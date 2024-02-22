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Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения о помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Президент Макрон пригласил ряд европейских лидеров достаточно ситуативно, чтобы обсудить новые предложения и решения для Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", – сообщил президент Польши Анджей Дуда.
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Там тіхо, уютно і ніхто не помішає
вона в тебе Є ?
чого ти єю махаїш туда-сюда ?
Туда на віласіпєдє тиждень.
https://www.youtube.com/watch?v=UViSDfmB3MQ&ab_channel=gushin76
Почему в дронах находят комплектующие стран Европы??
Парадокс, Иран поставляет ракеты России, откуда средства, Иран 40 лет под санкциями?
Ларчик открывается просто, Байден разморозил 6 и 10 млрд. долларов Ирану.
Утвержение Киссинджера ,,в наши дни быть другом Соединенных Штатов хуже, чем быть их врагом,, подтвердили , не только Афган, но и Украина, Израиль.
Украине Байден не дает оружие, а на Израиль давит, чтобы не ,,пострадали мирные жители Газы,, - его не заботит, разрушенные города Украины, 10 млн. беженцев и десятки тысяч убитых, а беспокоит жизнь террористов Хамас, которых поддерживают избиратели демпартии.
Увы, если бы Байден не заморозил Лен-лиз ( сотни танков, самолетов... май 2022), проголосованный обеими палатами Конгресса, и не тормозил армию Израиля по уничтожению террористов Хамаса, Украина и Израиль одержали, бы быструю победу.