенная в 10 000 километрах от Украины, может воспринимать угрозу безопасности иначе, чем страны Европы, однако война РФ "побуждает всех нас решительно защищать основные принципы, защищающие всех нас: Устав ООН, международное право и права человека". Поскольку эти принципы защищают все нации, независимо от их численности и места жительства, "российская агрессия - это больше, чем просто региональный конфликт".

Читайте также: Путин ошибается, если думает, что наша поддержка для Украины ослабевает, - Бербок

"Если мы хотим построить "справедливый мир", мы должны бороться с войнами и кризисами вместе. Решительно, почтительно и с готовностью к самоанализу", - добавила Бербок.
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Топ комментарии
+7
"...звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї ..." - можна було б і дотягнутися до горлянки!!!
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22.02.2024 09:24
+5
Знято.Хто там далі..
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22.02.2024 09:25
+5
Данке, Ганналено! Думаю, сьогодні до обіду припинять
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22.02.2024 09:29
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"...звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї ..." - можна було б і дотягнутися до горлянки!!!
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22.02.2024 09:24 Ответить
Знято.Хто там далі..
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22.02.2024 09:25 Ответить
Глас вопиющего в пустыне
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22.02.2024 09:26 Ответить
ПОТУЖНО, блд!
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22.02.2024 09:29 Ответить
Данке, Ганналено! Думаю, сьогодні до обіду припинять
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22.02.2024 09:29 Ответить
і оце нащадки нащадки грізних германців? відчуйте різницю.

4 вересня 476 року війська германців захопили Равенну і змусили імператора Ромула Августа зректись престолу. Їх вождь Одоакр висловив покору східно-римському імператору Зенону й став одноосібним правителем Італії. Західна Римська імперія припинила своє існування.

21 лютого 2024 Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала главу МЗС РФ Сергія Лаврова до припинення війни Росії проти України ...
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22.02.2024 09:32 Ответить
"висловив покору" - елементи прогину очевидні, не відчуваю різницю
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22.02.2024 11:13 Ответить
мир в очах побачила??
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22.02.2024 09:33 Ответить
Дякуємо звичайно ж пані Анналена, але з таким успіхом, краще було б звернутися до стільця, на якому сидів кінь, толку було б більше,),
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22.02.2024 09:34 Ответить
Такі абстрактні розмови можуть надавати шарму і стилю, якщо вони безпосередньо передують мордобою.
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22.02.2024 09:36 Ответить
Байден дал характеристику путину!
Ждем от Бербок характеристику лаврову!
П.С.
Путь рассмотрит вариант - конь подорванный или чмошный мерин ....
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22.02.2024 09:36 Ответить
кацапам понятнее "сраный кристопердежник"
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22.02.2024 09:41 Ответить
Закликалка ще не зламалася?
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22.02.2024 09:38 Ответить
якби вона сказала припиніть війну і відведіть війська за 24 години, або ми разом з Таурусами і військовим контингентом НАТО дамо вам тягла, то тоді може й так. А так, то можна було спитати у Макрона чим цей звиждьож закінчується і не бити язик об зуби )))
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22.02.2024 09:41 Ответить
Ще потрібно було написати що вона висловила глибоке занепокоєння... , напевно було б ще більш переконливо!
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22.02.2024 09:44 Ответить
Це ж треба , звичайні балачки політиків перетворити на хайп .
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22.02.2024 09:59 Ответить
Лучше б Чтольца своего "закликала", шоб Таурус дал. Кликалка несчастная
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22.02.2024 10:01 Ответить
Якшо я не помиляюся, то вона закликала Шольця дати тауруси. Але той все ще ображений на "ліверну ковбасу".
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22.02.2024 10:52 Ответить
Чому причепились до пані Бербок? ви краще подивітся на українську владу яка нічого не робить ні дипломатично, ні інформаційно для них головне рейтинги і збагаченнянавіть війна нічому не вчить.
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22.02.2024 10:01 Ответить
Це коли жертва благає маніяка припинити знущання, це якось так виглядає. І дає більше впевненості маніяку у своїх діях))
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22.02.2024 10:07 Ответить
Данкешон,але краще відправити Тауруси в напрямку лаврова,можна на них написати дрібним шрифтом заклики припинення війни.
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22.02.2024 11:21 Ответить
bla-bla-bla
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22.02.2024 11:32 Ответить
Стало відомо, що Джо Байден образив фюрера Кацапстану ***** Путіна. Із заявою про російського президента він виступив на закритому передвиборчому заході.Ідіот Медведєв п'яний назвав Байдена старпером.Заступився падлюка за свого Гітлера
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22.02.2024 12:31 Ответить
 
 