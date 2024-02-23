После атаки вражеских беспилотников в Одессе вспыхнул пожар, есть пострадавшие, - ОВА
Россияне атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего вспыхнула гражданская инфраструктура. В ОВА сообщили о пострадавших.
Об этомв своем телеграм-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры", - написал он.
Есть информация о пострадавших. По словам главы, их данные и количество уточняются.
"На месте работают все соответствующие службы", – добавил Кипер.
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чи ти з Кацапії і не знаєш, шо в Україні мери вибираються, а не призначаються, як у вас ?
Одессу