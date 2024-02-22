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Кирби (447) ATACMS (135)

США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности, - Кирби

ATACMS

США рассматривают возможности передачи Украине ракет ATACAMS большей дальности.

Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже предоставляли Украине версию ракет ATACMS, известную как APAM (ракеты для поражения пехоты и материальной части. – Ред.), и они применяли их с пользой", - отметил представитель Белого дома.

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В этом контексте Кирби подчеркнул, что оснащение ВСУ версиями ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снималось с рассмотрения.

"Это до сих пор является неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с украинской стороной. У Украины действительно есть такие возможности, к тому же другие страны обеспечили ее подобными средствами дальнего поражения. Поэтому мы все еще ведем обсуждение с украинцами относительно версии ATACMS большей дальности", - подчеркнул представитель Белого дома.
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Топ комментарии
+16
Дискусії з українською стороною. Враження від фрази, що Америка пропонує далекобійні ракети, а примхливі українці дискутують та відмовляються. Поставте нас просто перед фактом - Ось вам, українці, ******* далекобійні ракети, бомби, снаряди та інше модерне обладнання. Беріть без всяких відмов. А то по попкє надаємо.
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22.02.2024 23:10
+13
Цікаво на скількі сантиметрів більшої дальності?
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22.02.2024 23:07
+13
Якщо зібрати всі заяви та "інсайди" про можливу скору передачу цих ************** ATACMS, то можна отримати великий такий рулон туалетного папіру.
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22.02.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво на скількі сантиметрів більшої дальності?
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22.02.2024 23:07 Ответить
Запитання некоректне. Потрібна інфа в дюймах.
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22.02.2024 23:13 Ответить
Ви праві. Жаль не можу скоректувати.
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22.02.2024 23:18 Ответить
Як попасти у російське посольство?

Та, що там попадати!? Целься та натискай на гачок

---/---

Шо там « працювати»? Літаками до Києва. Далі - відповідальність ЗСУ.
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22.02.2024 23:19 Ответить
"Літаками до Києва"? А месʼє у нас походу 🤡🤡🤡
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23.02.2024 05:57 Ответить
А от КНДР та Іран не працюють... а просто дають, от тільки кацапам... Так, що, дідо Байден, не треба працювати,- просто дайте
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23.02.2024 00:34 Ответить
Вооруженные Силы Украины эксплуатируют ATACMS M39 Block I
Тип наведения ИНС, Вес боеголовки 591 кг, Макс. дальность 165 км

