После атаки вражеских беспилотников в Одессе вспыхнул пожар, есть пострадавшие, - ОВА

Россияне атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего вспыхнула гражданская инфраструктура. В ОВА сообщили о пострадавших.

Об этомв своем телеграм-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры", - написал он.

Есть информация о пострадавших. По словам главы, их данные и количество уточняются.

"На месте работают все соответствующие службы", – добавил Кипер.

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