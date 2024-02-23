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назначение (2142) капеллан (98) ВСУ (6257)

Полковник Полянская стала новым начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ

капелан

Начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ назначена полковник Лариса Полянская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Сухопутних войск ВС Украины.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что такое назначение – "важный шаг вперед во внедрении гендерной политики для украинской армии".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк торжественно поздравил и представил подчиненному личному составу новоназначенную главу капелланской службы.

Смотрите: Минобороны утвердило новые эмблемы для Службы военного капелланства ВСУ. ФОТО
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Топ комментарии
+17
я не знаю що там у вас у зороастрізмі коїться, але капелан то все ж таки святий отець, серьозна справа душі, а тут якась, звиняюсь, хінінова руда баба
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23.02.2024 03:13
+17
Генерал Залужный, Вы не предоставили ФСБ план действий ЗСУ на 2024 год!

будет тебе и стадион вова, будет и отдельная камера...

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23.02.2024 03:56
+10
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23.02.2024 03:48
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я зороастріст з ухилом в буддізм, мені пох.

і не треба про "Бог один для всіх".

в зороастризмі бога Два
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23.02.2024 02:10 Ответить
я не знаю що там у вас у зороастрізмі коїться, але капелан то все ж таки святий отець, серьозна справа душі, а тут якась, звиняюсь, хінінова руда баба
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23.02.2024 03:13 Ответить
не хінінова, а хнойна..
але в даному випадку натуральна руденька. Це видко по шкірі
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23.02.2024 03:25 Ответить
може й руда натуралка, але все ж підфарбовується іранською хною

ото тема для обговорення головного капелана - свтого отця, тьфу, баби, Війська Українського
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23.02.2024 03:49 Ответить
ну а шо? дЄрьмак в якості начальника пріЗє!дєнта, то чому б святій матері не очолити капеланів?
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23.02.2024 03:58 Ответить
Не богохульствуй щодо святої матері
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23.02.2024 04:20 Ответить
так йа ш з почтєнієм.. їй боху! вот-тє хрєст! чєсне піанєрське!
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23.02.2024 04:25 Ответить
Добре-добре, почтєніє прийнято, гріхи відпущено...
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23.02.2024 04:28 Ответить
святая мать ордєна Бене Ґессеріт
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23.02.2024 04:26 Ответить
Жінка не може керувати священиками,--- гендерність треба застосовувати з розумом.
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23.02.2024 07:36 Ответить
Баба, це ти, ухилянтишку.
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23.02.2024 05:30 Ответить
тобто Ви натякаєте, що в неї і шмо:ька руда?!
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23.02.2024 08:40 Ответить
і ластовиння на дупці
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23.02.2024 08:54 Ответить
Як там Остап Сулейман Берта Марія Бендер-бей співав чарльстон:
"У моей девочки есть одна маленькая штучка"
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23.02.2024 09:00 Ответить
Киця, ти ж набагато більше баба, ніж ця військова...
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23.02.2024 05:29 Ответить
жінка священник
посол, курва
міністерство ветеранів без ветеранів
голова влк, генеколог. м. Ладижин
ну якось так
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23.02.2024 07:56 Ответить
новоявленний сирський забув, що в ЗСУ церква відокремлена від борделя
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23.02.2024 04:02 Ответить
хєндер він знайщов в найсвятішому - душі, мля !
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23.02.2024 04:04 Ответить
Полковник Полянська
*********
Капеланська служба перетворилася на каПолянську.
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23.02.2024 04:33 Ответить
Чого ж ти тоді в АТБ в жіночій сукні ходиш?
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23.02.2024 05:31 Ответить
То ви зустріли в АТБ шотландця. )))
Або якусь гендерно небінарну особу, яку потрібно називати "вони".
Он, у Оклахомі нещодавно загинув небінарний старшокласник. Він зайшов зі своїм другом трансгендером у дівчачий туалет у школі. Але дівчата відлупцювали їх обох. Наступного дня небінарний віддав богу душу. Правда, поліція каже, що смерть сталася не через отримані травми. Може, наклав на себе руки від сорому, що його побили дівчата?
https://www.cbc.ca/news/world/non-binary-student-bathroom-death-1.7121384

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23.02.2024 08:34 Ответить
від руденьких
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23.02.2024 02:19 Ответить
млію
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23.02.2024 02:20 Ответить
з яких часів святі отці - пастори носять погони ?

