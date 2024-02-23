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обстрел (25728) Одесса (7739) пожар (5735) Кипер (45)

После атаки вражеских беспилотников в Одессе вспыхнул пожар, есть пострадавшие, - ОВА

пожежа

Россияне атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего вспыхнула гражданская инфраструктура. В ОВА сообщили о пострадавших.

Об этомв своем телеграм-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры", - написал он.

Есть информация о пострадавших. По словам главы, их данные и количество уточняются.

"На месте работают все соответствующие службы", – добавил Кипер.

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Топ комментарии
+3
Я звісно не дуже слідкую, але… хіба власне адміністрація не є тими ждунами?
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23.02.2024 01:03
+3
І це при тому що сотні одеситів і жителів Одеської області загинуло на фронті чи стало інвалідами чи зараз воюють. Але на верхівці влади в Одесі і області сидить класична мафія
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23.02.2024 01:23
+1
Місцева адміністрація недопрацьовує щодо ЖДУНІВ, от московіти і гадять, сволота…
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23.02.2024 00:50
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Місцева адміністрація недопрацьовує щодо ЖДУНІВ, от московіти і гадять, сволота…
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23.02.2024 00:50 Ответить
Я звісно не дуже слідкую, але… хіба власне адміністрація не є тими ждунами?
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23.02.2024 01:03 Ответить
Так, якраз і адміністрація підібрана "слугоригами" і є бувші риги, а сам мер чистий кацап з кацапським паспортом.
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23.02.2024 01:21 Ответить
Там адміністрація не мінялася з 2014 року якщо чесно. Всім Одеська мафія вигідна чомусь.
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23.02.2024 01:41 Ответить
може тому, шо вона не призначається з Києва, а вибирається одеситами ?

чи ти з Кацапії і не знаєш, шо в Україні мери вибираються, а не призначаються, як у вас ?
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23.02.2024 02:03 Ответить
Про кацапію дійсно смішно. Дякую.
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23.02.2024 02:31 Ответить
Там ціла мафія у прямому сенсі цього слова. Ждуни чи ні, не знаю, але те, що багаторічна мафія це абсолютно точно.
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23.02.2024 01:21 Ответить
І це при тому що сотні одеситів і жителів Одеської області загинуло на фронті чи стало інвалідами чи зараз воюють. Але на верхівці влади в Одесі і області сидить класична мафія
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23.02.2024 01:23 Ответить
і хто за неї проголосував, шоб вона стала на верхівці влади ?
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23.02.2024 02:05 Ответить
Погибло три человека.Не вам 73% рассказывать про
Одессу
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23.02.2024 13:57 Ответить
 
 