Бербок закликала РФ негайно припинити війну в Україні

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала главу МЗС РФ Сергія Лаврова до припинення війни Росії проти України на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Ріо-де-Жанейро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на агентство dpa.

"Якщо вам дороги людські життя, якщо вам дорогий ваш власний народ, російські діти й молодь, ви повинні негайно припинити цю війну", - заявила глава МЗС Німеччини, звертаючись безпосередньо до свого російського колеги Сергія Лаврова, який сидів через два місця зліва від неї, уточнює агентство. "Якби Росія припинила цю війну зараз, то завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий", - додала Бербок.

Вона зазначила, що Бразилія, що розташована за 10 000 кілометрів від України, може сприймати загрозу безпеці інакше, ніж країни Європи, а проте війна РФ "спонукає всіх нас рішуче захищати основні засади, які захищають всіх нас: Статут ООН, міжнародне право і права людини". Оскільки ці принципи захищають всі нації, в незалежності від їх чисельності та місця проживання, "російська агресія - це більше, ніж просто регіональний конфлікт".

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"Якщо ми хочемо побудувати "справедливий світ", ми повинні боротися з війнами й кризами разом. Рішуче, шанобливо і з готовністю до самоаналізу", - додала Бербок.