ви що там, сирський, зовсім охєрєлі ?
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23.02.2024 03:16 Ответить
ув савєцькому саюзі кожен священник мав звання та погони під рясою.. але тайно, хоча всі знали
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23.02.2024 03:30 Ответить
а у випадку депутат - депутана
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23.02.2024 03:20 Ответить
У Сухопутних військах підкреслили, що таке призначення - "важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська".
==========
У сенсі? Тобто, там 50.000 баб стоїть у черзі до військкомату на передову і тільки одна з них, силою неймовірних здібностей, зараз буде сидіти у званні полковника з окладом на найнебезпечнішій посаді капелана?
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23.02.2024 03:43 Ответить
Полковник Полянська
************
До того ж її обізвали нєтолєрантно, - "полковником". А де гендерно правильні фемінітиви в руслє єдінствєнно вєрной палітікі партії?

Полковничиня! І ніяк інакше.

Хто скаже, що полковниця, - так то дружина полковника.
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23.02.2024 04:24 Ответить
Полковникиня!!!
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23.02.2024 06:15 Ответить
Точно!
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23.02.2024 09:37 Ответить
До чого тут черга до військомату, клоуне?
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23.02.2024 05:42 Ответить
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23.02.2024 03:48 Ответить
Генерал Залужный, Вы не предоставили ФСБ план действий ЗСУ на 2024 год!

будет тебе и стадион вова, будет и отдельная камера...