M39A1 Block I Тип наведения ИНС с GPS, Вес боеголовки 174 кг, Макс. дальность 300 км
M57 Block IA Unitary Тип наведения ИНС с GPS, Вес боеголовки 214 кг, Макс. дальность 300 км
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23.02.2024 05:42 Ответить
Коротко говоря если пулять из Гуляй-Поля M39 Block I можно по Мелитополю, Бердянску, Мариуполю, то M39A1 Block I или M57 Block IA Unitary достанут Керчь, Тамань, Таганрог, Ростов-на-Дону. С Херсона теми что есть даже Чонгар и Джанкой не достать. Теми что дадут бавовну можно делать в Севастополе и полностью весь ЮБК, от Фороса до Феодосии, плюс 20-30 км моря.
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23.02.2024 05:54 Ответить
З ядерною бойовою частиною теж підійшли б.
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22.02.2024 23:10 Ответить
Якщо зібрати всі заяви та "інсайди" про можливу скору передачу цих ************** ATACMS, то можна отримати великий такий рулон туалетного папіру.
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22.02.2024 23:10 Ответить
А взагалі то я все ж не розумію чому хусіти в сандалях можуть рити величезні забетоновані розгалуженні мережі.тунеліві там виробляти ракети будь якої дальності, а в нас і те і те наче надкосмічні завдання які ми ніяк не можемо зробити без жопомоги, мабудь інопланетян.
Реально незрозумілі речі?
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22.02.2024 23:10 Ответить
Скільки ракет зробили хусіти в сандалях і яких?
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22.02.2024 23:12 Ответить
Прочитайте дані МО Ізраіля і США
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22.02.2024 23:19 Ответить
Хусіти користуються купленим озброєнням. Чи наданим безкоштовно. Не свого виробництва.
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22.02.2024 23:22 Ответить
Ракети для них Іран виробляє
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22.02.2024 23:42 Ответить
Тунелі у нас нєтойсістєми, що у хуситів🤔🧐😁 От якби в тунелях можливо було покласти ще й асфальт, то ясєн хрєн, що і з ракетами пішла б жара,- ось какось-такось, а по факту каком к вєрху, а факт він такий, він наліцо... у зєрмака, от тільки з-під шерсті не дуже видно😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.02.2024 00:38 Ответить
Дискусії з українською стороною. Враження від фрази, що Америка пропонує далекобійні ракети, а примхливі українці дискутують та відмовляються. Поставте нас просто перед фактом - Ось вам, українці, ******* далекобійні ракети, бомби, снаряди та інше модерне обладнання. Беріть без всяких відмов. А то по попкє надаємо.
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22.02.2024 23:10 Ответить
А яка дискусія з Украіною ? -- як на мене ми раді кожному снаряду
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22.02.2024 23:12 Ответить
Можна просто передати, а можна "розглядати можливість передати".
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22.02.2024 23:12 Ответить
Чи замислюватись над ймовірністю обіцянки можливості передачі.
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22.02.2024 23:32 Ответить
Обіцяємо ракети ATACAMS використати з великою користю для України , тільки поскоріше нам їх надішліть 🙁
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22.02.2024 23:16 Ответить
На кацапії сьогодні масово порвались пердаки , після того як Бундестаг проголосував за передачу нам ракет Таурус . Щольц ще навіть не підписав це рішення , а русня вже в неймовірній істериці .
Вимагають від ***** прямо щасс і негайно - банбіть Бірлін .
А тут ще й Кірбі .
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22.02.2024 23:17 Ответить
Нажаль, там тільки вила і вода. Я про передачу Таурусів.
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22.02.2024 23:24 Ответить
Гадаю що вже ні . Шольц ще звісно повийожується трішки , але врешті підпише .
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22.02.2024 23:53 Ответить
Ну вообще то ни про какую передачу речь пока не идет, это просто "рекомендация"... Это типа как "договоры про безопасность" с которыми носится Зеленский. Слов много, а толку никакого.
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22.02.2024 23:29 Ответить
Банбіть Бірлін -- була б сама дієва річ, котра розбудила б західне цивілізоване суспільство.
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23.02.2024 07:45 Ответить
Нехай і "отпускніков, вчєра уволівшихся на своїх самольотах" неодмінно теж пришлють. Їм досвід бойовий знадобиться. В мене є відчуття, що навіть якщо росіян зараз спинити третя світова війна все одно неминуча.
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22.02.2024 23:19 Ответить
2 роки обіцянки ціцяньки і так усі крім Великої Британії француз ті теж такі самі бла бла
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22.02.2024 23:21 Ответить
Макрон першим дав танки .
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22.02.2024 23:45 Ответить
Працюють??! А кндр з іраном передає! І не гавкають публічно!
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22.02.2024 23:21 Ответить
Дуже цікаво - Ігор Луценко

«Ми взялися також і за проект «український КАБ». Власне, цим мали б займатися профільні відомства. Ми знайшли для них варіанти і шляхи. Але там поки тиша.

Так, наша авіація нездатна підніматися достатньо високо, щоб кидати по ворогу КАБи виробництва західних країн, бо буде уражена засобами російської протиповітряної оборони. Але технічну проблему носія КАБів цілком можливо вирішити багатьма способами, одні з яких дешеві, інші - трохи дорожчі, але теж реалістичні.

Все це за рік успішного застосування КАБів росіянами можна було вирішити. Повторюється історія з Шахедами: Україна, страждаючи від ефективної зброї, котру росіяни застосовують,уже більше ніж за рік, не може створити симетричну відповідь у належному масштабі. Хоча володіє і ресурсами, і технологіями, і людьми для цього.

Не володіє Україна лише одним - здатністю це все організувати під вирішення конкретної, усім очевидної задачі.

Ми не зможемо наступати без КАБів. Для руйнування глибоко ешелонованої оборони противника, для руйнування його потужних укріплень ми не напасемося тактичних ракет чи снарядів. Перші надто дорогі, другі надто слабкі. Нам треба дешево і потужно - це є КАБи.

Повторюся, усе для створення вітчизняних керованих авіабомб є. Немає тільки волі тут створювати щось нове і потрібне.

Чомусь ГУР та СБУ можуть напружитися і зробити велику кількість і хорошу якість морських дронів для того, щоб множити росіян на морі на нуль. Можуть спланувати і реалізувати знищення російської нафтопереробки.

