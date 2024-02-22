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Новини Війна
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Бербок закликала РФ негайно припинити війну в Україні

бербок,анналена

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала главу МЗС РФ Сергія Лаврова до припинення війни Росії проти України на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Ріо-де-Жанейро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на агентство dpa.

"Якщо вам дороги людські життя, якщо вам дорогий ваш власний народ, російські діти й молодь, ви повинні негайно припинити цю війну", - заявила глава МЗС Німеччини, звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї, уточнює агентство. "Якби Росія припинила цю війну зараз, то завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий", - додала Бербок.

Вона зазначила, що Бразилія, що розташована за 10 000 кілометрів від України, може сприймати загрозу безпеці інакше, ніж країни Європи, а проте війна РФ "спонукає всіх нас рішуче захищати основні засади, які захищають всіх нас: Статут ООН, міжнародне право і права людини". Оскільки ці принципи захищають всі нації, в незалежності від їх чисельності та місця проживання, "російська агресія - це більше, ніж просто регіональний конфлікт".

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"Якщо ми хочемо побудувати "справедливий світ", ми повинні боротися з війнами й кризами разом. Рішуче, шанобливо і з готовністю до самоаналізу", - додала Бербок.

Автор: 

Німеччина (7357) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+7
"...звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї ..." - можна було б і дотягнутися до горлянки!!!
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22.02.2024 09:24
+5
Знято.Хто там далі..
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22.02.2024 09:25
+5
Данке, Ганналено! Думаю, сьогодні до обіду припинять
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22.02.2024 09:29
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"...звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї ..." - можна було б і дотягнутися до горлянки!!!
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22.02.2024 09:24 Відповісти
Знято.Хто там далі..
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22.02.2024 09:25 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне
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22.02.2024 09:26 Відповісти
ПОТУЖНО, блд!
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22.02.2024 09:29 Відповісти
Данке, Ганналено! Думаю, сьогодні до обіду припинять
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22.02.2024 09:29 Відповісти
і оце нащадки нащадки грізних германців? відчуйте різницю.

4 вересня 476 року війська германців захопили Равенну і змусили імператора Ромула Августа зректись престолу. Їх вождь Одоакр висловив покору східно-римському імператору Зенону й став одноосібним правителем Італії. Західна Римська імперія припинила своє існування.

21 лютого 2024 Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала главу МЗС РФ Сергія Лаврова до припинення війни Росії проти України ...
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22.02.2024 09:32 Відповісти
"висловив покору" - елементи прогину очевидні, не відчуваю різницю
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22.02.2024 11:13 Відповісти
мир в очах побачила??
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22.02.2024 09:33 Відповісти
Дякуємо звичайно ж пані Анналена, але з таким успіхом, краще було б звернутися до стільця, на якому сидів кінь, толку було б більше,),
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22.02.2024 09:34 Відповісти
Такі абстрактні розмови можуть надавати шарму і стилю, якщо вони безпосередньо передують мордобою.
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22.02.2024 09:36 Відповісти
Байден дал характеристику путину!
Ждем от Бербок характеристику лаврову!
П.С.
Путь рассмотрит вариант - конь подорванный или чмошный мерин ....
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22.02.2024 09:36 Відповісти
кацапам понятнее "сраный кристопердежник"
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22.02.2024 09:41 Відповісти
Закликалка ще не зламалася?
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22.02.2024 09:38 Відповісти
якби вона сказала припиніть війну і відведіть війська за 24 години, або ми разом з Таурусами і військовим контингентом НАТО дамо вам тягла, то тоді може й так. А так, то можна було спитати у Макрона чим цей звиждьож закінчується і не бити язик об зуби )))
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22.02.2024 09:41 Відповісти
Ще потрібно було написати що вона висловила глибоке занепокоєння... , напевно було б ще більш переконливо!
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22.02.2024 09:44 Відповісти
Це ж треба , звичайні балачки політиків перетворити на хайп .
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22.02.2024 09:59 Відповісти
Лучше б Чтольца своего "закликала", шоб Таурус дал. Кликалка несчастная
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22.02.2024 10:01 Відповісти
Якшо я не помиляюся, то вона закликала Шольця дати тауруси. Але той все ще ображений на "ліверну ковбасу".
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22.02.2024 10:52 Відповісти
Чому причепились до пані Бербок? ви краще подивітся на українську владу яка нічого не робить ні дипломатично, ні інформаційно для них головне рейтинги і збагаченнянавіть війна нічому не вчить.
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22.02.2024 10:01 Відповісти
Це коли жертва благає маніяка припинити знущання, це якось так виглядає. І дає більше впевненості маніяку у своїх діях))
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22.02.2024 10:07 Відповісти
Данкешон,але краще відправити Тауруси в напрямку лаврова,можна на них написати дрібним шрифтом заклики припинення війни.
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22.02.2024 11:21 Відповісти
bla-bla-bla
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22.02.2024 11:32 Відповісти
Стало відомо, що Джо Байден образив фюрера Кацапстану ***** Путіна. Із заявою про російського президента він виступив на закритому передвиборчому заході.Ідіот Медведєв п'яний назвав Байдена старпером.Заступився падлюка за свого Гітлера
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22.02.2024 12:31 Відповісти
 
 