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23.02.2024 03:56 Ответить
У Цибулько чула про витік реакції Залужного на запитання , "що змусить його піти в політику?" . Відповідь -поки що ні , але одразу, тільки як буде загроза зміни курсу країни.
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23.02.2024 04:06 Ответить
Наталья, супер! Это фото суть того, что происходит в Украине. Уже 5 лет почти. Шариковы нашли свой домиком и своего Швондера.
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23.02.2024 07:16 Ответить
Якщо вже про гендерну рівність, то має бути ПОЛКОВНИХА Полянська, або ПОЛКОВНИЧКА
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23.02.2024 04:26 Ответить
керівник і керівниця, чарівник і чарівниця, годувальник і годувальниця,
мала б бути полковниця, але оскільки полковниця - дружина полковника,
то може бути "полковничка", але теж "полковникиня", "полковщиця", "полковничиця" або й "полковиня"
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23.02.2024 04:50 Ответить
До цього часу була ПІДполковничка(підполковником), а тут враз -полковничка. Стрімкий ріст...
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23.02.2024 07:13 Ответить
Правильно - Пані полковник, пані капітан.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_назв_жінок_за_фахом
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23.02.2024 07:39 Ответить
А чому новину про її призначення оприлюднили в 1⁵⁹ ночі?.. Зрештою, є ж ескорт-послиці, то чому не може бути "начальниці" капеланів... Дурдом якийсь.
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23.02.2024 04:36 Ответить
ЗЄрмаки знайшли ще один спосіб плюнути в душу українців
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23.02.2024 04:40 Ответить
)))Що-що,а євреї як ніхто інші мають почуття особливого,глумливого саркастичного гумору. )))
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23.02.2024 05:21 Ответить
Сюр якийсь. Ухилянтишки, які ходять в АТБ в жіночих сукнях, доколупуються до жінки-військовослужбовця...
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23.02.2024 05:38 Ответить
Пікалов теж військослужбовець ) Орденоносець )
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23.02.2024 05:58 Ответить
До чого тут пікалов? він в мвс
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23.02.2024 06:08 Ответить
Сюром є жінка з високим військовим званням, в даному випадку полковника (з причин суто раціональних - ви би бажали, щоб з палаючого будинку вас рятувала жіноча команда пожежників?),
як і жінка, керуюча священниками (з причин релігійних традицій українців).
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23.02.2024 06:34 Ответить
Анні Петровій: завтра рівно 2 роки як я учетверте долучився до ЗСУ.
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23.02.2024 07:54 Ответить
Ви нормальні?! У Бога немає підполковників і майорів. Які нафіг капелани, у кожної людини свої відношення з творцем, все інше це одурманення, пропаганда і заробляння грошей на релігії.
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23.02.2024 05:40 Ответить
Сказано правильно, але армія - це не про нормальність, і думка кожної окремої людини там не цікава)) держава світська, а по військових частинах каплички з капеланами; конституційна свобода віросповідання - в армії на релігійні свята всіх зганяють на масовки з попами, і змін не дочекаємося.
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23.02.2024 06:11 Ответить
у меня в части многим порезали должностные оклады, что бы ввести в штат части капелана без ущерба для бюджета МО.
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23.02.2024 08:50 Ответить
Трофіму та Катерині Вейко:
Як віруючу людину, мене трохи вразили ваші дещо блюзнірські слова про релігію.
На жаль, у нашій в/ч нема не те, що каплички зі священником, а за два роки до нас лише раз приїжджав капелан (насправді, він приїжджав до сусідів, а вони його до нас скерували).
Що ж до зганяння на релігійні свята, то на ППД таке, мабуть, є - совдепія нікуди ж не поділася зі ЗСУ (здається, навіть розквітла новими барвами).
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23.02.2024 08:55 Ответить
Читаю такі вумні випорожнення всяких безголових форумчан,і дивуюся.В Україні зовсім не забороняли письменника із Чехії-Ярослава Гашека.В його "Пригодах бравого солдата Швейка" про капеланів,керівників капеланів і служби капеланів,літературною,загальновизнаною мовою,з дійсно справжнім гумором-все написано.Ви що,думаєте переплюнути Ярослава Гашека і його Отто Каца фельдкурата?
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23.02.2024 10:26 Ответить
Твого вигаданого лоха теж немає.
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23.02.2024 08:56 Ответить
яка різниця? замполіт дав наказ построїли і віруючих і невіруючих, ось с такими наказами створили просто ще одну службу таку як наприклад фінансова чи служба тила. А де тут Бог?
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23.02.2024 06:40 Ответить
в нас кожного ранку в ..марахвоні.. працює язиком полковник гаменюк а ще місяць тому вона була ..марячка.. тепер прилаштували на ..посаду.. палковницю до капеланів . А може капеланами повинен командувати таки капелан ??? лікувати лікар . чоботи латати чоботяр . хліб пекти пекар . в комітеті вр з оборони люди які розуміються у військовій справі а не машка безмозгла
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23.02.2024 07:07 Ответить
Капелланы, политруки! А по прежнему - КОМИССАРЫ. И что изменилось, я вас спрашиваю?
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23.02.2024 07:12 Ответить
...імена і хфамідії
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23.02.2024 07:15 Ответить
Чому жінка, а не священик ?
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23.02.2024 07:27 Ответить
Даремна витрата бюджетних коштів.
На передову вони не їздять,та й в тилах рідко зустрінеш.
Таке...На Великдень паску посвятити.(достатньо й цивільного попа).
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23.02.2024 07:28 Ответить
Мабуть єврейка ! Тільки євреї отримають високі посади при Зелі !
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23.02.2024 07:39 Ответить
взагалі не розумію цих їхніх приколів-капелан це хто?це трутень який співає єврейські басні -воно не має жодної війскової спеціальності вони навіть не примудрились їх зробити метбратами щоб допомагали з пораненими коли треба-рахую що треба позбавитись цього ганебного явища взагалі
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23.02.2024 08:18 Ответить
От просто цікаво,чи о.степаненко хоч вибачиться перед форумчвнами,якщо хтось викладе послужний список Полянської.Жінки одягать погони,воюють,захищають тих же степаненків,а йому-ганебне явище.Не соромно?
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23.02.2024 10:42 Ответить
Взагалі-то священником НІКОЛИ НЕ МОЖЕ БУТИ ЖІНКА Щось наші хлопчики загрались і вже дійшли до релігії
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23.02.2024 08:41 Ответить
у Сырка может, потому что им руководит 95й квартал. Хотелось бы послужной список новоиспеченой капеланши посмотреть, как и каким образом она стала церковной особой.
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23.02.2024 08:55 Ответить
Форумчани,що за тупі питання?Де написано,сказано-що пані Полянська має духовний сан?Вона навіть не диякон хоч якогось монастиря,і не паламар якоїсь церкви.Так ви її скоро назвете кардиналкою...
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23.02.2024 10:34 Ответить
так а накуа тогда вона потрібна? гроші заробляти в ЗСУ нічого нероблячи? В кожної частині зробили посаду капілана. Якщо вони не попи, то накуя воні потрібні?
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23.02.2024 12:56 Ответить
Так вона й не священник. Вона просто армійська чиновниця у погонах. На цю посаду могли призначити кого завгодно. Швидше за все, вона взагалі невіруюча.

Священники виконують божу волю, а ця руда тітка, - волю вищестоящого начальства. )))
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23.02.2024 08:57 Ответить
Полковник Полянская стала новым начальником капелланской службы Сухопутных войск ВСУ Источник:
================
Звучит точно так же, как "ГУНДЯЕВ ПОЛКОВНИК ФСБ". 95 квартал в действии.
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23.02.2024 08:52 Ответить
Ну вы как дети! Есть Бог и вера в него, а есть религия. Это - другое!
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23.02.2024 08:54 Ответить
Ехе-хе. віки стародавні, колись лише за колір волосся жінку прирівнювали до відьом,
люди залюбки приходили на паті (PATY) - подивитися як горить і кричить ця істота (скоріше всього невинна)...
... так і хочеться погортати сторінки Я.Гашека і його безсмертний твір про солдата Швейка:
ШВЕЙК З ФЕЛЬДКУРАТОМ ІДУТЬ ПРАВИТИ ПОЛЬОВУ МЕСУ

Підготовка до вбивства людей відбувалася завжди з ім'ям Бога або якоїсь іншої вищої істоти, яку створила людська фантазія.

