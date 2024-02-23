Полковник Полянская стала новым начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ
Начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ назначена полковник Лариса Полянская.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Сухопутних войск ВС Украины.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что такое назначение – "важный шаг вперед во внедрении гендерной политики для украинской армии".
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк торжественно поздравил и представил подчиненному личному составу новоназначенную главу капелланской службы.
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Пожалуйста, подождите...
і не треба про "Бог один для всіх".
в зороастризмі бога Два
але в даному випадку натуральна руденька. Це видко по шкірі
ото тема для обговорення головного капелана - свтого отця, тьфу, баби, Війська Українського
"У моей девочки есть одна маленькая штучка"
посол, курва
міністерство ветеранів без ветеранів
голова влк, генеколог. м. Ладижин
ну якось так
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Капеланська служба перетворилася на каПолянську.
Або якусь гендерно небінарну особу, яку потрібно називати "вони".
Он, у Оклахомі нещодавно загинув небінарний старшокласник. Він зайшов зі своїм другом трансгендером у дівчачий туалет у школі. Але дівчата відлупцювали їх обох. Наступного дня небінарний віддав богу душу. Правда, поліція каже, що смерть сталася не через отримані травми. Може, наклав на себе руки від сорому, що його побили дівчата?
https://www.cbc.ca/news/world/non-binary-student-bathroom-death-1.7121384
ви що там, сирський, зовсім охєрєлі ?
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У сенсі? Тобто, там 50.000 баб стоїть у черзі до військкомату на передову і тільки одна з них, силою неймовірних здібностей, зараз буде сидіти у званні полковника з окладом на найнебезпечнішій посаді капелана?
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До того ж її обізвали нєтолєрантно, - "полковником". А де гендерно правильні фемінітиви в руслє єдінствєнно вєрной палітікі партії?
Полковничиня! І ніяк інакше.
Хто скаже, що полковниця, - так то дружина полковника.
будет тебе и стадион вова, будет и отдельная камера...
мала б бути полковниця, але оскільки полковниця - дружина полковника,
то може бути "полковничка", але теж "полковникиня", "полковщиця", "полковничиця" або й "полковиня"
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_назв_жінок_за_фахом
як і жінка, керуюча священниками (з причин релігійних традицій українців).
Як віруючу людину, мене трохи вразили ваші дещо блюзнірські слова про релігію.
На жаль, у нашій в/ч нема не те, що каплички зі священником, а за два роки до нас лише раз приїжджав капелан (насправді, він приїжджав до сусідів, а вони його до нас скерували).
Що ж до зганяння на релігійні свята, то на ППД таке, мабуть, є - совдепія нікуди ж не поділася зі ЗСУ (здається, навіть розквітла новими барвами).
На передову вони не їздять,та й в тилах рідко зустрінеш.
Таке...На Великдень паску посвятити.(достатньо й цивільного попа).
Священники виконують божу волю, а ця руда тітка, - волю вищестоящого начальства. )))
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Звучит точно так же, как "ГУНДЯЕВ ПОЛКОВНИК ФСБ". 95 квартал в действии.
люди залюбки приходили на паті (PATY) - подивитися як горить і кричить ця істота (скоріше всього невинна)...
... так і хочеться погортати сторінки Я.Гашека і його безсмертний твір про солдата Швейка:
ШВЕЙК З ФЕЛЬДКУРАТОМ ІДУТЬ ПРАВИТИ ПОЛЬОВУ МЕСУ
Підготовка до вбивства людей відбувалася завжди з ім'ям Бога або якоїсь іншої вищої істоти, яку створила людська фантазія.
Стародавні фінікіяни, перше ніж перерізати горло якомусь полоненому, відправляли такі ж самі урочисті служби божі, як і кілька тисяч років пізніше нові покоління, коли збирались на війну, щоб вогнем і мечем винищувати своїх ворогів.
Людожери гвінейських і полінезійських островів, перед тим як урочисто зжерти своїх полонених або людей нікчемних, як-от: місіонерів, мандрівників, агентів різних торговельних фірм чи просто цікавих, - приносять жертви своїм богам і виконують при цьому найрізноманітніші релігійні обряди. Через те що в їхні землі ще не проникла культура церковного облачення, вони прикривають стегна просто вінками із строкатого пір'я лісових птахів.
Свята інквізиція перед спаленням своїх жертв відправляла найурочистіші богослужіння: велику месу зі співами.
Під час страти злочинця завжди присутній священик, який своєю присутністю обтяжує приреченого.
У Пруссії пастор підводив нещасного звинуваченого під сокиру, в Австралії католицький священик - на шибеницю, у Франції - під гільйотину, в Америці - на електричний стілець, в Іспанії - на крісло, де засудженого душили дотепно придуманим апаратом. У царській Росії бородатий піп водив революціонерів на смерть тощо...
Велика бойня - світова війна - теж не обійшлася без благословення священиків. Фельдкурати всіх армій молились і правили меси за перемогу того табору, чий хліб їли.
Під час страти збунтованих солдатів з'являвся священик.
Нічого не змінилося від тих часів, як розбійник Войтех, котрого нарекли «святим», з мечем в одній руці й з хрестом у другій брав участь у різанині й винищуванні прибалтійських слов'ян.
В усій Європі люди йшли, наче худоба на бойню, куди їх вели не тільки різники-імператори, королі, президенти та інші можновладці й полководці, але і священики всіх релігій, які благословляли їх і примушували давати брехливу присягу «на землі, в повітрі, на морі» тощо.
Служба божа правилася двічі. Вперше, коли частина від'їжджала на фронт, а вдруге - вже на передовій, перед кривавою різаниною і смертовбивством.
Пам'ятаю, якось під час польової служби на позиціях ворожий літак кинув бомбу прямісінько на польовий вівтар, і від нашого фельдкурата залишилося тільки криваве лахміття. Потім про нього писали як про мученика, а в той час наші літаки намагались так само прославити фельдкуратів по другий бік фронту.
Ми зловтішалися з цього, й на тимчасовому хресті, поставленому там, де поховали рештки фельдкурата, тієї ж ночі з'явилася така епітафія:
Те, що впаде на нас, те вже й на тебе впало,
Ти ж небо обіцяв і лоно Авраама,
То й небо смерть тобі згори послало,
Де ти співав, лишилась тільки пляма.
З А В І С А
военный не может быть капеланом, ибо как сказал Иисус;
Кесарю кесарево, а Богу Богово - пусть каждому воздается, платится по его заслугам, положению в обществе, по рангу. Выражение церковнославянское: «Воздадите кесарева кесареви и Божия Богови» (Матфей, 22, 15-21).
Судя по всему, Библия для этих людей незнакома.