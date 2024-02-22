Бербок призвала РФ немедленно остановить войну в Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала главу МИД РФ Сергея Лаврова к прекращению войны России против Украины на встрече министров иностранных дел стран Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

"Если вам дороги человеческие жизни, если вам дорог ваш собственный народ, российские дети и молодежь, вы должны немедленно остановить эту войну", - заявила глава МИД Германии, обращаясь непосредственно к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сидевшему через два места слева от нее , уточняет агентство. "Если бы Россия остановила эту войну сейчас, то завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт", - добавила Бербок.

Она отметила, что Бразилия, расположенная в 10 000 километрах от Украины, может воспринимать угрозу безопасности иначе, чем страны Европы, однако война РФ "побуждает всех нас решительно защищать основные принципы, защищающие всех нас: Устав ООН, международное право и права человека". Поскольку эти принципы защищают все нации, независимо от их численности и места жительства, "российская агрессия - это больше, чем просто региональный конфликт".

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"Если мы хотим построить "справедливый мир", мы должны бороться с войнами и кризисами вместе. Решительно, почтительно и с готовностью к самоанализу", - добавила Бербок.