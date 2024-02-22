США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности, - Кирби
США рассматривают возможности передачи Украине ракет ATACAMS большей дальности.
Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже предоставляли Украине версию ракет ATACMS, известную как APAM (ракеты для поражения пехоты и материальной части. – Ред.), и они применяли их с пользой", - отметил представитель Белого дома.
В этом контексте Кирби подчеркнул, что оснащение ВСУ версиями ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снималось с рассмотрения.
"Это до сих пор является неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с украинской стороной. У Украины действительно есть такие возможности, к тому же другие страны обеспечили ее подобными средствами дальнего поражения. Поэтому мы все еще ведем обсуждение с украинцами относительно версии ATACMS большей дальности", - подчеркнул представитель Белого дома.
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Та, що там попадати!? Целься та натискай на гачок
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Шо там « працювати»? Літаками до Києва. Далі - відповідальність ЗСУ.
Тип наведения ИНС, Вес боеголовки 591 кг, Макс. дальность 165 км
M39A1 Block I Тип наведения ИНС с GPS, Вес боеголовки 174 кг, Макс. дальность 300 км
M57 Block IA Unitary Тип наведения ИНС с GPS, Вес боеголовки 214 кг, Макс. дальность 300 км
Реально незрозумілі речі?
Вимагають від ***** прямо щасс і негайно - банбіть Бірлін .
А тут ще й Кірбі .
«Ми взялися також і за проект «український КАБ». Власне, цим мали б займатися профільні відомства. Ми знайшли для них варіанти і шляхи. Але там поки тиша.
Так, наша авіація нездатна підніматися достатньо високо, щоб кидати по ворогу КАБи виробництва західних країн, бо буде уражена засобами російської протиповітряної оборони. Але технічну проблему носія КАБів цілком можливо вирішити багатьма способами, одні з яких дешеві, інші - трохи дорожчі, але теж реалістичні.
Все це за рік успішного застосування КАБів росіянами можна було вирішити. Повторюється історія з Шахедами: Україна, страждаючи від ефективної зброї, котру росіяни застосовують,уже більше ніж за рік, не може створити симетричну відповідь у належному масштабі. Хоча володіє і ресурсами, і технологіями, і людьми для цього.
Не володіє Україна лише одним - здатністю це все організувати під вирішення конкретної, усім очевидної задачі.
Ми не зможемо наступати без КАБів. Для руйнування глибоко ешелонованої оборони противника, для руйнування його потужних укріплень ми не напасемося тактичних ракет чи снарядів. Перші надто дорогі, другі надто слабкі. Нам треба дешево і потужно - це є КАБи.
Повторюся, усе для створення вітчизняних керованих авіабомб є. Немає тільки волі тут створювати щось нове і потрібне.
Чомусь ГУР та СБУ можуть напружитися і зробити велику кількість і хорошу якість морських дронів для того, щоб множити росіян на морі на нуль. Можуть спланувати і реалізувати знищення російської нафтопереробки.
То може, давайте віддамо частково управління сухопутними операціями цим відомствам? КАБи якраз по складності співставні з морськими дронами. Може, давайте поставимо їм задачу створити рішення по КАБах? І так само захиститися від ворожих бомб?»
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?locale=uk_UA
Дійсно, у мережах трьох найбільших операторів мобільного зв'язку спостерігаються серйозні проблеми. Абоненти не можуть здійснювати/приймати дзвінки та надсилати/приймати текстові повідомлення. Найбільш постраждалими є наступні міста:
https://itc.ua/ua/novini/v-ssha-stavsya-masovyj-zbij-u-roboti-mobilnyh-operatoriv/