Стародавні фінікіяни, перше ніж перерізати горло якомусь полоненому, відправляли такі ж самі урочисті служби божі, як і кілька тисяч років пізніше нові покоління, коли збирались на війну, щоб вогнем і мечем винищувати своїх ворогів.

Людожери гвінейських і полінезійських островів, перед тим як урочисто зжерти своїх полонених або людей нікчемних, як-от: місіонерів, мандрівників, агентів різних торговельних фірм чи просто цікавих, - приносять жертви своїм богам і виконують при цьому найрізноманітніші релігійні обряди. Через те що в їхні землі ще не проникла культура церковного облачення, вони прикривають стегна просто вінками із строкатого пір'я лісових птахів.

Свята інквізиція перед спаленням своїх жертв відправляла найурочистіші богослужіння: велику месу зі співами.

Під час страти злочинця завжди присутній священик, який своєю присутністю обтяжує приреченого.

У Пруссії пастор підводив нещасного звинуваченого під сокиру, в Австралії католицький священик - на шибеницю, у Франції - під гільйотину, в Америці - на електричний стілець, в Іспанії - на крісло, де засудженого душили дотепно придуманим апаратом. У царській Росії бородатий піп водив революціонерів на смерть тощо...

Велика бойня - світова війна - теж не обійшлася без благословення священиків. Фельдкурати всіх армій молились і правили меси за перемогу того табору, чий хліб їли.

Під час страти збунтованих солдатів з'являвся священик.

Нічого не змінилося від тих часів, як розбійник Войтех, котрого нарекли «святим», з мечем в одній руці й з хрестом у другій брав участь у різанині й винищуванні прибалтійських слов'ян.

В усій Європі люди йшли, наче худоба на бойню, куди їх вели не тільки різники-імператори, королі, президенти та інші можновладці й полководці, але і священики всіх релігій, які благословляли їх і примушували давати брехливу присягу «на землі, в повітрі, на морі» тощо.

Служба божа правилася двічі. Вперше, коли частина від'їжджала на фронт, а вдруге - вже на передовій, перед кривавою різаниною і смертовбивством.

Пам'ятаю, якось під час польової служби на позиціях ворожий літак кинув бомбу прямісінько на польовий вівтар, і від нашого фельдкурата залишилося тільки криваве лахміття. Потім про нього писали як про мученика, а в той час наші літаки намагались так само прославити фельдкуратів по другий бік фронту.

Ми зловтішалися з цього, й на тимчасовому хресті, поставленому там, де поховали рештки фельдкурата, тієї ж ночі з'явилася така епітафія:

Те, що впаде на нас, те вже й на тебе впало,
Ти ж небо обіцяв і лоно Авраама,
То й небо смерть тобі згори послало,
Де ти співав, лишилась тільки пляма.

З А В І С А
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23.02.2024 08:54 Ответить
колись лише за колір волосся жінку прирівнювали до відьом

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23.02.2024 09:03 Ответить
на російській імперії ще в 19 столітті рудих не допускали до державної служби
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23.02.2024 09:32 Ответить
У Британській імперії до 1800 якогось року на рівні закону рудим було заборонено працювати вчителями в школах. Потім парламент сккасував цю норму.
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23.02.2024 10:51 Ответить
Что вы, как дети,матом ругаетесь ? Всяких служб как и штабов, много не бывает...
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23.02.2024 10:55 Ответить
она, я так понял росьянка?
военный не может быть капеланом, ибо как сказал Иисус;
Кесарю кесарево, а Богу Богово - пусть каждому воздается, платится по его заслугам, положению в обществе, по рангу. Выражение церковнославянское: «Воздадите кесарева кесареви и Божия Богови» (Матфей, 22, 15-21).
Судя по всему, Библия для этих людей незнакома.
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23.02.2024 11:23 Ответить
Я не проти жінок в армії, але яку користь під час війни приносять жінки у військовому званні "полковник"??? Пані Гуменюк, тепер ця.... Це ж ганьба командирам полків, бригад! А ще пан Ігнат, теж речник ПС ЗСУ... А скільки ще таких є! Однозначно в цих речників, керівників посади мають бути не категорії "полковник" Нехай новий Головнокомандувач ЗСУ зверне на це увагу! А ще нехай обов`язково перегляне оплату військовим по тарифам в підрозділах, які в рази менші від посад в штабах різних рівнів, полка, бригади, корпусів, командувань! В підрозділі офіцери на 12... 19 тарифних розрядах, а в командування 30... 40, та більші... Ганьба!!!
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23.02.2024 12:38 Ответить
 
 