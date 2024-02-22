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Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения о помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Президент Макрон пригласил ряд европейских лидеров достаточно ситуативно, чтобы обсудить новые предложения и решения для Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", – сообщил президент Польши Анджей Дуда.

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Топ комментарии
+4
та в Харків їзжайте на Алєксєєвські поля.

Там тіхо, уютно і ніхто не помішає
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22.02.2024 23:30
+4
Поки вони набалакаються у Макрона, Іран ще 400 ракет передасть…
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22.02.2024 23:45
+1
Крім того щоб надути щоки ні на шо не здатні весь день якісь ефемерні заяви в сторону України но зброї нема
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22.02.2024 23:32
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та в Харків їзжайте на Алєксєєвські поля.

Там тіхо, уютно і ніхто не помішає
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22.02.2024 23:30 Ответить
Так не вони ж кричали всі останні 30 років шо входять в десятку продавців зброї.. і не вони зпекались ядерної зброї
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22.02.2024 23:32 Ответить
ну от ****** тут ядерна зброя ?

вона в тебе Є ?

чого ти єю махаїш туда-сюда ?
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22.02.2024 23:34 Ответить
Крім того щоб надути щоки ні на шо не здатні весь день якісь ефемерні заяви в сторону України но зброї нема
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22.02.2024 23:32 Ответить
В Париж і без запрошення всі приїдуть.
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22.02.2024 23:32 Ответить
я отказався, хай не ждуть !
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22.02.2024 23:35 Ответить
От гади! Дорогу не проплатили?
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22.02.2024 23:41 Ответить
Тю !

Туда на віласіпєдє тиждень.
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22.02.2024 23:43 Ответить
Так ви гонщик! Від Києва до Парижу, дорогою, - 2381км. 340км за день.
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22.02.2024 23:56 Ответить
дядьку, ще в минулому тисячолітті такі прєгради були здійсненні ))

https://www.youtube.com/watch?v=UViSDfmB3MQ&ab_channel=gushin76
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23.02.2024 00:01 Ответить
Поки вони набалакаються у Макрона, Іран ще 400 ракет передасть…
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22.02.2024 23:45 Ответить
Да всё путём. Собраться побухать и по домам.
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22.02.2024 23:47 Ответить
Або створити колективну відповідальність за злив України пуйлу?
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23.02.2024 07:53 Ответить
Поменьше звиздеть, а побольше делать!
Почему в дронах находят комплектующие стран Европы??
Парадокс, Иран поставляет ракеты России, откуда средства, Иран 40 лет под санкциями?
Ларчик открывается просто, Байден разморозил 6 и 10 млрд. долларов Ирану.

Утвержение Киссинджера ,,в наши дни быть другом Соединенных Штатов хуже, чем быть их врагом,, подтвердили , не только Афган, но и Украина, Израиль.
Украине Байден не дает оружие, а на Израиль давит, чтобы не ,,пострадали мирные жители Газы,, - его не заботит, разрушенные города Украины, 10 млн. беженцев и десятки тысяч убитых, а беспокоит жизнь террористов Хамас, которых поддерживают избиратели демпартии.
Увы, если бы Байден не заморозил Лен-лиз ( сотни танков, самолетов... май 2022), проголосованный обеими палатами Конгресса, и не тормозил армию Израиля по уничтожению террористов Хамаса, Украина и Израиль одержали, бы быструю победу.
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23.02.2024 08:33 Ответить
До рішення треба мати сталеві яйця, та їх як бачимо в ЄС мають окремі лідери країн.Одного разу Європа вже мала похибний приклад,сфоєї нерішучості,але нічому не навчилася.....
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23.02.2024 08:37 Ответить
Вони взагалі можуть щось робити швидко? Що з ними? Складається враження, що Европа нежитьєздатна в складних умовах, проти диктаторів і тоталітарних держав. Скільки днів буде йти обговорення, якщо, наприклад, пуйло нападе на Прибалтику? Або вони прокинуться, або в середньо срочної перспективи можуть розпастися і почати зникати.
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23.02.2024 08:55 Ответить
 
 