То може, давайте віддамо частково управління сухопутними операціями цим відомствам? КАБи якраз по складності співставні з морськими дронами. Може, давайте поставимо їм задачу створити рішення по КАБах? І так само захиститися від ворожих бомб?»
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23.02.2024 00:04 Ответить
Повний матеріал тут
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?locale=uk_UA
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23.02.2024 00:07 Ответить
В Україні є все. Немає тільки однієї речі: адекватної проукраїнської влади.
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23.02.2024 07:40 Ответить
Прості абхазькі парні з народу прямим текстом кажуть, що свої пройоби і в дипломатії і в власному виробництві зброї будуть затикати Миколами. Як вони і роблять з 24.02.22
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22.02.2024 23:23 Ответить
Треба петицію « арахамію на самий складний фронт» . Ш
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22.02.2024 23:56 Ответить
тобто є надія, що лисий з юзіком нарешті попадуть на фронт. От вони точно "закриють"...
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23.02.2024 06:07 Ответить
Пропоную самим головним генералом у ЗСУ призначити цього хламідію. На усі випадки він має і план В, і план С, і план D.
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23.02.2024 07:30 Ответить
"США працюють" - «Працювати, працювати і в праці сконати
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22.02.2024 23:23 Ответить
я теж над цим працюю. Результат однаковий
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22.02.2024 23:23 Ответить
Лежить майже весь мобільний звʼязок на території США Також є збої у роботі серверів інших компаній. Вас же попереджали - війна ближче, ніж вам здається
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22.02.2024 23:25 Ответить
так им и надо
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22.02.2024 23:30 Ответить
Зовіть Зелю,він порішає.
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22.02.2024 23:34 Ответить
А де про це можна почитати?
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22.02.2024 23:32 Ответить
Сам собі відповідаю: https://www.youtube.com/watch?v=qB-IA_1zHNQ

Дійсно, у мережах трьох найбільших операторів мобільного зв'язку спостерігаються серйозні проблеми. Абоненти не можуть здійснювати/приймати дзвінки та надсилати/приймати текстові повідомлення. Найбільш постраждалими є наступні міста:

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22.02.2024 23:41 Ответить
Ось вже наші пишуть про це:

https://itc.ua/ua/novini/v-ssha-stavsya-masovyj-zbij-u-roboti-mobilnyh-operatoriv/
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22.02.2024 23:43 Ответить
Інколи в мене виникає бажання щоб умовний ******** російський Жириновський таки випустив ракету на Берлін чи Вашингтон. Може це якось привело б до тями західних керманичів.
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22.02.2024 23:35 Ответить
чому Інколи ?
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22.02.2024 23:44 Ответить
Все ж таки союзниками нашими вважаються. Тому й інколи. Коли зовсім вже туплять.
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22.02.2024 23:46 Ответить
Як це опудало вже дістало... Виставляють його як папугу, щоб постійно одне й те саме казв

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22.02.2024 23:30 Ответить
поки сонце зійде - роса очі виїсть...
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22.02.2024 23:40 Ответить
Що, одразу дві? (с)
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22.02.2024 23:45 Ответить
РАБОТЯГИ!!! А может монетку просто подбросьте?
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23.02.2024 00:08 Ответить
Опасно, а вдруг не той стороной упадет и путин нападет 😬
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23.02.2024 01:03 Ответить
Коротко про головне - працювали працювали і не випрацювали.
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23.02.2024 00:22 Ответить
Працюйте тільки не запрацюйтесь,...
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23.02.2024 00:51 Ответить
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23.02.2024 05:36 Ответить
Працювати не заморилися?
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23.02.2024 07:17 Ответить
Біда лише у тому, що містер В сомнабула. На ходу умудряється спати. Гей, дворові, розбудіть, накінець, свого шефа і нагадайтн йому, що ми, украінці, не можемо так довго чекати, поки він самостійно пробудиться з летаргіі. Наші захисники масово гинуть ні за цапову душу, поки воно спить…
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25.03.2024 23:21 Ответить
Маза фокер, це питання потрібно було розвʼязати навіть не вчора, а позавчора. Чому всі вони тягнуть бика за хвіст у той час, коли наші воіни мало не голіруч бʼють цю каца пню, поки вони «працюють». Як вони мені вже остогидли тими байками для дебілів, за кого вони нас мають.
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25.03.2024 23:27 Ответить
 
 